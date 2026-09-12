Lee Chang-dong i Xavier Tera, premis de la crítica internacional a Venècia 2026

El Jurat FIPRESCI de la Crítica Internacional a Venecia 2026, format per Carmen Gray (Nova Zelanda), Marco Lombardi (Itàlia), Berke Göl (Turquia), Anna Maria Osmólska-Metrak (Polònia), Alvise Mainardi (Itàlia) i Jorge Roig Graterol (Veneçuela), ha atorgat els següents:
Producció: Corea del Sud. Durada: 2h44.
Sinopsi: Dues parelles casades, dos mons que es troben a través de la càmera: un treballador acomiadat i la seva dona, una documentalista i el seu marit. Mentre col·laboren en la realització d’una pel·lícula, els seus camins s’entrellacen i revelen diferències profundes i desitjos inconfessats.
Amb: Jeon Do-yeon, Sul Kyung-gu, Zo In-sung, Cho Yeo-jeong
Motivació del Jurat: «Per una pel·lícula polièdrica i de ritme perfectament mesurat, de poder subtil, que explora l’explotació, les classes socials, la desil·lusió, l’amor, el desig i la propietat i l’ètica de narrar històries.»
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb | ‘Possible Love’, de Lee Chang-dong, seleccionada per als festivals de Venècia i Toronto, fixa les dates d’estrena als cinemes abans de la seva arribada a Netflix (Variety). .
Ressons de Venècia 2026: Cròniques i altres articles de Venècia 2026. Ressons compartits, en aquest blog, a l’apunt: “Possible love”, de Lee Chang-dong, ‘una de les sensacions de Venècia 2026’, tot i anar de la mà de Netflix
Producció: Quebec, Itàlia, Japó. Durada: 1h50.
Sinopsi: Durant les vacances d’estiu abans de l’últim curs de batxillerat, a l’illa d’Okinawa, en Kamei (Naoto Shimajiri) i els seus amics reflexionen sobre el seu futur. Les vides els prenen un rumb inesperat quan coneixen en Colin (West Mulholland), un adolescent que ha crescut a la base nord-americana de Naha. El conflicte i la inquietant semblança entre en Kamei i en Colin esdevenen el cor de la història: un cru relat de creixement personal que es pregunta què significa sentir que formes part d’alguna cosa. «A l’inici de la pandèmia de la COVID-19 vaig deixar Tòquio per traslladar-me a Okinawa, a l’extrem sud del Japó. Tot i que tenia un coneixement superficial de la història recent de l’illa, em van impressionar profundament la riquesa de la seva cultura i les arrels profundes de la seva història d’independència. Com més temps passava a l’illa, més hi reconeixia ecos d’històries que havia conegut en altres indrets. Com que vinc del Canadà, un país marcat pel colonialisme francès i britànic, vaig percebre cada vegada amb més claredat les analogies entre la història d’Okinawa i la dels pobles indígenes d’arreu del món. En reconèixer els patiments infligits per les potències colonials, tant al Canadà com en altres llocs, vaig sentir una profunda connexió amb allò que se’m va revelar com una experiència profundament humana i universal.En veure com primer el Japó i després els Estats Units han deixat la seva empremta en aquest petit arxipèlag, no podia deixar de pensar en els nombrosos indrets on les potències dominants han trasbalsat la identitat de realitats locals més vulnerables. Tot plegat em va portar a reflexionar sobre com la història continua reverberant en el present. En lloc de fer una pel·lícula sobre geopolítica, vaig preferir explorar aquests temes a través d’un vincle íntim: la relació entre dos adolescents nascuts al mateix lloc, però procedents de contextos diferents. En el rerefons de la complexa història d’Okinawa, he volgut aprofundir en el tema de la pertinença, en la tensió entre la preservació de la tradició i l’acceptació del canvi, i en aquella bellesa que pot sorgir quan cultures diferents, en entrar en conflicte, acaben transformant-se mútuament (Xavier Tera [§])
Motivació del Jurat: «Per una pel·lícula colpidora que combina la tensió política específica d’Okinawa amb el viatge més universal d’un jove cap a l’acceptació de si mateix»
Informació: Òpera prima | Mostra de Venècia 2026 · Orizzonti | Imdb, Cineuropa, Filmitalia | Un film québécois sera présenté à la Mostra de Venise (La Presse, 28.08.2026), The Pool Films Acquires Tokyo-Based Photographer and Director Xavier Tera’s Debut, ‘The Color of the Sun,’ Ahead of Venice Premiere (Variety, 24.07.2026). Sobre el director, Xavier Tera: Web oficial, AcademyFilms, Tokyo-based director Xavier Tera, shows cultural diversity and Japanese identity (Tokion, 08.07.2021).
Ressons de Venècia 2026: Cròniques i altres articles de Venècia 2026.
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PORTADA: Possible Love | Foto © 2026 Netflix, Inc, gentilesa de Netflix
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