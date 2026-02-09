Gaudí 2026: la cleda de l’Acadèmia vota la seva pròpia presidenta (… i el públic s’hi suma!)

Sí: els membres de l’acadèmia catalana del cinema han premiat la pel·lícula de Judith Colell, la seva presidenta, com la Millor de l’Any (i encara n’han guardonat Bruna Cusí com a Millor Actriu Secundària i el Vestuari)… Oh, i el vot popular també ha anat a parar al mateix film! Tot plegat fa tuf. Tuf no sé si dir-ne de ‘populisme’, però en tot cas reflecteix una preferència per a la producció cara al ‘gran públic’ (tirada confirmada per la bogeria de premis que han donat a l’èxit comercial de Sirât), en detriment de cinema de la mena de Romería o Estrany riu. No: no és de rebut que Romería només hagi guanyat el Gaudí a Interpretació Revelació i que Estrany riu se n’hagi anat de buit. Vergonya, acadèmics, vergonya! Per no parlar la sorpresa que ha causat que la d’Eva Libertad hagi estat considerada la Millor Direcció, per Sorda: és ben clara cap on han tirat aquests acadèmics.Sí, han guardonat Tardes de soledad com a Millor documental i a l’Albert Serra i l’Artur Tort, pel muntatge: només hauria faltat! Estava tan cantat com que en Cesc Gay i l’Eduard Sola hi triomfarien amb el guió de Mi amiga Eva.
Frontera, de Judith Colell.
Sirât, d’Oliver Laxe.
Tardes de soledad, d’Albert Serra ⇒Disponible a Filmin.
L’Olívia i el terratrèmol invisible, d’Irene Iborra Rizo.
Eva Libertad, per Sorda.
Gemma Blasco, per La furia.
Millor guió original.
Cesc Gay i Eduard Sola, per Mi amiga Eva.
Eva Libertad, per Sorda.
Ángela Cervantes, per La furia.
Mario Casas, per Molt lluny.
Bruna Cusí, per Frontera.
Álvaro Cervantes, per Sorda.
Llúcia Garcia, per Romería.
Oriol Maymó, per Sirât.
Kangding Ray, per Sirât.
Mauro Herce, per Sirât.
Albert Serra i Artur Tort, per Tardes de soledad.
Laia Ateca, per Sirât.
Mercè Paloma, per Frontera.
Zaira Eva Adén, per Sirât.
Pep Claret, Lluís Rivera i Benjamin Ageorges, per Sirât.
Amanda Villavieja, Laia Casanovas i Yasmina Praderas, per Sirât.
De sucre, de Clàudia Cedó.
Flow, un món a salvar, de Gints Zilbalodis (Letònia).
FOTO DE PORTADA: Judith Colell, amb el seu Gaudí (foto publicada per El Cinèfil)
