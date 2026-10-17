Informació, crítiques i articles en català d’estrenes de la setmana del 16 d’octubre

En aquest apunt, hi ha fragments (amb l’enllaç) de crítiques, articles, entrevistes… publicades sobre pel·lícules estrenades als cines la setmana del 16 d’octubre de 2026. L’aniré actualitzant, a mesura que en repesqui de nous.
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Les publicacions que duen el signe ⊄ són d’enllaç per a subscriptors
♦ Exitosa versió nord-americana de la pel·lícula Sentimental — The People Upstairs (Cesc Gay, 2020), que el poderós estudi A24 va comprar per més de 10 milions d’euros i protagonitzen Seth Roger, Penélope Cruz, Edward Norton i Olivia Wilde, que la dirigeix. S’estrenà mundialment a Sundance 2026 · Premieres i l’han seleccionada certàmens com el Festival de Locarno 2026 · Piazza Grande i el Festival de Sant Sebastià 2026 · Perlak.
Producció: EUA. Any: 2026. Durada: 1h48. Versió original: en anglès, amb diàlegs també en espanyol i francès.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, My Movies. Distribuïdores ⇒ DE: Diamond. EE: 16.10.2026. DF: Maverick. EF: 16.09.2026. DI: I Wonder. EI: 16.09.2026. D·EUA: A24. E·EUA: restringida, 26.06.2026; general, 10.07.2026. VI: FilmNation Entertainment.
Alguns cines que l’estrenen⇒ En VOSE: Verdi (BCN), Renoir Floridablanca (BCN), Cinema Maldà (BCN), CineCiutat (Palma), Cines Babel (València). Amb alguna sessió en VOSE: Screenbox (Lleida), Cines Lys (València).
Publicacions:
De l’Eixample a Hollywood: el ‘remake’ d’un film de Cesc Gay és el nou fenomen de Sundance (⊄). Al diari Ara, 31.01.2026. Article de Xavi Serra: «The invite, com Sentimental, gira al voltant de la trobada de dues parelles, un matrimoni en crisi i els seus veïns de dalt, molt desinhibits en matèria amorosa i sexual, fins al punt que els seus gemecs nocturns no deixen dormir els veïns de baix. (..) La versió nord-americana de la història ha tingut una gran rebuda a Sundance per part de la crítica i el públic. Sentimental ja adaptava l’obra de teatre Els veïns de dalt, del mateix Cesc Gay. El guió de l’adaptació nord-americana el firmen els també actors [còmics] Rashida Jones i Will McCormack. (..) Sentimental ja comptava amb diverses versions internacionals: la sud-coreana Witjip saramdeul (The people upstairs), la italiana Vicini di casa, la francesa Et plus si affinités (estrenada a casa nostra l’estiu passat com Una cena… y lo que surja), la txeca V dobrém i zlém, la russa Neprilichnye gosti i la suïssa Die Nachbarn von oben. La universalitat de la història ja era patent en l’èxit previ de l’obra Els veïns de dalt, de la qual s’havien fet adaptacions a l’Argentina, Xile, Portugal, Colòmbia i Mèxic, entre altres països». Del film primigeni, en Xavi Serra en va publicar aquest article (29.10.2020, diari Ara): ‘Sentimental’: la comèdia sexual d’una nit a l’Eixample.
Olivia Wilde: “Les relacions són impossibles en tots els idiomes (⊄). Al diari Ara, 08.08.2026 – Festival de Locarno. Article d’Eulàlia Iglesias: «Quan l’adaptació en anglès de Sentimental (2020) va caure en mans d’Olivia Wilde, ja s’havien estrenat diverses versions en altres països d’aquest film de Cesc Gay. La cineasta va llegir el guió convençuda que hi havia d’haver un component universal en una història que interessava a tantes cultures. “I vaig pensar”, explicava al Festival de Locarno en la presentació de The Invite, “és clar, resulta que les relacions són impossibles en tots els idiomes. I que tothom confronta la mateixa qüestió: ¿com es conviu amb una altra persona? ¿És possible créixer al costat d’algú de qui potser has acabat desconnectant? Crec que és una observació molt commovedora, i em va encantar que a Sentimental estigués explicada amb tant d’humor” (..) Tot i que parli de títols com Qui té por de Virginia Wolf? (1966) com a models, i que una cita d’Oscar Wilde, “Sempre hauríem d’estar enamorats, per això no ens hauríem de casar mai”, obri el film, The Invite resulta més còmica i menys cínica que l’original de Cesc Gay que l’inspira. Això sí, el final, un pèl diferent, es pot llegir de manera més ambigua»
Una ironia transida de malenconia (⊄). Al diari El Punt Avui, 16.10.2026. Crònica d’Imma Merino : «La impressió és que, com si l’obra teatral i la pel·lícula originals s’afinessin, si bé hi perseveren girs previsibles i recursos una mica fàcils pel desenvolupament argumental, tot funciona d’una manera prou fluïda, amb enginy, una sensibilitat sense complaença (no cal ser cínic per ser punyent) i sí, amb una ironia malenconiosa. Es podrà dir que no només hi palpita l’esperit d’Oscar Wilde, sinó també el del millor Woody Allen afrontant les crisis de parella»
Endevina qui ve aquesta nit a fer una orgia (⊄). Al diari Ara, 15.10.2026. Crítica de María Adell Carmona: «Wilde i el seu equip de guionistes imprimeixen al text de l’obra teatral de Cesc Gay, Els veïns de dalt, i a la seva adaptació cinematogràfica, Sentimental, una velocitat vertiginosa i una energia contagiosa. La història és la mateixa; però les variacions de guió de Wilde i el seu equip, com també la rapidesa marejant d’un muntatge que accelera les reaccions contraposades dels personatges, transformen La invitación en una comèdia neuròtica que recorda una època del cinema nord-americà en què el gènere còmic també servia per tractar qüestions adultes; en aquest cas, el qüestionament del matrimoni i del romanticisme heterosexual. Tot i que la primera part del film resulta una mica histèrica, Wilde té un as a la màniga per reconduir l’obra cap a una segona meitat en què l’humor conviu amb la malenconia: l’excepcional quartet d’intèrprets»
L’esfondrament matrimonial* (β). A cinemacatala·net, 22.09.2026 – Festival de Sant Sebastià. Crítica de Joan Millaret Valls: «Un esplèndid melodrama sentimental sobre la crisi afectiva en una relació de parella que revela la progressiva descomposició del matrimoni. Aquesta esberla en la relació s’aprofundeix amb crueltat i acarnissament durant el desenvolupament del sopar. Una tragicomèdia intel·ligent i brillant, admirablement filmada, que posseeix un ritme vertiginós, capaç de salvar la cotilla d’un escenari únic en un temps determinat. També sobresurten unes interpretacions de luxe. Una pel·lícula talentosa que, indubtablement, supera la precedent i bona versió cinematogràfica Sentimental (2020) de Cesc Gay a partir del material de base en el qual s’inspiren, l’obra de teatre del mateix Gay, Els veïns de dalt».
