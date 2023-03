“La Panadella”: fantasmagoria d’un indret, al D’A

Qui no s’havia aturat a La Panadella, anant amb cotxe cap a Lleida, Andorra…? La Panadella ja no és el que era des que l’autopista li ha girat l’esquena i n’ha desviat els viatgers massa lluny. L’artista visual Joel Jiménez hi ha anat i n’ha fet un curtmetratge, el seu primer treball com a director de cinema, en què, segons el D’A: A partir d’un so i fotografia fantasmagòrics i una posada en escena amb ecos de Roy Andersson, tornem a un poble aturat en el temps, un espai de fricció entre somni i realitat on alguna cosa està a punt de passar. No sabem què és, però la sensació d’estranyesa augmenta i els esperits s’agiten. Parlat en català, espanyol i gallec, el curt es diu “La Panadella” i es projecta avui al D’A.

Joel Jiménez (Costa Rica, 1993) és, en efecte, un artista visual que treballa amb fotografia, vídeo, so i instal·lació. Els seus projectes fotogràfics s’han mostrat en diversos certàmens i han aparegut en diferents publicacions.