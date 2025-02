La modesta, minimalista, petita joia del Festival de Berlín, “El mensaje” s’endinsa en el vincle entre nens i animalets, entre l’home i la natura

Poc importen les certeses en aquesta bella, agredolça i minimalista ‘road movie’ amb una magnífica fotografia en blanc i negre a càrrec de Gustavo Schiaffino on el que és sobrenatural, el màgic, el fantàstic, el sobrenatural conviu amb absoluta fluïdesa i elegància amb el naturalisme i fins a cert costumisme campestre, així com la música original de Mauro Mourelos pot deixar-li lloc a la irrupció d’ ‘Always on My Mind’, el clàssic de Pet Shop Boys, que -com la pel·lícula en si- funciona en forma de catarsi, epifania, desfogament i celebració | En aquesta escena inicial del nou llargmetratge del cineasta argentí Iván Fund, “El mensaje”, ja comencem a descobrir aquesta història elegant i elegíaca de com els nens són guiats a perdre el sentit de la innocència i la meravella, i com els adults busquen preservar el que en queda. | El director no hi filma la infància imaginant-la des de la vida adulta; més aviat, tracta de relacionar-se amb allò que en perviu. |“El Mensaje” es converteix en una pel·lícula estranyament suau, enclavada en el silenci i els sons apagats de la natura.| És a dir una modesta, petita joia, d’aquest Berlín 2025:

D’Iván FUND, “El mensaje” / “The Message” / “Die Nachricht”.

Producció: Argentina, Espanya, Uruguai. Any: 2025. Durada: 1h31.

Nota sinòptica: A la ruralia argentina, el do especial d’una nen de 9 anys dóna als seus tutors oportunistes la idea d’oferir consultes amb un mèdium animal per guanyar-se la vida. Sinopsi: En plena crisi econòmica, una nena de 9 anys té el do de comunicar-se amb els animals i és així que els seus oportunistes tutors sobreviuen oferint-la, per a consultes, com a mèdium de mascotes. La família, itinerant, haurà d’enfrontar la seva pròpia incomunicació mentre viatja en un petit ‘motorhome’ pel camp argentí, per a visitar la mare de la nena, internada en una institució psiquiàtrica. Una ‘road movie’ emocional que, entre camins polsegosos, revela que la innocència és un tresor. Un negoci sobrenatural, on el transcendental val monedes i l’oportunisme frega la veritat. Sigui do o estafa, una cosa és certa: el servei és real, i ningú no està sol.

Amb Mara Bestelli, Marcelo Subiotto, Anika Bootz, Betania Cappato.

Guió: Iván Fund i Martín Felipe Castagnet.

Informació: Estrena mundial. Avalat per WIM Latan, Festival de Sant Sebastià. Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies. VI: Luxbox.

Director: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Argentí, freqüent als festivals argentins, si bé va tenir Los labios (2010) a Un Certain Regard de Canes, Piedra noche (2021) a les Jornades dels Autors de Venècia i a Sant Sebastià.

Ressons:

Diego Batlle, a l’article per a ‘Otros Cines’ (que inclou una entrevista al director): La Myriam (Mara Bestelli) i en Roger (Marcelo Subiotto) viatgen a bord d’una tronada camioneta, que és també una mini casa rodant, al costat d’Anika (Anika Bootz), una nena d’uns deu anys que sembla ser la seva filla, però aviat ens assabentarem que en realitat la seva mare Eloisa (Betania Cappato) està internada. // Aquesta família improvisada, conformada més enllà dels llaços sanguinis, aquesta mena de “gitanos” ambulants, recorrerà camins de terra, visitarà cementiris d’animals i compartirà paradors amb camioners en un llarg trajecte ple de desventures i precarietats, aprofitant sempre un estrany do de la nena. En efecte, Anika –qui més enllà de la seva innocència sembla la més adulta de tots tres– té la capacitat de comunicar-se amb els animals, una mena de vident, de mèdium, que permet que els amos d’alguna manera es connectin amb les seves mascotes estimades. // L’Anika transmet, la Myriam interpreta els missatges que la nena rep i en Roger és l’encarregat de negociar i cobrar els honoraris. Un autèntic miracle o un frau propi d’oportunistes? Poc importen les certeses en aquesta bella, agredolça i minimalista ‘road movie’ amb una magnífica fotografia en blanc i negre a càrrec de Gustavo Schiaffino on el que és sobrenatural, el màgic, el fantàstic, el sobrenatural conviu amb absoluta fluïdesa i elegància amb el naturalisme i fins a cert costumisme campestre, així com la música original de Mauro Mourelos pot deixar-li lloc a la irrupció d’ ‘Always on My Mind’, el clàssic de Pet Shop Boys, que -com la pel·lícula en si- funciona en forma de catarsi, epifania, desfogament i celebració.

