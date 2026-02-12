Gales de cinema, estrena de sèries, films de mitjanit i documentals: és la Berlinale Special 2026

Al Festival de Berlín, a diferència de Canes i Venècia, no tenen una secció anomenada ‘Fora de Competició’, però, a la que en diuen Berlinale Special seleccionen, sí, fora de concurs, pel·lícules ben diverses, «amb una programació pensada tant per a nous públics com per als ja existents, Berlinale Special ofereix moments de glamur de catifa vermella al costat dels plaers del cinema de gènere i de les sèries, així com films centrats en interessos culturals i polítics específics, amb espai per al diàleg al voltant de temes clau», com expliquen els seus responsables.
Aquest 2026, la Berlinale Special inclou més de 19 títols, de productores procedents de 15 països, entre les quals hi ha sis documentals i un programa de sèries (amb sis).
A les Berlinale Special Galas, s’hi presenten estrenes mundials, internacionals o europees, entre les quals el nou i impactant drama sobre la devastadora tragèdia de l’estadi de Heysel; una obra amb tocs de terror d’Ulrike Ottinger, protagonitzada per Isabelle Huppert; el film de Noah Segan, amb John Turturro i Steve Buscemi; el de Padraic McKinley, amb Ethan Hawke i Russell Crowe; una comèdia de ciència-ficció de Gore Verbinski, amb Sam Rockwell, Juno Temple i Zazie Beetz; l’estrena alemanya del nou film de Mona Fastvold, i, per descomptat, No Good Men – Kabul Jan, de l’iraniana Shahrbanoo Sadat, que el dia 12 de febrer tindrà l’honor d’inaugurar tota la 76a edició del Festival de Berlín, efectivament en una Gran Gala.
Entre les ofertes nocturnes de gènere i cultura pop d’aquesta secció, «dues deliciosament sanguinolentes pel·lícules de terror corporal (..) i un documental contagiosament alegre sobre les llegendes del metal Judas Priest» (BS).
Quant als documentals que hi han programat, la Berlinale Special 2026 presentarà els nous treballs de Maite Alberdi, Ruth Beckermann i Sam Pollard… i el nou treball d’investigació de Jason Osder i William Lafi Youmans.
«Pel que fa a les sèries, s’hi inclouen l’estrena mundial de nous capítols de The Story of Documentary Film de Mark Cousins; la molt esperada nova adaptació de Lord of the Flies, dirigida per Marc Munden i escrita per Jack Thorne (Adolescence); el drama criminal de comèdia negra Mint, dirigit per Charlotte Regan (Scrapper); l’adaptació xilena La casa de los espíritus (The House of the Spirits), basada en la novel·la emblemàtica d’Isabel Allende; la sèrie espanyola Ravalear (Ravalear: Not For Sale) dels productors de Robot Dreams; i una nova i atrevida sèrie alemanya de misteri i terror en sis episodis, House of Yang» (BS).
Producció: EUA, Regne Unit. Any: 2025. Durada: 2h16. Versió original: en anglès.
♦ Pre-estrena a Alemanya. Drama històric musical, una faula èpica, inspirada en fets reals, ambientada al segle XVIII, sobre la líder religiosa Ann Lee, la líder fundadora del moviment Shaker, que va ser proclamada pels seus seguidors com el Crist femení i va arribar a construir una de les societats utòpiques més grans de la història dels Estats Units. Lee fou una de les rares caps religioses femenines de l’època i els seus seguidors la van adorar mitjançant cançons i danses exuberants. Coguionista de The Brutalist, amb el seu home, Brady Corbet, la noruega Mona Fastvold (també actriu) ha dirigit les pel·lícules dramàtiques The Sleepwalker (2014) i The World to Come (2020), i vídeos musicals per a diversos músics, sobretot del seu exmarit Sondre Lerche. En el camp de les sèries de TV, ha dirigit 3 episodis de The Cowded Room (2023) i 1 de Long Bright River (2025) -totes dues protagonitzades per Amanda Seyfried-. Com a coguionista d’en Corbet, ha signat els textos de The Childhood of a Leader (2015), Vox Lux (2018) i, evidentment, The Brutalist (2024)
Sinopsi: La extraordinària llegenda veritable d’Ann Lee, fundadora dels Shakers, que va predicar la igualtat de gènere i social. Venerada pels seus seguidors, la seva apassionada recerca per construir una utopia pren vida a través de la cançó i el moviment..
