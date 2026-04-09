    • 9 d'abril de 2026
    04. Altres veus, 09. Estrenes a Catalunya Nord, 30. Castillet, 70.03. Carla Simón
    La premsa francesa rep amb aplaudiments “Romería”, de Carla Simón

    «Amb una gran subtilesa, Carla Simón tracta brillantment la filiació i els secrets de família, arrelant els records dels uns i dels altres en uns anys vuitanta gens anodins, per revelar millor el funcionament complex d’una família» (OB); «La cineasta catalana Carla Simón continua explorant la seva memòria familiar complexa i dolorosa amb una gràcia lleugera i discretament optimista» (SD); «La jove Llúcia García, magistralment dirigida, aporta la seva veritat: una bellesa reflexiva, lluminosa i commovedora, la sòlida promesa de vida procedent, tanmateix, d’una generació sacrificada» (CM); «Magnífica pel·lícula sobre els no-dits dins la família, sobre l’absència però també sobre la transmissió» (FD); «Amb aquesta pel·lícula, alhora íntima i social, portada per la gràcia de la jove actriu Llúcia García, la directora espanyola de 38 anys Carla Simón confirma una firma cinematogràfica pròpia» (LH); «La cineasta ho assumeix: recórrer al cinema és un acte de memòria, encara que s’hi emprin els camins tortuosos del somni i del record» (DE); «Carla Simón (Estiu 93, Nos soleis [Alcarràs]) converteix l’absència en un personatge propi, que reobre les ferides però permet també una commovedora floració» (CC); «Una pel·lícula delicada sobre la família i els secrets» (ES); «Un gest reparador, molt personal però, d’alguna manera, universal, tal com ho permet el setè art» (BT); «En un gest commovedor de cinema, Carla Simón arriba fins al punt de retornar breument la vida a la pantalla als seus pares, que va perdre tan jove» (BB); «Una gran pel·lícula, que toca el cor i fa vibrar…» (RB); «Carla Simón aconsegueix un relat d’aprenentatge lluminós i suau» (FC); «Pel·lícula delicada i commovedora» (OdB); «Carla Simón signa Romeria, amb un relat molt personal. Bell, poètic i inspirat, aquest nou tresor de la directora catalana la situa encara més fermament entre les cineastes a seguir de prop» (FB); «Romeria és també el retrat d’un litoral, el de la Galícia, poc sovint filmat al cinema, un paradís marítim de cales i roques que va patir de ple, als anys 80, el reflux del tràfic de drogues, deixant una joventut àvida de llibertat cremar-se les ales i la vida» (YV); «Una pel·lícula apassionant amb un marc immens, on un es perd amb facilitat» (SR); «Magnífic retrat de la seva família i del seu recorregut vital. Els no-dits i els secrets són la norma en una obra entranyable i plena de llum» (LC): és impressionant la boníssima acollida que la crítica cinematogràfica francesa està dispensant a Romería, de Carla Simón, que s’ha estrenat al mercat francès ahir, 8 d’abril de 2026. Certament, hi ha alguns que l’han rebuda de manera més continguda, però, si la majoria la puntuen amb 5 i 4 estrelles, sobre 5, aquestes altres la valoren amb estimables 3 estrelles (llevat d’un únic cas, que ho fa amb 2) i n’escriuen coses com: «Aquesta manera de reconstruir un passat a través dels no-dits, de omplir els buits amb allò que revelen els moments en buit, constitueix l’encant modest però profund d’aquesta bonica recerca de sentit i de sensualitat» (NS); «Llúcia García encarna amb una frescor i una precisió commovedores els erraments de Carla « Marina » Simón, en la continuació de la recerca autobiogràfica dels orígens de la cineasta espanyola» (NC); «Carla Simón filma aquesta recerca amb una gran suavitat. Fidel al seu estil que embolcalla, prioritza les escenes col·lectives, els gestos anodins i els moments suspesos» (GG); «En aquesta recerca pudorosa, Carla Simón aconsegueix articular ira i suavitat, dolor i gràcia» (JR); «La romería («pèlerinage») esdevé més poderosa quan supera la seva dimensió memorial per mostrar simplement la jove descobrint un lloc (la ciutat de Vigo, a Galícia)» (MG); «La contenció de Carla Simón, virtut fonamental del seu cinema, crea aquí les condicions d’una fragilitat narrativa» (NC); «El gest metafílmic es mostra de seguida carregat o forçat» (CD).

