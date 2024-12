“Kneecap”: triomfadora pel·lícula que reivindica la llengua irlandesa

Justament diumenge un amic cinèfil em parlava entusiàsticament de “Kneecap“, dient Una mena de “Trainspotting” a la Irlandesa amb un grup de hip hop (real) amb la llengua irlandesa com a reivindicació i llegeixo ara que “Kneecap” ha triomfat als premis del cinema independent britànic (de 14 nominacions n’ha guanyat 7 premis -Millor Pel·lícula Independent, Millor Duo Interpretatiu, Millor Guionista Debutant, Millor Muntatge, Millor Música, Millor Càsting i Millor Supervisió Musical), després d’haver obtingut 2 nominacions als Premis EFA del Cinema Europeu.

La pel·lícula es pot veure, a partir del 10 de gener de 2025, a FILMIN.

Nota sinòptica: A Irlanda hi ha 80.000 parlants d’irlandès, 6.000 viuen al nord i tres ho posaran tot de cap per avall quan formin un trio de rap anomenat Kneecap. Anàrquics, salvatges i disposats a tot per a salvar la seva llengua materna.

Sinopsi: El destí du un professor de Belfast a conèixer un grup de hip hop com cap altre, que, fent rap en el seu irlandès nadiu, lideren un moviment per salvar la seva llengua materna.



Informació sobre el grup Kneecap: Viquipèdia.

Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.