Israel mata la fotoperiodista palestina Fatma Hassona l’endemà de ser notícia de Canes

Ja perdonareu que no me'n faci ressò fins avui, coincidint amb el comunicat que també n'ha emès el Festival de Canes, malgrat que 'Vilaweb' ja ho va publicar el 18 d'abril, i l'ACID (Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion), ho havia fet saber el 15 d'abril:

‘Vilaweb‘: La fotoperiodista palestina Fatima Hassouna és assassinada per Israel l’endemà que el documentari on participa sigui seleccionat a Canes.

Nota de l’ACID (en francès): «Fatma Hassona, Les yeux de Gaza» par Sepideh Farsi.

Això en diu avui el Festival de Canes, evidentment dolgut i solidari, però també molt curós amb el llenguatge emprat, evitant ‘prendre partit’ en el conflicte israliano-palestí:

El 15 d’abril, l’ACID (Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion) va anunciar la selecció del documental “Put Your Soul on Your Hand and Walk” de Sepideh Farsi entre les pel·lícules seleccionades pels cineastes per a aquesta secció paral·lela del Festival de Cinema de Canes. L’endemà, la protagonista de la pel·lícula, Fatma Hassona, i diversos membres de la seva família van morir a causa d’un míssil que va impactar contra casa seva.

Aquesta fotoperiodista palestina de 25 anys es va proposar la missió de documentar, a través de la seva obra, el seu compromís i malgrat els riscos lligats a la guerra a l’enclavament palestí, la vida quotidiana dels habitants de Gaza el 2025.

Fatma Hassona és una de les moltes víctimes de la violència que ha assolat la regió durant mesos.

El Festival de Cinema de Canes vol expressar la seva commoció i profunda tristesa per aquesta tragèdia, que ha commogut i commocionat tot el món. Si una pel·lícula té poc valor davant d’una tragèdia com aquesta, la projecció de *Put Your Soul on Your Hand and Walk* de Sepideh Farsi el 15 de maig a Canes, en el marc de l’ACID, serà, a més del missatge de la pel·lícula en si, una manera d’honorar la memòria de Fatma Hassona, una víctima com tantes altres de la guerra.

Informació sobre la pel·lícula:

De Sepideh FARSI, “Put your soul on your hand and walk”.

Producció: França, Palestina, Iran. Any: 2025. Durada: 1h50.

Sinopsi: Aquesta pel·lícula és una finestra, oberta pel miracle d’una trobada amb la Fatem, que em va permetre veure fragments de la massacre en curs de palestins. La Fatem es va convertir en els meus ulls a Gaza, i jo en un enllaç entre ella i el món exterior. Vam mantenir aquesta línia de vida durant gairebé un any. Els fragments de píxels i sons intercanviats entre nosaltres es van convertir en la pel·lícula que és aquí.

Nota de trista actualitat (18.04.2025): La fotoperiodista palestina Fatima Hassouna és assassinada per Israel l'endemà que el documentari on participa sigui seleccionat a Canes ('Vilaweb'). Necrològica també: «Fatma Hassona, Les yeux de Gaza» par Sepideh Farsi. Fatima Hassona era la 'Fatem'.

Documental.

Muntatge: Sepideh Farsi i Farahnaz Sharifi. Fotografia: Sepideh Farsi. Música: Cinna Peyghamy.

Enllaços: Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, .

A Canes: ACID CANNES 2025.

Directora: Militant per la llibertat a l’Iran, d’on s’exilià, havent-hi patit presó. El seu film d’animació La Sirène (2023) es va projectar a la secció Panorama de la Berlinale. D’entre els diversos formats a què recorre en la seva filmografia, el 2009 ja va realitzar amb el mòbil el documental Tehran bedoune mojavez / Téhéran sans autorisation.

Sobre la directora: a ACID CANNES 2025.

FOTO DE L’APUNT (© Sepideh Farsi, Rêves d’Eau Productions): Fatma Hassona