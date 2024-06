Jordi Núñez presentarà “Valenciana” al festival de Mallorca

El jove cineasta Jordi Núñez, de qui vam veure l’òpera prima “El que sabem“, està considerat com una promesa a seguir pels que en valoren l’arrelament del seu cinema al País Valencià i, precisament per això se n’espera en candeletes l’estrena del segon llargmetratge, “Valenciana“, que adapta l’obra teatral homònima de Jordi Casanovas.

En unes declaracions a À Punt, Núñez ha declarat que, de la peça de Jordi Casanovas, li va cridar l’atenció: En primer lloc, que era un text que interpel·lava molt València i l’experiència comuna de ser valencià o valenciana. Després, també perquè tocava temes que m’emocionen molt com a cineasta: la identitat, la recerca de l’amor, la pertinença… Té moltes coses que em van estimular molt per a adaptar-la. A més, em va vindre clavada perquè, justament quan ens acabaven de cancel·lar el rodatge de la meua pel·lícula anterior per la covid, em va arribar el PDF de Valenciana per a adaptar-lo, i així és com vaig passar el confinament. En el mateix mitjà, el director defineix la pel·lícula: “Valenciana” és un retrat de la València dels anys noranta: una de les protagonistes és una DJ de la Ruta del Bakalao, una altra és una periodista de la televisió autonòmica i l’altra és la cap de premsa d’un polític d’ascens meteòric.

Protagonitzada per la doble guanyadora de premis Gaudí Ángela Cervantes (“La maternal”, “Chavalas”), Tània Fortea (“El que sabem”) i la debutant Conchi Espejo, “Valenciana” s’ambienta a començament dels anys 90, quan, després d’anys d’eufòria, modernització i projecció internacional, el país s’enfronta a una gran crisi econòmica i de valors. Tres joves amigues, que es van conèixer mentre estudiaven periodisme, veuen com les seves vides se separen alhora que la crisi creix. La Valeria, comença la investigació de la seva pròpia identitat a les discoteques de la ‘Ruta Destroy’. L’Ana cobreix el crim més traumàtic de la història d’Espanya per a la televisió valenciana. I l’Encarna dirigeix ​​la campanya de comunicació d’un jove polític que marcarà un canvi de paradigma al territori valencià. Totes tres es veuran seduïdes per diferents nivells de corrupció, posant a prova la seva integritat, dignitat i ètica. Un viatge al llarg de 10 anys, mitjançant una història d’amistat, música electrònica, televisió i por contemporanis. Un viatge a un passat recent que ens permet una relectura del present immediat…

“Valenciana”, rodada al País Valencià i a les Illes, és una coproducció de Pegatum Transmedia, Dacsa Produccions, Life&Pictures i Solworks Films, amb la participació d’ À Punt Mèdia, Televisió de Catalunya, Televisió de les Illes Balears i Filmin, i el suport de l’Institut Valencià de Cultura. Durada: 1h41. Direcció: Jordi Núñez. Guió: Jordi Núñez, basat en l’obra teatral de Jordi Casanovas. Fotografia: Dani Moreno. Muntatge: Sergi Dies i Fernando Cuena. Música: Isabel Latorre. Repartiment: Ángela Cervantes (Valèria), Tània Fortea (Ana), Conchi Espejo (Encarna), Fernando Guallar (Ricardo), Amparo Fernández, Sandra Cervera, Jorge Silvestre (Kiko), Pep Ricart, Jaime Linares, David Collado (guardia civil).