L’Ajuntament de Girona passa a mans privades el Cinema Truffaut, que ha estat portat pel Col·lectiu de la Crítica Cinematogràfica de Girona, sense afany de lucre, durant més de 25 anys

Girona en va plena, des de fa pocs dies, i avui ho publica ‘Diari de Girona’: El Col·lectiu de Crítics perdrà la gestió del cinema Truffaut després de més de 25 anys, tot remarcant que «Els creadors del projecte des dels seus inicis, una associació sense ànim de lucre de la ciutat, s’han vist superats en el concurs per una empresa de Cambrils».
Escriu en Jordi Roura: «El Col·lectiu de Crítics de Girona ha perdut en un concurs públic convocat per l’Ajuntament la gestió del cinema Truffaut, un projecte creat per la pròpia entitat als anys 90 i que, precisament, el novembre passat va celebrar el 25è aniversari de la seva «municipalització» ocupant el segon pis de l’edifici Modern, on hi havia l’antiga sala B. A partir del proper 19 d’abril (cosa que vol dir que en una setmana els actuals programadors i gestors deixaran de fer-ho), assumirà el servei una empresa tarragonina, Rambla de l’Art-Cambrils AIE que té al darrere Antoni Badimon, un exaltcàrrec de Lauren, que ara controla un cinema a Cambrils (Rambla de l’Art) i s’ocupa de programar el Casino de Begur. De moment, a instàncies d’aquest diari, Badimon ha preferit no fer declaracions. Tampoc s’han volgut pronunciar des del Col·lectiu de Crítics, a l’espera que l’adjudicació es faci oficial, potser, dilluns».
Les remarques en negreta són del mateix periodista, que segueix informant:
«L’Ajuntament va tancar el 5 de març el termini per presentar sol·licituds al concurs pel «Servei de programació, dinamització i gestió del servei públic municipal de cinema en versió original – Cinema Truffaut». S’hi van presentar només dos aspirants: el Col·lectiu de Crítics, que n’ha assumit la gestió des dels inicis de l’actual etapa, el novembre de 2000, amb la reobertura al Modern ja adquirit pel consistori, i l’empresa de Cambrils. En l’anàlisi dels criteris «no avaluables en xifres o percentatges», i que se centra en aspectes com els criteris de programació, el foment de la llengua, la col·laboració amb d’altres equipaments culturals, l’organigrama i equip tècnic o les activitats paral·leles, el guanyador és el Col·lectiu (42,75 punts a 39,75), però en l’oferta econòmica guanya Rambla de l’Art-Cambrils AIE ( 49 punts, el col·lectiu, 43,84) i això ha acabat sent definitiu. El valor de qui havia iniciat el projecte i n’havia tingut cura durant més de 25 anys no s’ha tingut en compte. I hi ha una altra diferència: el Col·lectiu és una entitat cultural de la ciutat sense ànim de lucre.»
«Els actuals gestors havien creat el projecte als anys 90, primer amb la Setmana de la Crítica als antics cinemes Catalunya i, posteriorment, arribant a un acord amb l’empresa que duia el Modern per programar a l’antiga sala B films d’art i assaig i en versió original. Quan el Modern va tancar, l’edifici el va adquirir l’Ajuntament. I el 17 de novembre de 2000 arrencava l’actual etapa, amb els crítics gironins de gestors, ja convertits en una associació cultural sense ànim de lucre. El novembre passat es va fer un gran acte al Teatre Municipal per celebrar-ne els primers 25 anys de vida, en un acte que va reunir espectadors habituals de la sala, però també el líder de Sopa de Cabra, Gerard Quintana, l’exprogramador dels cinemes Albèniz Josep Maria Pallàs, i els germans Jordi, Joan i Esteve Agustí, empresaris de la cadena Ocine. També hi eren l’alcalde Lluc Salellas, el regidor de Cultura Quim Ayats, l’exalcalde Joaquim Nadal, l’actor Sergi López i el director Marc Recha.»