La invitación* (β). A 3Cat·Info, 15.10.2026. Crítica de Marc Garriga: « La versió original de Cesc Gay, Sentimental, ja era enginyosa, divertida i punyent, però ara Olivia Wilde és capaç de treure encara més suc al seu guió. Wilde també encapçala el repartiment, juntament amb Penélope Cruz, Edward Norton i Seth Rogen. Precisament, la química entre tots quatre és una de les raons de l’èxit del film, a banda de les converses sobre sexe, les emocions reprimides i la incomoditat que genera. Tots els espectadors podran veure’s reflectits d’una manera o altra en aquesta comèdia absolutament rodona»
La invitación: D’aliances, rutines, retrets i desídia (⊄). A Filmtopia, 15.10.2026. Crítica de Marla Jacarilla: «Wilde reprèn la història plantejada per Cesc Gay fa ja una dècada i, amb alguns canvis, la converteix en una divertidíssima comèdia, no sé si negra, però sí bastant fosca, que reflexiona sobre la crisi de la mitjana edat, les parelles de llarga durada i l’acumulació de ressentiment que, sovint, comporta la convivència continuada al llarg dels anys. Mitjançant una posada en escena sòbria, però amb personalitat, i amb un ferm pols narratiu que manté la tensió durant tot el metratge, Wilde tira endavant una comèdia de personatges que té en les interpretacions un dels seus principals punts forts»
Una comèdia elegant (⊄). Al diari El Periódico, 16.10.2026. Crítica de Desirée de Fez: «La invitación és una comèdia (amb aparences de tristesa) sobre el complex món de les relacions de parella. Olivia Wilde firma una comèdia sens dubte solvent i especialment atractiva. Hi ha elegància en la direcció, malgrat que la cal·ligrafia verbal no destaca pel fet de ser original. Hi ha eficàcia en el plantejament jazzístic (tampoc gaire innovador) de la coreografia dels personatges i de la seva batalla dialèctica. Hi ha, tret d’algun desajust de to, un equilibri gens fàcil d’aconseguir entre la comèdia i el melodrama. I, tot i que hi ha més diàlegs amb espurna que bones situacions de comèdia, les que hi ha funcionen molt bé. No és una comèdia que canviï les regles del joc, ni que les sacsegi gaire, però és elegant i eficaç. I a estones s’eleva per les interpretacions»
The Invite/La invitación, Olivia Wilde* (⊄). A Filmtopia, 24.09.2026 – Festival de Sant Sebastià. Crònica de Nuria Vidal: «El nucli dur de la pel·lícula és el mateix de Sentimental, però Olivia Wilde porta el film cap a un to de comèdia molt més acusat i alliberador, al qual no són aliens els actors i les actrius: la mateixa Olivia com a Ángela, Seth Roger com a Joe, Penélope Cruz com a l’explosiva Pina i Edward Norton com a Hawk, en una faceta completament nova com actor de comèdia»
‘The Invite.’: Olivia Wilde estrena el remake de ‘Sentimental’ de Cesc Gay (β). Ylenia Cañadas. Article a El Cinèfil, 28.05.2026: «A The Invite s’ha buscat un enfocament que mantingui l’essència de comèdia àcida i de ritme teatral que caracteritza el cinema del director català, però adaptant els diàlegs i els codis culturals al públic de l’estat nord-americà»
♦ Si d’etiquetar es tracta, Sheep in the Box és una pel·lícula dramàtica de ciència-ficció: ambientada en un futur proper, segueix una parella que, després de la mort del seu fill, intenta refer-se, reconstruir la família, acollint a casa seva un humanoide d’última generació idèntic a aquell fill difunt. Inspirada per un article que el cineasta va llegir, sobre una empresa xinesa que, amb IA generativa, ofereix ressuscitar els morts, el seu títol internacional, que en català seria ‘Xai a la capsa’, ve del llibre El petit príncep, d’Antoine de Saint-Exupéry, que en Kore-eda va rellegir quan en desenvolupava el projecte. El Sitges 2026 · Oficial Fantàstic Competició no se l’ha volgut perdre, després que el japonès l’estrenés a Festival de Canes 2026 · Competició.
Producció: Japó. Any: 2026. Durada: 2h07. Versió original: en japonès.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, MyMovies. Distribuïdores ⇒ DE: Vértigo. EE: 16.10.2026. DF: Le Pacte. EF: 06.01.2027. DI: BIM. EI: 27.08.2026. D·EUA: Neon. E·EUA: 31.07.2026. VI: Goodfellas.
Alguns cines que l’estrenen⇒ En VOSE: Renoir Floridablanca (BCN), Cinema Maldà (BCN), Cines Babel (València), Cines Lys (València). Amb algunes sessions en VOSE: CineBaix (St. Feliu de L.), Screenbox (Lleida).
Publicacions:
Kakeru (Sheep in the box)* (β). A 3Cat·Info, 15.10.2026. Crítica de Marc Garriga: «Dins de la filmografia extraordinària de Hirokazu Kore-eda, Kakeru és una petita taca. El cineasta japonès torna a parlar de la família, el dol, la pèrdua i les diferents formes d’entendre els vincles afectius. Ara, a través d’un nen humanoide que uns pares compren per substituir el seu fill mort. El film s’encomana de la fredor que transmet el robot i, tot i que manté el to poètic i melancòlic característic de Kore-eda, resulta del tot anodí»
Com serà el dol del futur? (β). Al digital de cultura Núvol, 13.10.2026 – Festival de Sitges. Crítica de Victor Dalmau: «Kakeru (Sheep in the Box, 2026), el seu últim film, no és una pel·lícula gaire brillant en proporció als estàndards presumibles, però tampoc es tracta d’un treball desestimable o absent d’idees. Per començar, és evident el segell distintiu que caracteritza al responsable de Nobody Knows (2004) i Shoplifters (2018), on s’endinsa novament en aquells interrogants que voregen la fragilitat de l’estructura i desestructura familiar»
‘Kakeru’: el nen robot de Kore-eda (β). A El Cinèfil, 14.10.2026. Crítica de JR Armadàs: «Malgrat que la temàtica és una novetat a la seva costumista filmografia, Kore-eda es manté fidel al seu estil elegant, proper i vitalista. Un plantejament pràcticament calcat al que Stanley Kubrick va esbossar a la pel·lícula A.I. (que va acabar fent Steven Spielberg) evoluciona d’una manera molt diferent. D’entrada pel punt de vista. Spielberg va posar el focus en el nen robot i les seves aventures. Kore-eda prefereix observar de prop les emocions dels “pares” del nen. En el que sí que coincideixen és en posar el dit a la ferida del dol. I un altre punt d’unió és la recerca de la identitat de la màquina. (..) És especialment elegant la referència del títol. Sheep in the box (l’ovella dins la caixa) fa referència a un dels capítols més cèlebres del llibre El petit príncep. Quan el protagonista li demana al pilot que dibuixi una ovella, aquest no sap com fer-ho. És per això que dibuixa una caixa i diu que l’ovella és a dins. Aquesta carcassa és la que representa el nen robot. Ara bé, a dins hi ha l’ovella de veritat? La imaginació i les ganes que l’ovella sigui dins no vol dir que realment hi sigui. O sí…»
En el seu cinema hi palpita un humanisme que reconforta (⊄). Al diari El Punt Avui, 17.05.2026 – Festival de Canes. Crònica d’Imma Merino : «És sorprenent la naturalitat amb què [Kore-eda] introdueix el robot que substitueix el fill mort de la parella protagonista, que, afrontant el dol i un cert sentiment de culpa, experimenta sensacions contradictòries amb aquesta presència inesperada en les seves vides. Koreeda a vegades tendeix a voler agradar massa, però és interessant i significatiu que el film, fent-hi present la intel·ligència artificial, derivi cap al sintoisme que mena a la comunió amb la natura amb la idea que els morts hi habiten. En tot cas, com en el de Hamaguchi, en el seu cinema hi palpita un humanisme que reconforta»
Apreciable, sensible, però que apunta més del que finalment ofereix (⊄). Al Diari de Girona, 16.05.2026 – Festival de Canes. Crònica de Paco Vilallonga: «Al director japonès realment no l’interessa el context fantàstic de la pel·lícula -els elements explícits de ciència-ficció són pràcticament inexistents- sinó que el fa servir per plantejar-se qüestions dramàtiques a l’entorn de les relacions paterno-familiars i la superació de la mort. És una pel·lícula apreciable, sensible, però que apunta més del que finalment ofereix»
Cròniques de “Sheep in the Box” (Hirokazu Kore-eda, 2026) (β). En aquest blog, Club 7 Cinema, 17.05.2026 – Festival de Canes. Apunt, recull de crítiques i articles de diversos cronistes.
♦ Aquesta pel·lícula «proposa una aproximació cinematogràfica al naixement d’una llegenda musical: un jove compositor brillant, fràgil i magnètic que es converteix en el centre de totes les mirades del París romàntic. Un geni imprevisible, fins i tot per al mateix rei de França», n’explica la distribuïdora, tot afirmant que s’hi «combina l’alt valor de producció del gran cinema històric europeu amb una mirada contemporània sobre la fama, la joventut, la creació artística i el desig de transcendir. La música clàssica, travessada per una dimensió sonora més moderna i electrònica, esdevé el motor narratiu i emocional del film, apropant la figura del compositor tant al públic cinèfil adult com a noves audiències». Encarna el paper de Frédéric Chopin, l’actor polonès Eryk Kulm, mentre que el de George Sand l’interpreta la francesa Joséphine de la Baume; a Ferenc Liszt li dona vida a la pantalla el també francès Victor Meutelet i, més conegut, en Lambert Wilson és el rei Lluís Felip I de França.
Producció: Polònia. Any: 2025. Durada: 2h13. Versió original: en polonès i francès.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, My Movies. Distribuïdores ⇒ DE: Lazona. EE: 16.10.2026. DF: pendent. DI: Europictures. EI: 26.02.2026. D·EUA: pendent. E·EUA: pendent. VI: Playtime.
Alguns cines que l’estrenen⇒ En VOSE: Renoir Floridablanca (BCN). Amb algunes sessions en VOSE: Screenbox (Lleida)
Publicacions:
Chopin a París i Mallorca en una gran producció polonesa (⊄). Al diari El Punt Avui, 16.10.2026. Peça de Bernat Salvà: «Chopin viu amb intensitat les nits decadents de París i es converteix en una de les seves figures més romàntiques. Quan es contagia de tuberculosi i és conscient que té els dies comptats, compondre es converteix en la seva única obsessió. El director Michal Kwiecinski porta al cinema la vida del compositor en la gran producció polonesa Chopin. El film abraça els fets principals de la seva biografia, inclosa la seva estada a Valldemossa, a Mallorca, l’hivern entre el 1838 i el 1839»
♦ A l’actor Jaime Lorente, conegut sobretot pel seu treball en famoses sèries televisives, la inquietud artística l’ha dut a posar-se darrere le càmera i és així que debuta com a director amb aquest film, que va tenir l’honor d’inaugurar Festival de Sant Sebastià 2026 · New Directors. Basat en la novel·la El mal hijo de Salvador S. Molina, que també en signa el guió, parla d’un nen d’onze anys que se n’ha d’anar a viure a pagès, amb la seva desconeguda àvia, quan li desapareix el pare i com, de mica en mica, el noiet va descobrint una història familiar marcada pel silenci, la culpa i les ferides que es transmeten de generació en generació.
