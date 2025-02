“Kontinental’25”, una gran pel·lícula de la Berlinale, rodada en pocs dies i amb un I-Phone

Paladeges aquesta pel·lícula de Radu Jude, salives cinèfilament, humanament, llegint-ne les cròniques que arriben de Berlín. Potser “Kontinental’25” no guanyarà l’Ós d’Or, però arribes a la conclusió que és una gran pel·lícula, mal que s’hagi rodat en pocs dies amb un I-Phone…

De Radu JUDE, “Kontinental ’25”

Producció: Romania. Any: 2025. Durada: 1h49.

Sinopsi: L’Orsolya és agutzil de Cluj, la principal ciutat de Transsilvània. Un dia ha de desallotjar un home sense sostre d’un celler, una acció amb tràgiques conseqüències que desencadenen una crisi moral que Orsolya ha de superar com pugui.

Amb Eszter Tompa (Orsolya), Gabriel Spahiu (Ion), Adonis Tanța (Fred), Oana Mardare, Șerban Pavlu.

Guió: Radu Jude.

Informació: Estrena mundial. Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Director: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Cineasta satíric, provocador… que, després de guanyar el Premi Especial del Jurat al Festival de Locarno amb No esperis massa de la fi del món (2023), retorna a la Berlinale, en què n’és habitual i on va guanyar l’Ós d’Or a la Millor pel·lícula amb Un clau desafortunat o porno boig (2021), havent-s’hi endut prèviament el premi a Millor Director amb Aferim! (2015). Filmografia disponible: a FilminCat, a Filmin.

Ressons:

David Katz, a la crítica per a ‘Cineuropa’: Radu Jude torna amb una altra pel·lícula divertida i anàrquica sobre la culpa, la negligència sistèmica i la identitat romanesa, aquesta vegada rodada completament amb un iPhone. // “Europa ’51” de Roberto Rossellini es va ambientar a la Roma de la postguerra, però tenia com a objectiu capturar la inestable existència de postguerra de tot el continent. Inspirant-s’hi directament tant pel que fa al títol com a la temàtica, “Kontinental ’25” de Radu Jude argumenta provocativament que el Cluj contemporani, a Romania, és un exemple mitjà de l’Europa actual en general. Molt en sintonia amb la fase principal actual de l’autor romanès, que va començar amb “I Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians” del 2018, el director afina encara més la seva càustica anàlisi del món actual, alhora que racionalitza tant els seus mitjans tècnics (l’ha rodat amb un iPhone, sense il·luminació), com centrant-ne el guió en intercanvis simplificats, aspecte que aconsegueix resultats diversos, tanmateix atractius. // “Kontinental ’25” tracta sobre les rèpliques del progrés (en gran part de tipus capitalista) i dels petits tremolors que, quan s’examinen durant el temps suficient, poden alterar la confiança i l’acceptació alegres que permeten que el sistema prosperi. En Ion (Gabriel Spahiu) és un ex-esportista que fa uns anys que subsisteix com a vagabund a Cluj, Transsilvània; resulta prou refrescant que el seu estil de vida de rodamón, beure, defecar públicament i causar altres molèsties lleus no es representi amb cap falsa pietat. Però la ciutat moderna no vol restes del seu passat, i l’edifici de pisos on viu és previst que l’enderroquin; rebutja el trasllat que li ofereix l’autoritat local i se suïcida, amb [Radu] Jude que ens fa absorbir visualment i auditivament aquest tràgic acte, evitant un tall fàcil. // L’Orsolya (Eszter Tompa), l’agutzil que supervisa el cas de l’Ion, té una resposta traumàtica molt convincent i realista a aquest acte; de fet, l’estil d’actuació poderosament exterioritzat de Tompa fa que resulti com si fos la primera vegada que realment s’enfronta a la cruel força de la mortalitat (i, de manera significativa, la seva mare hongaresa, interpretada per Annamária Biluska, encara és viva i exerceix un paper dominant a la seva vida). De qualsevol manera, les baranes narratives semblen estar excepcionalment equilibrades en aquest moment tot i tractar-se d’una pel·lícula de Radu Jude, on podria ser un altre exemple de cinema de la complaença i la culpa burgesa, no gaire lluny de Haneke o Farhadi; afortunadament, Jude pren aquesta premissa comuna en una direcció més nova, col·locant la varietat que va definir l’estil visual dels seus últims films a les mateixes converses dels seus personatges, tot i que irònicament això els fa percebre com a menys realistes, sortint de la boca dels actors. Asseguts junts en composicions de “dues preses” a l’estil d’en Hong Sangsoo (el director sud-coreà -i favorit de la Berlinale- té una gran influència actual en Jude), Tompa i els companys d’escena semblen dues llibreries universitàries que conversen. // Tot i així, aquest discurs vibrant brolla de la pantalla i t’embolica als diàlegs com si en fossis una tercera figura: un oient. Un altre aspecte que fa que Jude sigui especialment contemporani és la seva classificació com a cineasta post-Internet i post-veritat: comparar les seves tangents digressives amb les pestanyes obertes del navegador és massa senzill, però l’any 2025 i en aquest continent, de vegades sembla que no pots verificar res, o arribar a conclusions definitives de la manera antiga. El final de la pel·lícula, a la llum del més emotiu de Rossellini, és molt enriquidor: davant d’una tempesta d’explicacions contradictòries però temptadores d’aquest món horrible, només una opció sembla agradable: anar de vacances amb la teva família a una platja grega, on podràs eliminar-ho tot de la teva ment cansada, encara que només sigui per un moment.



