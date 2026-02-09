Club 7 Cinema

Gaudí 2026: la cleda de l’Acadèmia vota la seva pròpia presidenta (… i el públic s’hi suma!)

Sí: els membres de l’acadèmia catalana del cinema han premiat la pel·lícula de Judith Colell, la seva presidenta, com la Millor de l’Any (i encara n’han guardonat Bruna Cusí com a Millor Actriu Secundària i el Vestuari)… Oh, i el vot popular també ha anat a parar al mateix film! Tot plegat fa tuf. Tuf no sé si dir-ne de ‘populisme’, però en tot cas reflecteix una preferència per a la producció cara al ‘gran públic’ (tirada confirmada per la bogeria de premis que han donat a l’èxit comercial de Sirât), en detriment de cinema de la mena de Romería o Estrany riu. No: no és de rebut que Romería només hagi guanyat el Gaudí a Interpretació Revelació i que Estrany riu se n’hagi anat de buit. Vergonya, acadèmics, vergonya! Per no parlar la sorpresa que ha causat que la d’Eva Libertad hagi estat considerada la Millor Direcció, per Sorda: és ben clara cap on han tirat aquests acadèmics.Sí, han guardonat Tardes de soledad com a Millor documental i a l’Albert Serra i l’Artur Tort, pel muntatge: només hauria faltat! Estava tan cantat com que en Cesc Gay i l’Eduard Sola hi triomfarien amb el guió de Mi amiga Eva.

Tots els guardonats als Gaudí 2026 (EFE – Toni Albir)

Gaudí 2026: els premis:

Frontera (Filmax)

Millor pel·lícula.

Frontera, de Judith Colell.

Sirât (BTeam)

Millor pel·lícula en llengua no catalana.

Sirât, d’Oliver Laxe.

Tardes de soledad (A Contracorriente)

Millor documental.

Tardes de soledad, d’Albert Serra ⇒Disponible a Filmin.

L’Olívia i el terratrèmol invisible (Pyramide)

Millor pel·lícula d’animació.

L’Olívia i el terratrèmol invisible, d’Irene Iborra Rizo.

Eva Libertad, al rodatge de Sorda (Región de Múrcia Film Commission)

Millor direcció.

Eva Libertad, per Sorda.

Gemma Blasco, dirigint La Furia (D’A 2025)

Millor direcció novella.

Gemma Blasco, per La furia.

Mi amiga Eva, guió original de Cesc Gay i Eduard Sola (Filmax)

Millor guió original.

Cesc Gay i Eduard Sola, per Mi amiga Eva.

Sorda, guió adaptat del seu propi curt per Eva Libertad (A Contracorriente)

Millor guió adaptat.

Eva Libertad, per Sorda.

Ángela Cervantes, a La Fúria (Filmax)

Millor actriu.

Ángela Cervantes, per La furia.

Mario Casas, a Molt lluny (BTeam)

Millor actor.

Mario Casas, per Molt lluny.

Bruna Cusí, a “Frontera” (Filmax)

Millor actriu secundària.

Bruna Cusí, per Frontera.

Álvaro Cervantes, a “Sorda” (A Contracorriente)

Millor actor secundari.

Álvaro Cervantes, per Sorda.

Llícia García (la noia de la foto), a Romería (Elastica)

Millor interpretació revelació.

Llúcia Garcia, per Romería.

Rodatge de “Sirât” (BTeam)

Millor direcció de producció.

Oriol Maymó, per Sirât.

Sirât (Bteam)

Millor música original.

Kangding Ray, per Sirât.

Sirât, amb Mauro Herce com a director de fotografia (BTeam)

Millor fotografia.

Mauro Herce, per Sirât.

Tardes de soledad, amb muntatge d’Albert Serra i Artur Tort (A Contracorriente)

Millor muntatge.

Albert Serra i Artur Tort, per Tardes de soledad.

Sirât, amb direcció artística de Laia Ateca (Pyramide)

Millor direcció artística.

Laia Ateca, per Sirât.

Frontera, amb vestuari de Mercè Paloma (Filmax)

Millor vestuari.

Mercè Paloma, per Frontera.

Sirât, amb maquillatge i perruqueria de Zaira Eva Adén (BTeam)

Millor maquillatge i perruqueria.

Zaira Eva Adén, per Sirât.

Sirât compta amb efectes visuals de Pep Claret, Lluís Rivera i Benjamin Ageorges (BTeam)

Millors efectes visuals.

Pep Claret, Lluís Rivera i Benjamin Ageorges, per Sirât.

Amanda Villavieja, Laia Casanovas i Yasmina Praderas, les responsables del magnífic so de Sirât

Millor so.

Amanda Villavieja, Laia Casanovas i Yasmina Praderas, per Sirât.

De sucre (Seminci 2025 – secció curtmetratges espanyols)

Millor curtmetratge.

De sucre, de Clàudia Cedó.

Flow (Adso Films)

Millor pel·lícula europea.

Flow, un món a salvar, de Gints Zilbalodis (Letònia).

© Jordi Borràs – ACN

Altres veus sobre aquests Gaudí:

La ‘rave’ de ‘Sirat’ triomfa en uns Gaudí que també premien ‘Frontera’ i ‘Sorda’ (Xavi Serra, diari Ara).

Nova aposta per ‘Sirat’ (Quim Casas, diari El Periódico).

Els Gaudí arriben a la majoria d’edat en la nit de ‘Frontera’ i ‘Sirat’ (Joan Safont Plumed, crònica de la gala, a Vilaweb)

Mario Casas parlant català i el nou discurs d’Eduard Sola, els millors moments dels premis Gaudí (Pol Casaponsa, diari Ara)

‘Sirat’ i ‘Frontera’ triomfen als Gaudí en una gala compromesa i feminista (Marta Cervera, diari El Periódico).

Les nominacions prèvies:

Romeria (Elastica)

Premis Gaudí 2026: les nominacions.

FOTO DE PORTADA: Judith Colell, amb el seu Gaudí (foto publicada per El Cinèfil)