Aquest eloqüent, significatiu (i totalment just) intertítol periodístic també figura a l’article del Diari:
«És el cinema del poble», es va repetir diverses vegades. Aquell mateix dia eren guardonats amb el premi Diari de Girona. En aquell moment ja estava a l’horitzó la convocatòria d’un concurs públic per dur-ne la gestió, perquè s’esgotaven els quatre anys de vigència del darrer, de l’abril de 2022. Aquella vegada el Col·lectiu va ser l’únic aspirant. Ara, segurament per sorpresa, n’ha aparegut un segon. I no només això. Ha acabat guanyant, a falta de l’anunci oficial de l’adjudicació definitiva.
De fet, de fonts municipals, ahir van apuntar sobre el cas que «pel que fa a aquesta licitació, en aquests moments s’ha fet l’obertura del tercer sobre de les ofertes i hi ha pendent de fer l’informe de valoració corresponent i la posterior comprovació de possibles ofertes anormalment baixes (baixes temeràries), a més de la resta de tràmits previstos per la normativa de contractació pública previs a l’adjudicació».
I el periodista pràcticament acaba remarcant com de reeixit ha estat el model cultural, cinematogràfic, social, cívic que ha menat el Col·lectiu de la Crítica Cinematogràfica de Girona per al Cinema Truffaut (l’intertítol, novament, és el que hi ha posat el Diari):
En uns moments de crisi pel sector de l’exhibició cinematogràfica, el model del Truffaut és d’èxit. Ara mateix és l’únic cine al centre de la ciutat (els Albèniz Centre i Plaça van tancar el 2022 i 2021, respectivament), i en aquella ciutat que va arribar a tenir més de trenta sales, ja només hi queden els Ocine, a Sant Ponç. La qüestió és que, a més, el projecte guanya espectadors any rere any i va tancar el 2025 com el millor de la seva història, amb un 9% més de públic que el 2024 (47.873 espectadors per 43.901 en l’anterior registre). L’obertura d’una segona sala el 2022, que complementa l’oferta de la principal, també hi té molt a dir en això, a banda de cicles com els de la Filmoteca, i les projeccions vinculades a festivals com Temporada Alta o gràcies a acords amb múltiples col·lectius i entitats de la ciutat i la província.
Des del final de la pandèmia la xifra d’espectadors no ha parat de créixer: s’ha passat dels 20.025 espectadors del 2022 -a finals d’aquell any va obrir la segona sala a les instal·lacions del Modern- als prop de 48.000 del 2025, un augment del 139% en tres anys. «Per aquest 2026, el repte del cinema Truffaut és mantenir i consolidar aquestes xifres d’assistència, sobretot tenint en compte la volatilitat del context cinematogràfic», assenyalaven des de la sala al gener quan es van fer públics els números. Pel·lícules com Romería i Sirat van ser les més vistes l’any passat. Aquest 2026 també ha arrencat bé amb títols que han dut molta gent com ara Balandrau.»
O sigui que, senyores i senyors, com diu en Jordi Roura:
«El cas és que a partir del 19 d’abril la gestió del Truffaut anirà a càrrec del guanyador del concurs. I molt probablement, si es confirma que és Rambla de l’Art-Cambrils AIE, l’equipament estarà unes setmanes tancat perquè per la burocràcia municipal es triga al voltant d’un mes entre l’adjudicació i la formalització del contracte. Aquesta setmana el Truffaut projecta Calle Málaga, I swear, La buena hija, i La Grazia, entre d’altres títols, en el que pot ser la darrera programació elaborada pel Col·lectiu de Crítics en el projecte que ells mateixos van crear.»
Com ja especifica el periodista de ‘Diari de Girona’, el Col·lectiu de la Crítica Cinematogràfica de Girona no fem declaracions públiques (de moment, és clar). Per descomptat que estem sobre el tema (moltíssim, totalment), que ara és el que hem de fer. Ja parlarem. I jo, com a membre del Col·lectiu, també he d’estar (i estic) centrat en el que estem fent i ja en diré la meva, en aquest blog, quan sigui el moment, a més a més, és clar de fer-me ressò del que comuniqui i faci públic el Col·lectiu i d’anar informant sobre el tema.
