Harmony Korine signa el cartell de la Quinzena dels Cineastes 2025

Un avalotador imprescindible del cinema indie americà (Gummo, Julien Donkey-Boy, Spring Breakers), Harmony Korine fa 30 anys que subverteix la cultura pop i els seus tòpics en una obra híbrida a la cruïlla del cinema, la pintura i el multimèdia. Impulsor d’un art de l’error, el “Mistakist Art”, aposta per la imperfecció tècnica, l’accident i la ruptura de to per submergir l’espectador en un univers hipnòtic i decadent.

Per al nostre major plaer, ha creat el cartell de la 57a edició [de la Quinzena dels Cineastes]: un objecte pop que recorda l’estètica dels jocs i el seu tumult de formes i colors digitals. La seva poesia i energia boja marquen el to de la Quinzena 2025!

Així presenten els responsables de la Quinzena el cartell de l’edició d’enguany, seguint la línia encetada l’any passat, que el van basar en un treball de Takeshi Kitano.

I ho arrodoneixen amb un text d’Harmony Korine:

« The characters in the painting are called Twitchys. They are always lurking and playing. They are very happy to be at Cannes ? ☺️» H.K

Informant, a més a més, que el disseny gràfic és cosa de Michel Welfringer.