Producció: Espanya. Any: 2026. Durada: 1h46. Versió original: en espanyol.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, ICAA, AlloCiné. Distribuïdores ⇒ DE: Karma. EE: 16.10.2026. DF: pendent. DI: pendent. D·EUA: pendent. VI: Film Factory. Companyia productora ⇒ AF Pictures.
Alguns cines que l’estrenen⇒ En VOE: Cinemes Girona (BCN), Renoir Floridablanca (BCN), Cinema Maldà (BCN), Screenbox (Lleida), Cines Babel (València), Cines Lys -a partir de dl 19- (València)
Publicacions:
Jaime Lorente, director i actor: “Intento trobar coses de mi en totes les formes de creació” (⊄). Al diari El Punt Avui, 16.10.2026. Entrevista de Bernat Salvà [BS] a Lorente [JL]: « [BS:] De gran popularitat gràcies als papers de Denver a La casa de papel i Nano García a Élite, Jaime Lorente (Múrcia, 1991) ja havia mostrat altres registres i interessos en interpretacions a films com ara 42 segundos i Todos lo saben. A El mal hijo , un dur i fosc drama ambientat al camp murcià, demostra que no era casualitat i que, darrere l’actor amb milions de seguidors a les xarxes socials, hi ha un creador polifacètic, culte i inquiet, que va inaugurar la secció Nou Directors en el darrer Festival de Sant Sebastià (..). És actor de cinema, televisió i teatre, compon cançons, ha escrit poemes i ara dirigeix. És inquiet i treballador? [JL:] Inquiet, treballador, i també una mica inconscient. Crec que les eines són per fer-les servir i sempre intento trobar coses de mi mateix en totes les formes de creació. Al final, acabo fent-ho meu. (..) De fet, una de les coses que m’han passat és que mai no havia tingut tanta sensació de plenitud com la que he sentit dirigint. D’alguna manera, ha estat el lloc on més he vist confluir molts tipus d’art per explicar una mateixa cosa. (..) [BS:] En un any i mig he entrevistat tres cineastes debutants de Múrcia: Eva Libertad, Carlos Saiz i vostè. Què està passant a la seva terra? [JL:] Múrcia és una gran desconeguda, i esperem que continuï sent-ho, perquè té el seu encant. Hi ha molt de talent. Hi ha una escola d’art dramàtic magnífica i molta cultura teatral i de les arts escèniques. Per desgràcia, a Múrcia no tenim una indústria que ens permeti quedar-nos-hi i tirar endavant projectes. Però anem avançant, fem petites coses i ens anem fent visibles (..) [BS:] En quin moment s’incorpora al projecte Salvador S. Molina, el guionista? [JL:] Jo feia sis anys que intentava tirar endavant la meva òpera prima. (..) Volia tractar el tema de les addiccions i les seves conseqüències dins la família, així com les herències emocionals. Salvador S. Molina es va assabentar que volia fer la meva òpera prima i es va posar en contacte amb Miguel Ángel Puro, el protagonista de la pel·lícula, que és un dels meus millors amics i estàvem junts en aquest projecte. Ens va fer arribar la seva novel·la i tenia els elements que necessitàvem, però calia treballar-los. La feina de Salvador ha estat increïble. Ens hem entès molt bé i ens hem acompanyat durant el procés. Ell signa el guió i jo m’he dedicat a ajustar-ne l’univers i a veure quines portes es podien obrir. Ha estat una feina molt bonica»
Drama d’una infància trencada (⊄). Al diari El Periódico, 16.10.2026. Article de Quim Casas: «El mal hijo escapça la imatge d’actor [de Jaime Lorente], encara que no surti en el film, a l’abordar des d’una perspectiva naturalista la història d’un nen que viu amb la seva àvia mentre la seva mare passa d’ell i el seu pare trafica, roba i es refugia en les drogues. No és només el tema, sinó també l’estil utilitzat per Lorente, que ha rodat la primera meitat del film en 16 mil·límetres i la segona en 35. Les dues diferents textures marquen un abans i un després en la vida del protagonista, de la infantesa trencada a la joventut baquetejada per les experiències heretades d’un passat inclement. La primera part exposa l’absència del pare i el desig d’estar-hi. La segona mostra les desavinences amb la família de la mare i l’irreversible procés de degeneració de l’àvia, l’àncora que l’ha sostingut»
El mal hijo*(β). A 3Cat·Info, 15.10.2026. Crítica de Marc Garriga: «Drama familiar angoixant i tèrbol. Un tractat sobre la culpa i les ferides que es transmeten de generació en generació que apunta maneres de cara al futur del nou realitzador»
♦ Film de terror: «amb ganes de formar una família, la Saga (Seidi Haarla) i en Jon (Rupert Grint) es traslladen a la casa on ella va créixer, al bosc finlandès. Però després que neixi el seu nadó, el somni de la parella d’un fill perfecte es converteix en un malson i només la Saga intueix la veritat inquietant…». Estrenat a Festival de Berlín 2026 – Competició i seleccionat a Sitges 2026 · Oficial Fantastic Competició, és el segon llargmetratge de la cineasta finlandesa, que va presentar a Sundance la seva òpera prima -‘body horror’- Hatching (2022).
Producció: Finlàndia, Lituània, França, Anglaterra. Any: 2026. Durada: 1h32. Versió original: en finès (idioma principal) i anglès.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, AlloCiné, Unifrance, My Movies. Distribuïdores ⇒ DE: La Aventura. EE: 16.10.2026. DF: Wild Bunch*. EF: 22.07.2026. DI: pendent. EI: pendent. D·EUA: AC Content*. E·EUA: pendent. VI: Goodfellas.
Alguns cines (de referència) que l’estrenen⇒ En VOSE: Cinema Maldà (BCN). En VE: Screenbox (Lleida).
Publicacions:
Aquest nen és un dimoni! (⊄). Al diari Ara, 13.10.2026. Crítica de Joan Pons: « (..) alguna cosa estranya (per no dir directament esgarrifosa) li passa a aquesta criatura. O potser el problema és de la mare, i tot plegat podria ser una al·legoria brutal d’un trastorn del vincle maternofilial. Com que la directora Hanna Bergholm introdueix elements del folklore finlandès, com els vaihdokas (infants substituïts), els trols feréstecs i, en general, la concepció del bosc com un territori habitat per forces sobrenaturals, tot aquest discurs sobre el rebuig matern queda emmascarat per una capa de cinema de terror. I com a film de gènere està prou bé té moments xocants, és gamberra i esquitxa, atributs que sempre són molt estimats pels aficionats a aquest gènere»
Nightborn: Un nadó monstre em ve a veure (⊄). A Filmtopia, 15.10.2026. Crítica de María Adell Carmona: «El 2022, la directora finlandesa Hanna Bergholm debutava amb Ego (Hatching), una pel·lícula de terror corporal que utilitzava el tema recurrent del dppelgänger d’una manera absolutament original, com a metàfora d’una identitat femenina escindida o dissociada sota el pes de les expectatives socials i familiars. Ego ja explorava, tot i que des del punt de vista d’una filla adolescent, les dinàmiques de les relacions maternofilials, un tema al qual Bergholm torna en el seu segon llargmetratge, Nightborn, aquesta vegada des de la perspectiva d’una mare primerenca. L’actriu revelació de la sensacional Compartimento Nº 6, la finlandesa Seidi Haarla, és la Saga, una dona embarassada amb dificultats per relacionar-se socialment que decideix traslladar-se amb el seu marit britànic (Rupert Grint, l’etern Ron Weasley de la saga Harry Potter) a una mansió familiar remota enmig dels boscos finlandesos. Com a Ego, a Nightborn Bergholm aposta pel terror corporal i per la representació d’una subjectivitat femenina a la vora del col·lapse per parlar de temes que afecten directament les dones, en aquest cas, la depressió postpart i el cataclisme hormonal, emocional i físic que suposa tenir un nadó per a una mare primerenca. (..) Per això, malgrat l’honestedat brutal amb què Bergholm aborda qüestions centrals com la depressió postpart o la sensació d’alienació i distanciament que una dona que acaba de donar a llum pot experimentar respecte del seu nadó i dels canvis físics que travessa el seu cos, la sensació general després de veure aquesta pel·lícula ambiciosa i, per moments, efectiva peça de cambra és que ens explica una cosa que ja ens han explicat abans d’una manera molt semblant»
♦ Immediatament de preestrenar-se a Sitges 2026 · SOF-Sitges Collection, arriba a les pantalles de tot el món aquest thriller de supervivència, basat en la novel·la homònima de Daniel Kraus, que n’ha escrit el guió juntament amb el director i productor Brian Duffield: «Un bussejador (Austin Abrams), després de la mort de son pare (Josh Brolin), amb qui estava distanciat, en busca les restes, capbussant-se al mar de la costa central de Califòrnia, però aviat se l’empassa un enorme catxalot. Atrapat en aquell ventre, amb només una hora d’oxigen restant, malda per escapar-ne i aleshores se n’adona que les esforçades lliçons del seu pare poden ara ser la clau per salvar-li la vida». En papers secundaris: Elisabeth Shue, John Ortiz, Jane Levy i Emily Rud.
