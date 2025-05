La consellera de Cultura de Catalunya no fa costat a Carla Simón, a Canes 2025

Els governs seriosos i ben responsables acompanyen la presentació oficial de les pel·lícules de cineastes del seu país als grans festivals de cinema; però la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya no va ser ahir a Canes, fent costat a Carla Simón i a la seva “Romería”: una vergonya, un error imperdonable!

No valen les excuses de ‘compromisos d’agenda’: les agendes, els polítics les adapten als requeriments en benefici d’allò que més cal. I ahir el que calia era ser a Canes, a les 15h, al Palau de Festivals, amb tota la representació institucional i la càrrega política que hauria representat. I no s’hi va ser. A més, no ho oblidem, fa dies que se sabia que el 21 de maig era la data!

En canvi, ves per on, qui no va fallar fou el ministre espanyol de Cultura: ells sí saben prioritzar les coses!

No és pas la primera vegada que la Generalitat de Catalunya mostra aquesta pobresa institucional, aquesta deixadesa de funcions: amb “Pacifiction” i l’Albert Serra, el 2022, va passar el mateix: Madrid hi era i nosaltres, no. Pena i ràbia, provoquen!

***

FOTO DE L’APUNT: L’equip de “Romeria” arribant al Palau de Festivals (© Tristan Fewings – Getty Images)