Roger Koza, a l’article per a ‘Con los ojos abiertos’: En una entrevista recent en *TCM *Classics, Martin Scorsese va elogiar a diversos cineastes romanesos, però es va detenir en el més lúcid de tots, Radu Jude. Va dir sobre “No es pot esperar massa de la fi del món”: ‘Ostenta estil, contingut polític, cinema, moralitat i immoralitat… i en acabar es veu el món d’un mode diferent’. El que diu el mestre estatunidenc és la clau de la contundència retòrica de totes la de Jude: l’angoixa i la confusió del present en tots els seus ordres sintetitzades en una modalitat de relat o assaig on la pròpia forma cinematogràfica també és interpel·lada respecte de les mutacions de la imatge contemporània. Si es desitja saber alguna cosa del nostre temps a través del cinema, això que no es llegeix en els discursos i en altres mitjans de comunicació i representació, pot ser esmenat veient una pel·lícula de Radu Jude. S’accedirà llavors al que roman dispers i amagat en l’escena quotidiana. // “Kontinental ’25” succeeix a Cluj-Napoca, a Transsilvània, zona que va saber ser d’Hongria i que més de cent anys enrere va ser presa pels romanesos. Hi ha dues escenes fonamentals en la qual aquesta tensió històrica es revisa entorn del prejudici vigent entre els qui se senten més hongaresos que romanesos o viceversa. És un tema secundari al qual s’al·ludeix, però que és un dels tants signes que Jude sol recuperar en les seves pel·lícules, signes que no li donen l’esquena a la relació de la Història amb el present, parant esment als monuments, cartells, edificis, com també al vocabulari d’una època, petjades heterogènies que persisteixen en una altra. En això, els diàlegs de “Kontinental ’25” són proves d’intel·ligència. Però el cor de la pel·lícula és un altre. // (..) D’aquí endavant, la dona que va intentar cuidar tot el que va poder a aquest representant dels ningú se sentirà responsable de la seva mort. Res serà el mateix, i tot el que segueix no és una altra cosa que acompanyar al personatge en el seu dol i la seva comprensió del succeït. Els pensaments i els sentiments es tornen visibles. // Com a “Psicosi” de Hitchcock, el personatge principal abandona la pel·lícula passats pocs minuts i un altre en el seu lloc el reemplaça per a aguantar-la. Aquest canvi modifica l’estil: d’un inici observacional el discursiu es torna decisiu, perquè a mesura que avança el drama de consciència, no exempt de passatges humorístics extraordinaris, la dona necessita parlar. Tots els diàlegs formen un calidoscopi de perspectives i així mateix una revelació de com un sistema econòmic estructura fins i tot la dimensió íntima d’un patiment, com també la deliberació moral i l’especulació jurídica. El boom immobiliari de la regió és el que posa en moviment l’ordre judicial. Els plans generals intermitents i els de l’epíleg sobre la propietat horitzontal recent constitueixen el discurs que fonamenta l’expulsió del protagonista. // Lliçó implacable i magistral del cineasta: amb un iPhone 16 es pot fer una pel·lícula imprescindible. El que es requereix és tenir necessitat de filmar i necessitat de prendre la paraula per a dir alguna cosa. Es requereix, a més, conèixer la història del cinema (vegi’se la cita directa de “Detour” i la indirecta al·lusió a “Europa 51”), com també conjurar el conformisme preguntant-se la raó de totes les coses. Cal mirar, estudiar, pensar i filmar amb la voluntat d’anar a fons. Per això Jude és qui millor manté viu el llegat de Jean-Luc Godard: sense imitar-lo en res, en cada pel·lícula que estrena honora aquesta tradició crítica. I ho fa sense repetir-se, sense gallejar, sense vestir-se com un milionari estúpid, filmant com es pot i sense detenir-se en els laberints dels suports i subsidis, dels quals no renega, però dels quals no depèn si la necessitat de filmar constreny. Si torna a guanyar l’Os d’Or serà just. Fins avui, solament Jude o Linklater mereixen els premis majors. Potser és així perquè no filmen per a apilar llorers.