Amb: Amanda Seyfried, Lewis Pullman, Thomasin McKenzie, Matthew Beard, Christopher Abbott.
Guió: Mona Fastvold i Brady Corbet. Fotografia: William Rexer. Música: Daniel Blumberg (“The Brutalist”). Coreografia: Celia Rowlson-Hall.
Festival i premis: Berlín 2026 – Berlinale Special | Venècia 2025 – Concurs | Toronto IFF 2025 – Special Presentations | Altres reconeixements.
Enllaços: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Deadline, World of Reel, altres.
Distribuïdores: 20th Cent. España, The Walt Disney Company France, Walt Disney Italia, Searchlight Pictures. Vendes internacionals: pendent.
Producció: Alemanya, EUA. Any: 2026. Durada: 1h55. Versió original: en anglès.
♦ Òpera prima. Estrena europea.
Sinopsi: Oregon, 1933. Arrenquen en Samuel Murphy de la seva filla i l’envien a un camp de treball brutal. El director Clancy el tempta amb una llibertat anticipada si fa passar or de contraban a través d’una natura salvatge i mortal. Fins on arribarà en Murphy per tornar a veure la seva filla?
Amb: Ethan Hawke, Russell Crowe, Julia Jones, Austin Amelio, Avi Nash.
Guió: Shelby Gaines, Matthew Chapman, Matthew Booi.
Festival i premis: Berlín 2026 – Berlinale Special | Sundance 2026 – Premieres.
Enllaços: Tmdb, Imdb, Letterboxd, altres.
Distribuïdores: pendent. Vendes internacionals: pendent.
Producció: Bèlgica, Països Baixos, Alemanya. Any: 2026. Durada: 1h31. Versió original: en neerlandès, anglès, italià, francès.
♦ Estrena mundial. Reconstrucció dramàtica de la tragèdia a la final de la Copa d’Europa de 1985 a l’estadi de Heysel, a Brussel·les, entre la Juventus i el Liverpool FC, en què van morir 39 persones. Se centra en els personatges de la filla de l’alcalde de la ciutat i un periodista italià, que es veuen arrossegats al cor dels greus esdeveniments, atrapats entre el deure professional, la lleialtat familiar i la responsabilitat moral. Està coproduïda per Les Films du Fleuve, dels germans Dardenne, com així va ser també amb l’opera prima d’aquesta cineasta belgo-romanesa, La Civil (2021) -que comptà amb el suport del cineasta Cristian Mungiu i premiada a Un Certain Regard de Canes-, drama que, havent de ser inicialment un documental, va esdevenir finalment una ficció (per prudència) sobre la història real del segrest d’una adolescent al Nord de Mèxic i el coratge de la mare, davant la passivitat de la policia. El següent llarg de Mihai fou Traffic (2024), que, amb guió de Mungiu, va ser la proposta de Romania als Oscar.
Sinopsi: Estadi de Heysel, Brussel·les, maig de 1985. La Marie, de trenta anys, filla i cap de premsa de l’alcalde de Brussel·les, assisteix a la final de la Copa d’Europa entre la Juventus i el Liverpool FC amb els seus pares. També hi és en Luca Rossi, de 31 anys, periodista que cobreix el partit per a la televisió italiana, acompanyat de la seva família, que ha arribat des d’Itàlia. Abans de l’inici del partit, els hooligans desfermen el caos. Dezenes de persones moren; s’instaura la confusió. Mentre continua informant, en Luca busca la seva família. I la Marie ha de prendre el relleu del seu pare que, embriac i desbordat, ja no és capaç de prendre el comandament. Polítics i policies s’enfronten a la qüestió: cancel·lar el partit o deixar-lo continuar? A mesura que el temor creix que aturar el joc podria agreujar encara més la situació, es pren una decisió discutible.
