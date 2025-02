La producció catalana “Sorda”, premi del públic a Panorama de Berlín 2025

La secció Panorama del Festival de Berlín no té un jurat que atorgui guardons, sinó que hi vota el públic. I enguany aquests n’han estat els guanyadors:

Panorama:

D’Eva LIBERTAD, “Sorda” / “Deaf”.

Producció: Catalunya, Espanya. Any: 2025.

Sinopsi: L’Ángela, una dona sorda, espera un fill de la seva parella, l’Héctor, que hi sent. L’arribada del nadó provoca una crisi en la seva relació, obligant l’Ángela a afrontar els reptes de criar la filla en un món que no està fet per a ella.

Amb Miriam Garlo, Álvaro Cervantes, Elena Irureta, Joaquín Notario.

Guió: Eva Libertad, que adapta el seu curtmetratge homònim, nominat als Goya 2025.

Informació: Estrena mundial. Notícia del rodatge (Academia del Cine). N’ha escrit Bernat Salvà (‘El Punt Avui’): La pel·lícula “Sorda”, el primer llargmetratge d’Eva Libertad, produït per Diferent Films, A Contracorriente Films i Nexus CreaFilms, és una història que explora els reptes de l’amor i la maternitat en un món que no sempre és inclusiu i s’estrenarà mundialment en la secció Berlinale Panorama. Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies. DE: A Contracorriente. EE: 4 d’abril de 2025. | RESSONS |

Panorama Dokumente:

De Martina PRIESSNER, “The Moelln Letters” / “Die Möllner Briefe”.

Producció: Alemanya. Any: 2025.

Sinopsi: Trenta anys després dels atacs racistes de Mölln, el supervivent İbrahim Arslan descobreix centenars de cartes de solidaritat oblidades. La pel·lícula els segueix, a ell i a la seva família, en la lluita per fomentar una nova cultura de la memòria centrada en les víctimes.

Documental, amb Hava Arslan, İbrahim Arslan, Namık Arslan, Yeliz Burhan.

Informació: Estrena mundial. Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Directora: a AlloCiné, a MyMovies.

***

El Premi del Públic Panorama s’atorga des de l’any 1999. A partir del 2011 s’han premiat tant el millor llargmetratge de ficció com el millor documental. Durant la Berlinale, tots els espectadors del cinema estan convidats a puntuar les pel·lícules de la secció Panorama en una targeta de votació. En total es van emetre i avaluar més de 28.300 vots.

Enguany, a Panorama han competit un total de 33 títols de 28 països productors, deu a Panorama Dokumente.

***

Hi ha segons i tercers classificats,

Panorama:

Segona posició per a

D’Emma HOUGH HOBBS i Leela VARGHESE, “Lesbian Space Princess“.

Producció: Austràlia. Any: 2025.

Sinopsi: La introvertida princesa espacial Saira es veu obligada a abandonar el seu planeta natal de Clitòpolis en una missió inter-gay-làctica per salvar la seva ex-xicota. que ha estat segrestada i per qui en demanen rescat els ‘Straight White Maliens’.

Amb Shabana Azeez, Gemma Chua Tran, Richard Roxburgh, Bernie Van Tiel, Mark Bonanno.

Informació: Estrena mundial (això diu el festival, però la pel·lícula es va presentar el 27.10.24 al festival d’Adelaida). Òpera prima. Film d’animació. Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Tercera posició per a

De Frelle PETERSEN, “Home Sweet Home” / “Hjem kaere hjem”.

Producció: Dinamarca. Any: 2025.

Sinopsi: La Sofie comença la seva nova feina com a cuidadora fent visites domiciliàries a gent gran. S’enfronta ràpidament a les dures realitats d’aquesta feina desafiant. Una representació precisa i autèntica d’una professió que roman en gran part invisible als ulls del públic.

Amb Jette Søndergaard, Karen Tygesen, Mimi Bræmer Dueholm, Hanne Knudsen, Finn Nissen.

Informació: Estrena mundial. Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies. | RESSONS |

Director: a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies.

Panorama Dokumente:

Segona posició per a

D’Areeb ZUAITER, “Yalla Parkour”

Documental. With Ahmed Matar

Sweden / Qatar / Saudi Arabia / Palestine 2024

Panorama Dokumente | European premiere | Debut film | Documentary form

In pursuit of a memory that reinforces her sense of belonging, Areeb crosses paths with Ahmed, a parkour athlete in Gaza, sparking a

journey where conflicting aspirations clash. Nostalgia meets ambition, the weight of the past meets an unpredictable future.

Tercera posició per a

D’Anas SAEED, Rawia ALHAG, Ibrahim SNOOPY, Timeea M AHMED, Phil COX, “Khartoum”

Producció: Sudan, Anglaterra, Alemanya, Qatar. Any: 2025. Durada: 1h20.

Sinopsi: Cinc vides, una ciutat, el destí d’una nació. Un funcionari, una dona del te, un voluntari del comitè de resistència i dos nois del carrer es veuen obligats a fugir quan esclata la guerra civil al Sudan. Un retrat emotiu i líric de cinc persones de Khartum.

Documental, amb Khadmallah, Majdi, Jawad, Lokain, Wilson.

Informació: Estrena europea (s’ha presentat al Festival de Sundance 2025). Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.