Jeanne Du Barry a la Història del cinema

Després que ahir s’anunciés que la pel·lícula “Jeanne du Barry“, de Maïwenn, inaugurarà el Festival de Canes 2023, Mr. Belvedere ha piulat a Twitter, amb el sentit de l’humor que el caracteritza, que una possible inauguració alternativa podria ser “Du Barry was a Lady“, cinta del 1943, que té alguna relació argumental amb la que protagonitzen enguany Maïwenn i Johnny Depp. Això ha provocat que jo ‘descobrís’ tot seguit els diversos films que, al llarg de la Història del cinema, han tractat sobre aquesta personatge o s’hi han inspirat.

Recordem breument que el film de Mäiwenn s’inspira lliurement en la vida de Jeanne Bécu (que posteriorment es faria dir Jeanne Vaubernier), nascuda com a filla il·legítima d’una costurera empobrida l’any 1743 i que va ascendir a la cort de Lluís XV per convertir-se en la seva darrera amant oficial.

Aquest és el llistat de títols que he trobat:

1917: “Madame Du Barry“, cinta muda de James Gordon Edwards, basada en la novel·la d’Alexandre Dumas, amb Theda Bara com a Madame Du Barry i Charles Clary com a Rei Lluís XV.

1919: “Madame DuBarry” / “Passion”, film igualment silent, d’Ernst Lubistch, amb Pola Negri com a Jeanne i Emil Jannings com a Lluís XV.

1930: “Du Barry, Woman of Passion“, de Sam Taylor, basat en la peça teatral de David Belasco i amb Norma Talmadge com a Jeannette Vaubernier i William Farnum com a Rei.

1934: “Madame Du Barry“, de William Dieterle, amb Dolores Del Rio com a Madame Du Barry i Reginald Owen com a Rei Lluís XV.

1935: “I Give My Heart” / “The Loves of Madame Dubarry”, opereta basada en el musical de Paul Knepler, dirigida per Marcel Varnel i amb Gitta Alpar com a Madame Dubarry i Owen Nares com a Lluís XV.

1943: “Du Barry was a Lady“, comèdia musical romàntica en què hi apareixen Gene Kelly, Lucille Ball i Red Skelton, dirigida per Roy Del Ruth, basada en la peça teatral de Herbert Fields i Buddy G. DeSylva, en la qual l’encarregat del vestuari d’una discoteca està enamorat de la cantant del club i beu accidentalment una beguda drogada que el fa somiar que és el rei francès Lluís XV, cortejant la infame Madame Du Barry.

1954: “Madame du Barry“, film en francès de Christian-Jacque, amb Martine Carol en el rol de Jeanne / Madame du Barry.