Producció: EUA. Any: 2026. Durada: 1h45. Versió original: en anglès.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, My Movies. Distribuïdores ⇒ DE: Disney. EE: 16.10.2026. DF: Disney Fr. EF: 14.10.2026. DI: Disney. EI: 15.10.2026. D·EUA: 20th Century Studios. E·EUA: 16.10.2026.
Alguns cines (de referència) que l’estrenen⇒ Amb alguna sessió en VOSE: Cines Lys (València). En VF: Mega Castillet (Perpinyà).
Publicacions:
Viatge al·lucinant pel sistema digestiu d’un catxalot (⊄). Al diari Ara, 15.10.2026. Crítica d’Ignasi Franch: «Aquest Jonàs contemporani, que ha de complir la seva missió de fer les paus amb un patriarca sever i honorar-lo, afronta una aventura estranya amb rerefons religiós i aires escatològics: buscar orificis a través dels quals escapar de l’animal dins del qual està atrapat, en una versió sense vernís de ciència-ficció de Viatge fantàstic (o El xip prodigiós). El relat és força intens i abunden les imatges claustrofòbiques. Potser perquè l’experiència no sigui excessivament angoixant, i per subratllar el vessant temàtic, les escenes de resistència física s’intercalen amb flash-backs paternofilials. Els aficionats al thriller pur potser hi trobaran massa escenes emotives, però tot plegat contribueix a fer que una pel·lícula que podria ser força extrema esdevingui més fàcil d’empassar»
Sobreviure dins d ’una balena (⊄). Al diari El Periódico, 16.10.2026. Crítica de Quim Casas: «Whalefall és un drama de superació i relacions familiars tòxiques, però gairebé tota l’acció s’esdevé… ¡al ventre d’una balena! No és la història bíblica de Jonàs, ni la de Pinotxo i Geppetto, sinó la d’un jove que després de la mort del seu pare, un expert bussejador malalt de càncer que es va estimar més suïcidar-se en alta mar que consumir els seus últims dies en un hospital, s’intenta trobar a si mateix superant l’estigma de la relació amb el seu exigent progenitor. El director de Whalefall mostra en retrospectiva la relació pare-fill alternada amb els plans del noi debatent-se a l’interior de la balena a la recerca d’una sortida. Hi ha una mica de filosofia new-age sobre la comunió amb els cetacis, víctimes del turisme, però no deixa de ser un relat de supervivència en el més delirant dels escenaris»
Whalefall* (β). A 3Cat·Info, 15.10.2026. Crítica de Marc Garriga: «(..) la seva experiència claustrofòbica dins l’animal li permetrà fer la teràpia necessària que era incapaç de fer a la superfície. En alguns trams resulta repetitiu i excessivament melodramàtic, però no deixa de ser un film sorprenent i original»
‘Whalefall’: una odissea dins el cos d’una balena (β). A El Cinèfil, 03.10.2026 – Festival de Sitges. Article de .
♦ «A l’Amazones més profund, una missió mèdica es converteix en una lluita per la supervivència quan Boiúna, una colossal serp depredadora ancestral, es desperta per reclamar el seu territori. A la selva, on la natura exerceix un poder absolut, ella decideix qui viu i qui mor. El terror animal torna per la porta gran amb una pel·lícula no apta per a qui tingui fòbia als ofidis»: així han presentat la pel·lícula al Festival de Sitges 2026 ·SOF-Sitges Collection, que, del seu autor informen: «[Mike P. Nelson:] Cineasta estatunidenc especialitzat en cinema de terror, conegut pels ‘reboots’ Wrong Turn: Sendero al infierno (2021) i Noche de Paz, Noche de Horror (2025)».
Producció: Alemanya, EUA. Any: 2026. Durada: 1h44. Versió original: en anglès i espanyol.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, MyMovies. Distribuïdores ⇒ DE: Vértice. EE: 16.10.2026. DF: pendent. EF: pendent. DI: Vertice360. EI: 26.11.2026. D·EUA: Lionsgate. E·EUA: 02.10.2026.
Alguns cines (de referència) que l’estrenen⇒ Amb alguna sessió en VOSE: Cines Lys (València). En VE: Screenbox (Lleida)
Publicacions:
Territori monstruós* (⊄). Al diari El Punt Avui, 09.10.2026 – Festival de Sitges. Crònica de Jordi Camps Linnell: «una típica i entretinguda monster movie que, en aquest cas, ens endinsa en el cor de la selva amazònica per mostrar com una serp gegant i voraç s’encarrega de posar ordre i equilibri quan, ves per on, els humans en tornen a fer una de les seves i porten la maldat i les desgràcies a les comunitats o fan malbé la natura»
Sitges desplega la catifa vermella més glamurosa (β). A cinemacatala·net, 12.10.2026 – Festival de Sitges. Crònica de Joan Millaret Valls: «Pel·lícula que arriba a Sitges després de competir en el Fantastic Fest 2026. Amb precedents com Anaconda [hi] veurem una carnisseria sense aturador amb una imprevista heroïna lluitant fins al final contra aquest monstre ancestral de la selva»
Boiúna: La leyenda del Amazonas* (β). A 3Cat·Info, 15.10.2026. Crítica de Marc Garriga: «Pot semblar un film maldestre o improvisat, però així eren les pel·lícules de monstres de sèrie B del segle passat. Té aquest regust antic, que la fa entranyable i alhora terrorífica. La gran serp que amenaça els “invasors” de l’Amazones és d’un cartró pedra evident, però tenint en compte les poques habilitats actorals dels protagonistes, fa que acabis animant-la a completar la feina. És trepidant, inesperada i, en alguns moments, deliciosament desagradable»
♦ Documental, «retrat íntim de Diane Jobson, icona rastafari a Jamaica, amiga íntima i advocada de Bob Marley. Ara, amb més de 80 anys, Diane afronta el pas del temps i el seu llegat com a defensora dels indefensos amb un sentit de l’humor irònic i una honestedat indestructible. Miss Jobson és, abans de res, el testament vital d’una dona que ha viscut la vida segons els seus propis termes» [§]. La seva autora, Amanda Sans Pantling «és realitzadora, guionista i productora independent en l’àmbit del documental de creació i també en publicitat, projectes culturals audiovisuals i vídeo corporatiu. Llicenciada en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), diplomada en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster en Documental de Creació de l’IDEC, UPF. Després d’anys treballant i col·laborant com a periodista a diversos mitjans de comunicació (TV3, Telecinco, La Vanguardia, Betevé, Diari de Terrassa, Ràdio Sant Cugat) i viatjant pel món cobrint conflictes internacionals com a Cap de Premsa i Audiovisual de Metges Sense Fronteres, l’any 2004, dona un gir a la seva carrera per orientar-se cap a la narrativa de no ficció. Des d’aleshores ha escrit i dirigit més d’una desena de documentals per a cinema, televisió i plataformes digitals» [§] Miss Jobson, que es va estrenar internacionalment dins la Selecció Oficial del Festival de Cinema PÖFF Tallinn Black Nights el 2025 i, al llarg del 2026, ha continuat consolidant la seva presència en el circuit internacional de festivals (entre els quals, el DocsBarcelona i DocsValència).
Producció: Catalunya, Jamaica. Any: 2025. Durada: 1h20. Versió original: en anglès.
Bases de dades: Catalan Films, Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, ICAA, AlloCiné | Web de la cineasta: amandasans.com* | Distribuïdores ⇒ DE: pendent. EE: 16.10.2026. DF: pendent. EF: pendent. DI: pendent. EI: pendent. D·EUA: pendent. E·EUA: pendent. VI: In Prespective.
Alguns cines que l’estrenen⇒ En VOSC: Espai Texas (BCN).
