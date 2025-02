Les pel·lícules que espero veure de la Berlinale 2025

Com més va, m’agrada parlar de pel·lícules i dels seus autors, més que de balanços mediàtics i pro-triomfalistes dels festivals de cinema que les seleccionen. Hi ha com una cantarella, tòpica com acusen alguns, segons la qual, al final dels certàmens sempre tot ha estat decebedor, no ha tingut (prou) nivell, etc. I certament, hi ha edicions de festivals que semblen beneïdes, tocades per la gràcia, en els quals s’hi ha pogut veure grans obres, de directors que valen molt la pena; però cal reconèixer-ho i acceptar-ho, no totes les anyades la collita pot ser igualment excel·lent i, tanmateix, es pot dir que a Canes, Venècia, Berlín, Locarno, Sant Sebastià… sempre s’hi poden veure (algunes) coses que valen la pena, de les quals després en beurem (i viurem…) els cinèfils, quan s’estrenin als cines o a les plataformes. El paper dels festivals de cinema és clau, essencial, impagable, en la difusió i promoció del cinema d’autor i, precisament per això, cal seguir donant-los la importància que tenen, seguir-los al màxim que puguem (i una manera molt bona que tenim per fer-ho, com a cinèfils i gent de cultura, és parant atenció a les cròniques que ens n’envien els enviats especials dels diferents mitjans de comunicació).

Sense anar més lluny, enguany he fruït Déu-n’hi-do amb les ressenyes que, de Berlín 2025, he anat llegint i, en canvi, corre pels mitjans que la cosa no ha estat gaire bé. Com a resposta personal, deixeu-me exposar les pel·lícules que n’espero veure, al més aviat possible, perquè m’atrauen, a partir del que n’he llegit:

De la Competició,

De Dag Johan HAUGERUD, “Dreams (Sex Love)” / “Drømmer”: “Dreams (Sex Love)”: Una jove alumna s’enamora de la seva mestra i ho escriu… en un viatge a través de les intenses emocions de l’autodescobriment, l’amor i la sexualitat | RESSONS | Premis: Ós d’Or com a Millor Pel·lícula, Premi FIPRESCI de la Crítica Internacional |

De Radu JUDE, “Kontinental ’25”: “Kontinental’25”, una gran pel·lícula de la Berlinale, rodada en pocs dies i amb un I-Phone | RESSONS | Premi: Millor Guió |

De HONG Sang-soo, “What Does that Nature Say to You” / “Geu jayeoni nege mworago hani”: L’humil, còmica, sensible, poètica nova pel·lícula de Hong Sang-soo clou la competició de Berlín 2025 | RESSONS |

De Gabriel MASCARO, “O último azul” / “The Blue Trail”: L’entranyable i delirant aventura d’una dona gran que vol ser lliure, al film “O último azul”, del brasiler Gabriel Mascaro (Berlín 2025) | RESSONS | Premis: Gran Premi del Jurat, Premi del Jurat Ecumènic |

D’Iván FUND, “El mensaje” / “The Message” / “Die Nachricht”: La modesta, minimalista, petita joia del Festival de Berlín, “El mensaje” s’endinsa en el vincle entre nens i animalets, entre l’home i la natura | RESSONS | Premi: Premi del Jurat |

De HUO Meng, “Living the Land” / “Sheng xi zhi di”: Atenció a “Living the Land”, la revelació a Berlín 2025 d’un cineasta xinès prometedor | RESSONS | Premi: Millor Direcció |

De Richard LINKLATER, “Blue Moon”: Richard Linklater, a “Blue Moon” i amb un ‘gran’ Ethan Hawke, evoca el final patètic del famós lletrista Lorenz Hart | RESSONS | Premi: Millor Interpretació Secundària (Andrew Scott) |

De Mary BRONSTEIN, “If I Had Legs I’d Kick You”: Ja es reclama premi per a l’actriu australiana Rose Byrne, intèrpret absoluta de “Si tingués cames et donaria una puntada de peu” | RESSONS | Premi: Millor Interpretació Principal (Rose Byrne) |

De Lucile HADŽIHALILOVIĆ, “La Tour de Glace” / “The Ice Tower”: La fascinació pel costat fosc dels contes infantils i el cinema subjuguen, a “La torre de gel”, amb Marion Cotillard | RESSONS | Premi: Millor Contribució Artística (a l’equip creatiu del film) |

De Johanna MODER, “Mother’s Baby“: El rebuig de la maternitat (postpart) segueix interessant les cineastes (Berlín 2025) | RESSONS |

D’Ameer FAKHER ELDIN, “Yunan“: RESSONS |

De Berlinale Special,

De James MANGOLD, “A Complete Unknown (Like a Complete Unknown)” / “Un perfecto desconocido” / “Un parfait inconnu”: Més anticipació: arriben cròniques de la nova pel·lícula sobre Bob Dylan (de Berlín 2025) | RESSONS |

De BONG Joon Ho, “Mickey 17“: Per fi s’ha pogut veure “Mickey 17”, la nova pel·lícula del director de “Paràsits” | RESSONS |

De Jan-Ole GERSTER, “Islands“: Sam Riley i Stacey Martin, en un fascinant thriller a Fuerteventura, “Islands”, evocador de “L’Avventura” d’Antonioni (Berlín 2025) | RESSONS |

De Dylan SOUTHERN, “The Thing with Feathers“: RESSONS |

De Perspectives,

D’ Urška ĐUKIĆ, “Little Trouble Girls” / “Kaj ti je deklica”: L’òpera prima “Little Trouble Girls”, de l’eslovena Urška Đukić, captiva Berlín 2025 | RESSONS | Premi: Premi FIPRESCI de la Crítica Internacional (de Prespectives) |

De Tanushree DAS i Saumyananda SAHI, “Shadowbox” / “Baksho Bondi”: RESSONS |

De Valentine CADIC, “Le rendez-vous de l’été” / “That Summer in Paris”: RESSONS |

D’ Ernesto MARTÍNEZ BUCIO, “El Diablo Fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)” / “The Devil Smokes (and Saves the Burnt

Matches in the Same Box)”: RESSONS | Premi: Millor Òpera Prima |

De Mohamed RASHAD, “The Settlement” / “Al mosta’mera”: RESSONS |

De CHU Chun-Teng, “Eel” / “Hé mán”: RESSONS |

D’Arnaud DUFEYS i Charlotte DEVILLERS, “On vous croit” / “We Believe You”: RESSONS | Premi: Menció Especial del Jurat de Perspectives |

De Panorama,

D’Eva LIBERTAD, “Sorda” / “Deaf”: | La producció catalana “Sorda” s’ha presentat a la Berlinale (i s’estrenarà el 4 d’abril) | RESSONS | La producció catalana “Sorda”, premi del públic a Panorama de Berlín 2025 | Premis: Premi del Públic de Panorama, Premi CICAE Art Cinema |

D’ Ira SACHS, “Peter Hujar’s Day”: RESSONS |

De Sarah MIRO FISCHER, “The Good Sister” / “Schwesterherz”: RESSONS |

De Frelle PETERSEN, “Home Sweet Home” / “Hjem kaere hjem”: RESSONS |

D’Imran HAMDULAY, “The Heart Is a Muscle“: no n’he llegit res, però té el, per a mi valuós Premi del Jurat Ecumènic |