Nicolas Bardot, a la crítica per a ‘Le Polyester’: El títol “Kontinental’25” (així com certs motius de la seva intriga) és una picada d’ullet a “Europa 51” de Roberto Rossellini. Excepte que el Kontinental en qüestió en el nou llargmetratge del romanès Radu Jude és un vulgar hotel (perdó, un ‘smart hotel’ disposat a acollir una clientela elegant). No ho és el rodamón que sobreviu al celler del futur establiment, i que recorre la ciutat recollint tot el que troba. En una escena extraordinària al bosc, l’anomenat SDF, en un contrast hilarant i un ‘timing’ còmic perfecte, topa amb un dinosaure, concretament un autòmat en ‘plastoc’ d’un parc d’atraccions. És una farsa que convida els ‘ha ha ha’, però finalment, la presència d’un SDF als carrers és filmada com si aquesta fos tan incongruent com la irrupció d’un tiranosaure als boscos. Aquí es reconeix el Radu Jude alhora bromista i corrosiu. // (..) En un calc a la “Psicosi”, “Kontinental’25” deixa mort el protagonista i s’interessa per qui, d’alguna manera, n’és responsable. Orsolya se sent culpable, i la pel·lícula examina les ferides de la seva consciència. Però Radu Jude té massa mal esperit per prosperar: fins i tot ben intencionada, Orsolya fa saber molt tard el seu dilema moral, i participa de totes maneres malgrat ella en un sistema que produeix desgràcia. Mentre que el cineasta posseïa un radar per filmar tot el que Bucarest podia tenir de dolent a “Bad Luck Banging”, no perd una ocasió aquí per captar cada detall absurd de la ciutat – mentre que els seus SDF ‘s’y foutent en l’air’. // Aquesta cohabitació segueix el fil vermell de la tragicomèdia humana en la seva filmografia, sobretot la seva part recent. És molt difícil ser digne en aquesta lletjor insensata, sempre hi ha un soroll de fons que parasita les bones paraules. Una discussió sobre les ONG és recoberta a la ciutat per un tecno que surt d’on no se sap; una discussió conjugal és acompanyada de publicitats idiotes difoses per una televisió que ningú no mira. Jude continua sent un gran cineasta de l’estupidesa en aquesta pel·lícula on (..) la gent es disputa encara la propietat de Transsilvània i fan concursos de xenofòbia mentre que els « doctors en idiotesa » es multipliquen. Les orgulloses estàtues s’aixequen a la ciutat però els personatges tendeixen a acabar de quatre potes. // L’Orsolya confia en diferents tipus de personatges, parla molt (la pel·lícula és xerraire, una mica massa) però el consol no és fàcil de trobar. És més fàcil –i més humà– ser lamentable, remugant o parlant malament als nois. Rodat a partir d’un micro-pressupost, en deu dies i amb una imatge crua, “Kontinental’25” expressa un mateix sentiment directe, caòtic – ningú no hi és per donar lliçons, fins i tot parlant fins al final de la nit. Radu Jude filma la ciutat que s’estén, bella després lletja, viva i buida, cementiri després castell – tants llocs disposats a acollir nous drames o noves comèdies.