Publicacions:
Miss Jobson: Lliure tota la vida (⊄). A Filmtopia, DATA. Crítica de Nuria Vidal: «Amanda Sans Pantling ha dirigit cinc documentals, alguns dels quals a Jamaica, amb la col·laboració de la productora Tammy Hart, que li va presentar Diane Jobson el 2021, quan tenia 80 anys i una història fascinant al darrere, però també, i sobretot, un present apassionant. Miss Jobson és tota una personalitat a Jamaica, on se la coneix com “l’advocada rastafari”. Als anys setanta del segle passat, quan era una jove advocada, va conèixer Bob Marley i es va convertir en la seva amiga, consellera i còmplice. Gràcies a ell va descobrir el rastafarisme i va començar a deixar-se créixer una cabellera que avui és una de les seves senyes d’identitat. El seu esperit lliure i el seu rebuig a les rigideses del sistema l’han dut a ocupar-se dels casos més difícils de violència i assassinat, amb un èmfasi especial en la denúncia de la violència policial. L'”advocada rasta” té molts clients que l’adoren, tant pel tracte directe com pels seus mètodes de treball, basats en la confiança mútua (..). Miss Jobson es tanca amb una picada d’ullet a Bob Marley. Diane visita els fills del cantant, Robert, Richard i Rohan, que encara l’anomenen tieta. Amb ells recorda el gran músic que és a l’origen del seu pensament i de la seva manera de viure. La gran lliçó d’aquest documental és que fer-se gran no vol dir renunciar a res»
♦ «L’estiu del 1936, Federico García Lorca i el jove Juan Ramírez de Lucas projectaven anar-se’n d’Espanya i començar una nova vida lluny d’una societat que els obligava a viure la seva relació d’amagat. Aquell viatge no va arribar mai a fer-se realitat. Setmanes després, en Lorca va ser assassinat a Granada, a l’inici de la Guerra Civil. Noranta anys més tard, La voz quebrada recupera aquella història truncada i s’endinsa en una dimensió íntima i amorosa de Lorca, vinculada als seus darrers mesos de vida i que, fins ara, amb prou feines havia estat accessible a través de fonts directes» [§]. «Aquesta pel·lícula és la tragèdia d’un últim amor truncat pel feixisme, entre Lorca i un jove anomenat Juan Ramírez de Lucas. Construïda a partir de documents inèdits: cartes, poemes i records. Juan va deixar escrit que, després de la seva mort, tot s’havia de saber» [Festival de Sant Sebastià 2026 · Proyecciones RTVE]. Amb (les veus d’) Álvaro Morte i Jorgen Usón, com a Federico García Lorca; Francesco Carril i Joaquín Notario, com a Juan Ramírez de Lucas; María Galiana com a Vicenta Lorca/ Bernarda Alba; Alberto San Juan com a Juan Antonio Vallejo-Najera; Pedro Casablanc com a general Queipo de Llano; Ramón Mayrata com a Francisco Franco.
Producció: Espanya, Argentina. Any: 2026. Durada: 1h28. Versió original: en espanyol.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Filmaffinity, Sensacine, ICAA, AlloCiné. Distribuïdores ⇒ DE: Sideral. EE: 16.10.2026. DF: pendent. EF: pendent. DI: pendent. EI: pendent. D·EUA: pendent. E·EUA: pendent. VI: Sideral.
Alguns cines que l’estrenen⇒ En VOE: CineBaix (St. Feliu L), Cinema Maldà (BCN), Screenbox (Lleida).
Publicacions:
“La voz quebrada” o el documental que ens permet tornar a escoltar Lorca i descobrir el seu costat més romàntic (β). A Cinebaix, 16.10.2026. Article traduït per CineBaix: « Manuel Menchón, a través de La voz quebrada, ha recopilat les últimes imatges que va descobrir de Lorca, les cartes d’amor que s’enviava amb Ramírez de Lucas i on explica per què no se’n va anar a Mèxic. “Tot el que apareix al documental són documents, són cartes reals, són discursos reals i intervencions”, ha explicat Álvaro Morte. Una veu, la de Lorca, que mai no arribarem a conèixer de debò, però que gràcies a Morte ens podem imaginar. “Hi ha coses que a mi m’han sorprès del que he vist al documental i em referma en la idea que Lorca és enorme, per no dir infinit”, ha sentenciat»
♦ Documental: «Quan tenia quatre anys, la cineasta Areeb [Nablus, Palestina, 17.06.1980] va viatjar a Gaza i va veure el mar per primera vegada. Aquell moment —la màgia del mar i el somriure de la seva mare palestina— la va marcar profundament. Quan veu un vídeo de joves practicant parkour a les platges sorrenques de Gaza, la nostàlgia l’envaeix. L’alegria dels joves atletes contrasta fortament amb els ecos llunyans de les explosions. Amb el desig de reconnectar amb el seu passat, l’Areeb es posa en contacte amb l’equip de parkour i fa amistat amb l’Ahmed. Junts recorren el que queda de Gaza i exploren un cementiri, un centre comercial en ruïnes i les restes d’un aeroport. A mesura que el seu vincle s’enforteix, l’Ahmed li revela la crua realitat de la vida a Gaza, i la curiositat inicial de l’Areeb es transforma en una profunda comprensió de les dificultats que ell afronta. El desig de l’Ahmed d’escapar dels límits de la seva terra desperta sentiments contradictoris en l’Areeb, que comprèn el buit emocional que pot deixar una ‘fugida’ com aquesta. El seu viatge es converteix, així, no només en una recerca per recuperar els records, sinó també en una exploració de la identitat, el sentiment de pertinença i el llegat colpidor d’una terra natal que s’ha deixat enrere». Així van presentar aquest primer llargmetratge d’Ahmed Matar a Festival de Berlín 2025 · Panorama Dokumente, on es va projectar després d’haver guanyat el Gran Premi del Jurat al DOC NYC 2024, amb aquesta declaració del jurat: «El jurat va escollir per unanimitat Yalla Parkour com a millor documental internacional. Una fita cinematogràfica extraordinària, la pel·lícula d’Areeb Zuaiter és alhora exuberant i colpidora, plena de somnis juvenils que s’estavellen contra una realitat cruel i capaç de trasbalsar l’ànima. Veure Ahmed Matar i el seu equip de parkour transformar les ruïnes de Gaza en espais d’excel·lència atlètica és presenciar com l’esperit humà s’enlaira enmig d’un horror indescriptible. La bellesa de la fotografia es veu realçada per unes decisions de muntatge brillants, que entrellacen la pèrdua personal i una tragèdia global per donar forma a una obra d’art original. Un homenatge poderós i urgent a la dignitat i la resiliència del poble palestí davant l’anihilació». Posteriorment, la pel·lícula va ser exhibida a Atlàntida Mallorca Film Festival 2025 i a Docs Barcelona Festival 2025, dins d’una gran ronda de festivals internacionals.
Producció: Suècia, Qatar, Aràbia Saudí, Palestina. Any: 2024. Durada: 1h29. Versió original: en àrab.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, My Movies. Distribuïdores ⇒ DE: Premium Cine**. EE: 16.10.2026. DF: pendent. EF: pendent. DI: Barz and hippo. EI: 13.05.2026. D·EUA: pendent. E·EUA: pendent. VI: ArtHood Entertainment GmbH.
Alguns cines que l’estrenen⇒ En VOSE: Cinema Maldà (BCN).
Articles publicats: el dia de la publicació d’aquest apunt, no n’he trobat.
♦ Ai, Els diables, de Ken Russell, una d’aquelles pel·lícules ‘escàndol’ que els nostres pares anaven a veure a Perpinyà. «És una pel·lícula dramàtica i històrica de terror psicològic de 1971 escrita, produïda i dirigida per Ken Russell, i protagonitzada per Vanessa Redgrave i Oliver Reed. És un relat històric dramatitzat de la caiguda d’Urbain Grandier, un sacerdot catòlic del segle XVII acusat de bruixeria després de les possessions de Loudun, França, la trama també se centra en la germana Jeanne des Anges, una monja reprimida sexualment que incita les acusacions. Una coproducció entre el Regne Unit i els Estats Units, The Devils està en part adaptada del llibre de no-ficció de 1952 “The Devils of Loudun” d’Aldous Huxley, així com de l’obra de teatre posterior de John Whiting “The Devils” (1960)» [§] Va participar a la Mostra de Venècia 1971 i enguany se n’ha presentat una versió restaurada a Cannes Classics 2026, que s’ha projectat també a Sitges 2026 · Sitges Classics, on n’han dit: «Restauració en 4K i sense talls de l’obra mestra de Ken Russell. Una versió íntegra, perduda fins fa poc, de la que és considerada com una de les pel·lícules més polèmiques de la història»
Producció: Anglaterra, EUA. Any: 1971. Durada: 1h51. Versió original: en anglès.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, My Movies. Distribuïdores ⇒ DE: Warner. EE: reestrena, 16.10.2026; estrena, 02.06.1978. DF: Warner. EF: reestrena, 28.10.2026; estrena: 29.10.1971. DI: Warner. EI: reestrena, 19.10.2026; estrena, 11.09.1971. D·EUA: Warner. E·EUA: reestrena, 16.10.2026; estrena, 16.07.1971.
