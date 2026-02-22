Kleber Mendonça Filho parla d’ “O agente segreto”, del Brasil, de l’extrema dreta, de la memòria històrica, del cinema de terror…

Nascut a Recife, Brasil, en Kleber Mendonça Filho va ser programador i crític de cinema a la vegada que va dirigir curtmetratges premiats. Havent signat el documental eloqüentment titulat Critico (2008), va debutar en la ficció amb O Som ao Redor (2012), sobre «els residents d’un edifici d’apartaments brasiler i dels guàrdies de seguretat que s’encarreguen de vigilar els carrers dels voltants». El seu segon llargmetratge, Aquarius (2016), està protagonitzat per Sonia Braga, en el rol d’una antiga crítica musical que, a Recife, s’enfronta a la pressió immobiliària que vol desallotjar-la de casa. A Bacurau (2019), que va codirigir amb Juliano Dornelles, i que està ambientada en un futur potser no gaire llunyà, tracta de la reacció dels habitants d’un poblet brasiler que, a la mort de l’anciana matriarca, han de lluitar per seguir existint com a comunitat. I, a Retratos fantasmas (2023), signà un documental que parteix del fet que han desaparegut els grans cines de centre ciutat a Recife. Com remarca Xavi Serra (diari Ara): «[si en Mendonça Filho havia esdevingut] el nom a seguir del cinema brasiler modern, les quatre nominacions a l’Oscar d’El agente secreto, incloses les de millor pel·lícula i millor actor, representen la consagració internacional d’aquest antic crític de cinema». I és així que els nostres mitjans n’han recollit molt interessants declaracions.
[KM]: El cinema brasiler té fins i tot un subgènere de pel·lícules sobre la dictadura, com passa a l’Argentina i a Xile
[KM]: (..) [molts films brasilers sobre la dictadura] són una repetició de coses que ja s’han vist: gent jove romàntica i guapa lluitant contra el règim. (..) Em vaig cansar d’aquestes pel·lícules perquè són molt idealistes, no tenen en compte el que realment implica la lluita pel poder. Allò que fa el poder és el quid de la qüestió.
[KM]: El que em va portar a escriure el guió va ser la sensació que, fa deu anys, alguna cosa estava tornant. La dictadura al Brasil va ser una etapa que vam superar; es va desar en caixes en un museu i es va mirar cap endavant. Però fa deu anys vaig començar a sentir paraules que em recordaven el règim militar. Van tornar moltes coses i es van obrir aquelles caixes. Surten els admiradors de la dictadura al Brasil que diuen que no va estar tan malament i que hauríem d’haver matat cent mil persones. Aquesta lògica del passat que torna al Brasil contemporani és el que m’ha portat a fer la pel·lícula.
[KM]: Volia fer una reconstrucció temporal més que no pas una història real. Crec que el Brasil pateix una amnèsia autoinfligida.
[BS]: El protagonista és Marcelo (Wagner Moura), un professor universitari que, al 1977, durant la dictadura, queda vidu i torna a Recife per començar una vida nova amb el seu fill. Però el seu passat com a dissident és lluny de quedar enrere. Mendonça no narra directament la història: ho fa a través d’una noia que escolta enregistraments de veu d’un arxiu sobre víctimes de la repressió i s’hi obsessiona.
[KM]: Soc molt conscient dels canvis temporals. Si aquesta conversa sobreviu, tindrà significats molt més interessants d’aquí a 40 anys. La línia temporal d’una cultura i d’un país és plena de perspectives diferents. Aquesta perspectiva fa que la pel·lícula sigui més potent. M’agrada molt la idea de la dona jove tractant d’entendre el passat mitjançant una gravació, una veu plena de vida de fa 50 anys. Potser soc optimista, però m’imagino que la gent jove vol entendre el passat, encara que sigui cruel, perquè la informació dels arxius és dura. (..) Aquesta pel·lícula, com qualsevol altra, és un document. Fins i tot una comèdia romàntica, d’aquí a 35 anys, es convertirà en un document interessant sobre un temps concret. (..) Una pel·lícula com El agente secreto parla “de la memòria i del temps. Tenim un nen innocent que adora el seu pare, però la història exerceix un paper molt cruel en la vida d’aquest nen, que acaba sent metge de gran.
[BS]: El pas del temps ho transforma tot, i el director ho plasma en les diferents èpoques que apareixen a la pel·lícula.
[KM]: Tots els canvis es reflecteixen en el personatge: la il·luminació i la fotografia de la pel·lícula canvien a mesura que ens acostem al present. La càmera canvia i ell també; ja no és un nen, es converteix en un adult amb un trauma, que treballa en un hospital que abans era un cinema. Tot això mostra com n’és de difícil el pas del temps per a tothom, per a la gent i per a un país. És un final trist i desolador, però honest. El canvi dels espais té a veure amb el canvi temporal que passem tots a les nostres vides.
[XS]: La memòria del passat i l’herència de pares a fills és molt important en la pel·lícula. De fet, un dels segments del film s’anomena, significativament, Transfusió de sang.
[KM]: Rebem molta informació de la gent gran durant les nostres vides, però no només dels pares. (..) crec profundament en el cinema com a vehicle per transportar informació i sentiments, perquè a mi em va formar veure pel·lícules, llegir llibres i parlar amb persones. No es tracta només d’una transfusió de sang, és una transfusió de vida.
[KM]: Tant Retrats fantasmes [el documental de Mendonça sobre cinemes desapareguts a Recife] com El agente secreto parlen del temps, i també del que el temps fa a les persones i a les ciutats. T’ho pots prendre amb nostàlgia o dramatisme o, simplement, mirar d’entendre què significa. Jo soc més de pensar: “Això és el que és”. Si ho filmes en Panavision i amb una música preciosa pot semblar nostàlgic, però és com trobar-se un vell amic i adonar-te que ha canviat. Ja no té el mateix aspecte que als 17 o als 21 anys, però així és la vida. El nen petit de la pel·lícula s’ha convertit en un metge que treballa en un hospital on fan transfusions de sang que resulta que abans era un cinema. És molta informació, però té la lògica de la vida.
