La catalana Anna Llargués s’incorpora a la Residència del Festival de Canes

Anna Llargués Muñoz (Barberà del Vallès, 1999) s’ha incorporat l’1 d’octubre a la 52a edició de 52a edició de la Residència del Festival de Canes, a París. Fins el mes de febrer hi estarà treballant el guió del seu primer llargmetratge, De fang.
De fang — Made in Mud és ara mateix un projecte de film en català, que compta amb la coproducció d’ Astra Pictures (Catalunya), Gaijin (França) i Wonder Maria Filmes (Portugal) i que anteriorment ja ha estat seleccionat pel programa Green Narratives del TorinoFilmLab 2025 i el D’A Film Lab 2025, ha participat al Fòrum de Coproducció When East Meets West (WEMW), de Triestre, i ha estat guardonat a Les Arcs Talents Village 2024 i a EXTREMLAB – Cinema Pendent de l’Alternativa 2024.
La sinopsi de De Fang: «L’Èlia i la seva família van deixar el seu poble quan ella tenia 8 anys. Als 12, decideix tornar per passar l’estiu amb la seva amiga Juna. Amb l’esperança de trobar el paradís aïllat que recordava amb ulls de nena, descobrirà un espai abandonat entre la naturalesa, que s’ha rendit al turisme»
En ser convidada per la Residència del Festival de Canes, l’Anna Llargués ha declarat: «En aquesta fase del procés d’escriptura, després d’haver desenvolupat extensament una idea que al principi era força abstracta, construïda a partir de percepcions, records i ficció, encara estic buscant la manera de donar-li forma. Ara sento la necessitat de compartir-la i obrir-la als altres, perquè pugui evolucionar a través de les seves mirades. Em sembla que la Residència és un espai ideal per fer-ho. Disposar del temps i l’espai necessaris per dedicar-me a la meva pel·lícula i compartir aquesta experiència amb altres cineastes és apassionant. Tinc moltes ganes de començar aquesta tardor!»
L’acompanyaran, a la Residència, nous directors (2 dones i 3 homes, d’entre 27 i 35 anys) que, com ella hi van a treballar el que és el seu primer o segon llargmetratge de ficció, desenvolupant-ne el guió. Es tracta del lituà Vytautas Katkus, la filipina Sam Manacsa, el malaisi Ananth Subramaniam, l’argentina Agustina Sánchez Gavier i el belga Dorian Jespers.
Graduada a l’ESCAC en Direcció i amb un postgrau en Muntatge Audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra, el 2023 Anna Llargués va participar a La Cinef del Festival de Canes (apartat dedicat als films d’escoles de cinema) amb el seu treball de final de grau de l’ESCAC, el curtmetratge Trenc d’alba. Posteriorment, aquest film va ser seleccionat a la SEMINCI, de Valladolid, on va rebre una Menció especial del Premi Espiga Verde, va ser candidata als Premis Goya 2024 i s’ha projectat en més de cinquanta festivals.
Simultàniament a la preparació de la que serà la seva òpera prima, De fang, ha realitzat el seu segon curt, Àvia peix, que també té canalla de protagonista. En aquest cas, és una nena de vuit anys, l’Helena que, amb la seva família, fan cap a ca l’àvia per acomiadar-se’n en els seus darrers moments i allà, mentre els adults s’ocupen de qüestions en què no la volen involucrar, li deixen una càmera de mà perquè s’entretingui… Àvia peix està encetant la ronda inesgotable de festivals…
«Les pel·lícules de l’Anna Llargués exploren el cinema com a vehicle de la memòria i ressegueixen els fils invisibles que connecten les generacions, les diferents formes de vida i els llocs al llarg del temps» manifesten els responsables de la Residència del Festival de Canes.
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PORTADA: Anna Llargués Muñoz | Foto: © Raquel Barrera.
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