Alguns cines (de referència) que l’estrenen⇒ En VOSE: Cines Babel (València), Cines Lys (València). En VE: Screenbox (Lleida).
Publicacions:
The Devils* (⊄). Al diari El Punt Avui, 12.10.2026 – Festival de Sitges. Crònica de Jordi Camps Linnell: «La recuperació de The devils (1971), de Ken Russell, ens retorna, en canvi, una obra radical i controvertida que continua ocupant un lloc especial en la memòria de molts cinèfils»
Los demonios* (β). A 3Cat·Info, DATA. Crítica de Marc Garriga: «L’obra mestra de Ken Russell del 1971 torna restaurada amb uns colors d’una intensitat mai vistos. No és un film per a tots els paladars, però a aquells als que els agradi l’excés, la depravació i el sadisme gaudiran com mai. Està basada lliurement en un cas de possessió diabòlica molt famós a la França del s. XVII, a partir del qual el cineasta britànic embafa amb una imaginació desbordant i una direcció d’art majestuosa del gran Derek Jarman. Oliver Reed i Vanessa Redgrave fan la resta»
♦ Basada en la saga de videojocs Street Fighter i ambientada l’any 1993. Protagonitzada per Noah Centineo i Andrew Koji, aquesta segona versió cinematogràfica del videojoc de Capcom, l’ha dirigida el guionista i director japonès-nord-americà Kitao Sakurai.
Producció: EUA, Japó. Any: 2026. Durada: 1h59. Versió original: en anglès.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, My Movies. Distribuïdores ⇒ DE: Paramount. EE: 16.10.2026. DF: Paramount. EF: 14.10.2026. DI: Eagle Pictures. EI: 15.10.2026. D·EUA: Paramount. E·EUA: 16.10.2026.
Alguns cines (de referència) que l’estrenen⇒ Amb alguna sessió en VOSE: Cines Lys (València).
Publicacions:
‘Street Fighter’: nova adaptació del mític videojoc (β). A El Cinèfil, 12.07.2026. Article de JR Armadàs: «La icònica franquícia de videojocs “Street Fighter” torna a fer el salt a la gran pantalla. Tenint en compte l’èxit recent d’adaptacions com Minecraft o Super Mario Bros i nous anuncis com el film de Zelda o la sèrie de Tomb Raider podem afirmar que els videojocs són definitivament una nova tendència al món del cinema. Cal recordar que és la segona vegada que el popular producte de Capcom arriba als cinemes. L’any 1994 vam veure una primera versió que va estrenar-se aprofitant la popularitat del títol a la consola Super Nintendo. En aquell moment, el protagonista i principal reclam va ser el personatge de Guile, interpretat per un Jean-Claude Van Damme a la cúspide de la seva carrera. Dirigida per Kitao Sakurai (Bad Trip) la nova pel·lícula ens transporta l’any 1993, quan Ryu (Andrew Koji) i Ken Masters (Noah Centineo) tornen al combat de la mà de Chun-Li (Callina Liang) per participar en el mític Torneig Mundial de Guerrers. Un esdeveniment èpic que amaga una conspiració mortal i que enfrontarà els lluitadors no només entre ells, sinó també amb els seus propis dimonis. Com es pot deduir per la sinopsi, l’argument no posarà Guile al centre de l’equació sinó que seran en Ryu i en Ken els que portaran el pes d’una trama centrada en una competició de lluita. Tot plega més “fidel” a l’esperit del videojoc que no pas el film de 1994»
♦ «Durant una tempesta, els animals d’un petit poble de muntanya comencen a patir unes estranyes crisis. L’Émilie, de 8 anys, que acaba d’instal·lar-se a la vall, i la seva veïna Manon decideixen investigar-ho. Aviat descobreixen que aquestes crisis estan relacionades amb el cant de les tempestes, una música que només l’Émilie pot sentir»: Aquest film d’animació, televisiu i infantil, presentat al prestigiós Festival d’Annecy 2026 · Films de TV , on guanyà el ‘Prix du jury pour un spécial TV’, destaca ara en un «Programa integrat per un migmetratge i quatre curtmetratges que parlen de diversitat, acceptació i empatia. Encapçalat per la història de l’Emilie, una nena de vuit anys intrèpida i sensible que s’acaba de mudar a la muntanya amb la família, el programa consta de: — L’Emilie i el secret de les tempestes (Le chant des orages), de Caroline Attia, França, 2026, 26’, doblat al català — Blanc i Negre (Black &White), de Jesús Pérez – Gerd Gockell, Suïssa, 2020, 5’30’’, sense diàlegs — Monstre (Monster), de Piers Goffart, Eric Giessmann, Alemanya, 2024, 4’51’’, sense diàlegs — Pete, de Bret Parker, Estats Units, 2022, 7’, subtitulat al català — Gira-sol (Tournesol), Natalia Chernysheva, França, Rússia, 2023, 4’17’’, sense diàlegs» [§] Al Festival de Sitges 2026 · Family Kids s’hi ha projectat, en VC i VE, com Emilie y el secreto de las tormentas.
Producció: França, Bèlgica. Any: 2025. Durada: 0h26. Versió original: en francès.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Filmaffinity, Unifrance | Cinema en català. Distribuïdores ⇒ DE: pendent. EE: 16.10.2026. DF: pendent. EF: 7 – 10.02.2026. DI: pendent. EI: pendent. D·EUA: pendent. E·EUA: pendent. VI: Prime Entertainment Group.
Alguns cines que l’estrenen⇒ En VC: CineBaix (St. Feliu L), Cinemes Girona (BCN), Zumzeig (BCN), Verdi (BCN) i també.
Articles publicats: el dia de la publicació d’aquest apunt, no n’he trobat.
♦ «L’aspirant a campió de curses Llamp McQueen avança sobre la via ràpida a l’èxit, la fama i tot el que sempre havia somiat, fins que pren per error un desviament inesperat a la polsegosa i solitària Ruta 66. La seva actitud arrogant s’esvaeix quan arriba a una petita comunitat oblidada que li ensenya les coses importants de la vida que ja havia oblidat»: títol de gran èxit (fa vint anys), de Pixar Animation Studios (ara en mans de Disney), guanyador del Globus d’Or al Millor Film Animat, nominat ens 2 categories als Oscar, multiguardonat per gremis cinematogràfics i associacions de crítics, que consta dirigida per John Lasseter i Joe Ranft, així mateix autors de la història en què es basa el guió, conjuntament amb Jorgen Klubien. A la versió original es compta amb el privilegi de sentir-hi les veus d’ Owen Wilson (Llamp McQueen), Paul Newman (Doc Hudson) i Bonnie Hunt (Sally Carrera). I, a la banda sonora, «a més de les composicions de Randy Newman (un habitual de les pel·lícules de Pixar), s’hi inclouen temes [entre d’altres, de Sheryl Crow, Chuck Berry, James Taylor…]» [§]. El 2006 s’estrenà doblada al català; ara es reestrena per a commemorar-ne el 20è aniversari, però no consta que es projecti en la nostra llengua.
Producció: EUA. Any: 2006. Durada: 1h56. Versió original: en anglès, amb alguns diàlegs en italià, japonès i ídix.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, My Movies. Distribuïdores ⇒ DE: Disney. EE: reestrena, 16.10.2026; estrena, 06.07.2006. DF: pendent. EF: reestrena, 30.09.2026; estrena, 14.06.2006. DI: Disney. EI: reestrena, 17.09.2026; estrena, 23.08.2006. D·EUA: Disney. E·EUA: reestrena, 04.09.2026; estrena, 09.06.2006.
Alguns cines (de referència) que l’estrenen⇒ En VE: CineBaix (St Feliu de L), Verdi (Barcelona).
Articles publicats: el dia de la publicació d’aquest apunt, no n’he trobat.
♦ Animació «El pare Park, metge convertit en sacerdot, va ser excomunicat per practicar exorcismes en una església que es negava a creure en els éssers sobrenaturals que assetjaven els innocents. Quan un vell amic seu, monjo d’un temple secret que practica la màgia, el convoca per protegir, del seu mestre corrupte, un nen ingenu però poderós, el pare Park haurà d’enfrontar-se als seus propis dimonis interiors per salvar el noi»
només per a editar: Festival d’Annecy 2024 · Llargmetratges | Festival de Sitges 2024 · Sitges Collection |
Producció: Corea del Sud. Any: 2024. Durad«a: 1h25. Versió original: en coreà.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Filmaffinity, AlloCiné | Cinema en català. Distribuïdores ⇒ DE: Marmitako Films. EE: 16.10.2026. DF: pendent. EF: pendent. DI: pendent. EI: pendent. D·EUA: Viva Pictures**. E·EUA: restringida, 17.10.2025. VI: Finecut.
Alguns cines que l’estrenen⇒ En VC: Screenbox (Lleida) i també.
