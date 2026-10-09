Informació, crítiques i articles en català d’estrenes de la setmana del 9 d’octubre

En aquest apunt, informació i fragments (amb l’enllaç) de crítiques, articles, entrevistes… publicades sobre pel·lícules estrenades als cines la setmana del 9 d’octubre de 2026. L’aniré actualitzant, a mesura que en repesqui de nous.
♦ Documental, que ha impactat enormement públic i crítica, guardonat amb el Premi Especial del Jurat a la Mostra de Venècia 2026 i el Premi del Públic a la Millor Pel·lícula Europea (l’ha produïda el diari anglès ‘The Guardian’), al Festival de Sant Sebastià 2026. Rodat de nit als terrats de Tel-Aviv, revela amb detall els sistemes en què es basa l’assassinat massiu calculat de civils palestins per part d’Israel a Gaza. Els seus directors, cineastes israelians, són dos dels autors de l’oscaritzat No Other Land — Cap altra terra.
Producció: Anglaterra. Any: 2026. Durada: 1h20. Versió original: en hebreu i anglès.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, MyMovies. Distribuïdores ⇒ DE: Elastica. DF: mk2. DI: I Wonder. D·EUA: The Guardian. VI: mk2.
Alguns cines que l’estrenen ⇒ En VOSE: Zumzeig (BCN), Verdi (BCN), Renoir Floridablanca (BCN), Sucre (Vic), Screenbox (Lleida), Sucre (Vila-real), Cines Babel (València), Cines Lys (València). Nota: El Castillet (Perpinyà) n’anuncia l’estrena (en VOSF) el 12.10.2026.
Publicacions:
‘Naza’, un testimoni dels atacs a Gaza. Al diari El Punt Avui, 25.09.2026. Crònica d’Imma Merino (enllaç per a subscriptors). «El documental que, produït i així avalat pel diari The Guardian, [recull] el testimoni anònim de membres del servei d’intel·ligència israelià que expliquen com, després de la matança comesa per Hamas el 7 d’octubre del 2023, han participat en operacions militars a Gaza fetes amb la consciència dels seus “danys col·laterals”: la mort de civils palestins com a conseqüència “inevitable” dels bombardejos amb l’objectiu d’eliminar membres de Hamàs. (..) El govern de Netanyahu no només ha apel·lat com sempre a la propagació d’una informació falsa, tot i que no deixa de reconèixer-ne la veracitat del contingut en denunciar que s’hi revelen secrets d’Estat, sinó que ha anunciat la seva voluntat de retirar la ciutadania israeliana a Yuval Abraham i Rachel Szor. (..) En tot cas, un aspecte interessant de Naza és que, a més de sustentar-se en una investigació periodística rigorosa amb un contingut publicat prèviament a ‘The Guardian’, és la seva posada en escena»
De nit en una terrassa de Tel-Aviv. Al diari El Punt Avui, 09.10.2026. Crítica d’Imma Merino (enllaç per a subscriptors). «A primers dels setanta, David Perlov va començar a filmar amb una càmera de 16 mm moments de vida al seu apartament a Tel-Aviv i també què veia des de les finestres. Ho va seguir fent, i amb altres imatges rodades fora del pis, va configurar un Diari (1973/1983) cinematogràfic en sis capítols. El IV transcorre l’any 1982 en què l’exèrcit israelià va ocupar el Líban i va haver-hi la matança de refugiats palestins a Sabra i Xatila. Perlov mostra i comenta, sovint indignat, imatges televisives transmissores del discurs oficial. Vaig pensar en el Diari de Perlov, potser el primer cineasta israelià que va qüestionar les operacions de l’exèrcit del seu país, veient Naza , documental de Yuval Abraham i Rachel Szor que recull el testimoni anònim de vint-i-quatre membres de la unitat 8200 (agència tecnològica de seguretat) de Tsahal (Forces de Defensa d’Israel) sobre els atacs aeris a Gaza (..)»
Com funciona la màquina de mort de l’exèrcit israelià. Al diari Ara, 05.10.2026. Crítica de Manu Yáñez (enllaç per a subscriptors). «Naza dissecciona la màquina de mort desplegada per l’exèrcit israelià per perpetrar el genocidi de Gaza. Els protagonistes del documental són 24 soldats que ofereixen testimonis directes d’una campanya bèl·lica executada a distància mitjançant sistemes d’intel·ligència artificial. Una crònica de l’horror que sorprèn per la fredor dels cronistes, que semblen aliens al drama humà contingut en les seves paraules. (..) Abraham i Szor miren a la cara els operaris de la barbàrie, tot i que en aquest cas els soldats apareixen amb la veu i la cara distorsionades per evitar represàlies governamentals»
Naza*. A 3Cat·Info, 08.10.2026. Crítica de Marc Garriga (enllaç obert). «Magnífic reportatge periodístic. Val a dir que el documental és pobre, cinematogràficament parlant, però el seu valor rau a haver aconseguit que una vintena de soldats i agents secrets del seu país expliquin com es perpetra l’aniquilació d’un poble. Impactant.
Yuval Abraham i Rachel Szor, directors de ‘Naza’: “A Israel impera la creença que tots els palestins mereixen morir”. Al diari El Periódico, 07.10.2025. Entrevista de Nando Salvà [NS] als cineastes (enllaç per a subscriptors). «[NS]: Format a partir de paraules hebrees que signifiquen “mal col·lateral”, l’acrònim NAZA és utilitzat pel servei d’intel·ligència israelià per referir-se als civils que es preveu que moriran en un atac aeri. També dona títol al documental premiat a la Mostra que detalla com funciona la màquina de matar d’Israel. El seu metratge combina fragments de 24 entrevistes amb membres anònims de la intel·ligència i l’exèrcit israelians que han participat en el terrorífic sistema a través del qual, en els tres últims anys, el règim de Benjamin Netanyahu ha matat 73.000 gazians mentre destruïa infraestructures essencials i el 90% dels habitatges, i que en el dia d’avui segueix en funcionament. Totes les converses tenen lloc en un terrat a Tel-Aviv, de nit, mentre tota una ciutat continua callada, indiferent, i còmplice»
En aquest blog, ressons de Venècia 2026: Al colpidor, implacable, ‘Naza’, cineastes israelians documenten la màquina genocida de l’exèrcit israelià.
