Laura Ferrés, a competició a Locarno 2023

Havia corregut el rumor que la cineasta Laura Ferrés presentaria la seva òpera prima “La imatge permanent” a la Setmana de la Crítica de Canes d’enguany, però a l’hora de la veritat ha fet un salt més gran: ha estat seleccionada pel Festival de Locarno per a participar al seu concurs internacional (2-12 d’agost de 2023).

Ferrés signa el guió de “La imatge permanent“, amb la col·laboració d’ Ulisses Porra i Carlos Vermut. Protagonitzada per les debutants María Luengo i Rosario Ortega, acompanyades per Claudia Fimia i Saraida Llamas, està rodada a la ciutat de Laura Ferrés, el Prat de Llobregat, en català i amb alguns diàlegs en castellà, i ens parla de Carmen, una directora de càsting que s’enfronta a la missió de trobar una persona “normal” per participar en una campanya política. Durant la seva recerca, coneix l’Antònia, una venedora ambulant, amb qui comparteix molt més del que sembla. Cinquanta anys abans, l’Antònia, mare adolescent, va desaparèixer enmig de la nit, deixant enrere el seu nadó. Una trama que revela analogies entre passat i present. Una història sobre vides corrents en què irrompen l’absurditat i la malenconia. Un drama esquitxat d’humor sec, una comèdia depriment”, la defineix la directora.