Articles publicats: el dia de la publicació d’aquest apunt, no n’he trobat.
♦ ‘Comèdia espanyola’ dels de Telecinco Cinema, Mediaset España, Zeta Cinema, Netflix..: «La Laura (Lucía Caraballo), un huracà amant del rock i de viure de pressa, i en Nacho (Alejandro Speitzer), un apassionat de les normes amb por de volar, es coneixen en un vol de Londres a Madrid i salten espurnes entre tots dos. Tant és així que la Laura no el vol deixar escapar i li proposa un joc: si a la cinta d’equipatges surt primer la maleta d’ell, cadascú se n’anirà pel seu compte. Però, si surt primer la d’ella, continuaran la nit amb gintònics i fins on els dugui la cosa… En Nacho accepta amb poca convicció i, per sortir-se’n amb la seva, la Laure agafa la primera maleta que veu… sense saber que pertany a uns terroristes»
Producció: Espanya. Any: 2026. Durada: 1h47. Versió original: en espanyol.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, ICAA. Distribuïdores ⇒ DE: Universal. EE: 16.10.2026. DF: pendent. EF: pendent. DI: pendent. EI: pendent. D·EUA: pendent. E·EUA: pendent. VI: pendent.
Alguns cines que l’estrenen⇒ En VOE: Verdi (BCN), Cines Lys (València).
Articles publicats: el dia de la publicació d’aquest apunt, no n’he trobat.
D’estrenes a la Catalunya Nord:
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♦ Grand Prix del Festival de Canes 2026 i candidata dels acadèmics francesos perquè la nominin a l’Oscar Internacional, s’ambienta en una petita ciutat de províncies de Rússia l’any 2022 i segueix l’executiu empresarial Gleb, que està a punt d’acomiadar els seus empleats quan descobreix que la seva dona manté una aventura. El guió, de Zvyagintsev i Simon Lyashenko, és una adaptació lliure de la pel·lícula La Femme infidèle (Claude Chabrol, 1969), en què un home comença a creure que la seva dona l’està enganyant. El cineasta rus (que viu fora del seu país des de fa anys), l’ha rodada a Riga (Letònia) i, a causa de greus problemes de salut (derivats de la COVID) i de impediments financers per a altres projectes que s’havia plantejat, aquest és el seu primer film d’ençà la premiadíssima Loveless — Sin amor — Faute d’amour (2017). Sens dubte, és un dels títols de l’any, com testimonia el fet que està fent la volta al món, essent projectada a certamens com Telluride Film Festival 2026, Toronto IFF 2026 · Special Presentations i Festival de Sant Sebastià 2026 · Perlak.
Producció: França, Letònia, Regne Unit. Any: 2026. Durada: pendent. Versió original: en rus.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, Unifrance, MyMovies. Distribuïdores ⇒ DE: Elastica. EE: 22.01.2027. DF: Les Films du Losange. EF: 14.10.2026. DI: BiM. EI: 29.10.2026. D·EUA: MUBI. E·EUA: 20.11.2026. VI: mk2.
L’estrenen⇒ En VOSF: Castillet (Perpinyà).
Publicacions:
Metàfora perfecta de la Rússia de Putin, el “monstre salvatge” de la mitologia atrapat en una espiral violenta i una fugida endavant de la que no pot sortir i que simbolitza perfectament el laberint de Creta (⊄). Al Diari de Girona, 19.05.2026 – Festival de Canes. Crònica de Paco Vilallonga: «Instal·lat actualment a París, Zviaguintsev ha estat un dels realitzadors més crítics amb Putin, i “Minotaur”, el treball que ha presentat a Canes, n’és una bona mostra. El film és un remake de La mujer infiel, de Claude Chabrol, un drama amb tocs d’intriga que el director francès va rodar el 1969. Zviaguintsev parteix de la mateixa història, la sospita que un empresari rus té que la seva dona li estigui sent infidel, per portar-ho al seu terreny i fer una crítica demolidora a la corrupció i perversió de les estructures de poder de la Rússia de Putin en plena guerra d’Ucraïna. El director rus fa un retrat molt esmolat de com les classes benestants russes han surfejat el conflicte, esquivat els compromisos patriòtics, blindant els seus privilegis a qualsevol preu i traint a qui calgui per mantenir el seu estatus. Brillantment filmada, Minotaur és una metàfora perfecta de la Rússia de Putin, el “monstre salvatge” de la mitologia atrapat en una espiral violenta i una fugida endavant de la que no pot sortir i que simbolitza perfectament el laberint de Creta»
Minotaur* (⊄). Al diari El Punt Avui, 20.09.2026 – Festival de Sant Sebastià. Article de Bernat Salvà: «Una escena esfereïdora [de Minotaur], en què s’envia a la guerra d’Ucraïna (i molts, a la mort) un grup de treballadors, està basada en fets reals. No cal anar a la Segona Guerra Mundial per obrir les portes de l’infern. Ho va explicar el cineasta en una entrevista a ‘El Punt Avui’: “Un amic em va dir que a ell i altres empresaris els havien demanat des de l’ajuntament de la seva ciutat que els donéssim els noms dels treballadors que els semblaven més prescindibles, perquè els allistarien a l’exèrcit. Això va succeir de debò i així s’ha plasmat a la pel·lícula”»
Una corrupció que contamina tothom (⊄). Al diari El Punt Avui, 21.05.2026 – Festival de Canes. Crònica d’Imma Merino : «(..) Rodada a Letònia, Minotaure, com en el cas de Leviathan, remet a un altre monstre, en aquest cas el de la figura mitològica grega tancada en un laberint a Creta. El protagonista és un home de negocis d’una ciutat russa inconcreta que descobreix que la seva dona (avorrida en el seu matrimoni, però sense alliberar-se’n per mantenir el seu estatus) li és infidel amb un jove fotògraf i que, com a resposta, comet el mateix crim que el burgès de l’esmentat film de Chabrol. Mentrestant, per ordre de l’alcalde, destina catorze dels seus treballadors, enganyats, a la guerra d’Ucraïna: en el mite grec, catorze joves són enviats, i així sacrificats, cada nou anys a Creta per alimentar el minotaure. Aquest oligarca es converteix en un monstre en el seu laberint. Però no hi ha dubte que Zviàguintsev vol fer present que, sense que mai s’esmenti el seu nom, Putin és el gran monstre al darrere de tot que mou els fils per satisfer el seu desig de poder. Tampoc no s’esmenta la invasió d’Ucraïna, però hi és arreu: els cartells als carrers, en què s’ofereix diners per a l’allistament, els reclutaments forçats. La idea fonamental és aquella que, com he dit, Zviàguintsev també exposa en els seus dos films anteriors: un país corromput crea individus corruptes, sense escrúpols, incapaços de sortir del laberint on són monstres. Potser per la comprensible insistència, tot i demostrar la seva potència visual amb una fredor implacable, el film resulta una mica obvi i el seu desenvolupament, força previsible»
Crim sense càstig (⊄). Al diari Ara, 19.05.2026 – Festival de Canes. Crònica de Xavi Serra: «Tanmateix, el cinema [d’Andrei Zviàguintsev] no ha canviat gaire: continua instal·lat en l’observació intensa dels clarobscurs de la vida a Rússia a través de llargues seqüències de ritme morós i l’atenció exhaustiva als detalls. La pel·lícula radiografia la crisi moral i estructural d’una societat en què els poderosos fan i desfan i la impunitat és la norma. Els 140 minuts de durada potser són excessius, però l’estil minuciós de Zviàguintsev té un efecte immersiu i amplifica la ressonància dels girs dramàtics. Com si Dostoievski hagués escrit Crim i càstig a la Rússia de Putin, la pel·lícula desprèn una rellevància i sentit de l’oportunitat que segurament la portaran a figurar en el palmarès d’aquesta edició»
Zviàguintsev reclama amb ‘Minotauro’ la Palma d’Or (⊄). Al diari El Periódico, 20.05.2026 – Festival de Canes. Crònica de Nando Salvà: «Ara, el director ha tornat al Festival de Canes amb una pel·lícula que ens recorda que, per als rics, els poderosos i els corruptes, el crim queda sense càstig. En aquest moment, és la favorita en la carrera per la Palma d’Or. Minotauro contempla un acabalat empresari que acaba completament descontrolat a causa de la pressió. El que veiem a la pantalla, això sí, no és solament l’ensorrament d’un home sinó el de la consciència de tot un país. Pot ser que sigui la primera pel·lícula que Zviàguintsev realitza completament fora de la seva terra natal –de la qual va fugir per motius polítics–, però també és el seu comentari més obertament crític sobre el nivell de podridura política i moral de Rússia fins ara. El director traça lentament i meticulosament l’evolució d’un home que semblava un espectador passiu de la seva pròpia existència i sembla a la fi cobrar vida al fer una cosa terrible. És només un dels elements irònics d’una pel·lícula que en aquesta crucial de violència recorda perversament les grans comèdies mudes, i que durant altres moments del metratge resulta inquietant, absorbent i demolidora»