Amb: Violet Braeckman, Matteo Simoni, Josse De Pauw, Fabrizio Rongione, Paolo Calabresi.
Guió: Teodora Ana Mihai, Lode Desmet, Isabelle Darras.
Festival i premis: Berlín 2026 – Berlinale Special.
Enllaços: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Menuetto (productora belga), altres.
Distribuïdores: pendent. Vendes internacionals: Salaud Morisset.
Producció: Àustria, Luxemburg, Alemanya. Any: 2026. Durada: 1h59. Versió original: en alemany i francès.
♦ Estrena mundial. «La cineasta i artista visual Ulrike Ottinger reinterpreta el mite del vampir com una història d’aventures fastuosa a tall de comèdia negra morbosa» (BS). Amb Isabell Huppert com la Comtessa de la Sang, que, amb la seva donzella, s’embarquen en una recerca de l’elixir vermell de la vida i d’un llibre que amenaça el regne vampíric, en «aquest relat de vampirs retorçat i humorístic» (MF). Nascuda a Constança, Alemanya, el 1942, Ulrike Ottinger «és una de les artistes més reconegudes d’Europa i ha rebut nombrosos premis internacionals. (..) Les seves pel·lícules s’han projectat a Canes, Venècia i la Berlinale, on va ser guardonada amb la Berlinale Kamera el 2020. La seva obra artística també s’ha exposat al MoMA de Nova York, a la Cinémathèque française, al Centre Pompidou de París, a la Documenta, al Museu Reina Sofía i al Museu d’Art de Berkeley» (BS) .
Sinopsi: Dècades després de la seva misteriosa desaparició, la Comtessa de la Sang (Isabelle Huppert) reapareix a la Viena actual, on es retroba amb la seva lleial subordinada, l’Hermine (Birgit Minichmayr), per rastrejar un llibre perillós amb el poder de destruir el mal, inclosos tots els vampirs com ells mateixos. El duo emprèn una recerca del tresor pels magnífics indrets històrics de la ciutat i recluta el nebot melancòlic de la comtessa —un vampir vegetarià anomenat Rudi Bubi— (Thomas Schubert) i el seu psicoterapeuta (Lars Eidinger) mentre amplien la recerca a Bohèmia. Alhora, un parell de vampiròlegs i un inspector de policia els segueixen la pista de prop…
Amb: Isabelle Huppert, Birgit Minichmayr, Thomas Schubert, Lars Eidinger, André Jung.
Guió: Ulrike Ottinger, Elfriede Jelinek.
Festival i premis: Berlín 2026 – Berlinale Special.
Enllaços: Tmdb, Imdb, Letterboxd, altres.
Distribuïdores: pendent. Vendes internacionals: Magnify.
Producció: Alemanya, França, Noruega, Dinamarca i Afganistan. Any: 2026. Durada: 1h43. Versió original: en dari i paixtu.
♦ Film d’inauguració de tota la Berlinale 2026. Estrena mundial. En aquesta pel·lícula, una dona de 25 anys que és l’única càmera a Kabul TV, està convençuda que no hi ha homes bons a l’Afganistan; però, just abans del retorn dels talibans, coneix un periodista, els salten espurnes i ella comença a qüestionar aquesta convicció. «La directora [i protagonista] del film continua la seva tasca vital de posar en relleu la vida de les dones afganeses, aquí incorporant història d’amor i tocs d’humor a un relat intensament polític. El fet que estigui basada en fets reals i que la directora hagi arriscat tant per fer aquesta pel·lícula fa que “No Good Men” sigui encara més significativa com a Gala d’obertura de la 76a Berlinale», va afirmar la màxima responsable del Festival, en presentar-lo com a títol inaugural del certamen. La cineasta afganesa -resident a Hamburg (Alemanya)- va tenir els seus dos primers films seleccionats a la Quinzena dels Realitzadors de Canes i, «amb “No Good Men”, formen les tres primeres parts d’una sèrie de cinc pel·lícules, inspirada en l’autobiografia inèdita de l’actriu Anwar Hashimi i en la pròpia vida de la cineasta» (BS).