♦ «La Gabrielle (Léa Drucker) té cinquanta-cinc anys. No té fills. És cap de servei de cirurgia a París. Estima el seu marit. Es cansa del seu amant. L’Alzheimer de la seva mare empitjora. L’hospital públic s’ensorra. El seu amic més preuat trontolla. La novel·lista que ha vingut a observar-la treballar per escriure un llibre ocupa cada cop més espai a la seva vida. Res no és evident, però la Gabrielle no és de les que es deixen vèncer. La Gabrielle ha decidit ser feliç». Presentat a Festival de Canes 2026 · Competició, es tracta del segon llargmetratge que dirigeix de l’actriu Charline Bourgeois-Tacquet, després de Les Amours d’Anaïs — Els amors de l’Anaïs — Los amores de Anaïs — Gli amori di Anaïs (2021). I a la protagonista, Léa Drucker, l’acompanyen al repartiment Mélanie Thierry, Charles Berling, Laurent Capelluto, Marie-Christine Barrault, Yumi Narita.
Producció: França (89,99%), Bèlgica (10,01%). Any: 2026. Durada: 1h38. Versió original: en francès.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, Unifrance, MyMovies. Distribuïdores ⇒ DE: BTeam. DF: Pyramide. DI: pendent. D·EUA: pendent. VI: B for Films.
Alguns cines que l’estrenen ⇒ En VOSC: CineBaix (St. Feliu L.). En VOSE: Cinemes Girona (BCN), Renoir Floridablanca (BCN), Cines Babel (València), Algunes sessions en VOSE: Screenbox (Lleida). Nota: segueix a la cartellera del Castillet (Perpinyà) en VOF, des del 09.09.2026.
Publicacions:
Una actriu de les que il·luminen. Al diari El Punt Avui, 09.10.2026. Crítica d’Imma Merino (enllaç per a subscriptors). «Charline Bourgeois-Tacquet va debutar com a directora amb Les amours d’Anaïs (2021), una pel·lícula il·luminada per l’encís d’Anaïs Demostier (també força pel de Valeria Bruni Tedeschi), que hi interpreta una jove inquieta immersa en el tourbillon de la vie. Cinc anys després de la seva opera prima, agitada com la protagonista, la cineasta francesa aporta un film més reposat a propòsit d’una dona a la maduresa, tot i que aquesta, mostrada en principi com a segura, passa per un moment amb canvis, fets dolorosos i experiències que la trasbalsen. El cas és que La vie d’une femme , presentada a la secció oficial del darrer Festival de Canes, també és protagonitzada per una actriu, Léa Drucker, capaç d’il·luminar una pel·lícula (..)»
Una pel·lícula d’aquelles que no volen fer fressa però que, amb la seva discreció, es desenvolupen de manera tan consistent com creïble (..) en aquest “drama burgés”, com l’han etiquetat, però digníssim. Al diari El Punt Avui, 15.05.2026 – Festival de Canes. Crítica d’Imma Merino. (enllaç per a subscriptors. «Léa Drucker, que en la maduresa va confirmant-se com una de les grans actrius franceses contemporànies, hi encarna Gabrielle, (..). Respectada per la seva feina, és presentada com una dona segura amb la vida controlada. A partir d’un moment, però, alguna cosa comença a esquinçar-se i la du a assumir la seva fragilitat, allò tan humà. No tant perquè, com que no suporta conviure més amb els fills, que s’han fet grans i sorollosos, del seu marit, decideix, sense separar-se’n, habitar en un altre apartament. La crisi apareix quan es fa evident que la seva mare pateix Alzheimer; quan el seu principal ajudant l’abandona per treballar a la medecina privada i així guanyar més diners: la defensa que ella fa del compromís amb la sanitat pública és un moment fort i convincent; i, encara que això li provoqui una exaltació joiosa condemnada a esvair-se, quan una jove escriptora (Mélanie Thierry) fa que senti un desig inesperat que esclata quan visiten Erri de Luca en un refugi de muntanya»
La confirmació definitiva de Léa Drucker com la millor actriu del cinema francès. Al diari Ara, 09.10.2026. Crítica d’Eulàlia Iglesias (enllaç per a subscriptors). «La vida de una mujer podria haver caigut en l’enèsim retrat d’una dona de mitjana edat a qui es condemna amb una certa amargor o recança per avantposar la carrera professional a la maternitat. La directora i coguionista Charline Bourgeois-Tacquet, en canvi, construeix un personatge femení sòlid i complex com poques vegades veiem en el cinema, una dona atractiva sense ser gaire simpàtica, que abraça la llibertat d’escollir i no en lamenta les conseqüències; capaç d’estimar de moltes maneres sense caure en el sentimentalisme, i amb aquella entrega a la feina que sembla que només es permeti als homes»
