Ja tinc operatiu el blog germà ‘Club 7 Cinema II’

Aquest matí ja he deixat operatiu el blog Club 7 Cinema II.
Es tracta d’un clon d’aquest meu blog que ara esteu mirant, el Club 7 Cinema. És a dir, que, al nou, hi reprodueixo (a partir d’avui) el que vaig publicant aquí. Té un altre aspecte visual, com més “modern” i potser us resultarà fins més atractiu. L’he creat com a alternativa al de l’entorn de Vilaweb, per si en algun moment cal. Certament, hi ha algun detall que encara cal afinar-hi.
De moment, al Club 7 Cinema II només penso publicar-hi els apunts que tenen a veure amb l’actualitat (i amb el Festival de Canes). De mica en mica aniré rumiant l’abast que li dono; és a dir, si a mitjà termini el seguiré tenint com a ‘clon’ o si ho canviaré i l’especialitzaré amb algun aspecte cinematogràfic concret. Ja veurem…
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PORTADA: Reproducció parcial de la pantalla del blog ‘Club 7 Cinema II’
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