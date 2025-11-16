Importants paraules del Papa sobre el cinema: val la pena llegir-les amb deteniment

Més de 160 personalitats del cinema (directors, actors, tècnics…) han estat rebuts pel Papa Lleó XIV a la Sala Clementina del Palau Apostòlic, el dissabte 15 de novembre de 2025, a les 11h: Albert Serra, Spike Lee, Cate Blanchett, Gus Van Sant, Abel Ferrara, Marco Bellocchio, Emir Kusturica, George Miller, Gianni Amelio, Roberto Andò, Judd Apatow, Francesca Archibugi, Monica Bellucci, Wang Bing, Stéphane Brizé, Sergio Castellitto, Liliana Cavani, Maria Grazia Cucinotta, Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo, Matteo Garrone, Dag Johan Haugerund, Gaspar Noé, Ferzan Özpetek, Paweł Pawlikowski, Giacomo Poretti, Stefania Sandrelli, Giuseppe Tornatore…
Alessandro Di Bussolo, Ciutat del Vaticà, Vatican News.
Un gran “gràcies” al bon cinema que “posa l’esperança en moviment”, “promou la dignitat humana”, “no explota el dolor, sinó que l’acompanya, l’investiga”, narra “l’aventura espiritual dels éssers humans”. I una invitació al setè art, que ara celebra el seu 130è aniversari, perquè continuï sent un “lloc de trobada”, una “llar per a qui busca sentit” i una “llengua de pau”, per continuar sorprenent-nos i “mostrar-nos fins i tot un fragment del misteri de Déu”. Sense “tenir por d’enfrontar-se a les ferides del món” i al “misteri de la fragilitat”, esdevé un lloc “on l’home pot tornar a mirar-se a si mateix i el seu destí”, i ens mostra “la bellesa del vent que mou els arbres”. Tot això i molt més es pot trobar en el discurs del papa Lleó XIV als més de 160 representants del món del cinema, reunits aquest matí a la Sala Clementina del Palau Apostòlic.
El Papa, que en un vídeo havia recordat el seu amor per pel·lícules com “La vida és bella” i “Quaranta dies i una nit”, emfatitza que aquest art “jove, somiador i una mica inquiet” no és només “un joc de llum i ombra per entretenir i impressionar”, com podria haver semblat en l’època dels germans Lumière, sinó que s’ha convertit “en una expressió del desig de contemplar i entendre la vida, de relatar-ne la grandesa i la fragilitat, d’interpretar-ne la nostàlgia de l’infinit”. Agraeix al cinema ser “un art popular en el sentit més noble, creat per a tothom i que parla a tothom”, i per saber combinar l’entreteniment “amb la narració de l’aventura i l’espiritualitat dels éssers humans”. És per això que la “llanterna màgica” no és “només imatges en moviment: és posar l’esperança en moviment”.
Una de les contribucions més valuoses del cinema és precisament la d’ajudar els espectadors a tornar a si mateixos, a mirar la complexitat de la seva pròpia experiència amb ulls nous, a tornar a veure el món com si fos la primera vegada i, en fer-ho, a redescobrir una part d’aquella esperança sense la qual la nostra existència no està completa.
Lleó XIV recorda als directors i actors que les seves obres mantenen un diàleg “amb aquells que busquen lleugeresa, però també amb aquells que porten al cor una inquietud, una recerca de sentit, justícia i bellesa”. I per a aquells de nosaltres que vivim “amb les pantalles digitals sempre enceses”, el cinema és “molt més que una simple pantalla: és una cruïlla de desitjos, records i preguntes”. Això converteix els cinemes i els teatres en “cors que bateguen dels nostres territoris”, espais culturals que contribueixen a la seva humanització. No obstant això, estan en perill, lamenta el Pontífex, a causa del tancament de molts cinemes. Per tant, fa una crida a les institucions perquè continuïn afirmant “el valor social i cultural d’aquestes activitats”. Aquestes paraules són rebudes amb llargues i càlides ovacions. I contra la “lògica de l’algorisme”, demana al món del cinema que defensi “la lentitud quan calgui, el silenci quan parla, la diferència quan provoca”.
La bellesa no és només evasió, sinó sobretot invocació. Quan el cinema és autèntic, no només consola: desafia. Invoca pel seu nom les preguntes que habiten dins nostre i, de vegades, també les llàgrimes que no sabíem que necessitàvem expressar.
En aquest Any Jubilar de l’Esperança, el papa Lleó continua: els directors de cinema, els actors i els treballadors són en un viatge com a pelegrins de la imaginació, cercadors de sentit, narradors d’esperança, missatgers de la humanitat.
És un pelegrinatge pel misteri de l’experiència humana que empreneu amb una mirada penetrant, capaç de reconèixer la bellesa fins i tot en els plecs del dolor, l’esperança en les tragèdies de la violència i les guerres.
El Papa recorda aleshores que l’Església mira el món del cinema amb estima, citant les paraules de sant Pau VI als artistes: «Si sou amics de l’art veritable, sou els nostres amics», i «aquest món en què vivim necessita bellesa per no enfonsar-se en la desesperació».
