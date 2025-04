Laurent Lafitte, mestre de cerimònies del Festival de Canes 2025

El 26 de març, France Télévisions i Brut, col·laboradors oficials del Festival de Canes, del qual n’assumeixen la cobertura televisiva, a les xarxes socials i a les plataformes, van emetre un comunicat amb què anunciaven que l’actor francès Laurent Lafitte serà el mestre de cerimònies del certamen d’enguany.

Això vol dir que Laurent Lafitte serà l’encarregat de presentar les cerimònies d’inauguració i de cloenda (la gala del Palmarès) de la 78a edició del Festival.

Laurent Lafitte és un actor, autor i director francès format al Conservatori Nacional d’Art Dramàtic de París i a la Guildford School of Acting d’Anglaterra.

Després de treballar sota la direcció de Mathieu Kassovitz, Guillaume Canet, Claude Miller i Michel Gondry i triomfar en el seu espectacle individual “Laurent Lafitte comme son nom l’indique” durant més de 350 representacions, el 2012 es va incorporar a la troupe de la Comédie-Française, interpretant diferents peces del repertori: Gogol, Voltaire, Feydeau, Shakespeare, Proust, Marivaux o Renoir…

L’any 2016, Laurent Lafitte va protagonitzar al costat d’Isabelle Huppert la pel·lícula “Elle”, dirigida per Paul Verhoeven, seleccionada a competició oficial i per la qual va rebre la seva primera nominació al César. El mateix any, Laurent va presentar les cerimònies d’inauguració i cloenda del 69è Festival de Canes. La seva interpretació del tinent Pradelle a “Au revoir là-haut” (2016) d’Albert Dupontel li va valer una segona nominació a la 43a cerimònia dels César. Contínuament alternant projectes cinematogràfics i teatrals, Laurent Lafitte continua les seves trobades amb Patricia Mazuy, Pierre Schoeller, Sébastien Marnier, Louis Leterrier, Céline Devaux, Martin Bourboulon i Rachid Hami.

El 2020, va passar a la direcció amb “L’Origine du monde”. Dirigeix ​​Karin Viard, Vincent Macaigne i Hélène Vincent: la pel·lícula estarà a la selecció oficial del Festival de Canes 2020. Es va incorporar al repartiment de l’obra ‘Du Côté de Guermantes’ de Marcel Proust en la producció de Christophe Honoré, que també va donar lloc a una pel·lícula el mateix any.

El 2022, altre cop, serà ple de projectes. Pel costat de la Comédie-Française, Laurent Lafitte és ‘Dom Juan’, dirigida per Emmanuel Daumas. Al cinema, interpreta “l’imaginari Molière”, a la pel·lícula d’Olivier Py, i roda “Le Quatrième Mur” de David Oelhoffen.

El 2023 va interpretar Bernard Tapie a la sèrie ‘Tapie’ dirigida per Tristan Séguéla, emesa a Netflix, i de la qual també és productor associat. La sèrie va guanyar el premi a la Millor Sèrie Internacional als Baftas l’any 2022 i va valdre a Laurent una nominació als Premis Emmy Internacionals a la categoria de Millor Actuació d’un Actor. El mateix any, col·labora amb Julie Delpy a “Les Barbares” i interpreta el general de Villefort en l’adaptació de “Comte de Monte-Cristo”, dirigida per Matthieu Delaporte i Alexandre de La Patellière, un dels majors èxits de la taquilla francesa i per la qual va tornar a ser nominat a un César.

L’any 2024, Laurent Lafitte decideix deixar la Comédie-Française després de dotze anys, i acaba aquesta aventura interpretant a Cyrano de Bergerac a la Salle Richelieu, paper pel qual serà nominat al premi Molière al millor actor. El mateix any, va col·laborar en diversos projectes cinematogràfics de Guillaume Nicloux, Thierry Klifa, Antony Cordier, Nicolas Charlet i Bruno Lavaine, així com de Jérôme Commandeur i Emily Atef, les estrenes dels quals estan previstes per al 2025 i el 2026.

L’any 2025 el veurà assumir el paper emblemàtic d’Albin al musical ‘La Cage aux Folles’ al Théâtre du Châtelet en una producció d’Olivier Py.

Simultàniament, el Festival de Canes va reproduir el mateix comunicat.

FOTO (© Sabine Villiard): Laurent Lafitte.