La vida i les seves contingències. A Filmtopia, 08.10.2026. Crítica de Marla Jacarilla (enllaç per a subscriptors). «Un film en el qual els diàlegs, que són els que serveixen principalment per configurar els personatges, tenen una importància fonamental. Una reflexió sobre la llibertat, sobre els compromisos que assumim i les decisions que prenem en la vida. Sobre la noció d’èxit i les responsabilitats professionals. Sobre l’amor, que de vegades apareix en els llocs i moments més inesperats. En definitiva, sobre la vida d’una dona»
Vibrant i polifònica pel·lícula que representa en tota la seva complexitat i contradiccions una dona del nostre temps, forta i segura, que viu al límit el seu èxit professional, però al caire del desbordament. A cinemacatala·net, 14.05.2026 – Festival de Canes. Crítica de Joan Millaret Valls. «La coproducció francobelga La vie d’une femme dirigida i escrita per Charline Bourgeois-Tacquet incideix de nou en els amors lèsbics com Nagi notes de Koji Fukada però ampliant més el focus per representar en tota la seva complexitat i contradiccions una dona del nostre temps, forta i segura, que viu al límit el seu èxit professional, però al caire del desbordament. (..) Una vibrant i polifònica pel·lícula que s’estructura en capítols breus que radiografien amb diferents pinzellades la vida intempestiva de la Gabrielle. Un mosaic de situacions diverses que conformen una mirada calidoscòpica a una dona que ara descobreix la seva vulnerabilitat. L’actriu francesa Léa Drucker torna a fer un gran paper dramàtic»
Ho hem vist moltes vegades al cinema i resolt d’una forma molt més convincent. Al Diari de Girona, 13.05.2026 – Festival de Canes. Crítica de Paco Vilallonga. «És una pel·lícula que va de menys a més, amb un nivell mig més que acceptable però que deixa una certa sensació de ‘déjà vu’»
La vida de una mujer*. A 3Cat·Info, 08.10.2026. Crítica de Marc Garriga (enllaç obert). «Pretensiós drama. Una pel·lícula delicada i elegant que, malauradament, acaba sent insubstancial i anodina»
Ni una sola idea de posada en escena ni s’interessa pels temes que fingeix explorar. Al diari El Periódico, 14.05.2026 – Festival de Canes. Crítica de Nando Salvà. «Contempla una cirurgiana que al llarg d’un any s’enfronta a situacions complicades tant a la feina com en l’àmbit personal, i mentre ho fa no deixa de donar-se aires d’importància malgrat que en el seu transcurs no proposa ni tan sols una sola idea de posada en escena ni s’interessa realment en cap dels temes –com la condescendència o la por que els homes senten cap a les dones que desafien l’estructura patriarcal– que fingeix explorar»
♦ Coproducció catalana dirigida per l’actor mexicà Diego Luna, que s’ha posat novament darrere la càmera per a parlar de la Lucila (Anna Diaz), que emigra primer a Madrid i finalment acaba a Barcelona. «Basat en el llibre homònim de Brenda Navarro, la pel·lícula acompanya la Lucila, que va marxar de Mèxic a Madrid seguint els passos de la seva mare i per guanyar-se la vida com pot amb feines abusives mentre té cura d’un problemàtic germà petit, fins que un dia se’n cansa, fa les maletes, trenca amb la seva mare i marxa a Barcelona. Allà les feines són igual de precàries, però almenys viu en un pis amb altres noies i, sense càrregues familiars, pot sortir de festa, conèixer nois i sentir que viu la vida d’una noia de la seva edat, un somni que s’acaba quan la tragèdia truca a la porta. Sembla mentida que sigui un mexicà com Luna qui hagi acabat fent el millor retrat cinematogràfic de la immigració llatinoamericana a Catalunya» n’ha escrit Xavi Serra (diari Ara). Estrenada mundialment a Festival de Canes 2026 · Sessions Especials, s’ha projectat també al| Festival de Sant Sebastià 2026 · Horizontes Latinos i a Toronto IFF 2026 · Centrepiece .
Producció: Mèxic (55%), Catalunya (45%). Any: 2026. Durada: 1h42. Versió original: en espanyol, català, anglès.
Bases de dades: Catalan Films, Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, ICAA, AlloCiné, MyMovies. Distribuïdores ⇒ DE: Avalon. DF: Damned Films. DI: pendent. D·EUA: pendent. VI: Luxbox.
Alguns cines que l’estrenen ⇒ En VO: CineBaix (St. Feliu de L.), Cinemes Girona (BCN), Zumzeig (BCN), Verdi (BCN), Sucre (Vic), Screenbox (Lleida), CineCiutat (Palma), Aficine (Augusta – Palma), Sucre (Vila-real), Cines Lys (València).