Vull renovar aquesta amistat, perquè el cinema és un laboratori d’esperança, un lloc on l’home pot tornar a mirar-se a si mateix i el seu destí.
Lleó XIV recorre, doncs, a les paraules del gran director i productor americà David W. Griffith: «Al cinema modern li manca la bellesa, la bellesa del vent que mou els arbres». Aquestes paraules recorden les del Evangeli de Joan: «El vent bufa on vol, i en sents la veu, però no saps d’on ve ni on va; així és tot aquell que ha nascut de l’Esperit». La invitació és, per tant, a fer del «cinema un art de l’Esperit».
En una època que «necessita testimonis d’esperança, bellesa i veritat», el Pontífice continua, «vosaltres, a través de la vostra obra artística, podeu ser aquests testimonis».
Restablir l’autenticitat de la imatge per salvaguardar i promoure la dignitat humana està al poder del bon cinema i de tots aquells que el creen i en són protagonistes. No tingueu por d’afrontar les ferides del món.
Les ferides com la violència, la pobresa, l’exili, la solitud, l’addicció, les guerres oblidades, “demanen ser vistes i explicades. El gran cinema no explota el dolor: l’acompanya, l’investiga.” Com han fet grans directors, donant veu, amb amor, “als sentiments complexos, contradictoris, de vegades foscos que habiten el cor humà.”
L’art no hauria de fugir del misteri de la fragilitat: hauria d’escoltar-lo, hauria de saber fer una pausa davant seu. El cinema, sense ser didàctic, té dins seu, en les seves formes autènticament artístiques, la possibilitat d’educar la mirada.
Finalment, el papa Lleó XIV recorda que una pel·lícula és un ‘acte comunitari’ i una ‘obra coral’ i que, per tant, seria impossible sense la ‘dedicació silenciosa’ de centenars d’altres professionals, des d’assistents fins a enginyers de so, des de maquilladors fins a directors de fotografia i compositors. Aquestes paraules també van ser rebudes amb llargues ovacions.
Que el vostre cinema segueixi sent un lloc de trobada, una llar per a aquells que cerquen sentit, un llenguatge de pau. Que mai no perdi la seva capacitat de sorprendre’ns, de seguir mostrant-nos encara que sigui només un sol fragment del misteri de Déu.
La pregària final és que el Senyor acompanyi sempre tots aquells que treballen en el món del cinema «en el seu viatge creatiu, perquè sigueu artesans d’esperança». Al final del seu discurs, el Papa va saludar un per un tots els presents.
Benvolguts germans i germanes,
El cinema és una forma d’art jove, somiadora i una mica inquieta, tot i que ja té més de cent anys. De fet, actualment celebra el seu 130è aniversari, comptant des d’aquella primera projecció pública dels germans Lumière el 28 de desembre de 1895 a París. Inicialment, el cinema semblava un joc de llum i ombra, dissenyat per a entretenir i impressionar. Però ben aviat, aquests efectes visuals van ser capaços d’expressar realitats molt més profundes, fins a convertir-se en una expressió del desig de contemplar i entendre la vida, de relatar-ne la grandesa i la fragilitat, d’interpretar-ne l’anhel d’infinit.
Us saludo amb alegria, estimats amics, i saludo amb gratitud allò que representa el cinema: un art popular en el sentit més noble, creat per a tothom i que parla a tothom. És bell reconèixer que, quan la llanterna màgica del cinema s’encén en la foscor, la mirada de l’ànima s’il·lumina simultàniament, perquè el cinema sap associar allò que sembla ser un simple entreteniment amb la narració de l’aventura espiritual de l’ésser humà. Una de les contribucions més valuoses del cinema és precisament la d’ajudar l’espectador a tornar a si mateix, a mirar amb ulls nous la complexitat de la seva pròpia experiència, a veure el món de nou com si fos la primera vegada i a redescobrir, en aquest exercici, una part d’aquella esperança sense la qual la nostra existència no està completa. Em consola la idea que el cinema no són només imatges en moviment: és posar l’esperança en moviment!
Entrar en un cinema és com creuar un llindar. En la foscor i el silenci, la vista s’alerta de nou, el cor s’obre i la ment es fa receptiva al que encara no havia imaginat. En realitat, sabeu que el vostre art requereix concentració. A través de les vostres obres, establiu un diàleg amb aquells que busquen lleugeresa, però també amb aquells que porten al cor una inquietud, una recerca de sentit, justícia i bellesa. Avui vivim amb pantalles digitals que estan sempre enceses. El flux d’informació és constant. Però el cinema és molt més que una simple pantalla: és una cruïlla de desitjos, records i preguntes. És una recerca sensible on la llum travessa la foscor i les paraules es troben amb el silenci. En el desenvolupament de la trama, la mirada s’educa, la imaginació s’expandeix i fins i tot el dolor pot trobar un sentit.
