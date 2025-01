La triomfadora “The Brutalist” s’estrena ben aviat

El 24 de gener, al mercat espanyol; el 12 de febrer, al mercat francès i el 6 de febrer, al mercat italià, s’estrena “The Brutalist“, premi a la Millor Direcció i Premi FIPRESCI de la Crítica Internacional al Festival de Venècia, guanyadora aquesta nit dels Globus d’Or a la Millor Pel·lícula Dramàtica, Millor Direcció i Millor Actor Dramàtic (Adrien Brody) i destinada a ser pel·lícula clau en la imminent convocatòria dels Oscar.

De Brady CORBET, “The Brutalist“. Producció: Anglaterra, EUA, Hongria. Durada: 3h35. Guió: Brady Corbet i Mona Fastvold. Amb Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce, Joe Alwyn, Alessandro Nivola, Jonathan Hyde, Isaach De Bankolé, Raffey Cassidy, Stacy Martin.

Nota sinòptica: Tres dècades de la vida de László Tóth (Adrien Brody), un arquitecte jueu d’origen hongarès que va sobreviure a l’Holocaust i que, acabada la Segona Guerra Mundial, va emigrar als Estats Units amb la seva dona, Erzsébet (Felicity Jones), per viure el “somni americà”.

Sinopsi: Quan el visionari arquitecte László Toth i la seva dona Erzsébet se’n van d’Europa per a reconstruir el seu llegat i presenciar el naixement de l’Amèrica moderna, les seves vides canvien per sempre en topar amb un client misteriós i ric. És l’ampli trajecte dels esforços d’en László Toth per establir-se amb la seva dona, Erszebet, a l’Amèrica de la postguerra. Certament, en László suporta inicialment la pobresa i la indignitat, però el seu geni com a arquitecte aviat li reconeix l’aparentment encantador industrial Harrison Lee Van Buren. En Van Buren ofereix a en László i a la seva família el somni americà en una safata de plata, encarregant-li el disseny d’un gran monument modernista i ajudar a donar forma al paisatge del país que ara anomena seu. Serà el projecte més ambiciós de la seva carrera, el que portarà a László i Erzsébet tant a cotes monumentals com a baixos devastadors. La pel·lícula narra la visió intransigent d’un artista i la reconstrucció d’una nació per part d’una generació d’immigrants. Però sobretot, és una poderosa història d’amor d’una parella que ha de lluitar per protegir-se d’un mecenes la fosca influència del qual amenaça de destruir tot el que han construït.

Tràiler:

Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, IndieWire (ang) |

Recordem: Qui és Brady Corbet, l’actor-director que ha sorprès enormement a Venècia 2024?.