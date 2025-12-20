Club 7 Cinema

20 de desembre de 2025
He incorporat CineCiutat (Palma), Zumzeig (Barcelona) i Cines Babel (València) com a nous referents d’aquest blog

El Cinema Truffaut (Girona) és, per descomptat, el principal cine referent d’aquest blog Club 7 Cinema. I aquests dies hi he incorporat també com a referents altres cines, igualment especialitzats en el cinema d’autor, difusors de la versió original: CineCiutat (Palma), Zumzeig (Barcelona) i Cines Babel (València).

També passo a parar atenció a les novetats que vagi presentant el cine Castillet (Perpinyà), però el fet que el seu calendari sigui el del mercat cinematogràfic francès em fa recomanable no tenir-lo (si més no per ara) de referent estable del blog.

Quant a l’Espai Texas (Barcelona), també segueixo parant atenció a la seva cartellera, però he hagut de renunciar a seguir tenint-lo com a referent estable del blog, perquè massa sovint estrenen les pel·lícules setmanes després que hagin arribat al país (fins i tot en el cas de produccions en català) i, en la gestió del Club 7 Cinema, he de confessar que em costa anar enrere, és a dir, recuperar apunts ja publicats i actualitzar-los.

