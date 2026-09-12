‘I Matter’, de la cineasta romaní Alina Serban, Premi del Públic de Venezia Spotlight

Els espectadors que han assistit a les sessions programades a Focus Venècia (Venezia Spotlight) han votat el següent guardó:
Producció: Romania, Alemanya, Bèlgica. Durada: 1h41.
Sinopsi: La Rebeca, una jove romaní, corre el risc d’haver de deixar l’orfenat mentre espera que el seu pare surti de la presó. Suspesa entre l’esperança i l’amenaça, es veu obligada a afrontar la seva pròpia identitat i a aprendre a espavilar-se tota sola. Un recorregut que va des de la por de deixar la institució que l’ha acollida fins a fer el primer pas cap a una vida independent i cap a la conquesta de la seva autonomia; des d’amagar la seva identitat com a dona romaní criada en una institució fins a acceptar-la i compartir-la amb els altres. «Amb aquest film vull construir un pont cap a una manera diferent de mirar la minoria romaní: una mirada que necessitem amb urgència» afirma Alina Şerban, que explica: «El film es basa en la meva història personal i serà el primer llargmetratge dirigit per una cineasta romaní a Romania. A Europa hi viuen més de dotze milions de persones romanís: la minoria ètnica més nombrosa del continent i, segons les estadístiques, encara la més discriminada. Tenim molt poques oportunitats de veure a les pel·lícules persones romanís vivint experiències humanes complexes, allunyades dels estereotips. La manca d’històries «humanes» sobre les persones romanís ens priva de la possibilitat no només de conèixer-les, sinó fins i tot de percebre-les com a persones amb qui identificar-nos i empatitzar. Alhora, a les persones romanís se’ls nega la possibilitat de veure’s representades en el món exterior d’una manera complexa i autèntica. El poc coneixement de la pròpia cultura, les desigualtats sistèmiques i la discriminació generen complexos d’inferioritat i odi cap a un mateix. Com a dona romaní, he viscut nombroses experiències difícils que han contribuït a formar la meva mirada sobre el món: la pobresa, la discriminació i també el desnonament de la casa on vaig passar la infantesa. Va caldre molt de temps per alliberar-me de la vergonya associada al fet de ser romaní, acceptar la meva identitat i abraçar la meva cultura. Però encara va caldre més temps per parlar obertament del que va significar per a mi viure l’experiència de la institucionalització. Durant quinze anys, a través del teatre i del curtmetratge, he intentat explicar la humanitat de les persones romanís, obrint i reivindicant un espai per a les nostres històries, narrades des d’una perspectiva interna a la comunitat»
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Venezia Spotlight | Imdb | Venice Drama ‘I Matter’, About Roma Experience, Gets Sales Deal (Deadline, 13.08.2026).
Vendes internacionals: Pluto Film.
Ressons de Venècia 2026: Cròniques i altres articles de Venècia 2026.
—
PORTADA: I Matter | Foto, gentilesa de Pluto Film
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!