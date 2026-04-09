La premsa francesa rep amb aplaudiments “Romería”, de Carla Simón

«Amb una gran subtilesa, Carla Simón tracta brillantment la filiació i els secrets de família, arrelant els records dels uns i dels altres en uns anys vuitanta gens anodins, per revelar millor el funcionament complex d’una família» (OB); «La cineasta catalana Carla Simón continua explorant la seva memòria familiar complexa i dolorosa amb una gràcia lleugera i discretament optimista» (SD); «La jove Llúcia García, magistralment dirigida, aporta la seva veritat: una bellesa reflexiva, lluminosa i commovedora, la sòlida promesa de vida procedent, tanmateix, d’una generació sacrificada» (CM); «Magnífica pel·lícula sobre els no-dits dins la família, sobre l’absència però també sobre la transmissió» (FD); «Amb aquesta pel·lícula, alhora íntima i social, portada per la gràcia de la jove actriu Llúcia García, la directora espanyola de 38 anys Carla Simón confirma una firma cinematogràfica pròpia» (LH); «La cineasta ho assumeix: recórrer al cinema és un acte de memòria, encara que s’hi emprin els camins tortuosos del somni i del record» (DE); «Carla Simón (Estiu 93, Nos soleis [Alcarràs]) converteix l’absència en un personatge propi, que reobre les ferides però permet també una commovedora floració» (CC); «Una pel·lícula delicada sobre la família i els secrets» (ES); «Un gest reparador, molt personal però, d’alguna manera, universal, tal com ho permet el setè art» (BT); «En un gest commovedor de cinema, Carla Simón arriba fins al punt de retornar breument la vida a la pantalla als seus pares, que va perdre tan jove» (BB); «Una gran pel·lícula, que toca el cor i fa vibrar…» (RB); «Carla Simón aconsegueix un relat d’aprenentatge lluminós i suau» (FC); «Pel·lícula delicada i commovedora» (OdB); «Carla Simón signa Romeria, amb un relat molt personal. Bell, poètic i inspirat, aquest nou tresor de la directora catalana la situa encara més fermament entre les cineastes a seguir de prop» (FB); «Romeria és també el retrat d’un litoral, el de la Galícia, poc sovint filmat al cinema, un paradís marítim de cales i roques que va patir de ple, als anys 80, el reflux del tràfic de drogues, deixant una joventut àvida de llibertat cremar-se les ales i la vida» (YV); «Una pel·lícula apassionant amb un marc immens, on un es perd amb facilitat» (SR); «Magnífic retrat de la seva família i del seu recorregut vital. Els no-dits i els secrets són la norma en una obra entranyable i plena de llum» (LC): és impressionant la boníssima acollida que la crítica cinematogràfica francesa està dispensant a Romería, de Carla Simón, que s’ha estrenat al mercat francès ahir, 8 d’abril de 2026. Certament, hi ha alguns que l’han rebuda de manera més continguda, però, si la majoria la puntuen amb 5 i 4 estrelles, sobre 5, aquestes altres la valoren amb estimables 3 estrelles (llevat d’un únic cas, que ho fa amb 2) i n’escriuen coses com: «Aquesta manera de reconstruir un passat a través dels no-dits, de omplir els buits amb allò que revelen els moments en buit, constitueix l’encant modest però profund d’aquesta bonica recerca de sentit i de sensualitat» (NS); «Llúcia García encarna amb una frescor i una precisió commovedores els erraments de Carla « Marina » Simón, en la continuació de la recerca autobiogràfica dels orígens de la cineasta espanyola» (NC); «Carla Simón filma aquesta recerca amb una gran suavitat. Fidel al seu estil que embolcalla, prioritza les escenes col·lectives, els gestos anodins i els moments suspesos» (GG); «En aquesta recerca pudorosa, Carla Simón aconsegueix articular ira i suavitat, dolor i gràcia» (JR); «La romería («pèlerinage») esdevé més poderosa quan supera la seva dimensió memorial per mostrar simplement la jove descobrint un lloc (la ciutat de Vigo, a Galícia)» (MG); «La contenció de Carla Simón, virtut fonamental del seu cinema, crea aquí les condicions d’una fragilitat narrativa» (NC); «El gest metafílmic es mostra de seguida carregat o forçat» (CD).
Un resum visual d’aquesta bona recepció de la pel·lícula és aquest quadre d’estrelles que li atorga la crítica francesa i que recull l’importantíssim AlloCiné:
A continuació, 25 d’aquestes crítiques sobre “Romería”, de les quals n’agafo el fragment que en destaca AlloCiné:
Amb una gran subtilesa, Carla Simón, que adopta novament una càmera en mà propera al documental —excepte en un passatge oníric cap al final que marca la voluntat de conservar una imatge positiva d’una parella de pares enamorats—, tracta brillantment la filiació i els secrets de família, arrelant els records dels uns i dels altres en uns anys vuitanta gens anodins, per revelar millor el funcionament complex d’una família.
