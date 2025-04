La premsa es bolca amb Carla Simón

Els mitjans de comunicació s’han fet ampli ressò de la selecció de la pel·lícula “Romería”, de Carla Simón, a la Competició del Festival de Canes 2025:

Carla Simón competirà per la Palma d’Or amb ‘Romería’, diu Vilaweb. (..) És un film ambientat en la transició espanyola, i recupera la història del seu pare biològic, que era gallec, i de la seva mare, que va viure molts anys a Galícia. Tots dos van morir de sida quan ella era molt petita. Al film, la protagonista viatjarà a Galícia per provar de reconstruir el relat dels seus pares i de tota una generació marcada pel consum de l’heroïna i la sida.// És la primera vegada que la directora catalana participa a Canes, ja que en els seus dos films anteriors van competir a la Berlinale. Amb “Estiu 1993” guanyà el 2017 el premi a millor òpera prima al festival alemany i amb “Alcarràs “(2022) es va portar l’Ós d’Or. // “Romería” tanca la trilogia sobre la seva família, i té versió original castellana i alguns diàlegs en català i gallec (..).

Carla Simón competirà per primera vegada a Canes amb «Romería», titula Paco Vilallonga, al Diari de Girona. “Romería”, la tercera i esperadíssima nova pel·lícula de la catalana Carla Simón, competirà per la Palma d’Or a la 78a edició del Festival de Canes, que es celebrarà del 13 al 24 de maig. Així ho ha anunciat aquest dijous a París la presidenta del Festival, Iris Knobloch i el delegat general, Thierry Fremaux. “Romería”, que Simón va rodar l’estiu passat a Galícia, és la tercera part d’una trilogia amb notables elements autobiogràfics que la directora va començar amb “Estiu 1993” i que va continuar amb “Alcarràs”. “Romería” ens situa a Vigo en un viatge de descobriment vital en l’època de la sida, la malaltia de la que van morir els pares de Simón. Després d’obtenir l’Ós d’or al Festival de Berlín el 2021, la selecció a competició a Canes és un nou salt de qualitat de la realitzadora garrotxina, sobretot perquè l’edició d’aquest 2025 ha tingut una competència ferotge per entrar en la tria final del comitè de selecció (..).

Carla Simón competirà per la Palma d’Or al Festival de Canes, remarca Jordi Camps i Linnell, al diari El Punt Avui. Carla Simón competirà a la secció oficial de Canes. La directora catalana pren el testimoni tres anys després que ho fes Albert Serra amb “Pacifiction” per participar en el concurs principal del festival més prestigiós del món (..).

Carla Simón lluitarà per la Palma d’Or: el cinema català torna a Canes per la porta gran, destaca Xavi Serra, al diari Ara. (..) s’enfrontarà al repte de competir amb els grans noms del cinema modern: els germans Dardenne, Wes Anderson, Ari Aster, Richard Linklater, Sergei Loznitsa, Kelly Reichardt i Jafar Panahi, entre d’altres. També amb el gallec Oliver Laxe, que debuta en la secció oficial amb Sirat, que protagonitza el vilanoví Sergi López i produeix El Deseo, la productora de Pedro Almodóvar (..) // (..) La pel·lícula, que es va filmar l’estiu passat a Galícia, està parlada en castellà, gallec i català, i vol ser un homenatge a la generació dels 80 arrasada per les drogues i la sida, i també als orfes que va deixar. (..) Simón col·labora per primera vegada amb la prestigiosa directora de fotografia Hélène Louvart, coneguda per treballs com “La quimera”, d’Alice Rohrwacher, que també va competir a Canes. // Carla Simón va conèixer la decisió final del festival aquest dimecres al vespre. “A mi em semblava una possibilitat molt remota, perquè és una pel·lícula sense actors coneguts i que no tracta un tema que estigui d’actualitat, així que sentim que realment li ha agradat al festival”, ha explicat la directora aquest dijous en una petita trobada virtual amb els mitjans. Pel que fa als trets diferencials de “Romería” respecte a “Estiu ” i “Alcarràs”, Simón avança que “és una pel·lícula que pren molts riscos” i que “tot i tenir un to similar a les anteriors, la seva estructura és molt diferent, i el realisme que era tan important a Alcarràs i Estiu 1993 no està tan present en una part de Romería” (..).