Implacable dissecció del poder d’Andrei Zviaguintsev a Canes (β). A cinemacatala·net, 20.05.2026 – Festival de Canes. Crònica de Joan Millaret Valls: «Ambientada a Rússia el 2022 amb Gleb (Dmitrii Mazurov), un executiu d’empresa, preocupat pel seu negoci amb reclutament d’operaris per anar a la guerra, però ben connectat amb les autoritats locals. Gleb és conscient de la crisi que travessa el seu matrimoni benestant i el seu malestar combinat amb el descobriment de la infidelitat de la seva dona, Galina (Iris Lebedeva), el porta a una reacció descontrolada de violència. Glad formalitza el caràcter tirànic dins la família com el minotaure del títol, un símbol de poder i de domini, el monstre insaciable. El resultat és un implacable i impecable melodrama familiar de direcció plusquamperfecte que no se circumscriu únicament a l’àmbit del matrimoni sinó que agafa un abast social i nacional rus a través d’inserts i moments que posen en primer pla la invasió d’Ucraïna per Rússia amb la mobilització militar, els murals patriòtics, el pas de combois al front o el comiat de soldats destinats al front de guerra»
Totes les guerres d’un ciutadà rus (β). Al digital de cultura Núvol, 22.05.2026 – Festival de Canes. Crítica d‘Agus Izquierdo: «Andrey Zvyagintsev dirigeix Minotaur, un drama familiar sobre la violència, la masculinitat i les múltiples aparences d’una societat corrompuda. (..) Dues guerres es lliuren en pantalla. Una, la que esquitxa holísticament el relat i que confronta, des de fa dècades, la Rússia imperialista i reclamadora amb una Ucraïna insubmisa intentant sobreviure a les palpentes. L’altra guerra, en escala microscòpica, és la que lliura la família protagonista del film. Ell, Gleb (Dmitriy Mazurov), un SEO entregat medul·larment, veu com el seu entorn laboral sucumbeix a les pressions patriòtiques que requereix la gravetat del context geopolític. La corporació l’estreny perquè els resultats s’adeqüin al context bèl·lic. Wartime economy, que en diuen. Ella, Galina (Iris Lebedeva), completament esclafada per la rutina, abandonada a la insatisfacció, cloroformitzada per la manca de desig, buscarà vies unilaterals d’esbarjo, en cerca de plenitud. Enmig, el fill adolescent, Seryozhav (Boris Kudrin), en plena etapa de transformació, autoconeixement i transició vital, arriba un dia a casa protestant que un company de classe l’assetja a l’institut. La paradoxa explota: tota la seguretat que aporta la quotidianitat és justament la que detona la bomba i força que l’espiral de violència s’acceleri. La llar perfecta s’esqueixa. Col·lapsa el somni. Ens endinsem en el malson. Zvyagintsev ens tanca en aquest thriller laberínticament claustrofòbic amb una virulència grotesca que neix del costumisme més prosaic. Punxeguda i eixordadora tragèdia burgesa, amb inherents vestigis d’humor negre i una sàtira corrosiva, Minotaur guanya envergadura a mesura que avança en la trama a través, majoritàriament, del contrallum clarobscurista que fotografia les dues cares de la condició humana. Per una banda, les aparences, la formalitat, el decor i la compostura. La vida pública i el savoir-faire social. Per darrere, la ritualística es deixa de banda i apareix la veritable essència de les persones: l’egoisme, la desesperació i la lascívia —un dels últims plans, que mostra uns operaris desenganxant un cartell i mostrant la brutícia del gran plafó publicitari, ho condensa en forma de metàfora visual»
Cròniques de “Minotaur” — “Minotaure” (Andrey Zvyagintsev, 2026) (β). En aquest blog, Club 7 Cinema, 23.05.2026 – Festival de Canes. Apunt, recull de crítiques i articles de diversos cronistes.
♦ «En una granja al cor de la Beauce, en Christophe, d’11 anys, segueix els passos del seu pare. Però a l’escola, a casa, al tractor, en Christophe s’inclina… i cau. Es veu obligat a portar una cotilla ortopèdica per poder caminar dret. Mentre la granja travessa moments difícils, en Christophe creix com pot. Descobreix la música i coneix la Clara, amb qui tot sembla possible»: film d’animació Premi Especial del Jurat a Festival de Canes 2026 · Un Certain Regard, ha estat seleccionat al Festival de Cinema d’Animació d’Annecy 2026, a Toronto IFF 2026 · Centerpiece…
Producció: França, Bèlgica. Any: 2026. Durada: 1h29. Versió original: en francès.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, Unifrance, MyMovies. Distribuïdores ⇒ DE: Karma. EE: 20.11.2026. DF: KMBO. EF: 14.10.2026. DI: Movies Inspired. EI: pendent. D·EUA: Sony Pictures Classics. E·EUA: 22.01.2027. VI: Playtime.
L’estrenen⇒ En VOF: Castillet (Perpinyà).
Publicacions:
Cròniques de “Le Corset” — “Iron Boy” (Louis Clichy, 2026) (β). En aquest blog, Club 7 Cinema, 20.05.2026 – Festival de Canes. Apunt, recull de crítiques i articles de diversos cronistes.
PENDENT QUE HO ACABI D’EDITAR
♦ Òpera prima d’Eivind Landsvik, director originari de la perifèria d’Oslo, a Noruega. Cinèfil que començà dirigint videoclips per a grups locals, «posant l’accent en la narració mentre desenvolupava un llenguatge visual sensible» (DdP·C23), aviat s’orientà cap a la ficció i la realització de curtmetratges, d’entre els quals Sofia, Last Summer (2021), que va guanyar el premi de la crítica al Festival Noruec de Curtmetratges, i Tits (2023), que participà en la Competició de Curts del Festival de Canes. En aquests films anteriors, «Landsvik ha desenvolupat un punt de vista personal sobre les històries de pas a l’edat adulta, que sovint giren al voltant de temes com la identitat i la solitud» (DdP·C23). A “Low Expectations”, que compta notablement amb Marie Ulven i Anders Danielsen Lie, al repartiment, i amb la participació de la danesa Snowglobe Films, productora de Hlynur Pálmason i amb un paper rellevant en el cinema d’autor europeu contemporani, se centra en una jove artista que s’enfonsa, torna a casa i, de mica en mica, mentre es va refent, es redescobreix a si mateixa, de manera inesperada. Low Expectations es presentà a Quinzena dels Cineastes 2026.
Producció: Noruega, Dinamarca. Any: 2026. Durada: 1h45. Versió original: en noruec, amb diàlegs en danès.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies. Distribuïdores ⇒ DE: pendent. EE: pendent. DF: UFO. EF: 14.10.2026. DI: pendent. EI: pendent. D·EUA: pendent. E·EUA: pendent. VI: Salaud Morisset.
L’estrenen⇒ En VOSF: Castillet (Perpinyà)
Articles publicats: el dia de la publicació d’aquest apunt, no n’he trobat.
♦ «Després de passar 19 anys a la presó per haver robat una barra de pa, en Jean Valjean (Vincent Lindon) busca la redempció reinventant-se com un dignatari respectat sota una nova identitat. Promet a la Fantine (Noémie Merlant), una treballadora de fàbrica moribunda, rescatar i protegir la seva filla, Cosette (Megan Northam), que és explotada i maltractada per la deshonesta família Thénardier (Camille Cottin i Benjamin Lavernhe). Mentre en Valjean cria la Cosette com si fos la seva pròpia filla, és perseguit incansablement per l’inspector Javert (Tahar Rahim). Enmig de l’agitació social que sacseja França, els destins d’en Valjean, la Cosette, el seu enamorat Marius (Vassili Schneider) i l’inspector Javert s’entrellacen en un París convuls i revolucionari. A través de lluites, sacrificis i un profund anhel de justícia, en Valjean s’esforça per culminar el seu camí de redempció i oferir a la Cosette un futur d’amor i llibertat»: amb guió d’en Fred Cavayé que, òbviament, adapta la novel·la ‘Els miserables’, de Victor Hugo , ha format part de Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial.
Producció: França. Any: 2026. Durada: 2h58. Versió original: en francès.
Bases de dades: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, Unifrance. Distribuïdores ⇒ DE: Beta Fiction Spain. EE: 06.11.2026. DF: StudioCanal. EF: 14.10.2026. DI: pendent. EI: pendent. D·EUA: pendent. E·EUA: pendent. VI: pendent.
L’estrenen⇒ En VOF: Mega Castillet (Perpinyà)
Publicacions:
Diari El Periódico · Nando Salvà -crítica- | Amic · Joan Millaret Valls -crítica- |
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PORTADA: ‘Yalla Parkour’ | Foto: © PK Gaza, gentilesa de la Berlinale 2025
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