Publicacions:
L’experiència migrant a Barcelona. Al diari Ara, 16.05.2026 – Festival de Canes. Crònica de Xavi Serra (enllaç per a subscriptors). «Catalunya també és un dels escenaris principals de Ceniza en la boca, el film dirigit pel també actor Diego Luna que s’ha presentat a la secció no competitiva Special Screenings. Basat en el llibre homònim de Brenda Navarro, la pel·lícula acompanya la Lucila, que va marxar de Mèxic a Madrid seguint els passos de la seva mare i per guanyar-se la vida com pot amb feines abusives mentre té cura d’un problemàtic germà petit, fins que un dia se’n cansa, fa les maletes, trenca amb la seva mare i marxa a Barcelona. Allà les feines són igual de precàries, però almenys viu en un pis amb altres noies i, sense càrregues familiars, pot sortir de festa, conèixer nois i sentir que viu la vida d’una noia de la seva edat, un somni que s’acaba quan la tragèdia truca a la porta. Sembla mentida que sigui un mexicà com Luna qui hagi acabat fent el millor retrat cinematogràfic de la immigració llatinoamericana a Catalunya. Ceniza en la boca captura sense paternalisme ni impostació les dificultats que enfronten els migrants a casa nostra, però també l’energia i les ganes de viure de qui no es vol resignar a una existència grisa, o com diu el germà de la Lucila, “a nomás sobrevivir”. I el tram final de la pel·lícula, que transcorre a Mèxic, és prou honest per emmarcar la problemàtica en un context més gran i profund: la violència sistèmica d’un tipus o altre que han d’enfrontar la majoria dels migrants tant si tornen al seu país com si no»
Diego Luna: “La curiositat és l’antídot contra els discursos d’odi”. Al diari El Punt Avui, 09.10.2026. Entrevista de Bernat Salvà [BS] a Diego Luna [DL] (enllaç per a subscriptors). «[BS]: Protagonista de les sèries Andor i Narcos: México, i de pel·lícules com Open range o Y tu mamá también, entre molts altres projectes a banda i banda de la frontera, Diego Luna (Mèxic DC, 1979) ha desenvolupat una carrera com a director allunyada del cinema comercial d’alt pressupost. Ceniza en la boca, que arriba avui als cinemes, és el quart llargmetratge de ficció que dirigeix i està rodat en bona part a Barcelona. L’actriu Anna Díaz protagonitza aquest film que ajunta dos temes que són sempre d’actualitat: la migració i la maternitat. En la de la pel·lícula rodada a Barcelona s’hi sent el català, heu triat actrius com Teresa Lozano i Ana Alarcón… Volíeu ser fidels a la realitat? [DL]: Sens dubte, el context d’aquesta pel·lícula és importantíssim. A més, la història no s’entén sense el seu context. Encara que el tema de la pel·lícula connecta amb tothom, és un repte que tenim com a societat a tot el món. No hi ha cap lloc que se’n salvi. A tot el món la gent es mou i a tot el món la gent rep. Ara, aquesta història passa en un context molt específic, i una bona part passa a Barcelona. I per filmar això a Barcelona, a més que vam comptar amb una col·laboració genial, riquíssima i deliciosa d’experimentar amb un equip que va col·laborar i va fer seva aquesta pel·lícula, vam fer un treball d’investigació profund i vam conèixer una Barcelona que existeix. El que sí que podem dir és que aquesta història passa i està passant allà. Vam anar a trobar-nos amb aquelles comunitats que han creat dones llatinoamericanes que es cuiden, que s’acompanyen, que se sostenen. I va ser molt bonic poder rodar a Barcelona i fer aquest descobriment. Jo no havia parlat de migració des d’aquesta perspectiva. Estic més acostumat a escoltar, parlar i debatre sobre el tema de la migració d’Amèrica Llatina als Estats Units, per la violència, per les polítiques de Donald Trump i pel nivell d’odi i violència que també afronten allà. (..)»
Ceniza en la boca*. A 3Cat·Info, 08.10.2026. Crítica de Marc Garriga (enllaç obert). «Diego Luna exposa amb valentia les dificultats d’una noia immigrant per sentir-se com a casa en territori estranger, atrapada entre el racisme, la misogínia, la precarietat i la pressió familiar. Barcelona, com a exemple de ciutat d’acollida, hi apareix com a solució transitòria, però no definitiva. És una pel·lícula, al cap i a la fi, amarga, emotiva i, sobretot, molt realista»
En aquest blog, ressons de Canes 2026: Cròniques de “Ceniza en la boca” — “Ashes”.
♦ «Van jurar que mai més tornarien a fer un joc d’escapada… S’equivocaven. El joc no ha fet més que començar». I és que hi tornen!: «Cinc anys després, l’Edu (Joel Joan), la Marina (Paula Vives), la Viky (Mònica Pérez) i el Rai (Ivan Massagué) tornen a coincidir misteriosament en un nou local de moda situat dalt de la muntanya de Montjuïc, on antigament hi havia el parc d’atraccions. No trigaran a adonar-se que aquell establiment no és el que sembla. Aviat aniran a parar a una antiga atracció, un túnel del terror que havia quedat sepultat, on apareix un comptador acompanyat d’un missatge amenaçador que els resulta inquietantment familiar: tenen 60 minuts per sortir-ne o moriran» [§]. Amb guió de Joel Joan i Héctor Claramunt, aquest seqüela de l’exitosa, popular, Escape Room: la pel·lícula (2022), està dirigida novament només pel segon.
Producció: Catalunya. Any: 2026. Durada: 1h28. Versió original: en català.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Filmaffinity, Sensacine | Cinema en català. Distribuïdores ⇒ DE: Filmax. DF: pendent. DI: pendent. D·EUA: pendent. VI: pendent.
Alguns cines que l’estrenen ⇒ En VOC: CineBaix (St. Feliu de L.), Espai Texas (BCN), Sucre (Vic), Screenbox (Lleida), Sucre (Vila-real), Illa Carlemany (Escaldes-Engordany -Andorra-). Altres cines, també en VOC: OCine (Tarragona-Les Gavarres, Arenys, Blanes, Badalona-Magic, Girona, Granollers-El Nord, Lleida, El Vendrell-Les Mates, Vila-Seca – Port Halley), ACEC (Bages Centre – Manresa, Cat Cinemes – Figueres, Multicines Olot, Cines Imperial – Sabadell), Cinesa (Diagonal, Diagonal Mar, SOM Multiespai – Barcelona, Parc Vallès – Terrassa) + també.