    Romería (© Quim Vives | Ad Vitam)

    Un resum visual d’aquesta bona recepció de la pel·lícula és aquest quadre d’estrelles que li atorga la crítica francesa i que recull l’importantíssim AlloCiné:

    A continuació, 25 d’aquestes crítiques sobre “Romería”, de les quals n’agafo el fragment que en destaca AlloCiné:

    Una pel·lícula sensible i commovedora sobre una noia jove en cerca de vincles (Olivier Bachelart, crítica publicada a Abus de Ciné): [5 estrelles sobre 5]

    Amb una gran subtilesa, Carla Simón, que adopta novament una càmera en mà propera al documental —excepte en un passatge oníric cap al final que marca la voluntat de conservar una imatge positiva d’una parella de pares enamorats—, tracta brillantment la filiació i els secrets de família, arrelant els records dels uns i dels altres en uns anys vuitanta gens anodins, per revelar millor el funcionament complex d’una família.

    «Romeria», de Carla Simón: la difícil reparació del passat (Stéphane Dreyfus, crítica publicada a La Croix):[5 estrelles sobre 5]

    Amb Romeria, la cineasta catalana Carla Simón continua explorant la seva memòria familiar complexa i dolorosa amb una gràcia lleugera i discretament optimista. La directora és emblemàtica de la nova generació que renova el cinema espanyol. Nota: el mateix crític havia publicat el dia anterior un retrat de Carla Simón, també a La Croix: Carla Simón, les llums i les ombres del seu llegat familiar.

    «Romeria», de Carla Simón, el magnífic retrat d’una noia jove en cerca d’identitat (Cécil Mury, crítica publicada a Télérama): [5 estrelles sobre 5]

    La jove Llúcia García, magistralment dirigida, aporta la seva veritat: una bellesa reflexiva, lluminosa i commovedora, la sòlida promesa de vida procedent, tanmateix, d’una generació sacrificada. Protagonista modesta i inesborrable d’una pel·lícula magnífica, navega entre dues èpoques amb la gràcia fràgil i tossuda d’un gran veler.

    «Romería» (Françoise Delbecq, crítica publicada a Elle): [4 estrelles sobre 5]

    Magnífica pel·lícula sobre els no-dits dins la família, sobre l’absència però també sobre la transmissió; Romeria és un trencaclosques oníric portat per la lluminosa Llúcia García.

    «Romeria»: la recerca dels orígens d’una òrfena de pare i mare, morts de sida en el silenci i la vergonya (Laurence Houot, crítica a Franceinfo Culture): [4 estrelles sobre 5]

    Amb aquesta pel·lícula, alhora íntima i social, portada per la gràcia de la jove actriu Llúcia García, la directora espanyola de 38 anys Carla Simón confirma una firma cinematogràfica pròpia.

    «Romería» (David Ezan, crítica publicada a La Septième Obsession): [4 estrelles sobre 5]

    La cineasta ho assumeix: recórrer al cinema és un acte de memòria, encara que s’hi emprin els camins tortuosos del somni i del record. El miracle rau en què obre aquesta escletxa com obriria la caixa de Pandora, durant un interludi que ressuscita aquella generació truncada, estigmatitzada, invisibilitzada. No hi ha llàgrimes al final del camí, no; només una pregunta lancinant: què queda de la seva recerca d’absolut?

    «Romeria»: a la recerca dels pares, al llarg d’una recerca íntima i poètica (Christophe Caron, crítica publicada a La Voix du Nord): [4 estrelles sobre 5]

    Inspirada per la seva pròpia vida, Carla Simón (Estiu 93, Nos soleis [Alcarràs]) converteix l’absència en un personatge propi, que reobre les ferides però permet també una commovedora floració.

    «Romeria»: la memòria i la mare (Etienne Sorin, crítica publicada a Le Figaro): [4 estrelles sobre 5]

    Carla Simón explora el passat dels seus pares, morts de sida a principis dels anys 1990, en una pel·lícula delicada sobre la família i els secrets.

    «Romería» (Bap. T., crítica publicada a Le Journal du Dimanche): [4 estrelles sobre 5]

    Un gest reparador, molt personal però, d’alguna manera, universal, tal com ho permet el setè art.

    «Romeria»: sota el sol, els anys de la sida (B. Bo., crítica publicada a Le Monde): [4 estrelles sobre 5]

    En un gest commovedor de cinema, Carla Simón arriba fins al punt de retornar breument la vida a la pantalla als seus pares, que va perdre tan jove.

    «Romería» (Renaud Baronian, crítica publicada a Le Parisien): [4 estrelles sobre 5]

    Una gran pel·lícula, que toca el cor i fa vibrar…

    «Romería» (Florence Colombani, crítica publicada a Le Point): [4 estrelles sobre 5]

    Carla Simón aconsegueix un relat d’aprenentatge lluminós i suau, la història d’una noia que avança en la comprensió d’una història íntima i col·lectiva, i elabora pacientment la seva pròpia manera de ser al món.