Amb Romeria, la cineasta catalana Carla Simón continua explorant la seva memòria familiar complexa i dolorosa amb una gràcia lleugera i discretament optimista. La directora és emblemàtica de la nova generació que renova el cinema espanyol. Nota: el mateix crític havia publicat el dia anterior un retrat de Carla Simón, també a La Croix: Carla Simón, les llums i les ombres del seu llegat familiar.
La jove Llúcia García, magistralment dirigida, aporta la seva veritat: una bellesa reflexiva, lluminosa i commovedora, la sòlida promesa de vida procedent, tanmateix, d’una generació sacrificada. Protagonista modesta i inesborrable d’una pel·lícula magnífica, navega entre dues èpoques amb la gràcia fràgil i tossuda d’un gran veler.
Magnífica pel·lícula sobre els no-dits dins la família, sobre l’absència però també sobre la transmissió; Romeria és un trencaclosques oníric portat per la lluminosa Llúcia García.
Amb aquesta pel·lícula, alhora íntima i social, portada per la gràcia de la jove actriu Llúcia García, la directora espanyola de 38 anys Carla Simón confirma una firma cinematogràfica pròpia.
La cineasta ho assumeix: recórrer al cinema és un acte de memòria, encara que s’hi emprin els camins tortuosos del somni i del record. El miracle rau en què obre aquesta escletxa com obriria la caixa de Pandora, durant un interludi que ressuscita aquella generació truncada, estigmatitzada, invisibilitzada. No hi ha llàgrimes al final del camí, no; només una pregunta lancinant: què queda de la seva recerca d’absolut?
Inspirada per la seva pròpia vida, Carla Simón (Estiu 93, Nos soleis [Alcarràs]) converteix l’absència en un personatge propi, que reobre les ferides però permet també una commovedora floració.
Carla Simón explora el passat dels seus pares, morts de sida a principis dels anys 1990, en una pel·lícula delicada sobre la família i els secrets.
Un gest reparador, molt personal però, d’alguna manera, universal, tal com ho permet el setè art.
En un gest commovedor de cinema, Carla Simón arriba fins al punt de retornar breument la vida a la pantalla als seus pares, que va perdre tan jove.
Una gran pel·lícula, que toca el cor i fa vibrar…
Carla Simón aconsegueix un relat d’aprenentatge lluminós i suau, la història d’una noia que avança en la comprensió d’una història íntima i col·lectiva, i elabora pacientment la seva pròpia manera de ser al món.
La directora espanyola s’inspira en la seva pròpia vida en aquesta pel·lícula delicada i commovedora.
Després de Nos soleils [Alcarràs], Carla Simón signa Romeria, amb un relat molt personal. Bell, poètic i inspirat, aquest nou tresor de la directora catalana la situa encara més fermament entre les cineastes a seguir de prop.
Perquè és aquest camí que fem al seu costat —aquest «pèlerinatge»— i les incessants preguntes que suscita, el que constitueix tota la saba del film i en forma el nucli més profund.
Romeria és també el retrat d’un litoral, el de la Galícia, poc sovint filmat al cinema, un paradís marítim de cales i roques que va patir de ple, als anys 80, el reflux del tràfic de drogues, deixant una joventut àvida de llibertat cremar-se les ales i la vida.
Una pel·lícula apassionant amb un marc immens, on un es perd amb facilitat.
En un llenguatge cinematogràfic enamorat de les sensacions marines, Carla Simón traça un magnífic retrat de la seva família i del seu recorregut vital. Els no-dits i els secrets són la norma en una obra entranyable i plena de llum.
La romería («pèlerinage») esdevé més poderosa quan supera la seva dimensió memorial per mostrar simplement la jove descobrint un lloc (la ciutat de Vigo, a Galícia). Les imatges que filma en mini-DV serveixen, certament, per il·lustrar un desig de cinema naixent, però sobretot transmeten la voluntat de mirar amb més intensitat. Encara queda per decidir quina forma donar-los.
La contenció de Carla Simón, virtut fonamental del seu cinema, crea aquí les condicions d’una fragilitat narrativa. El guió, en alguns moments, manca d’estructura i de tensió dramàtica. Els diàlegs no són suficients per compensar aquestes absències.
Aquesta manera de reconstruir un passat a través dels no-dits, de omplir els buits amb allò que revelen els moments en buit, constitueix l’encant modest però profund d’aquesta bonica recerca de sentit i de sensualitat.
Llúcia García encarna amb una frescor i una precisió commovedores els erraments de Carla « Marina » Simón, en la continuació de la recerca autobiogràfica dels orígens de la cineasta espanyola.
Carla Simón filma aquesta recerca amb una gran suavitat. Fidel al seu estil que embolcalla, prioritza les escenes col·lectives, els gestos anodins i els moments suspesos.
En aquesta recerca pudorosa, Carla Simón aconsegueix articular ira i suavitat, dolor i gràcia. Llàstima que el relat es perdi en alguns flashbacks innecessaris.
El gest metafílmic es mostra de seguida carregat o forçat.