Publicacions:
‘Escape room 2’ ens posa un mirall al davant per veure les nostres misèries. Al diari El Punt Avui, 09.10.2026. Article de Bernat Salvà (enllaç per a subscriptors). «Les dues parts de l’obra teatral d’Hèctor Claramunt i Joel Joan Escape room sumen uns 400.000 espectadors. La primera part s’ha representat a Madrid i molts països llatinoamericans i aviat es veurà a Polònia… No és exagerat afirmar que és un dels grans èxits del teatre català i en català (..). És aquest èxit que els va permetre portar la primera part als cinemes, fa cinc anys. Avui s’estrena a les sales Escape room 2 . “Si no haguéssim tingut l’èxit teatral –explica el director–, no hauríem pogut fer aquest tipus de pel·lícula, que és una autèntica raresa en el nostre cinema, feta a Catalunya i en català” (..). Això no treu que pel·lícules i obres facin un retrat lúcid dels catalans i dels éssers humans en general: “L’ànima d’Escape room és posar els personatges en una situació tan límit que s’adonin sovint que potser no són com ells mateixos es pensen, que s’han estat autoenganyant. A la vida, quan hem de prendre decisions molt difícils és quan moltes vegades ens adonem de com pensem, de qui som realment, perquè al final les nostres decisions són el que més diuen sobre nosaltres. I això només passa en moments molt extrems”(..). La primera pel·lícula, feta “amb un pressupost ínfim”, va arribar a ser número 2 d’audiència a tot de tot l’Estat a la plataforma Netflix, tot i que només hi era en versió catalana subtitulada. També es va veure a vint països de tot el món. Això ha permès de fer una segona part molt més ambiciosa, segons Hèctor Claramunt: “Gràcies a haver pogut créixer i a l’èxit que ens han donat les obres de teatre vam decidir fer una aposta molt més contundent. El salt és molt gran entre la primera pel·lícula i la segona. És un espectacle visual total, gairebé hollywoodià, en el sentit que hem construït uns decorats enormes que ja no es fan en aquest país. Hi ha efectes especials digitals i reals. Apostem per un tipus de cinema d’entreteniment i d’aventures que no s’havia fet mai realment en català”»
Joel Joan: “Hi ha una voluntat per evitar que el cinema català sigui massiu”. Al digital de cultura Núvol, 08.10.2026. Entrevista d’Agus Izquierdo [AI] a Joel Joan [JJ] (enllaç obert). «[AI:] Hem conversat amb l’actor, guionista i director <Joel Joan> sobre l’audiovisual català, el cinema nacional, la militància cultural, la por i l’autocensura, la influència de la comèdia en la societat actual i el cost estipulat de la llibertat artística. (..) [JJ:] Si treballes amb por, que és l’oposat a la llibertat, no només no aportes res, sinó que la comèdia pot ser fins i tot ofensiva per al públic. L’estàs tractant d’imbècil. L’art ha de ser honest, i que es molesti que s’hagi de molestar, sense concessions. (..) [AI:] Escape Room despulla la hipocresia, ens enfronta a les contradiccions inherents de la condició humana. [JJ:] Un escape room serveix per desemmascarar la hipocresia de l’ésser humà, les màscares que tots portem, els secrets. Els quatre personatges són molt entranyables perquè són molt imperfectes i, per tant, molt humans. No estan idealitzats, ni són la quintaessencia de res. A la primera entrega era l’any 2018, i tots feien un paper. Cinc anys després, aquests papers han canviat. Ara els afecten els salaris, la precarietat, el desencís de l’independentisme, el preu del lloguer. Aquesta és la gràcia de fer la saga, que hi ha canvis en els personatges, que hi ha una evolució. [AI:] Carregueu contra tot: les lletres catalanes, de l’espanyolisme equidistant, de la indústria del cinema, el feminisme i l’esquerra woke. [JJ:] I ho fem en un moment en què no pots parlar de res sense que t’acusin de feixista. El wokisme que s’ha posat tan de moda pressuposa que tots som bons, quan l’espècie humana és cruel, sàdica, torturadora i filla de puta. (..)»
Escape room 2*. A 3Cat·Info, 08.10.2026. Crítica de Marc Garriga (enllaç obert). «Entretinguda i senzilla seqüela de les seves exitoses obres de teatre. Els 4 protagonistes del primer film tornen a quedar-se tancats en un local a mercè d’un suposat psicòpata que els planteja diversos reptes per trobar la sortida. L’objectiu és que tots reconeguin algunes veritats inconfessables a les seves parelles respectives. L’humor és blanc, però abraça a estones la irreverència i és aleshores quan brilla més»
♦ «Marcant el retorn de Nicolas Winding Refn després de deu anys d’absència, aquesta pel·lícula representa, sobretot, una mena de resurrecció per al cineasta [que, havent patit una gravíssima complicació cardíaca que el deixà arran de la mort, pensà tornar a començar, mirant-se ara el món d’una altra manera]. El film transcorre en una metròpolis saturada de neons i fragmentada en diverses realitats paral·leles: un paisatge oníric palpitant que sembla nodrir-se de la ciència-ficció, a mig camí entre la sensualitat i la violència. Una estètica immediatament recognoscible, nascuda de la mirada d’un autor tan singular com visceral, responsable de Drive (2011), Només Déu perdona (2013) i The Demon Neon (2016)» [§]. Amb Sophie Thatcher, Charles Melton, Dougray Scott i Diego Calva, aquesta ‘resurrecció’ es va presentar al Festival de Canes 2026 · Fora de competició: «Quan una estranya boira engoleix una metròpoli futurista i allibera una presència mortal i inabastable, una noia turmentada es posa a buscar el seu pare. En el transcurs d’aquesta recerca, el seu destí es creua amb el d’un soldat nord-americà embarcat en un viatge desesperat per treure la seva filla de l’infern.
Producció: Dinamarca, EUA. Any: 2026. Durada: 1h49. Versió original: en anglès i diàlegs en japonès.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, MyMovies. Distribuïdores ⇒ DE: MUBI. DF: The Jokers Films. DI: MUBI. D·EUA: Neon. VI: Neon.