Diego Lerer, a la ressenya per a ‘Micropsia’: (..) Amb ús gairebé terapèutic de la cançó ‘Always On My Mind’ (a la versió de Pet Shop Boys), Fund ofereix un retrat empàtic, minimalista i sensible d’un grup de persones que, a la seva manera i per diferents motius, necessiten connectar amb altres, sentir una veu amiga que els digui alguna cosa que els reconforti, una mena d’abraçada. És clar, siguin reals o no els poders d’Anika, no resoldrà els problemes de la vida de ningú. Però oferirà un respir contra la violència i la crueltat del món que ens ha tocat viure.

Roger Koza, a l’article per a ‘Con los ojos abiertos’: El cinema d’en Fund es caracteritza per l’administració d’escassos recursos al servei d’una experiència sensible a contrapeu de la saturació sensorial que predomina a les pel·lícules de més pressupost, on aquest poder brut es plasma pla rere pla com si fos una fatalitat. A cada pla d’en Fund no s’hi veu un dòlar, sinó una idea de cinema. // (..) Cal dir que és impossible que un animal prengui la paraula? O que els morts puguin comunicar-se des del més enllà, encara més quan són animals? És perillós que els adults pensin que sí, però també que els nens no puguin creure que sí. A la infància, la imaginació transgredeix feliçment els límits de la física i la finitud de tot el que existeix. I és aquest l’ancoratge de la pel·lícula d’en Fund, és aquesta perspectiva l’escollida. No filma la infància imaginant-la des de la vida adulta; més aviat, tracta de relacionar-se amb allò que en perviu. // “El mensaje” va a contramà del que preval diàriament al món d’avui i davant del que el cinema sol sucumbir. L’amor que es deixa sentir pels animals no és aliè al que es percep entre els personatges. Això filma en Fund, un cineasta delicat i valent, que no se suma al menyspreu de cada dia.

Nicolas Bardot, a la crítica per a ‘Le Polyester’: (..) L’Anika realment té un do o està sent manipulada per ‘comerciants de catifes’? Sorprenentment, aquesta pregunta es torna cada cop menys important a mesura que avança la pel·lícula. Aquest dubte que passa a ser secundari recorda la dinàmica que ja funcionava en l’anterior llargmetratge de l’argentí Ivan Fund, “Piedra Noche”. En aquest últim, el realisme va ser arrossegat per un vent fantàstic. També va ser una pel·lícula sobre la fe i el que permet. Sobre “El Mensaje”, Fund comenta: “És un retrat realista d’un món de fantasia. A menys que sigui al revés”. // Què produeix aquest dubte a “El Mensaje”? En primer lloc, l’economia de les explicacions alimenta el misteri. I encara més: l’absència d’explicació fa que allò que veiem sigui seriós i absurd. Això enriqueix els tons d’aquest retrat familiar aparentment trencat… però la pel·lícula tampoc pren realment el camí melodramàtic. A mesura que els protagonistes recorren els camins, la malenconia sembla augmentar, però realment no ens trobem amb cap parany, el guió està desproveït d’esdeveniments dramàtics. Aquest minimalisme en plena terra de ningú resulta cada cop més expressiu i commovedor: “El Mensaje” es converteix en una pel·lícula estranyament suau, enclavada en el silenci i els sons apagats de la natura. El poder de l’Anika s’encomana: acabem sentint i potser fins i tot escoltant allò que, entre els animals o entre els humans, segueix sent inexpressable.

