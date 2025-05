“La Petite dernière”, de Hafsia Herzi, Queer Palm 2025

La Queer Palm premia cada any un curtmetratge i un llargmetratge projectats als Festival de Canes, a la Quinzena dels Cineastes o la Setmana de la Crítica que toquin temàtiques o tinguin personatges LGBTQ+, feministes o que qüestionin les normes de gènere. És a dir, es tracta del guardó ‘gender’ tot ben embolicat.

El president del Jurat de la Queer Palm 2025 és el cineasta francès Christophe Honoré. I l’acompanyen la programadora Faridah Gbadamosi, la músic Léonie Pernet, la periodista Timé Zoppé i el cineasta Marcelo Caetano.

Entre els films que optaven a la Queer Palm 2025 han decidit guardonar:

Millor Llargmetratge LGBTQ+

De Hafsia HERZI, “La Petite Dernière” / “The Little Sister”.

Producció: França, Alemanya. Any: 2025. Durada: 1h46.

Sinopsi: La Fàtima, amb 17 anys, és la filla més jove d’uns immigrants algerians. Viu als afores amb les seves germanes, en aquesta família que és feliç i amorosa. Bona estudiant, s’incorpora a una facultat de filosofia a París i hi descobreix tot un món nou. Entre creuar la frontera social, el seu desig per les dones que li costa d’acceptar i la seva fe musulmana que s’hi oposa, la Fàtima haurà d’enfrontar-se a les seves múltiples identitats. A mesura que s’allunya de la tradició familiar i comença la seva vida de jove, descobreix nous codis….

Amb: Nadia Melliti (Fatima), Park Ji-Min (Ji-Na), Amina Ben Mohamed (Kamar), Rita Benmannana (Dounia), Melissa Guers (Nour), Razzak Ridha (Ahmed), Louis Memmi (Benjamin).

Guió: Hafsia Herzi, basat en la novel·la La Petite Dernière (The Last One) de Fatima Daas. Muntatge: Géraldine Mangenot. Fotografia: Jérémie Attard. Música: Amin Bouhafa.

Informació: A la producció, entre d’altres, ARTE France.

A Canes: Festival de Canes 2025 – Competició | Ressons |

Directora: Actriu guardonada -2 César, Venècia, etc.-, mena una certa carrera de directora, amb 1 curt, al qual han seguit dos llargmetratges [tots dos presents a Canes, a la Setmana de la Crítica, l’òpera prima Tu mérites un amour (2019) i a Un Certain Regard, Bonne Mère (2021) -premi al conjunt del film-] i un telefilm –La Cour (2022)-, abans d’enfilar la realització de “La Petite Dernière”. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

Millor Curtmetratge LGBTQ+

D’ Ananth SUBRAMANIAM, “Bleat!” / “கத்து!”.

Producció: Malàsia, Filipines, França. Any: 2025. Durada: 0h15.

Sinopsi: Una parella tàmil-malàisiana d’edat avançada descobreix que la seva cabra, destinada a una ofrena ritual, està embarassada. Entre la seva fe i les expectatives de la seva comunitat, dubten entre realitzar el sacrifici o afrontar la ira dels déus.

Amb: pendent.

Guió: Ananth Subramaniam.

Comentari de la Setmana de la Crítica: L’extravagància per qüestionar el gènere és una missió que podria assumir “Bleat!” d’Ananth Subramaniam, col·locant una cabra embarassada al cor d’un poble que no està realment preparat per acollir-la. Un bel subtil i absurd.

A Canes: Setmana de la Crítica de Canes 2025 – Curts – Competició |

Sobre el director: a Setmana de la Crítica.

Director: Cineasta de Malàsia les pel·lícules de gènere del qual exploren la identitat ancestral tàmil i els llaços familiars. El seu curtmetratge Liar Land (2020), va rebre una Menció Especial al Festival de Locarno. Actualment està desenvolupant el seu primer llargmetratge, The Passport.

