Gran notícia per als cinèfils i els serièfils: Filmin estrenarà la minisèrie de Xavier Dolan

És excepcional que jo m’interessi per les sèries televisives de continuïtat; però sempre hi ha excepcions. I una n’és l’arribada de La noche que Logan despertó / The Night Logan Woke Up / La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, primera sèrie creada, dirigida i protagonitzada pel quebequès Xavier Dolan. No és que darrerament el jove Dolan hagi passat pel millor dels seus moments creatius, després d’arrancar una carrera cinematogràfica engrescadora, però és que en aquesta ocasió adapta la peça teatral homònima de Michel Marc Bouchard, autor que ja va adaptar en la que, per mi, és la seva pel·lícula no sé si millor, però sí més corprenedora, Tom a la granja, tot un exercici d’angoixa personal, extraordinàriament ben dramatitzada i protagonitzada pel mateix Dolan.

Coproduïda per la francesa Canal+ i la quebequesa Quebecor Content, els teleespectadors de la Catalunya Nord ja fa uns dies que la poden veure per Canal+ amb el títol La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé i al primer semestre d’enguany la tindrem a l’abast els del Principat, País Valencià i les Illes, de la mà de Filmin.

Són cinc els episodis de què consta la sèrie, que compta amb una banda sonora de Hans Zimmer i amb la interpretació de Xavier Dolan, Julie Le Breton, Magalie Lépine-Blondeau, Éric Bruneau, Patrick Hivon i Julianne Côté.

Ambientada a començaments dels anys noranta del segle passat, narra la història de la Mimi i en Jules, dos germans que formen un trio inseparable amb el seu amic en Logan. La seva relació es capgira quan en Logan, en fer els 17 anys, viola la Mimi, que en té 14. Al cap de trenta anys, la Mimi, convertida en tanatopractora de renom, torna a la terra natal per a tenir cura del cos de la seva mare i es retroba amb ells. Les rancúnies i les velles ferides sobreïxen més fortes que mai.

