Golden Shell, Coquille d’Or (o Coquillage d’Or), Conchiglia d’Oro, Urrezko Maskorra… i nosaltres Conxa d’Or (o Concha d’Or)?

M’ha picat la curiositat, perquè se m’ha criticat que hagi optat per fer com ‘El Punt Avui’ o, avui mateix, ‘Vilaweb’, d’anomenar PETXINA D’OR al guardó del Festival de Sant Sebastià. Aquest dia ja vaig comentar el fet que els anglosaxons li diuen GOLDEN SHELL i tothom ho dona per bo (fins i tot la versió en anglès del web del Festival de Sant Sebastià li diu GOLDEN SHELL). La curiositat que he tingut ha estat de mirar com li diuen els francesos i els italians… Els francesos tenen llarga tradició de dir-li COQUILLE D’OR o COQUILLAGE D’OR (tot i que ara hi ha algun mitjà gavatxo que ja l’anomena CONCHA D’OR). I els italians, CONCHIGLIA (tot i que també CONCHA DE ORO). I en basc, com..? Doncs URREZKO MASKORRA.

S’ha d’admetre que el fet que el guardó té el nom per la platja de ‘La Concha’, de Sant Sebastià genera corrents d’opinió favorables a respectar-ne el topònim original (en castellà, tanmateix) i, com es pot veure, costums i tradicions a part, sembla que hi ha tendència, a França i a Itàlia, a començar a decantar-se per ‘CONCHA D’OR/DE ORO’; però francament a casa nostra també tenim arguments de pes per agafar-nos al mateix dret de traducció nominal de l’objecte guardó (no de la platja), el mateix dret a què s’han acollit totes aquestes altres llengües (i, atenció, que en basc, de ‘Concha’, res de res…). Per tant, em mantinc amb PETXINA D’OR.