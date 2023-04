“Jeanne du Barry” inaugurarà el Festival de Canes 2023

La nova pel·lícula de l’actriu, guionista, productora i realitzadora francesa Maïween, “Jeanne du Barry”, amb Johnny Depp, Maïween, Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Melvil Poupaud, Pascal Greggory, India Hair, serà l’encarregada d’inaugurar, el proper 16 de maig, la 76a edició del Festival de Canes, segons que acaba de fer públic l’organització del certamen.

Amb guió de Teddy Lussi-Modeste, Nicolas Livecchi i Maïween, s’inspira lliurement en la vida de Jeanne Vaubernier, que va néixer com a filla il·legítima d’una costurera empobrida l’any 1743 i que va ascendir a la cort de Lluís XV per convertir-se en la seva darrera amant oficial. La Jeanne Vaubernier (Maïween), filla del poble delerós d’escalar socialment, treu profit dels seus encants per a deixar enrere la seva condició. El seu amant, el comte Du Barry, que s’enriqueix molt gràcies a les lucratives galanteries de la Jeanne, vol presentar-la al Rei (Johnny Depp). N’organitza la trobada gràcies als bons oficis de l’influent duc de Richelieu. Però la cosa va més lluny del que se n’esperava: entre en Lluís XV i la Jeanne, és l’amor a primera vista… Amb la cortesana, el Rei retroba el gust de viure, fins al punt que no pot estar sense ella i decideix convertir-la en la favorita oficial. Escàndol: ningú no vol una dona del carrer a la Cort.



De Maïween, el Festival recorda que va signar el seu primer llargmetratge, “Pardonnez-moi“, el 2006 i que el seu cinema ja era marcat per una certa realitat, inspirant-se lliurement en la seva pròpia vida per a conformar els seus personatges i les seves intrigues. La recerca identitària, la construcció d’un mateix i de la família en el sentit ampli són al cor de la seva obra. I quant al profitós vincle de la cineasta amb el certamen. remarquen que el 2011, la primera vegada que participava al Festival, ja hi va guanyar el Premi del Jurat, amb “Polisse“, i que, quatre anys més tard, hi va tornar amb “Mon Roi“, que va valer a Emmanuelle Bercot el Premi de Millor Actriu.

Prodcció: Why Not Productions*. VI: Goodfellas (ex-Wild Bunch International)*. DF: Le Pacte*.



La pel·lícula s’estrenarà el mateix dia 16 de maig de 2023 al mercat francès i els espectadors podran veure als cines l’arribada dels artistes al Palau de Festivals, la cerimònia d’inauguració i el film.