[XS]: Aquarius (estrenada el 2016 a casa nostra com a Doña Clara) i Bacurau (2019) van convertir Kleber Mendonça Filho (Recife, 1968) en el nom a seguir del cinema brasiler modern, però les quatre nominacions a l’Oscar d’El agente secreto, incloses les de millor pel·lícula i millor actor, representen la consagració internacional d’aquest antic crític de cinema. (..) Sorprenent i plena d’idees, la pel·lícula és una de les sensacions del cinema d’autor.
[KM]: A El agente secreto volia viatjar al passat, però no gaire lluny, a un passat que pogués recordar, el de quan era un nen de nou anys. I recordo moltes coses que eren diferents d’ara, des del brogit del tràfic, que era molt més alt per culpa dels motors dièsel i els de gasolina, l’olor de les canonades, els colors de la roba i els cotxes… El centre de la ciutat estava molt més viu. I tot això em va venir al cap mentre em documentava per dirigir Retrats fantasmes.
[KM]: (.) en els últims anys, al Brasil, després de molts anys de progrés i millores, de sobte tot es va aturar i va començar a retrocedir cap a l’extrema dreta. I l’extrema dreta està boja. Volen una festa de disfresses del passat, recuperar els militars, el racisme, la misogínia i l’homofòbia. I em vaig adonar que, mentre escrivia una pel·lícula sobre el passat, en realitat escrivia una pel·lícula sobre el present.
[XS]: El protagonista s’amaga de les autoritats i acaba vivint en un edifici on tots els veïns són també fugitius, un petit oasi de llibertat en temps de foscor.
[KM]: En situacions difícils per a la societat brasilera com la dictadura o fins i tot durant els anys de Bolsonaro, la gent feia pinya per protegir-se i sentir-se més segura. És una xarxa de suport per no caure malalt de depressió. El més curiós és que, quan vaig trobar l’edifici on vam rodar, que m’encanta, vaig descobrir que un dels veïns, una dona de més de 50 anys, hi havia viscut tota la vida. I em va explicar que aquell havia sigut un edifici en què molta gent del sud anava per refugiar-s’hi. Així que durant els anys 60 i 70 tenia fama de cau de comunistes. En deien l’edifici roig.
[XS]: El agente secreto és una pel·lícula amb moltes històries a dins. Una de les més xocants té a veure amb una cama trobada a la panxa d’un tauró i que, després, comença a atacar gent.
[KM]: Té una funció d’homenatge a les pel·lícules de terror. Sempre he volgut fer una pel·lícula de monstres en stop-motion. Però el més important és que mostra la irreverència de la gent a l’hora d’enfrontar-se al règim militar. Durant la dictadura hi havia censura als diaris. Si la policia atacava la comunitat gai en un parc, el diari no ho podia explicar. Així que un parell de periodistes es van inventar un codi, i en lloc de posar que uns policies atacaven persones gais al parc, escrivien que una cama peluda atacava la gent. És absurd, però em recorda un llibre d’humor txec que es va publicar després de la Primavera de Praga de 1968: les reaccions a la invasió soviètica eren molt divertides, però estaven codificades, perquè si no n’haurien arrestat els autors. És una manera d’alliberar la tensió a través de l’humor.
[KM]: Aquesta cama assassina era una llegenda urbana a Recife (..) Va ser inventada per un periodista com una metàfora a través de la qual escriure sobre com la dictadura estava atacant els gais i altres persones. No es podia parlar sobre què feien els esbirros del règim però sí sobre els atacs d’aquesta cama peluda, i els lectors sabien què s’estava explicant realment.
[WM]: [El protagonista de la pel·lícula] està en perill simplement per ser qui és, per sostenir els valors que sosté. (..) Així és com funciona l’autoritarisme a tot arreu.
[NS]: Després de la tornada al poder de Luiz Inácio Lula da Silva, les coses han canviat de manera dràstica.
[KM]: Vam passar de ser vistos pel poder com a enemics del poble a tenir un president que veu la cultura com una eina important per al desenvolupament del país. El Brasil ha despertat del malson: Bolsonaro és a la presó, i sento que el tercer mandat de Lula da Silva està sent molt eficaç en la reconstrucció del nostre pensament democràtic.
[KM]: No crec que ningú es pugui considerar un artista seriós si no utilitza el seu art per exposar els seus propis punts de vista sobre les coses.
[NS]: Per recrear aquests i altres fragments de la seva memòria, Mendonça Filho combina elements del western, el cine de terror i la comèdia surrealista propis d’un cinèfil consumat.
[KM]: A finals dels 70, la meva mare lluitava contra el càncer. Per distreure’m, el meu oncle em portava contínuament al cine, que es va convertir en la meva segona llar. Per això, des que tinc memòria, sempre vaig voler fer pel·lícules. I aquesta idea del cine com a refugi es reflecteix en la meva obra.
[NS]: En tot cas, matisa, El agente secreto aspira a ser molt més que un mer exercici de nostàlgia
[KM]: (..) perquè [El agente secreto] vincula el passat a una violència que és de tot menys bonica. Segons la meva opinió, la violència en el cine ha de ser com més lletja millor. A les pel·lícules, els trets acostumen a ser freds i nets. Però una bala causa estralls en un cos humà, és espantós i brut, i el cadàver arriba a fer pudor. Segons la meva opinió, aquesta lletjor ha de formar part de cada història que expliquem sobre la condició humana.
