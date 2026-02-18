“La misteriosa mirada del flamenco” i “Marty Supreme” arriben a Perpinyà

Al cine Castillet (Perpinyà) han arribat la premiada La misteriosa mirada del flamenco – , així com l’exitosa The Mysterious Gaze of the FlamingoMarty Supreme i la nova pel·lícula de la francesa Alice Winocour, amb Angelina Jolie i Louis Garrel, ambientada al món de la moda, Coutures.
Producció: França, EUA. Any: 2025. Durada: 1h46. Versió original: en anglès i francès.
Nota sinòptica: La Maxine és una cineasta nord-americana que arriba a París amb motiu de la Setmana de la Moda (Paris Fashion Week), en un viatge de vida o mort, enfrontant reptes i autodescobriment, topant amb dues altres dones. Sinopsi: En plena voràgine de la Setmana de la Moda de París, s’entrecreuen els camins de tres dones que afronten les tragèdies del món i els interrogants de les seves vides: a la Maxime, una directora de cinema nord-americana d’uns quaranta anys, li diagnostiquen càncer; l’Ada, una jove model del Sudan del Sud, fuig d’un futur marcat per acabar en un entorn frívol; i l’Angèle, maquilladora francesa que treballa entre bambolines en les desfilades, somia canviar de vida. Tràiler: VO.
Amb: Angelina Jolie (Maxine Walker), Louis Garrel, Ella Rumpf (Angèle), Garance Marillier, Anyier Anei (Ada), Finnegan Oldfield.
Guió: Alice Winocour. Fotografia: André Chemetoff. A la producció, entre d’altres, Angelina Jolie.
Enllaços: Wikipedia, Imdb, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Cineuropa, Variety.
Festivals i premis: Toronto IFF 2025 – Special Presentations | Sant Sebastià 2025 – Secció Oficial.
Mercat francès ⇒ D: Pathé. E: 18.02.2026. Vendes internacionals: HanWay*. Mercat espanyol ⇒ D: Avalon, E: 08.05.2026. Mercat italià ⇒ D: Plaion Pictures, E: pendent.
Cine: Castillet → Coutures (Perpinyà).
Producció: Xile, França, Espanya, Bèlgica, Alemanya. Any: 2025. Durada: 1h50. Versió original: en espanyol.
Sinopsi: Principis dels anys vuitanta, al desert xilè. La Lidia, d’onze anys, creix en una família ‘queer’ extravagant i afectuosa que troba refugi en un cabaret als afores d’una ciutat minera accidentada i polsosa. Quan una malaltia misteriosa i mortal comença a estendre’s —es rumoreja que es transmet amb una simple mirada, quan un home s’enamora d’un altre—, la comunitat es converteix ràpidament en objecte de pors i fantasies col·lectives. El seu estimat, tendre i maternal germà Alexo, un homosexual obès, de 28 anys, i les seves amigues transformistes són culpats de ser-ne portadors i la gent del poble els ataca. La Lidia ha d’enfrontar aquest mite homofòbic per protegir la seva única família. En aquest western modern, la Lidia s’embarca doncs en una recerca de venjança en un món consumit per l’odi i la intolerància, alhora que la família esdevé el seu únic refugi, i l’amor, potser, el perill més gran. Tràilers: VOESE, VOSF, VI, VOSA.
Amb: Tamara Cortés (Lidia), Matías Catalán (Flamenco), Paula Dinamarca (Boa), Claudia Cabezas (Piraña), Luis Dubó, (Yovani), Alfredo Castro, Andrés Almeida, Felipe Ríos.
Guió: Diego Céspedes.
Enllaços: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies. Dossiers de premsa: , The Mysterious Gaze of the Flamingo.
Festivals i premis: Canes 2025 – Un Certain Regard (Premi UCR) | Toronto 2025 – Centrepiece | Sant Sebastià 2025 – Horizontes Latinos (Millor Film pel Jurat Jove, Premi Sebastiane) | Goya 2026 (1 nominació: Millor Pel·lícula Iberoamericana) | Altres reconeixements.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat francès, D: Arizona Distribution, E: 18.02.2026. Mercat espanyol, D: BTeam, E: 16.01.2026. Mercat italià, D: pendent, E: pendent. Mercat EUA, D: Altered Innocence, E: pendent. Vendes internacionals: Charades Films.
Cine: Castillet → Le mysterieux regard du flamant rose (Perpinyà).
Producció: EUA (A24, Central Studios). Any: 2025. Durada: 2h29. Versió original: en anglès, amb alguna ràfega de francès i japonès.
Sinopsi: Som al 1952, i en Marty Mauser està atrapat venent sabates a l’estreta botiga del seu oncle al Lower East Side de Nova York: una feina que no ha triat, dins d’una vida que sent com si ja estigués escrita d’antuvi. El tennis de taula s’ha convertit en la seva via d’escapament. No només de la botiga, sinó de tot plegat: la seva família, el seu barri, les regles no escrites sobre qui importa i qui no. Ha de bregar amb una mare dominant, una nòvia embarassada, les butxaques buides i tot el sistema capitalista… però ell somia amb el triomf (en tots sentits) mitjançant el ping-pong, mal que en aquella època, a l’Amèrica de la postguerra, aquest esport tingués poc prestigi social i estava relativament poc implantat. I res no pot impedir que esdevingui en Marty Supreme, perquè per a ell cada dificultat és un motiu per a anar més amunt.
Amb: Timothée Chalamet (Marty Mauser), Gwyneth Paltrow (Kay Stone), Tyler (the Creator) Okonma (Wally), Odessa A’zion (Rachel Mizler), Kevin O’Leary (Milton Rockwell), Abel Ferrara (Ezra Mishkin), Fran Drescher (Rebecca, la mare d’en Marty), Luke Manley (Dion Galanis)
Guió i Muntatge: Josh Safdie, Ronald Bronstein. Fotografia: Darius Khondji.
Festivals i premis: Nova York FF 2026 – Spotlight (estrena mundial) | Oscar 2026 (9 nominacions: Pel·lícula, Direcció, Guió Original, Muntatge, Fotografia, Actor – Timothée Chalamet-, Càsting, Vestuari, Disseny de Producció) | Globus d’Or 2026 (1 premi: Actor -Timothée Chalamet- i 2 nominacions -Pel·lícula, Guió)| BAFTA 2026 (11 nominacions: Pel·lícula, Direcció, Guió Original, Muntatge, Fotografia, Actor – Timothée Chalamet-, Actriu Secundària – Odessa A’zion-, Càsting, Vestuari, Maquillatge i Perruqueria, Disseny de Producció) | Altres reconeixements.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat espanyol, D: Diamond Films, E: 30.01.2026. Mercat francès, D: Metropolitan FilmExport, E: 18.02.2026. Mercat italià, D: I Wonder Pictures, E: 22.01.2026. Mercat EUA, D: A24, E: 25.12.2026.
Cine: Castillet → Marty Supreme (Perpinyà).
—