Olivia Popp, a la crítica per a ‘Cineuropa’: (..) En aquesta escena inicial del nou llargmetratge del cineasta argentí Iván Fund, “El mensaje”, ja comencem a descobrir aquesta història elegant i elegíaca de com els nens són guiats a perdre el sentit de la innocència i la meravella, i com els adults busquen preservar el que en queda. Competint per l’Ós d’Or a la Berlinale i amb un guió de Martín Felipe Castagnet i el mateix Fund, “El mensaje” és l’única de la competició rodada íntegrament en blanc i negre. // Fund posa sobre la taula una ‘road movie’ poc convencional que tracta menys de l’acte explícit de viatjar i més de les destinacions i trobades combinades, algunes de les quals són especialment importants per a la nena. En això rau una certa suavitat amb la qual es transmet la història, que assenyala que Fund està molt preocupat per la naturalesa carregada d’emocions del vincle home-mascota. Amb això, és capaç de comentar àmpliament el nostre desig d’entendre i ser entès, negant-se a disminuir el desig d’un individu de connectar amb la seva mascota en un àmbit més enllà de la seva comprensió. Les línies melòdiques de llautó flotants, simples i escasses de Mauro Mourelos s’intercalen de manera bella durant els moments pensatius, sense inundar mai la pel·lícula amb cap sentit de didàctica emocional. // Si l’Anika “realment pot” parlar amb els animals no és important; se’ns concedeix una interioritat limitada a la pròpia noia, potser fins i tot suggerint que no està segura, o que no importa. El que és important per a ella són petites escletxes de meravella infantil, o la manca d’aquesta: l’Anika posa una dent de llet sota el coixí, només per trobar-la l’endemà al matí, simbolitzant una pèrdua lenta i sense ceremònia de la innocència. Els moments dedicats als gats, gossos i fins i tot a un capibara en solitari desperta amb raó la sensibilitat dels espectadors: els animals són una font immensament poderosa a través de la qual conservem l’alegria i la meravella infantil en un món que constantment ens diu que aquestes expressions són signes de debilitat o immaduresa.

Jordan Mintzer, a la ressenya per a ‘The Hollywood Reporter’: A molts nens els agradaria creure que poden comunicar-se amb els animals, formant un vincle especial que només ells entenen. Però per a la nena adorable que es troba al cor d'”El mensaje” del director Iván Fund, parlar amb gossos, gats, tortugues, cavalls i tot tipus de fauna és una vocació per guanyar diners i que exerceix amb molta cura i tendresa amorosa. // Aquesta estranyesa minimalista de ‘road movie’ segueix a l’Anika (Anika Bootz) i els seus cuidadors, Myriam (Mara Bestelli) i Roger (Marcelo Subiotto), mentre recorren el camp argentí venent els serveis de “telepatia natural” de la noia. Afirmant que pot comunicar-se amb les ànimes de les mascotes, l’Anika relaciona els “missatges” dels animals, ja sigui directament o mitjançant missatges de veu, amb els propietaris que volen saber què pensen realment els Rex, Fluffy o Biscuit. A canvi, la noia i els seus guardians menen una vida lliure, deambulant per la terra com un vell grup de circ i aparcant la seva caravana allà on volen. // Amb la seva magnífica fotografia en blanc i negre i les seves vibracions relaxades, “El mensaje” recorda el clàssic “Lluna de paper” de Peter Boganovich de 1973, que presentava una nena petita i un estafador a la carretera a l’Amèrica de l’època de la depressió. L’Argentina representada a la pel·lícula de Fund també sembla que està passant per moments difícils, tot i que el director se centra més en el viatge de bon humor del trio d’un lloc a un altre mentre s’escapa dels poders màgics d’Anika. // La pregunta, per descomptat, és si tot això és una estafa o és real. Però la pel·lícula mai aborda realment aquesta qüestió, ni afegeix cap tipus d’argument subjacent a la seva configuració. Això és una mica lamentable perquè viatjar al costat de l’Anika i els seus venedors és una experiència totalment agradable, encara que no es converteixi mai en una història completa. Com a tal, “El mensaje” recorrerà el circuit de festivals, però serà una venda més difícil per als distribuïdors internacionals. // Treballant amb el talentós director de fotografia Gustavo Schiaffino, en Fund, que és un càmera entrenat, crea una estètica d’alt contrast i de baix pressupost que recorda les primeres obres de Jim Jarmusch com “Stranger Than Paradise” i 2Down by Law”, o pel·lícules de Wim Wenders com “Kings of the Road”. Captant la bellesa senzilles de la natura, ja siguin animals domesticats a casa o cavalls que passegen lliurement pels carrers d’una ciutat abandonada, fa que “El mensaje” sigui fàcil de veure malgrat la manca de cap tensió narrativa subjacent. // (..) Aquesta és una pel·lícula en què el mitjà, en tots els sentits del terme, compta més que el missatge.



Altres ressons: Teresa Vena entrevista Iván Fund |