Per cert, aquests dies i a causa de tot això, l’activitat habitual del blog (segurament) no serà la mateixa i us en demano disculpes, tot esperant que ho comprengueu.
El ‘Diari de Girona’ també informa sobre l’empresa privada a la qual l’Ajuntament de Girona passarà el Cinema Truffaut:
«L’empresari que aspira a dur el Truffaut, Antoni Badimon, va reobrir el 2013 una antiga sala del municipi tarragoní per la qual l’any passat hi van passar uns 26.000 espectadors», remarca el periodista Jordi Roura, que informa:
«Antoni Badimon, el responsable de l’empresa que aspira a dur a partir d’ara el Truffaut, va ser cofundador de Lauren Films, amb Antoni Llorens, i un dels seus alts càrrecs. Quan Lauren va obrir a Girona el 1997, per exemple, ell era una de les persones que hi havia darrere del projecte. Lauren, però, va acabar desapareixent, tant com a exhibidora com a distribuïdora de títols mítics com Pulp Fiction, però Badimon es va mantenir en el món de l’exhibició.
El 2013 va assumir la reobertura del cinema Rambla Jaume I de Cambrils, rebatejat com a Rambla de l’Art. En aquell moment des de l’Ajuntament es va veure com a estratègic dotar el municipi d’un cinema, i va començar aquesta aventura. El febrer passat va ser convidat pel Rotary Club local. Se’l considera «la persona gràcies a la qual, i als seus esforços i de la seva família, els cambrilencs poden gaudir de cinema, òperes, documentals i una sala d’exposicions al municipi», tal i com publica la Revista de Cambrils.
El Rambla de l’Art no és el Truffaut però s’hi assembla. El Diari de Tarragona li dedicava un reportatge a primers de març, on Badimon explicava que l’any passat havien passat pel local uns 26.000 espectadors i que la seva ambició seria poder disposar d’un parell de sales més.
«Es pot assemblar a un cine de poble, amb una sola pantalla, però intentem que funcioni com un de capital i les projeccions no paren, n’hi ha els 365 dies de l’any. És una cosa singular a Espanya», deia l’empresari en aquella informació. Segons ell «Cambrils no podia deixar perdre una cosa tant valuosa i per a això ho vam tirar endavant» amb la reobertura i digitalització»
I el periodista completa amb aquest text:
Aquesta setmana la sala proposa Calle Málaga i La Grazia, dos films que també es projecten aquests dies al Truffaut, i a més hi inclou un passi en versió original de Proyecto Salvación. Hi haurà també preestrenes com les de La mujer más rica del mundo i Un poeta. La proposta que ha presentat al concurs per gestionar el Truffaut inclouria programes específics com «Cita a cegues», amb 15 projeccions anuals de cinema independent en règim de preestrena, o «Art al cinema», que proposa entre 8 i 10 sessions anuals de documentals. S’incorporaria al programa DocuGirona, així com la continuïtat al projecte Viridiana, que inclou preestrenes europees amb col·loquis amb els directors.
Segons consta en l’anàlisi de la taula de contractació, «la proposta presentada desenvolupa de manera notable l’àmbit del cinema clàssic i els cicles monogràfics» i s’apunta que es disposa d’un catàleg de més de 1.000 títols gràcies a acords amb distribuïdores i sistemes de projecció específics.
«Igualment, la proposta mostra una excel·lent integració amb el territori i el sector audiovisual, especialment amb iniciatives que es crearien com Cinema Kilòmetre 0, dedicat a la projecció d’obres fetes per talent local, o l’atenció a diferents segments de públic, amb programes com Traveling, dedicat als joves de fins a 30 anys; El meu primer festival, dedicat als infants, i Joves Programadors, perquè persones joves puguin formar part del procés de selecció. L’empresa porta la programació del cinema Casino de Begur.»
Quan l’art es converteix en negoci i les iniciatives populars arraconades pel diner, anem malament
Totalment d’acord!