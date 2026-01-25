Les catalanes Amanda Villavieja i Laia Casanovas i l’aragonesa Yamina Praderas, nominades als Oscar, als Gaudí, als Goya…
L’extraordinari treball amb el so de Sirat (Oliver Laxe, 2025), ha valgut la nominació a l’Oscar, als Gaudí, als Goya… i el Premi EFA del Cinema Europeu al Millor So a Amanda Villavieja(Barcelona, 1975), Laia Casanovas (Barcelona) i Yasmina Praderas (Osca, 1981).
“Un dels tresors més grans de fer Estrany riu ha estat la nova amistat i el plaer de treballar amb un talent tan desbordant i una persona tan meravellosa com Amanda Villavieja”, ha declarat el seu director, Jaume Claret Muxart.
Llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat Autònoma de Barcelona, Amanda Villavieja va formar part de la primera edició del Màster en Documental de Creació de la Universitat Pompeu Fabra. És impressionant la seva filmografia com a tècnica de so, per qualitat -la d’ella i la dels autors pels quals ha treballat- i per quantitat; amb una forta implicació en les produccions catalanes. A continuació, tot just alguns dels seus treballs més destacats:
“Graduada en l’especialitat de so per l’ESCAC el 2012, inicia la seva carrera professional com a editora d’efectes a l’equip d’Oriol Tarragó a Coser y Cantar Estudio. Més endavant, debuta com a dissenyadora de so a la sèrie Sé quién eres i es desenvolupa com a freelance, portant a terme projectes cinematogràfics com Malasaña 32 d’Albert Pintó. El 2020 es trasllada a Madrid, on treballa com a dissenyadora de so en projectes com Veneno de Javier Ambrossi i Javier Calvo, o The Human Voice (2020) i Madres paralelas (2021) de Pedro Almodóvar, pel·lícula amb la qual va rebre una nominació als Goya 2022. Aquell mateix any obre el seu propi estudi de so juntament amb Oriol Donat: des de Lima Limón Estudio ha realitzat projectes com Nowhere d’Albert Pintó, Caída libre de Laura Jou o La buena letra de Celia Rico” (LC)
A continuació, tot just alguns dels seus treballs més destacats -en tasques diverses, sempre en l’àmbit del so cinematogràfic-:
“Va estudiar batxillerat i un mòdul de Comerç i Màrqueting a Osca, però el seu interès se centrava en el món audiovisual i, per això, l’any 2003 se’n va anar a Barcelona a estudiar cinema al Centre d’Estudis Cinematogràfics de Catalunya (CECC), on es va especialitzar en so. Un cop acabada la formació, va treballar en diversos àmbits relacionats amb el món audiovisual, realitzant curtmetratges i videoclips, fent muntatges i enregistraments de so en directe… fins que es va decantar definitivament pel so. Va començar en un estudi de doblatge, primer enregistrant les veus dels actors i després realitzant les mescles de so. L’any 2014 va entrar a formar part de l’equip de Marc Orts com a ajudant de mescles. Praderas és, a més, sòcia activa de l’associació APSA, una organització sense ànim de lucre que agrupa i representa els i les professionals del so audiovisual a Espanya. Des del 2017 treballa com a responsable de mescles de so en nombrosos projectes.” (Wk)
A continuació, tot just alguns dels seus treballs més destacats: