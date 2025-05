Les trobades del Festival de Canes 2025

És un costum d’aquests darrers anys, que el Festival de Canes organitzi trobades concretes, gairebé multitudinàries, entre alguns dels cineastes que té convidats, la premsa acreditada i cinèfils. Per a aquest 2025, ja les han convocades i seran amb Christopher McQuarrie, director de Mission: Impossible – The Final Reckoning -seleccionada Fora de Competició; amb Robert De Niro -que enguany rebrà la Palma d’Or Honorífica-, i amb el tàndem format per Guillermo Del Toro i Alexandre Desplat -compositor que ha signat la banda sonora de dos films en Competició en aquesta edició, The Phoenician Scheme de Wes Anderson i Les Aigles de la République de Tarik Saleh.-

Dimecres, 14 de maig, a les 12.30h, a la Sala Debussy:

FOTO: Christopher McQuarrie (© Antonio Olomos).

En Christopher McQuarrie (nascut el 25 d’octubre de 1968) és un guionista, director de cinema i productor estatunidenc. Va rebre el premi BAFTA, el premi Independent Spirit i el premi de l’Acadèmia al millor guió original per la pel·lícula de misteri neo-noir Sospitosos habituals (1995). Va debutar com a director amb el thriller policíac Segrest infernal / The Way of the Gun (2000). En McQuarrie col·labora sovint amb en Tom Cruise, havent escrit i dirigit les pel·lícules d’acció Jack Reacher (2012), així com quatre entregues de la saga de pel·lícules Mission: Impossible – Rogue Nation (2015), Mission: Impossible – Fallout (2018), Mission: Impossible – Dead Reckoning (2023) i ara Mission: Impossible – The Final Reckoning (2025), a més de reescriptures no acreditades de Mission: Impossible- Ghost Protocol (2011). També va formar part de l’equip de guionistes i/o productors de les pel·lícules d’en Cruise Valquíria / Valkyrie (2008), Al límit de l’endemà / Edge of Tomorrow (2014), Jack Reacher: Never Go Back (2016), The Mummy (2017) i Top Gun: Maverick (2022), la darrera de les quals va rebre nominacions als Premis de l’Acadèmia al Millor Guió Adaptat i a la Millor Pel·lícula (Wikipedia).

En diu el Festival de Canes: (..) Christopher McQuarrie ha fet dels thrillers la seva marca de fàbrica i del cinema d’acció una obra mestra. Com que aquest tipus de cinema fascina els cinèfils, escoltar-lo parlar de la seva professió, del seu món i dels seus projectes serà encara més valuós. Aquesta trobada posarà de manifest el domini i la precisió coreografiada de la seva posada en escena, que floreix amb l’actuació excepcional de Tom Cruise en el punt àlgid del seu talent.

Dimecres, 14 de maig, a les 15.15h, a la Sala Debussy:

FOTO: Robert De Niro (© Brigitte Lacombe)

El Vito Corleone d’ El Padrí II (1974), el Travis Bickle de Taxi driver (1976), l’Alfredo Berlinghieri de Novecento (1976), el Jimmy Doyle de New York, New York (1977), el Michael d’ El caçador (1978), el Jake La Motta de Toro Salvatge (1980), el Noodles de Hi havia una vegada a Amèrica (1984), el James Conway d’ Un dels nostres (1990), el Sam ‘Ace’ Rothstein de Casino (1995), el Frank Sheeran de The Irishman (2019), el William Hale de Killers of the Flower Moon (2023)… és Robert De Niro.

En diu el Festival de Canes: Hi ha cares que substitueixen el 7è Art i línies que marquen els cinèfils per sempre. Amb la seva icònica interpretació interioritzada que aflora en la dolçor d’un somriure o la duresa d’una mirada, l’actor, director, productor i artista activista s’ha convertit en una llegenda del cinema. És per això que el Festival de Cinema de Canes va decidir atorgar-li una Palma d’Or honorífica la nit d’inauguració. Al llarg de la seva filmografia, Robert De Niro expressa la violència de la societat americana en totes les seves subtileses i ambigüitats: el crim organitzat substituint l’Estat, el trauma de la guerra del Vietnam i la manipulació per part de la societat de l’espectacle. Les seves paraules són particularment rares i aquesta trobada amb els assistents al festival promet ser un dels punts culminants de l’edició del 2025.

Diumenge, 18 de maig, a les 14h, a la Sala Buñuel:

FOTOS: Guillermo Del Toro (©Valery Hache / AFP) i Alexandre Desplat (Stephane Cardinale – Corbis).

Una lliçó de música, en col·laboració amb La Sacem.

Guillermo Del Toro i Alexandre Desplat.

Presentat per Stéphane Lerouge, aquest diàleg entre el cineasta i el compositor ens permetrà anar entre bastidors de la creació musical i endinsar-nos en el cor del funcionament d’un duet essencial del cinema contemporani. Explicaran per què la música és una dimensió essencial d’una obra cinematogràfica, que el compositor és un dels autors d’una pel·lícula. També, com ha de trobar equivalents a materials com l’aigua, per a The Shape of Water el 2017, o la fusta per a Guillermo del Toro’s Pinocchio el 2022… o com ha de revelar el costat humà dels monstres amb Frankenstein, que està previst que s’estreni a la tardor del 2025 (Festival de Canes).

***

FOTO DE L’APUNT: Sala Debussy, del Palau de Festivals de Canes (©Mathilde Petit_FDC)