Alguns cines que l’estrenen ⇒ En VOSE: Cinemes Girona (BCN), Verdi (BCN), Renoir Floridablanca (BCN), CineCiutat (Palma), Cines Babel (València), Cines Lys (València). Algunes sessions en VOSE: Screenbox (Lleida). Nota: El Castillet (Perpinyà) n’anuncia l’estrena (en VOSF) el 16.10.2026.
Publicacions:
Nicolas Winding Refn: “L’art és un acte de violència, t’ha de penetrar la ment, el cos i l’ànima”. Al diari Ara, 08.10.2026 – Festival de Sitges. Entrevista de Xavi Serra [XS] al cineasta [NWR] (enllaç per a subscriptors). «[XS:] Recuperat de l’operació a cor obert que va salvar-li la vida, Nicolas Winding Refn (Copenhaguen, 1970) manté el seu característic somriure irònic, però el seu discurs és més directe i urgent. El director ha viatjat al Festival de Sitges per presentar-hi Su propio infierno, que divendres arriba als cinemes. És el seu film més estilitzat i radical, un conte simfònic de terror que s’endinsa de la mà de Sophie Thatcher i Charles Melton en una distopia urbana de neons rosa on un assassí mata amb impunitat i un soldat busca la seva filla desapareguda. Una obra fascinant d’un fill pròdig de Sitges que, inevitablement, ha eclipsat la inauguració oficial del festival, Found alive, de Carlota Pereda. Abans de rodar Su propio infierno el van operar per un problema cardíac i va estar a punt de morir… [NWR:] Vaig estar mort 25 minuts. [XS:] Tenir aquesta experiència ha canviat la seva manera d’acostar-se i representar la violència, que sempre ha estat un dels puntals del seu cinema? [NWR:] No crec que hagi canviat la meva manera d’acostar-m’hi, o almenys no en soc conscient. Estic segur que els crítics no ho veuen així, però jo sempre he pensat que l’art és un acte de violència. L’art t’ha de violar. Això no significa que sigui una experiència negativa, però és una forma de penetrar la ment, el cos i l’ànima. Ho pots fer de manera amable o agressiva, però l’art és un acte de violència. No sé si el que em va passar ha canviat el meu treball, però sí que ha canviat la meva percepció del temps. (..)»
Su propio infierno*. A 3Cat·Info, 08.10.2026. Crítica de Marc Garriga (enllaç obert). «Repeteix el mateix pecat original de la seva filmografia: molta llum de neó per il·luminar la buidor. Visualment captivadora, excessiva, amb una música hipnòtica del mestre Pino Donaggio, però lenta i dolorosament artificial»
♦ «El 2021, una filtració de documents interns de Facebook va posar de manifest que l’empresa era conscient dels efectes perjudicials que les seves plataformes podien tenir sobre la societat, però que, segons els documents filtrats, continuava prioritzant els beneficis econòmics per damunt d’abordar aquests problemes. La filtració va ser feta pública per la denunciant Frances Haugen i va donar lloc a una sèrie d’investigacions periodístiques publicades per The Wall Street Journal el setembre d’aquell any, sota el títol ‘The Facebook Files’, elaborades pel periodista Jeff Horwitz (..)» [§]. Ara, aquesta pel·lícula ho dramatitza, amb Mikey Madison (Frances Haugen), Jeremy Allen White (Jeff Horwitz) i Jeremy Strong (Mark Zuckerberg). L’ha escrita, dirigida i produïda Aaron Sorkin, autor del guió de la famosa (i magnífica!) La xarxa social (2010), de la qual ve a ser una mena de ‘seqüela independent’.
Producció: EUA. Any: 2026. Durada: 1h52. Versió original: en anglès.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, My Movies. Distribuïdores ⇒ DE: Sony. DF: Sony. DI: Eagle Pictures. D·EUA: Sony/Columbia.
Alguns cines que l’estrenen ⇒ En VOSE: Verdi (BCN), Renoir Floridablanca (BCN), CineCiutat (Palma), Sucre (Vila-real), Cines Babel (València), Algunes sessions en VOSE: CineBaix (St. Feliu de L.), Screenbox (Lleida)
Publicacions:
La seqüela de ‘La xarxa social’ està tan passada de moda com Facebook. Al diari Ara, 08.10.2026. Crítica de María Adell Carmona (enllaç per a subscriptors). «El precio de la red emula els clàssics cinematogràfics d’investigació periodística: (..). El pitjor del film no és un contingut obsolet ni la superficialitat amb què aborda temes (les xarxes socials com a productores de discursos d’odi i desinformació) més ben tractats en documentals i reportatges, sinó que només demostra que estem molt pitjor que el 2018 i que, en definitiva, és inútil resistir-se a un poder tecnològic que, amb el desenvolupament de la IA, sembla completament omnipotent»
El precio de la red*. A 3Cat·Info, 08.10.2026. Crítica de Marc Garriga (enllaç obert). «Sorkin, guanyador de l’Oscar pel guió de La xarxa social i creador de sèries com El ala oeste de la Casa Blanca, s’embolica ara en un cas massa feixuc d’explicar, curull de tecnicismes incomprensibles. Vol imitar les pel·lícules de Frank Capra, com Caballero sin espada, però es queda a mig camí, que ja és molt dir. Tot i així, l’ajuden a arribar a bon port els seus dos protagonistes, Mikey Madison (Oscar per Anora) i Jeremy Allen White (The bear).