Sinopsi: La Naru, de 25 anys, és càmera d’un programa de cuina a la televisió i odia tots els homes després que el seu marit li fos infidel repetidament. Ara viu amb el seu fill de 3 anys a l’apartament d’una sola habitació dels seus pares, a Kabul. Però, segons la llei afganesa, el fill pertany al pare. Quan el seu marit truca en directe a un dels seus programes de cuina i li demana que torni a casa davant de tothom, a ella la traslladen al departament de notícies, on coneix en Qodrat, de 50 anys, casat i amb quatre fills. S’enamoren. És en Qodrat una còpia exacta del seu exmarit o realment hi ha un home bo a l’Afganistan? I aconseguirà la Naru quedar-se amb el fill?
Amb: Shahrbanoo Sadat, Anwar Hashimi, Liam Hussaini, Yasin Negah, Torkan Omari.
Guió: Shahrbanoo Sadat, Anwar Hashimi.
Festival i premis: Berlín 2026 – Berlinale Special — Film inaugural.
Enllaços: Tmdb, Imdb, Letterboxd, altres.
Distribuïdores: Condor Films. Vendes internacionals: Lucky Number.
Producció: EUA. Any: 2026. Durada: 1h28. Versió original: en anglès.
♦ Estrena internacional.
Sinopsi: En Harry és un carterista envellit que lluita en una Nova York canviada. Quan, sense voler, roba un valuós llapis USB, es troba en una cursa contrarellotge per retornar el botí o afrontar la fúria d’una família criminal venjativa.
Amb: John Turturro, Steve Buscemi, Giancarlo Esposito, Will Price, Tatiana Maslany.
Guió: Noah Segan.
Festivals i premis: Berlín 2026 – Berlinale Special | Sundance 2026 – Premieres.
Enllaços: Tmdb, Imdb, Letterboxd, altres.
Distribuïdores: pendent. Vendes internacionals: pendent.
Producció: Alemanya, EUA. Any: 2025. Durada: 2h14. Versió original: en anglès.
♦ Estrena europea. Comèdia fantacientífica, d’aventures, en què un home del futur entra en un restaurant de carretera de Los Angeles, per a reclutar “voluntaris” d’entre els clients, per a una missió nocturna per salvar el món d’una intel·ligència artificial. És l’onzena pel·lícula de Gore Verbinski, cineasta peculiar, guitarrista de banda punk-rock de jove, graduat a la UCLA Film School que va començant gravant vídeos per bandes musicals alternatives, al cap d’un temps es convertí en molt exitós realitzador de prestigiosos anuncis publicitaris, i, a continuació, va debutar en el llargmetratge, amb Mousehunt (1997) -«comèdia familiar molt visual i caricaturesca» (I)-, encetant una trajectòria comercialment marcada per l’impacte de les tres primeres pel·lícules de la franquícia ‘Pirates of the Caribbean’. Amb Rango (2011) guanyà l’Oscar al Millor Llarg d’Animació.
Sinopsi: Un “home del futur” entra en un diner de Los Angeles. El que al principi sembla un atracament aviat es converteix en una proposta molt més estranya: ha de reclutar la combinació exacta de persones entre els clients presents per emprendre una missió nocturna destinada a salvar el món d’una intel·ligència artificial. Només cal una mica de persuasió i l’“amenaça amable” de fer volar pels aires tot el local perquè aconsegueixi els voluntaris. Aquest grup pintoresc s’endinsa aleshores en una aventura distòpica, en una cursa constant contra el temps. Amb adolescents zombis, nines robòtiques descontrolades i tota mena d’altres coses estrafolàries campant lliurement… Bona sort, que us ho passeu bé i no us moriu! Tràiler: VOSA.
Amb: Sam Rockwell, Juno Temple, Haley Lu Richardson, Zazie Beetz, Michael Peña.
Guió: Matthew Robinson.
Festivals i premis: Berlín 2026 – Berlinale Special | Palm Springs Film Festival 2026.
