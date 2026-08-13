La nova d’en Ryūsuke Hamaguchi ja es pot veure a Perpinyà

Soudain — All’improvviso — All of a Sudden, la nova pel·lícula del director de films memorables com són Drive my car (2021), El mal no existeix (2023)…, s’ha estrenat ja al Castillet (Perpinyà), avalada pel Premi a la Millor Interpretació Femenina, compartit per les seves protagonistes -Virginie Efira i Tao Okamoto-, al Festival de Canes, certamen en què es presentà mundialment i va rebre magnífiques opinions de la crítica.
♦ Aquest nou film del cineasta japonès compta amb una important producció francesa, està rodada a París (i també a Kyoto), compta amb la belga Virginie Efira encapçalant-ne el repartiment i és parlada sobretot en francès. Amb guió d’en Hamaguchi i la traductora franco-japonesa Léa Le Dimna, Soudain està vagament inspirada en una col·lecció de cartes reals escrites entre la filòsofa Makiko Miyano, quan era malalta terminal de càncer, i l’antropòloga mèdica Maho Isono, que es van publicar al llibre You and I – The Illness Suddenly Get Worse. «La mort es converteix en un tema que discuteixen i comparteixen molt, i, gradualment, es transforma en una trobada entre dues ànimes» (V), diu Hamaguchi, «que finalment va decidir traslladar la història a França i convertir la relació epistolar en una relació real entre dues dones: una directora de teatre japonesa i una directora francesa d’una residència per a gent gran» (V). Aleshores, el cineasta, «per a crear un pont entre França i el Japó, es va decantar per un plantejament terapèutic anomenat ‘Humanitude’: “És un mètode francès que es va importar al Japó i que ara es practica en diversos centres, i que situa la dimensió humana al centre de les cures, per la integritat de cada ésser humà” (V).
Producció: França, Japó, Bèlgica, Alemanya. Any: 2026. Durada: 3h16. Versió original: en francès, japonès i anglès. Especificacions tècniques: Color, format, so Dolby Digital.
Sinopsi: Directora d’un centre per a persones grans, la Marie-Lou Fontaine (Virginie Efira) intenta instaurar-hi una innovadora filosofia d’atenció terapèutica (anomenada «Humanitude» i que es basa en l’escolta i la dignitat dels residents), malgrat la reticència d’una part del seu equip. La seva trobada amb la Mari Morisaki (Tao Okamoto), una dramaturga japonesa que lluita contra un càncer, li capgirarà la trajectòria. En forjar una amistat profunda, les dues dones convertiran el centre en un símbol de resistència i d’humanitat contra els límits del sistema.
Tràilers: VO -F/J- SF, VOSA, VOSE, VI
Amb: Virginie Efira, Tao Okamoto, Kyozo Nagatsuka, Kodai Kurosaki, Marie Bunel, Jean-Louis Garçon, Jean-Charles Clichet, Lazare Gousseau, Jérôme Chappatte, Évelyne Istria, Elisabeth Tamaris, Aurélia Petit.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Wikipedia, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, Unifrance, MyMovies.
Festival d’estrena mundial: Canes 2026 · Competició . Premi destacat: Millor Interpretació Femenina -Virginie Efira i Tao Okamoto-, al Festival de Canes 2025. Festival de preestrena a Catalunya: pendent. I també: Altres reconeixements.
Dossiers de premsa: espanyol | . Informació: Variety 03.02.2026, Variety 06.05.2025.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat francès, D: Diaphana, E: 12.08.2026. Mercat espanyol, D: Caramel, E: 19.02.2027. Mercat italià, D: Tucker Film / Teodora Film, E: pendent. Mercat EUA, D: Neon, E: pendent. Vendes internacionals: Cinefrance International*.
Cine: Castillet (Perpinyà) → Soudain.
En aquest blog, també: Canes 2026, cròniques i altres articles d’”All of a Sudden” — Soudain (Ryûsuke Hamaguchi, 2026)
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PORTADA: Cartell del film, gentilesa de Diaphana Distribution
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