Carla Simón competirà per la Palma d’Or, informa Filmtopia. La directora es converteix en la segona dona espanyola en la història a competir a la secció oficial, després que ho fes Isabel Coixet el 2009. // Debutar directament en la competició oficial del festival més prestigiós del món està a l’abast de molt poques persones (..). // En aquesta nova pel·lícula, que s’estrenarà als cinemes el 5 de setembre, la cineasta segueix explorant les relacions familiars inspirant-se aquesta vegada en els orígens de la seva família biològica paterna (..) // En paraules de Carla Simón: “Romería és una pel·lícula sobre de la memòria, els moments familiars esquius que potser mai s’arriben a comprendre del tot. Vaig intentar reconstruir la història dels meus pares a través dels records de la meva família i d’aquells que la van conèixer, però vaig fracassar. La naturalesa inherentment fragmentada de la memòria juga un paper important, però el principal obstacle és l’estigma que rodeja la sida, que ennuvola els records”.

Carla Simón, exultant per competir per la Palma d’Or de Canes: «Arribar a la secció oficial és molt difícil», declaracions que recull Quim Casas, a l’article que publica Diari de Girona. (..) En la improvisada roda de premsa telemàtica, Simón i a la seva productora, María Zamora, se les veia més que felices. Per Zamora, després de guanyar l’Os d’Or a Berlín amb ‘Alcarràs’, «Teníem clar que podíem prendre riscos». I aquests s’han concretat en una pel·lícula «que parteix d’una cosa molt personal, el seu tema no és a l’agenda del dia i no té actors coneguts», ha comentat la directora. «Estem molt contentes que aquesta proposta hagi interessat Cannes, perquè arribar a la secció oficial en competició d’aquest festival és molt difícil», conclou una Simón exultant. En poc temps ha creat una pel·lícula i està embarassada del seu segon fill. El film s’estrenarà poc després de donar a llum, el 5 de setembre (..).// (..) La productora va recordar els nervis previs a l’anunci, quan a altres productores els havien avisat que les seves pel·lícules no havien passat l’últim tall del certamen i, llavors, elles veien que cada vegada era més possible que ‘Romería’ estigués a la selecció final.

Carla Simón, Kelly Reichardt, Julia Ducournau, Hafsia Herzi, Chie Hayakawa i Mascha Schilinski, en la cursa per la Palma d’or: així encapçala Filmtopia l’article d’Eulàlia Iglesias. Sis de les 19 pel·lícules anunciades aquest dijous dins la secció a concurs de la 78a edició del Festival de Canes les firmen directores, dues més que l’any passat, i el mateix nombre que l’edició de 2023, fins ara el rècord de presència femenina en la competició per la Palma d’or. Atès que és probable que encara s’hi afegeixi algun títol d’última hora, com és habitual, aquest 2025 podria assolir-se una nova fita pel que fa al nombre de dones cineastes que aspiren al gran premi ‘cannoise’ (..). Julia Ducournau, torna al festival després de triomfar-hi just l’any 2023 amb “Titane”, amb el seu nou film, “Alpha”, que se situa als Estats Units durant els anys vuitanta, en plena epidèmia del sida. Una temàtica que comparteix amb “Romería”, l’esperadíssima nova pel·lícula de Carla Simón, que també evoca la pèrdua del seu pare a causa del VIH (..). // (..) En total, dels 52 films presentats en la roda de premsa d’aquest dijous 10 d’abril, només dotze estan firmats per dones, el que representa menys d’una quarta part del total. Esperem que la proporció millori amb els anuncis de noves incorporacions i la presentació de la Quinzena de Realitzadores i la Setmana de la Crítica.