Enllaços: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Web del film, altres.
Distribuïdores: Vercine (?). Vendes internacionals: pendent.
Producció: Xile. Any: 2026. Durada: 2h16. Versió original: en castellà.
♦ Estrena mundial. Basada en el llibre La casa de los espíritus d’Isabel Allende, la sèrie segueix tres generacions de les revolucionàries i resilients dones Trueba a través d’una nació sud-americana remota i conservadora, marcada pel trasbals, la catàstrofe i la màgia.
Sinopsi: Basada en el llibre supervendes d’Isabel Allende, La casa de los espíritus és una saga familiar multigeneracional de vuit episodis que abasta mig segle, centrada en les revolucionàries dones Trueba —Clara, Blanca i Alba— en un país sud-americà conservador marcat per la lluita de classes, el trasbals polític i la màgia. Narrada des del punt de vista de l’Alba als anys setanta, la sèrie es mou entre passat i present mentre ella recorre als diaris de la seva àvia Clara per donar sentit a la història de la seva família i a l’ànima fracturada del seu país. A través dels records de la Clara, seguim l’ascens de la família Trueba en paral·lel a la violenta consolidació de les jerarquies socials, mentre l’amor, el poder i la ideologia col·lideixen en una hisenda rural i en salons daurats. Al llarg de les generacions, les dones de la família resisteixen l’opressió mitjançant la compassió, l’amor prohibit i el despertar polític, fins que les vides privades i la història nacional esdevenen inseparables, i la memòria mateixa emergeix com l’acte de supervivència més radical.
Amb: Alfonso Herrera, Dolores Fonzi, Nicole Wallace, Fernanda Castillo, Antonia Zegers.
Guió: Francisca Alegría, Fernanda Urrejola, Mauricio Leiva-Cock, Germán Maggiori. Producció executiva: entre d’altres, Pablo Larraín i Isabel Allende.
Festival i premis: Berlín 2026 – Berlinale Special / Sèries.
Producció: Regne Unit. Any: 2026. Durada: 4h. Versió original: en anglès.
♦ Sèrie documental. Estrena europea del 1r episodi i mundial dels episodis 2 a 4. De Mark Cousins arriba una història del documental que traça l’evolució del gènere al llarg del temps, abasta obres cabdals i tresors amagats, i alhora revela com aquesta forma ens ha ajudat a veure i a entendre el nostre món.
Sinopsi: The Story of Documentary Film ressegueix l’evolució del documental des dels seus inicis fins a l’actualitat. Basant-se en les dècades de recerca de Mark Cousins, la sèrie revisita clàssics del gènere com Hoop Dreams, Les glaneurs et la glaneuse, Shoah, Stop Making Sense i Paris Is Burning. Al costat d’aquestes pel·lícules consagrades, presenta al públic descobertes sorprenents i obres poc reconegudes d’arreu del món, amb una atenció especial a les grans cineastes que massa sovint han estat excloses de la història del cinema documental. Estructurada cronològicament, però intercalant seccions temàtiques independents, la sèrie qüestiona les idees predominants sobre què és el documental i ofereix una nova i captivadora perspectiva sobre la història d’una forma cinematogràfica que continua modelant la manera com entenem el món que ens envolta.
Festival i premis: Berlín 2026 – Berlinale Special / Sèries.
Enllaços: Tmdb, Imdb, Letterboxd, altres.
Vendes internacionals: Dogwoof Sales.
Producció: Regne Unit. Any: 2026. Durada: 1h55. Versió original: en anglès.
♦ Estrena europea. La innocència es transforma en barbàrie quan un grup d’escolars anglesos van a raure a una illa deserta, en la primera adaptació televisiva del clàssic distòpic de referència de William Golding.
