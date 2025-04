La Mostra de Venècia atorga a Werner Herzog el Lleó d’Or a la Carrera

La Biennal de Venècia ha decidit atorgar el Lleó d’Or a la Carrera 2025 al director alemany Werner Herzog (Aguirre, la còlera de Déu; Fitzcarraldo; L’enigma de Gaspar Hauser; Nosferatu el Vampir). Se li llirarà al decurs de la Mostra 2025 que tindrà lloc del 27 d’agost al 6 de setembre.

Werner Herzog, en acceptar el premi, ha manifestat: Em sento profundament honrat de rebre el Lleó d’Or a la Carrera de la Biennal de Venècia. Sempre he intentat ser un Bon Soldat del Cinema i això em sembla una medalla a la meva feina. Gràcies. Tanmateix, encara no m’he jubilat. Treballo com sempre. Fa unes setmanes vaig acabar un documental a l’Àfrica, “Ghost Elephants”, i actualment estic rodant el meu proper llargmetratge, “Bucking Fastard”, a Irlanda. Estic fent una pel·lícula d’animació basada en la meva novel·la ‘The Twilight World’, i posaré la veu a un personatge de la propera pel·lícula d’animació de Bong Joon-ho. Encara no he acabat.

Per la seva banda, el director artístic del festival venecià, Alberto Barbera, ha escrit: Cineasta físic i caminant incansable, Werner Herzog viatja incessantment pel planeta Terra perseguint imatges mai vistes abans, posant a prova la nostra capacitat de mirar, desafiant-nos a comprendre què hi ha més enllà de l’aparença de la realitat, sondejant els límits de la representació fílmica en una recerca inesgotable d’una veritat superior i extàtica i de noves experiències sensorials. Havent-se consolidat com un dels principals innovadors del Nou Cinema Alemany, amb pel·lícules com ara Signs of Life, Nosferatu el Vampir, Aguirre, la còlera de Déu, Fitzcarraldo, El tinent corrupte i Grizzly Man, no ha deixat mai de posar a prova els límits del llenguatge cinematogràfic, negant la distinció tradicional entre documental i ficció, alhora que convida a un qüestionament radical dels temes de la comunicació, la relació entre imatges i música, la bellesa infinita de la natura i la seva inevitable corrupció. La carrera d’Herzog és fascinant i perillosa alhora, perquè consisteix en una implicació total, en posar-se al límit del risc físic, on la catàstrofe s’amaga constantment. Narrador brillant d’històries insòlites, Herzog és també l’últim hereu de la gran tradició del Romanticisme alemany, un humanista visionari, un explorador incansable dedicat al nomadisme perpetu, a la recerca (com ell deia) d'”un lloc digne i adequat per a l’home, un lloc que de vegades és un Paisatge de l’Ànima”.

***

FOTO DE L’APUNT (Biennale di Venezia): Werner Herzog.