Les estructures culturals com els cinemes i els teatres són el cor palpitant dels nostres territoris, perquè contribueixen a la seva humanització. Si una ciutat és viva, també ho és gràcies als seus espais culturals: els hem d’habitar i teixir-hi relacions dia rere dia. Però els cinemes pateixen una erosió preocupant que els allunya de les ciutats i dels barris. I són molts els qui diuen que l’art del cinema i l’experiència cinematogràfica estan en perill. Convidem les institucions a no rendir-se i a cooperar per afirmar el valor social i cultural d’aquesta activitat.
La lògica dels algorismes tendeix a repetir allò que ‘funciona’, però l’art obre la porta al que és possible. No tot ha de ser immediat o previsible: defensem la lentitud quan calgui, el silenci quan parla i la diferència quan provoca. La bellesa no és només evasió, sinó sobretot invocació. Quan el cinema és autèntic, no només consola: desafia. Nomena per nom les preguntes que habiten dins nostre i, de vegades, les llàgrimes que no sabíem que necessitàvem expressar.
En aquest Any Jubilar, en què l’Església ens convida a caminar cap a l’esperança, la vostra presència des de tants països i, sobretot, la vostra obra artística diària, són senyals brillants. Perquè vosaltres també, com tants altres que vénen a Roma de tot el món, esteu de viatge com a pelegrins de la imaginació, cercadors de sentit, narradors d’esperança, missatgers de la humanitat. El camí que recorreu no es mesura en quilòmetres, sinó en imatges, paraules, emocions, records compartits i desitjos col·lectius. És una peregrinació al misteri de l’experiència humana, que travesseu amb una mirada penetrant, capaç de reconèixer la bellesa fins i tot en els plecs del dolor, l’esperança en les tragèdies de la violència i la guerra.
L’Església us mira amb estima, vosaltres que treballeu amb la llum i el temps, amb els rostres i els paisatges, amb les paraules i el silenci. El papa Sant Pau VI us va dir: «Si sou amics de l’art veritable, sou els nostres amics», recordant-nos que «aquest món en què vivim necessita bellesa per no enfonsar-se en la desesperació» (Missatge als artistes al final del Concili Vaticà II, 8 de desembre de 1965). Desitjo renovar aquesta amistat, perquè el cinema és un laboratori d’esperança, un lloc on l’home es pot tornar a mirar a si mateix i el seu destí.
Potser hauríem de tornar a escoltar les paraules d’un pioner del setè art, el gran David W. Griffith. Va dir: «El que li falta al cinema modern és la bellesa, la bellesa del vent que es mou entre els arbres». Quan sentim Griffith parlar del vent entre els arbres, com podem no pensar en aquell passatge de l’Evangeli de Joan: «El vent bufa on vol, i en sents la veu, però no saps d’on ve ni on va; així és tot aquell que ha nascut de l’Esperit» (3:8)? Estimats mestres, antics i nous, feu del cinema un art de l’Esperit.
Els nostres temps necessiten testimonis d’esperança, bellesa i veritat: vosaltres, amb la vostra obra artística, podeu ser aquests testimonis. Recuperar l’autenticitat de la imatge per salvaguardar i promoure la dignitat humana és en mans del bon cinema i de qui el crea i protagonitza. No tingueu por d’afrontar les ferides del món. La violència, la pobresa, l’exili, la solitud, l’addicció i les guerres oblidades són ferides que cal veure i explicar. El gran cinema no explota el dolor: l’acompanya, l’investiga. Això és el que han fet tots els grans directors. Donar veu als sentiments complexos, contradictoris i, de vegades, foscos que habiten en el cor humà és un acte d’amor. L’art no s’hauria d’allunyar del misteri de la fragilitat: l’ha d’escoltar, ha de saber fer una pausa davant seu. El cinema, sense ser didàctic, té dins seu, en les seves formes artísticament autèntiques, la possibilitat d’educar la mirada.
En conclusió, fer una pel·lícula és una empresa comunitària, una obra coral en la qual ningú no la pot fer sol. Tothom coneix i valora el mestratge del director i el geni dels actors, però una pel·lícula seria impossible sense la dedicació silenciosa de centenars d’altres professionals: assistents, ‘runners’, encarregats d’atrezzo, electricistes, tècnics de so, maquinistes, maquilladors, perruquers, dissenyadors de vestuari, responsables de localitzacions, directors de càsting, directors de fotografia i de música, guionistes, muntadors, especialistes en efectes especials, productors… Cada veu, cada gest, cada habilitat contribueix a una obra que només pot existir com un tot.
En una època de personalismes exagerats i contradictoris, ens mostreu com per fer una bona pel·lícula cal comprometre el propi talent. Però cadascú pot fer brillar el seu carisma particular gràcies als dons i a les qualitats d’aquells que treballen al seu costat, en un ambient col·laboratiu i fraternal. Que el vostre cinema sempre romangui un lloc de trobada, una llar per a aquells que cerquen sentit, un llenguatge de pau. Que mai no perdi la seva capacitat de sorprendre, continuant mostrant-nos, encara que només sigui un fragment, el misteri de Déu.
Que el Senyor us beneeixi, la vostra feina i els vostres éssers estimats. I que sempre us acompanyi en el vostre viatge creatiu, perquè sigueu artesans d’esperança.