‘The Social Reckoning’: Aaron Sorkin i el costat fosc Facebook. A El Cinèfil, 03.07.2026. Article d’ (enllaç obert). «A diferència de la seva predecessora [The Social Network], que se centrava en la creació de la plataforma [Facebook] i les disputes legals entre els seus fundadors, The Social Reckoning se situa en un context molt més fosc i contemporani. Descrita com una “peça complementària” de The Social Network, la nova pel·lícula se centra en els esdeveniments que tenen lloc gairebé dues dècades després que el geni programador i un grup de pioners de la tecnologia inventessin el que acabaria convertint-se en la plataforma més gran de mitjans socials del món. Un dels punts que més debat ha generat és el relleu generacional d’en Mark Zuckerberg. En aquesta entrega, el personatge deixa de ser el jove universitari interpretat per Jesse Eisenberg, per convertir-se en un executiu madur i acorralat per les crisis ètiques. En aquesta ocasió, el personatge [és] interpretat per Jeremy Strong. L’actor, guanyador de l’Emmy per Succession, assumeix el repte d’encarnar la versió més actual del magnat tecnològic»
En altres llengües ⇒ Pendent.
♦ Adaptació de la sèrie de llibres The Faraway Tree d’Enid Blyton, segueix tres germans petits que van a viure amb els pares al camp i descobreixen un món ple de mons màgics. Protagonitzada per Andrew Garfield i Claire Foy, en el paper d’aquests pares, i Nicola Coughlan, en el de Silky, amb qui els menuts descobreixen l’arbre màgic capaç de transportar-los a mons desconeguts.
Producció: Regne Unit, EUA, França. Any: 2026. Durada: 1h50. Versió original: en anglès.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, My Movies. Distribuïdores ⇒ DE: Diamond. DF: pendent. DI: Notorious Pictures. D·EUA: Vertical Entertainment. VI: Palisades Park Pictures.
Alguns cines que l’estrenen ⇒ Algunes sessions en VOSE: Screenbox (Lleida),
Publicacions:
El árbol muy muy lejano*. A 3Cat·Info, 08.10.2026. Crítica de Marc Garriga (enllaç obert). «Una encantadora cinta d’aventures fantàstiques dirigida a un públic familiar amb un repartiment que encaixa a la perfecció. Claire Foy i Andrew Garfield són els pares d’uns nens que, quan s’endinsen en el bosc, descobreixen un món màgic ple de personatges estrambòtics»
♦ «Biscaia, 1930. Una forta tempesta fa embarrancar-hi un vaixell anglès i deixa tones de carbó escampades per la costa. Quan cau la nit, els veïns d’Algorta s’amunteguen arran de mar per rescatar l’«or negre». En Sabas Jauregui (Urko Olazabal) ho veu com un cop de sort i la seva esposa, Josefa (Itziar Ituño), com un mal presagi; però l’home arrossega els seus fills fins al cor de la tempesta, per aconseguir el carbó que podria salvar-los de l’hivern… Ves que, tanmateix, aquesta gosadia no els condemni per sempre». Basada en la novel·la homònima de Ramiro Pinilla (guardonada amb el Premi Nadal de 1960), es va estrenar al Festival de Sant Sebastià 2026 · Zinemira · Inauguració.
Producció: País Basc, Espanya, Bèlgica. Any: 2026. Durada: 1h41. Versió original: en basc i espanyol.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Filmaffinity, Sensacine, ICAA, AlloCiné. Una productora: Sideral Cinema. Distribuïdores ⇒ DE: Disney (Buenavista). DF: pendent. DI: pendent. D·EUA: pendent. VI: Playtime.
Alguns cines que l’estrenen ⇒ En VOSE: CineBaix (St. Feliu de L.), Cines Babel (València),
Publicacions:
La impertorbable obstinació dels desheretats. A Escribiendo de Cine, 18.09.2026 (publicat en català per CineBaix) – Festival de Sant sebastià. Crítica d’Alessandra Pighi (enllaç obert). « Igor Legarreta dibuixa una costa basca del 1930 asfixiada per la humitat, el carbó i el fred calador. El drama rural esclata quan un vaixell de transport de carbó anglès encalla a la costa basca per la fúria d’un vendaval. En Legarreta maneja amb pols ferma la tensió moral i física d’un clan [la família, amb les seves dissensions] que no opera només com un refugi afectiu —sinó també com un espai de fricció i interessos contraposats—. Davant la tirania utilitària del pare, que redueix el carregament de carbó a un imperatiu pràctic per a la supervivència del grup, els fills orbiten des dels seus propis interessos particulars. La crueltat, en una de les seves màximes expressions, es manifesta quan la tragèdia copeja de manera fulminant. En aquesta col·lisió insuportable, la mort sobtada xoca de cara amb la urgència econòmica d’en Sabas [el pare], prioritzant l’ocultació del botí i el silenci còmplice, per sobre de l’esquinçament i les exigències de dol de la mare, la Josefa (Itziar Ituño). El pols dialèctic entre en Sabas i el tinent García exposa a la mirada de Legarreta els mecanismes íntims de la servitud de classe. Un desafiament entre la supervivència desesperada dels anys 30 i la rigidesa de la llei burgesa, que culmina en un diàleg esmolat»
♦ Documental híbrid, ‘experimental’, onzè film de la sèrie «Walker» del cadenciós, silent, contemplatiu Tsai Ming-ling. Aquí segueix el Caminant per Sant Sebastià, al País Basc: es mou al voltant de la Pinta del Vent, on el mar s’aixeca i trenca contra la costa. Pel camí, es troba amb un antic caseriu basc, un home que roman en silenci, una dona que beu aigua, una altra que fuma, un grup de punks reunits en un local de rock i persones de totes les edats al nucli antic quan cau el sol… Un caminant encarnat, com sempre, per Lee Kang-sheng, protagonista de tots els films del cineasta. Pel·lícula estrenada a la Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs (No ficcións), s’ha projectat també al Festival de Sant Sebastià 2026 · Zabaltegi-Tabakalera.
Producció: Taiwan, País Basc. Any: 2026. Durada: 1h20. Versió original: sense diàlegs, cançons en espanyol.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, MyMovies. Distribuïdores ⇒ DE: Vitrine Filmes. DF: pendent. DI: pendent. D·EUA: pendent. VI: pendent.