Sinopsi: Adaptada de la novel·la de 1954 de William Golding, El senyor de les mosques, s’hi explica la història d’un grup d’escolars que es queden atrapats en una illa del Pacífic després d’un devastador accident d’avió durant una guerra nuclear. En un intent de mantenir la civilitat, els nois s’organitzen sota el lideratge d’en Ralph i amb el suport de l’intel·lectual del grup, en Piggy. Però a mesura que els membres més joves comencen a compartir visions d’una bèstia aterridora, el caçador Jack comença a disputar-ne el lideratge. L’adaptació de Jack Thorne suposa la primera vegada que El senyor de les mosques s’adapta a televisió. Fidel a la novel·la original, la sèrie aprofundeix en els temes emocionals del llibre: la naturalesa humana, la pèrdua de la innocència i la masculinitat infantil. Cada un dels quatre episodis porta el nom d’un dels personatges centrals de la història —Ralph, Piggy, Simon i Jack— oferint una perspectiva subtilment diferent sobre la situació col·lectiva dels nois i la manera com afronten la seva predicció.
Amb: Winston Sawyers, Lox Pratt, David McKenna, Ike Talbut.
Guió: Jack Thorne (coguionista i cocreador de la sèrie Adolescence).
Festival i premis: Berlín 2026 – Berlinale Special / Sèries.
Producció: Regne Unit. Any: 2026. Durada: 1h53. Versió original: en anglès.
♦ Estrena mundial. Una història d’amor sobre una família criminal. Però no és la típica sèrie de gàngsters: no hi ha tirotejos ni tràfic de drogues. La història es narra des dels ulls (i la imaginació) de la filla de la família, que busca desesperadament l’amor. La directora de la sèrie, Charlotte regan, és l’autora de la pel·lícula Scrapper (2023).
Sinopsi: La Shannon, de vint-i-dos anys, és la filla de la família criminal dominant de la zona. Vivint a l’ombra del seu pare, en Dylan, busca desesperadament l’amor i s’enamora perdudament de l’Arran, membre d’una família rival que acaba d’arribar al poble. Entre ells es crea un vincle profund que canvia les seves vides per sempre, però no tothom al voltant seu està disposat a acceptar-ho. Mentre la Shannon i l’Arran persegueixen el seu amor prohibit, en un altre lloc les coses s’ensorren dins la família de la Shannon. No obstant això, en lloc de centrar-se en el món del crim o en la política de successió, la sèrie dirigeix la mirada cap als mons emocionals particulars de la família de la Shannon: els seus pares, en Dylan i la Cat, el seu germà gran Luke i la seva indomable àvia Ollie.
Amb: Emma Laird, Ben Coyle-Larner, Sam Riley, Laura Fraser, Lindsay Duncan.
Guió: Charlotte Regan.
Festival i premis: Berlín 2026 – Berlinale Special / Sèries.
Producció: Alemanya. Any: 2026. Durada: 1h20. Versió original: en alemany i mandarí.
♦ Estrena mundial. L’any 1949, una noia desapareix d’una casa aïllada a la Selva Negra. Cinquanta anys després, una altra noia desapareix. Ara, en el present, els fantasmes del passat tornen a sortir de les ombres en aquesta sèrie de misteri de sis capítols.
Sinopsi: Un petit indret apartat, amagat en les profunditats de la Selva Negra. Dues noies desapareixen de la mateixa casa: la primera el 1945, la segona el 1999. Mai no tornen a aparèixer. Quan la Jessie hereta la casa, s’adona massa tard del perill que s’amaga entre les seves ombres, tant per a ella com per a la seva filla, la Mila. És un perill que neix de la fractura que ha travessat durant generacions la seva família germano-xinesa. I els fantasmes del passat no descansen. Enmig d’un terror que s’escola lentament i d’esdeveniments inexplicables, aquesta sèrie de misteri de sis capítols planteja la pregunta essencial: estem condemnats a repetir els errors tràgics dels nostres pares i avis? O hi ha una manera d’escapar del trauma heretat i forjar el nostre propi camí, lliures i deslliurats de les ombres del passat?
Amb: Elisa Hofmann, Purnima Grätz, Andrea Guo, Emma Bading, Vladimir Burlakov.
Guió: Stefanie Ren.
Festival i premis: Berlín 2026 – Berlinale Special / Sèries.
