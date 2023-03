La importància dels cartells en català de les pel·lícules

El Cine Truffaut, de Girona, anuncia l’estrena en VOSC de “Crònica d’un amor efímer” -quin títol tan bonic!-. Però he anat al web de la Generalitat ‘Cinema en català‘ i, d’aquesta pel·lícula, a dia 23.03.2023, només n’esmenten la projecció al D’A, en VOSC. I observo que el cartell que hi han posat és l’original en francès -al Truffaut hi han posat el que subministra la distribuïdora, en espanyol-.

Un tasca important que sol fer la Generalitat de Catalunya és posar a l’abast els cartells en català de les pel·lícules que subtitula i/o dobla en la nostra llengua. Sempre hi ha alguna excepció, que no hi hauria de ser -“The Quiet Girl“-, però en general se segueix aquest criteri. Ara, en el cas dels films que es projecten en VOSC al D’A 2023, no n’ha editat cap cartell en català: llàstima!

Perquè la versió en català d’una pel·lícula arribi al públic potencial, cal fer-ne difusió i promoció i, en això, tenir-ne cura del títol en la nostra llengua i posar-ne a l’abast els corresponents cartells és essencial. Oimés ara que som a l’època de les plataformes, en què se’ns solen posar els cartells dels films per a identificar-los en la nostra tria.

Potser és cosa de les distribuïdores, editar el cartell en català; però la Generalitat hauria de tenir cura que, si hi ha subvenció per al subtitulat i/o el doblatge, hi ha d’haver títol i cartell en català -però… no era així, ja?-