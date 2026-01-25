Club 7 Cinema

Un blog de Salvador Montalt

25 de gener de 2026
5.0. Cineastes
0 comentaris

Les catalanes Amanda Villavieja i Laia Casanovas i l’aragonesa Yamina Praderas, nominades als Oscar, als Gaudí, als Goya…

L’extraordinari treball amb el so de Sirat (Oliver Laxe, 2025), ha valgut la nominació a l’Oscar, als Gaudí, als Goya… i el Premi EFA del Cinema Europeu al Millor So a Amanda Villavieja (Barcelona, 1975), Laia Casanovas (Barcelona) i Yasmina Praderas (Osca, 1981).

Les tres tècniques so, extraordinàries i premiades, treballant per a Sirat, d’O. Laxe

Val la pena de conèixer-les una mica.

Amanda Villavieja:

Amanda Villavieja (European Film Awards)

Un dels tresors més grans de fer Estrany riu ha estat la nova amistat i el plaer de treballar amb un talent tan desbordant i una persona tan meravellosa com Amanda Villavieja”, ha declarat el seu director, Jaume Claret Muxart.

Llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat Autònoma de Barcelona, Amanda Villavieja va formar part de la primera edició del Màster en Documental de Creació de la Universitat Pompeu Fabra. És impressionant la seva filmografia com a tècnica de so, per qualitat -la d’ella i la dels autors pels quals ha treballat- i per quantitat; amb una forta implicació en les produccions catalanes. A continuació, tot just alguns dels seus treballs més destacats:

Frontera (Judith Colell, 2025), Sirât (Óliver Laxe, 2025), Estrany riu (Jaume Claret Muxart, 2025), Salve Maria (Mar Coll, 2024), Los pequeños amores (Celia Rico, 2024), La estrella azul (Javier Macipe, 2023), Sica (Carla Subirana, 2023) Sis dies corrents (Neus Ballús, 2021), Las niñas (Pilar Palomero, 2020)…

i, amb Isaki Lacuesta, entre altres títols: Un año, una noche (2022), Entre dos aguas (2018), La propera pell (2016), Los condenados (2009), Los pasos dobles (2011), La llegenda del temps (2006)…

i, amb José Luís GuerínLa academia de las musas (2015), Guest (2010), En la ciudad de Sylvia (2007), En construcción (2001).

i, amb Óliver Laxe, anteriorment: O que arde (2019), Mimosas (2016).

i, amb Lluís Miñarro: Love Me Not (2019)

i, amb Mercedes Álvarez:  Mercado de futuros (2011), El cielo gira (2004).

i, amb Jonás Trueba: La virgen de agosto (2019).

i, amb Joaquim Jordà: Descontrol urbano (2006)

Premis i reconeixements: Gaudí: 3 premis i 5 nominacions | Goya: 3 nominacions | EFA: 1 premi | Oscar: 1 nominació.

“També imparteix classes de so a la Universitat Pompeu Fabra, al Màster en documental de creació de l’IDEC, al Màster en Documental Creatiu de la UAB, a l’ESCAC o a l’ECIB” (DV)

Sobre Amanda Villavieja: Dones Visuals, Viquipèdia, Mubi, Imdb, EFA.

Laia Casanovas:

Laia Casanovas (European Film Awards)

“Graduada en l’especialitat de so per l’ESCAC el 2012, inicia la seva carrera professional com a editora d’efectes a l’equip d’Oriol Tarragó a Coser y Cantar Estudio. Més endavant, debuta com a dissenyadora de so a la sèrie Sé quién eres i es desenvolupa com a freelance, portant a terme projectes cinematogràfics com Malasaña 32 d’Albert Pintó. El 2020 es trasllada a Madrid, on treballa com a dissenyadora de so en projectes com Veneno de Javier Ambrossi i Javier Calvo, o The Human Voice (2020) i Madres paralelas (2021) de Pedro Almodóvar, pel·lícula amb la qual va rebre una nominació als Goya 2022. Aquell mateix any obre el seu propi estudi de so juntament amb Oriol Donat: des de Lima Limón Estudio ha realitzat projectes com Nowhere d’Albert Pintó, Caída libre de Laura Jou o La buena letra de Celia Rico” (LC)

