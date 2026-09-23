Mike Leigh emociona Sant Sebastià 2026, amb ‘Tender Loving Care’

«Tender Loving Care està plena de vida i n’ha donat a la secció oficial, on s’ha projectat a concurs revelant-se com una aspirant clara al palmarès. Més que amb una trama narrativa, Tender Loving Care sembla construïda amb trossos de vida dels seus protagonistes: dues treballadores socials (Amy i Rosie, que, essent amigues, tornen a viure a juntes després que la segona s’hagi separat de la seva parella) i els pares de Rosie que viuen prou feliçment fins que la malaltia encalça l’home. Com anuncia el títol, la pel·lícula, concebuda amb una gran generositat moral, apel·la a la importància que els humans ens cuidem uns als altres amb afecte.Sempre atent a la gent de les classes populars, Leigh aporta, en les seves circumstàncies, una bella pel·lícula il·luminada per un cert humor i per moments en què es fa palpable una alegria de viure. Amb Tender Loving Care, Mike Leigh està a l’altura de les seves millors pel·lícules» (Imma Merino, ‘El Punt Avui’). «Quina pel·lícula més emocionant i profundament humanista ha estrenat el britànic Mike Leigh a la competició oficial del Festival de Sant Sebastià. Tender loving care és una de les millors obres del director de Secrets i mentides (1996), un retrat de dues dones i els pares d’una d’elles als quals Leigh mostra en tota la seva imperfecta bellesa, sense condescendència ni idealitzacions» (Xavi Serra, ‘Ara’). «Tender loving care és una de les pel·lícules més destacables del seu autor. Com tantes altres firmades per Leigh, explora l’amistat, les dinàmiques familiars i l’enfonsament del teixit social britànic, barrejant el tràgic amb el còmic i mentre contempla com els seus personatges afronten i eviten els seus problemes entre tasses de te i copes de vi blanc. És una pel·lícula plena d’humor negre però benèvol i, tot i que també es mostra desolada davant l’estat de les coses, els sentiments més foscos dels seus afables personatges es mantenen ocults després dels somriures» (Nando Salvà, El Periódico’). «Si aquesta és l’obra final de Mike Leigh, s’acomiada magníficament, condensant en la durada d’aquesta pel·lícula tot el seu cinema: el seu compromís social, la seva decepció amb el tardocapitalisme del segle XXI i la seva capacitat per captar la tristesa i la ràbia. I, tot i així, per arrencar-nos el riure i recordar-nos que la vida pot ser meravellosa. Als seus 83 anys, Mike Leigh torna a confiar el centre de la seva pel·lícula a dues dones, com ha fet tantes vegades al llarg de la seva carrera. Aquesta vegada són l’Amy i la Rosie, dues amigues de trenta anys interpretades per Kate O’Flynn i Alice Bailey Johnson, que treballen com a assistents socials i s’enfronten cada dia a un sistema degradat i a l’hostilitat de les persones que intenten ajudar. A través seu, Leigh compon un retrat bell i precís de l’amistat femenina com a espai de resistència i refugi, alhora que ofereix una mirada desencantada i profundament contemporània sobre la idea de parella i les relacions» (Laura Pérez, Fotogramas). «En una escena de Tender Loving Care, potser la més bella de la pel·lícula, tres dones es reuneixen al voltant del llit on jeu un home gran i malalt. Tots canten, es miren, somriuen, comparteixen un moment d’intimitat i comunió. Davant d’una bellesa així, l’home, senil, no pot fer altra cosa que preguntar si és Nadal. No ho és, però per moments ho sembla. Tender Loving Care, l’última pel·lícula de Mike Leigh, ofereix una filiació inesperada amb el cinema de Terence Davies: és una mena de comèdia dramàtica amb cançons, un trànsit constant entre el somriure i la llàgrima. A Tender Loving Care hi ha constantment un diàleg, o una convivència, entre el drama i la comèdia, entre la tristesa i el riure. No hi falta la denúncia social, ni una conversa entre pares i filla que aporta una perspectiva històrica i posa en evidència el deteriorament creixent de l’estat del benestar. Si Leigh aconsegueix moure’s entre registres tan diversos és perquè hi ha, en el fons, un profund amor pels seus personatges. En certa manera, aquesta és la pel·lícula que Ken Loach mai no podria fer, perquè en el seu cinema els personatges són instruments per a la denúncia» (Violeta Kovacsics, Otros Cines). «El realitzador de All or Nothing — Todo o nada — Tutto o nienteiEl secret de Vera Drake és eloqüent en el seu tema i potser fins i tot planer en la seva proposta visual. No li interessa res que tregui l’espectador del seu eix: ni girs narratius inesperats ni subtrames sense importància. Del que s’ocupa la pel·lícula, a més de mostrar la manera sovint aspra com totes dues [protagonistes] intenten ajudar els altres —fins i tot amb les seves equivocacions—, és de mostrar una compassió que es transforma en ideologia, un lliurament i un afecte que, com comenten els pares d’Amy, igualment afectuosos, eren moneda corrent durant els anys de postguerra i que van començar a desaparèixer del mapa quan Margaret Thatcher va arribar al poder» (Diego Lerer, Micropsia). «Tender Loving Care, em veig obligat a dir-ho, NO és una d’aquelles pel·lícules de Leigh en què tot acaba encaixant, fusionant-se en un drama que és més gran que la suma de les seves parts. Aquesta té un grapat de personatges vius i ben perfilats, una companyia entranyable i estimulant. Els actors, com sempre en una pel·lícula de Mike Leigh, habiten els seus papers amb una versemblança quotidiana extraordinària. Podríem preguntar-nos: «Què hi ha de dolent?». Però, mentre mirava Tender Loving Care, tenia la sensació que m’hauria agradat que Leigh aprofundís més en els seus personatges —en els somnis que sostenen les seves vides i en el trauma que subjau a la seva rutina diària. Leigh no fa cap pas en fals; pràcticament totes les escenes de la pel·lícula funcionen. I, tanmateix, Tender Loving Care va avançant (o potser hauria de dir que es va replegant) cap a alguna cosa més esquemàtica que no pas poderosa» (Owen Gleiberman, Variety). NOTA: En aquest apunt hi ha l’enllaç a tots aquests articles publicats.
Producció: Anglaterra. Any: 2026. Durada: 1h47.
Sinopsi: Segueix dues treballadores socials, l’Amy (Kate O’Flynn) i la Rosie (Alice Bailey Johnson), que s’enfronten cada dia a una dura realitat: la majoria de les persones que intenten ajudar estan massa enfadades i tancades en si mateixes per plantejar-se tan sols començar a guarir-se. Leigh complica el relat sobre persones crònicament infelices amb els pares de l’Amy (Marion Bailey i Paul Jesson), un matrimoni feliç de llarga durada que sembla capaç de superar fins i tot els reptes irresolubles de l’envelliment.
Amb: Marion Bailey, Paul Jesson, Kate O’Flynn, Alice Bailey Johnson
Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial / Telluride FF 2026*/ Toronto IFF 2026 · Special Presentations | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné | Wikipedia (ang).
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PORTADA: Tender Loving Care | Foto © Joseph Lynn ©️ Thin Man Films Ltd, gentilesa de sant Sebastià 2026
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