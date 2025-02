La gran Juliette Binoche presidirà el Jurat del Festival de Canes 2025

La primer boníssima notícia que arriba del Festival de Canes (13-24 de maig de 2025) és que enguany en presidirà el Jurat la gran Juliette Binoche.

Ho explica molt bé la nota oficial del certamen:

A cada edició, el Festival de Canes reuneix i explora: nacionalitats, cinematografies, sensibilitats, gèneres, temes… Això és precisament el que Juliette Binoche va triar fer molt aviat en una carrera marcada per unes 70 pel·lícules i 40 anys de curiositat artística des de el seu primer paper important a “Rendez-vous” d’André Téchiné, presentat a La Croisette el 1985. “Vaig néixer al Festival de Canes”, declara sovint.

Quatre dècades l’han transformada en una estrella internacional, iniciant col·laboracions i guions inesperats que l’abellien. Aquest viatge instintiu al cor de la creació global li dóna ràpidament una aura essencial entre els cineastes d’una constel·lació sense fronteres: Michael Haneke (Àustria), David Cronenberg o Abel Ferrara (Estats Units), Olivier Assayas, Leos Carax o Claire Denis (França), Amos Gitaï (Israel), Naomi Kawase o Hirokazu Kore-eda (Japó), Krzysztof Kieślowski (Polònia), Hou Hsiao-hsien (Taiwan)…

Cap altra pel·lícula pot expressar millor aquest delit inesgotable que “Copie conforme” d’Abbas Kiarostami, amb què va guanyar el premi de millor actriu a Canes el 2010: dirigida per un director iranià al cor del camp de la Toscana, davant d’una cantant d’òpera britànica, Juliette Binoche il·lumina aquesta història universal que barreja amor i art i les seves pretensions per entendre millor la seva veritat. Després d’aquesta cinquena pel·lícula de l’actriu presentada a la Secció Oficial, en seguiran quatre fins a “La passion de Dodin Bouffant” de Trần Anh Hùng el 2023.

Coronada amb els premis més prestigiosos (Oscar, Bafta, César, premis d’interpretació a Berlín i Venècia, etc.), Juliette Binoche no busca el virtuosisme, preferint només confiar en l’emoció i la veritat del moment. Sens dubte animada, com assenyala Louis Malle arran de “Fatale“, per ‘la història d’amor entre ella i la càmera, una presència i una intensitat impressionants’. La gran diferència entre les seves interpretacions amb Bruno Dumont en solitari –des de la depuració (“Camille Claudel – 1915“) al burlesc (“Ma Loute“)– il·lustra aquest gust per la llibertat i aquest coratge per tornar a posar-se reptes sense cap mena de dubte múltiple i impredictible en el seu art -les seves arts cal dir-ne ja que deixa les pantalles de cinema per a sèries (‘The Staircase‘, ‘The New Look‘), teatre (‘ Antigone‘ dirigida per Ivo van Hove), dansa (cocreació amb Akram Khan), música (Alexandre Tharaud) o pintura-.

Els ecos del món ressonen a través de la veu d’aquest ciutadana compromesa. Educació, immigrants sense papers, drets humans a l’Iran –recordem la seva protesta a Canes contra l’empresonament de Jafar Panahi el nom de qui va brandar a l’escenari–, la flamant presidenta de l’Acadèmia Europea de Cinema també se situa en el pas essencial dels discursos al si del moviment #MeToo: ofereix així amb generositat i responsabilitat les experiències fràgils dels seus inicis. També utilitza la seva influència per alertar regularment la consciència dels perills ecològics que amenacen el nostre planeta.

Els seus compromisos a gran escala recorden els d’Olivia de Havilland, recordada per haver sacsejat l’omnipotència dels estudis nord-americans. Aquesta llegenda de Hollywood havia estat Presidenta del Jurat del Festival de Canes l’any 1965, donant pas per primera vegada a una altra dona, també llegenda del 7è Art de Cinecittà, Sophia Loren. Va ser fa 60 anys. Com una afiliació llunyana però bella, la presència de Juliette Binoche celebra i uneix les estrelles a través del temps.

Juliette Binoche succeirà a la directora nord-americana Greta Gerwig, que en va presidir el Jurat l’any passat. Així, per segona vegada en la història del Festival, dues artistes dones es passaran aquesta prestigiosa torxa.

En ser nomenada presidenta del Jurat de 2025, Juliette Binocha ha manifestat:

Estic desitjant compartir aquests moments de vida amb els membres del jurat i el públic. L’any 1985 vaig pujar per primera vegada els graons amb l’entusiasme i la incertesa d’una jove actriu; no em podia imaginar tornar 40 anys després en aquest càrrec honorífic de presidenta del Jurat. En valoro el privilegi, la responsabilitat i la necessitat absoluta d’humilitat.