A continuació, tot just alguns dels seus treballs més destacats -en tasques diverses, sempre en l’àmbit del so cinematogràfic-:

Sirât (Óliver Laxe, 2025), La buena letra (Celia Rico, 2025), La Furia (Gemma Blasco, 2025), El príncep (Àlex Sardà, 2024), Les étoiles (Salvador Sunyer, 2024), Casa en flames (Dani de la Orden, 2024), Muyeres (Marta Lallana, 2023), Creatura (Elena Martín, 2023), Madres paralelas (Pedro Almodóvar, 2021), La voz humana (Pedro Almodóvar, 2020), 7 raons per fugir (Quinto, Soler i Torras ,2019), [Rec] 4: Apocalipsis (Jaume Balagueró, 2014), El niño (Daniel Monzón, 2014)…

Premis i reconeixements: Gaudí: 2 nominacions | Goya: 2 nominacions | EFA: 1 premi | Oscar: 1 nominació.

Sobre Laia Casanovas: Web Laia Casanovas, Dones Visuals, Imdb.

Yasmina Praderas:

Yasmina Praderas (European Film Awards)

“Va estudiar batxillerat i un mòdul de Comerç i Màrqueting a Osca, però el seu interès se centrava en el món audiovisual i, per això, l’any 2003 se’n va anar a Barcelona a estudiar cinema al Centre d’Estudis Cinematogràfics de Catalunya (CECC), on es va especialitzar en so. Un cop acabada la formació, va treballar en diversos àmbits relacionats amb el món audiovisual, realitzant curtmetratges i videoclips, fent muntatges i enregistraments de so en directe… fins que es va decantar definitivament pel so. Va començar en un estudi de doblatge, primer enregistrant les veus dels actors i després realitzant les mescles de so. L’any 2014 va entrar a formar part de l’equip de Marc Orts com a ajudant de mescles. Praderas és, a més, sòcia activa de l’associació APSA, una organització sense ànim de lucre que agrupa i representa els i les professionals del so audiovisual a Espanya. Des del 2017 treballa com a responsable de mescles de so en nombrosos projectes.” (Wk)

A continuació, tot just alguns dels seus treballs més destacats:

Balandrau, vent salvatge (Fernando Trullols, 2026), El ser querido (Rodrigo Sorogoyen, 2026), Aro berria (Irati Gorostidi, 2025), Mi amiga Eva (Cesc Gay, 2025), Sirât (Óliver Laxe, 2025), La buena letra (Celia Rico, 2025), Wolgfang (extraordinari) (Javier Ruiz Caldera, 2025), La virgen de la Tosquera (Laura Casabé, 2025), El 47 (Marcel Barrena, 2024), Salve Maria (Mar Coll, 2024),  Saben aquell (David Trueba, 2023), Els encantats (Elena Trapé, 2023), Venus (Jaume Balagueró, 2022), Historias para no contar (Cesc Gay, 2022), As Bestas (Rodrigo Sorogoyen, 2022), Mediterráneo (Marcel Barrena, 2021), Way Down (Jaume Balagueró, 2021), Sentimental (Cesc Gay, 2020), Muse (Jaume Balagueró, 2017), A Monster Calls (J.A. Bayona, 2016)…

Premis i reconeixements: Gaudí: 1 premi i 5 nominacions | Goya: 1 premi i 4 nominacions | EFA: 1 premi | Oscar: 1 nominació.

Sobre Yasmina Praderas: Wikipedia, Imdb.

FOTO DE PORTADA: Amanda Villavieja (a l’esquerra), Lola Casanovas (al centre), Yasmina Praderas (a la dreta) [EFE]

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!