Lorenzo Ciofani, a la ressenya per a ‘Cinematografo’: Radu Jude continua el seu discurs sobre l’estat d’Europa: pressupostos irrisoris i represa amb l’iPhone per a una acció de guerrilla urbana, per explicar un món en decadència dins d’una comèdia grotesca. // (..) L’espurna ve d’una antiga notícia de crònica, que Jude desenvolupa en els mesos de la campanya electoral romanesa (hi ha la propaganda d’Ilie Bolojan que corona simbòlicament un palau) per aprofundir en les cada vegada més fortes desigualtats socials que troben en el drama immobiliari un dels símptomes més aguts. El paral·lelisme amb Rossellini és un punt de partida per raonar sobre el relativisme moral i el malestar social, amb la barreja de gèneres que es revela immediatament com una de les claus interpretatives: el crim és només un instrument, el suïcidi de l’“últim” per excel·lència no pot ser més que un crim d’estat i el “carnèfic” no és més que el benefici idiota del poder constituït. // “Kontinental ’25” és una altra peça del discurs de Jude sobre l’estat d’Europa en l’època dels ressorgiments nacionalistes: una reflexió sobre un món en decadència (el parc decadent amb els dinosaures mecànics, els grisos palaus de la perifèria, els simulacres del passat en forma d’estàtues o murals), una comèdia grotesca que posa en escena les paraules i en què qualsevol tema contribueix al quadre general (fins i tot una cripto-ressenya de “Perfect Days”), una petita actualització d’un autor que “ha de filmar per tenir proves”.

Guy Lodge, a la ressenya per a ‘Variety’: En un decrèpit parc temàtic als afores de Cluj, un home sense llar es mou per camins desendreçats, plens de fulles, alimentant-se d’escombraries o tresors, i parant poc esment als dinosaures animatrònics cruixents que ruixexenn a la seva manera mentre passa. És una imatge que encapsula la fricció entre la comèdia i la tragèdia, el banal i l’estrany, el real i l’artificial, que potencia l’extraordinària nova pel·lícula de Radu Jude “Kontinental ’25.” En ell, el prolífic guionista-director romanès reafirma la intensa experimentació ‘gonzo’ de la seva obra recent per reflectir el món tal com és, la qual cosa encara permet un ampli espai per a l’inexplicable. Un Jurassic Park obsolet i reduït no és estrany en aquesta acusació abrasadora de l’enfonsament de l’atenció social en una economia postsocialista: la humanitat es pot depredar bé. // Després de “No esperis massa de la fi del món” del 2023, una sàtira vertiginosa i excèntrica sobre el lloc de treball que dura gairebé tres hores, aquesta pel·lícula nítida i lineal podria semblar una proposta inusualment senzilla d’un director ‘sui generis’ habitualment desafiant. Tot i així, res de “Kontinental 25” és fàcil, des de la seva ira escabrosa fins als seus comentaris polítics i històrics en capes fins a una vinyeta particular de la desesperació humana tan abjecta que persegueix l’espectador tant com ho fa amb el protagonista de la pel·lícula, ple de culpa (..). // (..) [Orsolya (Eszter Tompa)] també busca una mena de redempció, tot i que tots els seus gestos envers això són inadequats i egoistes: menys satíric que obertament desesperant, la pel·lícula de Jude pinta un panorama desolador de la desigualtat sistèmica no afectada per l’ acció individual. // (..) És una imatge que l’espectador pot trobar difícil de treure’s de sobre. Certament, Orsolya, atònita, no pot fer-ho, ja que en els dies següents passa a transmetre l’incident a qualsevol persona que l’escolti, des de la seva simpàtica amiga Dorina (Mardare Oana) fins a la seva mare més endurida (Annamária Biluska) fins al seu sacerdot (Serban Pavlu), que li assegura sense cap mena de culpa que ningú és lliure de pecat. També està absolta a la feina, on els companys insisteixen que va ser “més que humana” en fer la seva feina, tot i que res d’això calma la consciència d’Orsolya, ja que la rosega la sensació que només fer la seva feina era el problema en primer lloc. (..).

Altres ressons: Jordan Mintzer, a la ressenya per a ‘The Hollywood Reporter’|