    «Romeria»: Carla Simón i les empremtes del passat (Olivier De Bruyn, crítica publicada a Les Echos):[4 estrelles sobre 5]

    La directora espanyola s’inspira en la seva pròpia vida en aquesta pel·lícula delicada i commovedora.

    «Romería» (Florent Boutet, crítica a Les Fiches du Cinéma): [4 estrelles sobre 5]

    Després de Nos soleils [Alcarràs], Carla Simón signa Romeria, amb un relat molt personal. Bell, poètic i inspirat, aquest nou tresor de la directora catalana la situa encara més fermament entre les cineastes a seguir de prop.

    «Romeria», de Carla Simón: les arrels sagrades d’una òrfena (Lelo Jimmy Batista, crítica publicada a Libération): [4 estrelles sobre 5]

    Perquè és aquest camí que fem al seu costat —aquest «pèlerinatge»— i les incessants preguntes que suscita, el que constitueix tota la saba del film i en forma el nucli més profund.

    «Romeria», de Carla Simón: la crítica d’una magnífica pel·lícula autobiogràfica (Yannick Vely, crítica publicada a Paris Match): [4 estrelles sobre 5]

    Romeria és també el retrat d’un litoral, el de la Galícia, poc sovint filmat al cinema, un paradís marítim de cales i roques que va patir de ple, als anys 80, el reflux del tràfic de drogues, deixant una joventut àvida de llibertat cremar-se les ales i la vida.

    «Romería» (Samuel Regnard, crítica publicada a Rolling Stone): [4 estrelles sobre 5]

    Una pel·lícula apassionant amb un marc immens, on un es perd amb facilitat.

    «Romería» (Laurent Cambon, crítica publicada a àVoir-àLire): [4 estrelles sobre 5]

    En un llenguatge cinematogràfic enamorat de les sensacions marines, Carla Simón traça un magnífic retrat de la seva família i del seu recorregut vital. Els no-dits i els secrets són la norma en una obra entranyable i plena de llum.

    «Romería» (Martin Gérard, crítica publicada a Cahiers du Cinéma): [3 estrelles sobre 5]

    La romería («pèlerinage») esdevé més poderosa quan supera la seva dimensió memorial per mostrar simplement la jove descobrint un lloc (la ciutat de Vigo, a Galícia). Les imatges que filma en mini-DV serveixen, certament, per il·lustrar un desig de cinema naixent, però sobretot transmeten la voluntat de mirar amb més intensitat. Encara queda per decidir quina forma donar-los.

    «Romería» (Nathalie Chifflet, crítica publicada a Dernières Nouvelles d’Alsace): [3 estrelles sobre 5]

    La contenció de Carla Simón, virtut fonamental del seu cinema, crea aquí les condicions d’una fragilitat narrativa. El guió, en alguns moments, manca d’estructura i de tensió dramàtica. Els diàlegs no són suficients per compensar aquestes absències.

    «Romería»: el periple íntim d’una cineasta a la recerca dels seus orígens (Nicolas Schaller, crítica publicada a Le Nouvel Obs): [3 estrelles sobre 5]

    Aquesta manera de reconstruir un passat a través dels no-dits, de omplir els buits amb allò que revelen els moments en buit, constitueix l’encant modest però profund d’aquesta bonica recerca de sentit i de sensualitat.

    «Romería» (Nathalie Chifflet, crítica publicada a Le Dauphiné Liberé): [3 estrelles sobre 5]

    Llúcia García encarna amb una frescor i una precisió commovedores els erraments de Carla « Marina » Simón, en la continuació de la recerca autobiogràfica dels orígens de la cineasta espanyola.

    «Romería» (Gael Golhen, crítica publicada a Première): [3 estrelles sobre 5]

    Carla Simón filma aquesta recerca amb una gran suavitat. Fidel al seu estil que embolcalla, prioritza les escenes col·lectives, els gestos anodins i els moments suspesos.

    «Romería» (Julien Rousset, crítica publicada a Sud Ouest): [3 estrelles sobre 5]

    En aquesta recerca pudorosa, Carla Simón aconsegueix articular ira i suavitat, dolor i gràcia. Llàstima que el relat es perdi en alguns flashbacks innecessaris.

    A la recerca de la imatge perduda (Clémence Duhornay, crítica publicada a Critikat.com): [2 estrelles sobre 5]

    El gest metafílmic es mostra de seguida carregat o forçat.

    FOTO DE PORTADA: Carla Simón

