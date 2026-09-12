L’argentina María Aparicio guanya el premi de les Jornades dels Autors

El Jurat Oficial del GdA Director’s Award 2026, presidit per la catalana Carla Simón, d’entre totes les pel·lícules a concurs a les Jornades dels Autors 2026, ha atorgat el següent premi:
Producció: Argentina, Espanya. Durada: 1h40.
Sinopsi: L’Eva només està de pas per Madrid. Passa els dies sola: no coneix ningú i no està interessada a fer noves amistats. La ciutat és un lloc desconegut per on vagarejar sense rumb, amb una curiositat una mica esmorteïda. Una tarda, al Museu Reina Sofía, un home se li acosta. Es diu Dante i és un historiador argentí que està duent a terme una recerca sobre les lluites obreres del seu país i sobre la figura de Juan Bialet Massé.
Amb: Eva Bianco (Eva), Roger Koza (Dante)
Motivació del Jurat:«Una dona. Un home. Trobades i oportunitats perdudes. Una possible història d’amor. Dos grans intèrprets. Una pel·lícula que retrata la solitud del present, en què la dimensió íntima i la càrrega política s’entrellacen i ens conviden a reflexionar sobre el treball, la immigració i els privilegis, a través d’una posada en escena delicada, construïda més sobre els petits gestos que no pas sobre els grans esdeveniments. Allò personal i allò col·lectiu, la ficció i el documental, la història i el present es fonen en un únic alè. Vam sortir del cinema profundament commogudes, travessades per una tristesa i un esperit de rebel·lió que no s’oposen, sinó que conviuen, com dues cares d’un mateix desconcert»
Informació: Jornades dels Autors 2026 · Concurs | Imdb.
Ressons de Venècia 2026: Otros Cines -crítica- | Micropsia -crítica- | Cineuropa -entrevista a la directora- |
Curiositat: Carla Simón va presidir també el Jurat dels Curtmetratges de Canes 2026, que va igualment guardonar un cineasta argentí, Federico Luis, pel seu film Para los contrincantes — Aux adversaires — For the Opponents.
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El Jurat de Label Europa Cinemas 2026, d’entre les pel·lícules de producció o coproducció europea projectades a les Jornades 2026, ha atorgat el següent
Producció: França, Itàlia. Durada: 2h03.
Sinopsi: La Juliette, de 30 anys, sembla tenir-ho tot: una feina prestigiosa en el món de les finances, una casa bonica, una vida marcada pels viatges i els amors de pas. Quan és agredida per un company de feina, el seu món s’esfondra. Aleshores, la Juliette emprèn un nou camí per tornar a donar sentit a la seva vida.
Amb: Marilou Aussilloux (Juliette), Ariane Ascaride (Cathy), Jean-Pierre Darroussin (Mr Derval), Grégoire Leprince-Ringuet (Christian), Gérard Meylan (Alex), Lola Naymark (Rebecca)
Motivació del Jurat: «Une femme aujourd’hui entrellaça amb gran força la dimensió íntima i personal amb la política i social, i utilitza l’experiència de la protagonista per explorar la condició més àmplia de les dones en la societat contemporània i en la vida familiar. Amb empatia, però sense simplificacions, Robert Guédiguian capta les tensions entre una llibertat només aparent, l’èxit i les expectatives socials que persisteixen; entre la independència professional, la sexualitat, el desig d’intimitat i la necessitat de viure la pròpia vida segons les pròpies condicions. La pel·lícula és igualment efectiva a l’hora d’observar la societat, també a la llum del passat colonial, com de representar el món interior de la protagonista —els seus dubtes, la seva vulnerabilitat, la seva capacitat de rebel·lar-se i la recerca d’una nova direcció a la vida—. Aborda temes importants amb un humor sorprenent, lleugeresa i humanitat, sense que això en disminueixi la urgència. Malgrat els diversos temes que tracta, la pel·lícula manté de principi a fi un fort impuls narratiu, energia i tensió. És una pel·lícula extremadament captivadora, i estem convençuts que el públic europeu l’acollirà amb gran calidesa».
Informació: Jornades dels Autors 2026 · Concurs | Imdb, Unifrance, Filmitalia. Mercat francès, DF: Diaphana, EF: 21.10.2026. Vendes internacionals: Playtime.
Ressons de Venècia 2026: Cinematografo -crítica- | Cineuropa -crítica- | Cineuropa -entrevista en vídeo al director- |
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Els espectadors assistents a les projeccions de les Jornades dels Autors 2026, han atorgat el
Producció: Itàlia, Sèrbia, Croàcia. Durada: 1h26.
Sinopsi: Quan prohibeixen la música a l’Afganistan, el director d’orquestra Nazar i el seu fill Jalil, un jove intèrpret de tuba, es veuen obligats a abandonar tot allò que coneixen. Emprenen així un viatge per la ruta dels Balcans cap a Itàlia, un camí marcat per la incertesa però il·luminat per l’esperança de trobar un lloc on puguin tornar a tocar. Durant el trajecte coneixen la Greta, una metgessa italiana. Junts, els tres hauran d’afrontar decisions que canviaran per sempre les seves vides.
Amb: Matilda De Angelis (Greta), Babak Karimi (Nazar), Ivar Wafaei (Jalil), Giovanni Toscano (Edoardo)
Informació: Jornades dels Autors 2026 · Concurs | Imdb, Filmitalia. Vendes internacionals: M-appeal.
Ressons de Venècia 2026: Cinematografo -crítica- | Cineuropa -crítica- | Cineuropa -entrevista en vídeo al director- | The Hollywood Reporter -article- |
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El Jurat del premi Carlo Lizzani, ha atorgat el seu guardó:
Nota: «Els exhibidors italians que enguany han rebut el Premi Internacional Carlo Lizzani assenyalen com a pel·lícula italiana mereixedora d’una atenció especial en la programació de les sales l’òpera prima de Nicola Sorcinelli, Balcanica: un road movie humana i intensa al llarg de la ruta dels Balcans que, a través de la música i del cos com a forma de resistència, i sense retòrica, ens mostra la solitud de les persones migrants i el coratge de tenir cura dels altres de qui no gira la cara»
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Premio autrici under 40 Valentina Pedicini
Premio Enrico Fulchignoni
Motivació del jurat: «Una obra de gran profunditat humana sobre el drama de l’emigració en el context d’una societat, la nigeriana, en plena evolució. La magnífica interpretació de les dues protagonistes i la direcció, hàbil a l’hora de transmetre els ambients i les emocions, fan d’aquesta pel·lícula un testimoni fefaent del moment creatiu del cinema nigerià, ja madur per fer el salt a l’escena internacional».
Informació: Jornades dels Autors 2026 · Concurs | Imdb. Ressons de Venècia 2026: Cineuropa -crítica- |
Fan Heart Award3
Informació: Jornades dels Autors 2026 · Film de Cloenda · Fora de concurs | Imdb. Ressons de Venècia 2026: Variety -article- |
Premio Bisato d’Oro
Al millor repartiment i interpretació de:
«Pel seu vibrant esperit nigerià i la força alliberadora del cant, Dear Ajayi, de Damilola Orimogunje, pren vida gràcies a un repartiment excepcional, capaç de donar profunditat i autenticitat a dones dividides entre el deure, el desig i la dignitat» [§]
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PORTADA: A veces me entra tristeza, otras veces rebelión | Foto, gentilesa de les Jornades dels Autors 2026
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