Alguns cines que l’estrenen ⇒ pendent.
Publicacions: De moment, no n’he trobat.
♦ «Una entitat paranormal coneguda com a ‘L’altra mare’ adopta l’aparença de la mare d’una nena, n’amenaça la família i comença a turmentar-los a casa seva». Som davant d’una pel·lícula de terror sobrenatural i psicològic, dirigida per Rob Savage, amb guió de Nathan Elston, basat en la novel·la Incidents Around the House, de Josh Malerman. Amb Jessica Chastain, com la mare…, Arabella Olivia Clark, la filla, i, entre d’altres, Jay Duplass i Karen Allen.
Producció: EUA. Any: 2026. Durada: 1h33. Versió original: en anglès.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, My Movies. Distribuïdores ⇒ DE: Universal. DF: Universal. DI: Universal. D·EUA: Universal.
Alguns cines que l’estrenen ⇒ Algunes sessions en VOSE: Cines Lys (València), ABC Park (València)
Publicacions: De moment, no n’he trobat.
D’estrenes a la Catalunya Nord:
♦ Amb la participació, en papers secundaris, de Riley Keough, Barry Keoghan, Harry Melling (la revelació de Pillion) i Monica Bellucci, Butterfly Jam és el tercer llargmetratge i primera pel·lícula en anglès de Kantemir Balagov (Nàltxik, URSS, 28.07.1991), que la va començar a desenvolupar poc després d’anar-se’n de Rússia en exiliar-se a Califòrnia arran de la invasió d’Ucraïna el 2022 i, emmarcada en la diàspora circassiana als Estats Units. Tracta de la relació paterno-filial, en el que, de fet, és un relat d’aprenentatge: «En Pyteh (Talha Akdogan), de 15 anys, viu dins la comunitat circassiana de Nova Jersey, on el seu pare i la seva tieta tenen un restaurant especialitzat en cuina circassiana. El negoci passa per dificultats. Quan no dona un cop de mà al restaurant, el noi s’entrena per convertir-se en lluitador professional. Després que un dels projectes poc encertats del pare surti malament, en Pyteh ha d’afrontar qui és —i qui no és— l’home que tant estima, i es veu confrontat a una violència que l’obligarà a créixer més de pressa del que voldria…». Aquest film va inaugurar la Quinzena dels Cineastes 2026.
Producció: França (70%), Alemanya (20%), Bèlgica (10%). Any: 2026. Durada: pendent. Versió original: en anglès.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, Unifrance, MyMovies. Dossiers de premsa: francès, anglès. Distribuïdores ⇒ DE: pendent. DF: Le Pacte. DI: pendent. D·EUA: pendent. VI: Goodfellas.
L’estrenen⇒ En VOSF: Castillet (Perpinyà).
Publicacions: De moment, no n’he trobat.
♦ «Nord-est de França. Els senglars que destrossen les collites provoquen una guerra oberta entre els pagesos i els membres d’un club de caça d’elit, que alimenten els animals entre caceres. En Brun (Jean-Louis Coulloc’h), pagès en dificultats econòmiques, brega per mantenir la seva explotació a flot. Quan el president del club de caça el porta al límit, es desestabilitza i desapareix. Un any més tard, en Fulda (Alexis Manenti), gendarme cors destinat a la regió per motius disciplinaris, ho investiga. Entre intuïcions brillants i errors espectaculars, els seus mètodes poc ortodoxos el condueixen fins als “Attilas”, senglars de dimensions fora del normal. Però la seva recent ruptura sentimental, el vodka en què sembla surar el seu cervell i la proliferació de senglars per tota la regió… no l’ajuden gens. Per sort, hi ha la Stéphane (Ella Rumpf), la nova psicòloga de la gendarmeria: ella és allà per posar una mica d’ordre en el seu caos — o potser és al revés?». Comèdia negra. Debut en el llarg de la francesa Sarah Arnold, després d’una guardonada trajectòria en el camp dels curtmetratges, que es va presentar a la Quinzena dels Cineastes 2026.
Producció: França. Any: 2026. Durada: pendent. Versió original: en francès.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, Unifrance, MyMovies. Distribuïdores ⇒ DE: pendent. DF: Pan Distribution.DI: pendent. D·EUA: pendent. VI: Playtime.
L’estrenen⇒ En VOF: Castillet (Perpinyà)
Publicacions: De moment, no n’he trobat.
♦ Comèdia ambientada al món del cinema, en què la gran Isabelle Huppert és Corinne Maclou, una figurant. «Encadena rodatges amb l’esperança de cridar l’atenció i aconseguir, per fi, un paper de debò. Quan els seus camins es creuen amb els de Sandrine Kiberlain i entre totes dues comença a néixer una relació, la Corinne espera poder fer realitat el seu somni. Però, la famosa actriu l’ajudarà realment a fer-se un lloc dins la gran família del cinema?» Estrenada mundialment al Festival de Locarno 2026 · Pazza Grande, ha estat seleccionada a Toronto IFF 2026 · Gala Presentations. Al repartiment, també: Anne Marivin, Emmanuelle Bercot, Diane Kruger, Ana Girardot i Alice de Broqueville.
Producció: França, Bèlgica. Any: 2026. Durada: 1h55. Versió original: en francès.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, AlloCiné, Unifrance, My Movies. Distribuïdores ⇒ DE: pendent. DF: Memento. DI: pendent. D·EUA: Cohen Media Group. VI: Indie Sales.
L’estrenen⇒ En VOF: Castillet (Perpinyà)
Publicacions: De moment, no n’he trobat.
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PORTADA: ‘Escape room 2’ | Foto, gentilesa de Filmax (DE)
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