Enllaços: Tmdb, Imdb, Letterboxd, altres.
Producció: Catalunya, Bèlgica, Espanya. Any: 2026. Durada: 1h35. Versió original: en català, castellà, urdú, àrab, anglès.
♦ Estrena mundial. Mentre la productora de la sèrie, així com Catalan Films i a 3Cat (i a Imdb…) consta el títol original en català, al Festival de Berlín se l’identifica amb el títol en castellà i l’internacional, en anglès (ni rastre del ‘Ravalejar’). «Pol Rodríguez és el creador i codirector de la sèrie, juntament amb Isaki Lacuesta, que ja van fer tàndem en la direcció de “Segundo premio”, pel·lícula guardonada als Goya 2025 a millor direcció. Pol Rodríguez dirigeix els sis episodis, dos dels quals en codirecció amb Isaki Lacuesta. “Ravalejar” està inspirada en les pròpies vivències de Pol Rodríguez i se situa al barri del Raval, que es converteix en un personatge més.» (3Cat)
Sinopsi: Després de cent anys d’història i tres generacions familiars, “Can Mosques”, un restaurant de tota la vida, estimat i respectat per tothom al barri del Raval, es troba sota la imminent compra d’un fons d’inversió. Els volen fora de l’edifici com a part dels seus plans per a comprar propietats i remodelar el barri. Al principi, la notícia enfonsa a la família en la desesperació; pensen que tot està perdut. Però poc després decideixen defensar-se i, amb l’ajuda dels còmplices perfectes, lluitaran per no perdre el restaurant… encara que això signifiqui creuar límits que mai no haguessin imaginat.
Amb: Enric Auquer Sardà, María Rodríguez Soto, Sergi López, Quim Ávila, Francesc Orella.
Guió: Isa Campo, Edu Sola, Daniel González, Alfred Pérez-Fargas, Roger Danés Morera, Maialen Vélez.
Festival i premis: Berlín 2026 – Berlinale Special / Sèries.
Enllaços: Catalan Films, Arcadia Motion Pictures (productora), 3Cat, Tmdb, Imdb, Letterboxd, altres.
Distribuïdores: HBO Max. Vendes internacionals: Filmax International.
Producció: EUA. Any: 2026. Durada: 1h38. Versió original: en anglès.
♦Documental.
Festival i premis: Berlín 2026 – Berlinale Special / Mitjanit.
Enllaços: Tmdb, Imdb, Letterboxd, altres.
Producció: Indonèsia, Singapur, Japó, Alemanya, França. Any: 2026. Durada: 1h36. Versió original: en indonesi.
Festival i premis: Berlín 2026 – Berlinale Special / Mitjanit.
Enllaços: Tmdb, Imdb, Letterboxd, altres.
Producció: Austràlia. Any: 2025. Durada: pendent. Versió original: en pendent.
Festival i premis: Berlín 2026 – Berlinale Special / Mitjanit.
Enllaços: Tmdb, Imdb, Letterboxd, altres.
Producció: Mèxic. Any: 2026. Durada: 1h36. Versió original: en castellà.
♦Documental.
Festival i premis: Berlín 2026 – Berlinale Special / Documentals.
Enllaços: Tmdb, Imdb, Letterboxd, altres.
Producció: Àustria, Itàlia. Any: 2026. Durada: 1h37. Versió original: en Alemany, anglès, italià, amhàric.
♦Documental.
Festival i premis: Berlín 2026 – Berlinale Special / Documentals.
Enllaços: Tmdb, Imdb, Letterboxd, altres.
Producció: EUA. Any: 2026. Durada: 1h22. Versió original: en anglès, hebreu, àrab.
♦Documental.
Festival i premis: Berlín 2026 – Berlinale Special/Documentals.
Enllaços: Tmdb, Imdb, Letterboxd, altres.
Producció: Regne Unit. Any: 2026. Durada: 1h41. Versió original: en anglès.
♦Documental.
Festival i premis: Berlín 2026 – Berlinale Special / Documentals.
Enllaços: Tmdb, Imdb, Letterboxd, altres.
