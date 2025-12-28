Gabriel Mascaro, director d’ “El sendero azul” / “Les voyages de Tereza” / “Il sentiero azzurro”

L’estrena d’ El sendero azul / Les voyages de Tereza / Il sentiero azzurro / O Último Azul / The Blue Trail ens du a l’actualitat la figura del seu autor, Gabriel Mascaro (Recife, Brasil, 24.09.1983), artista visual i cineasta polifacètic (director, guionista, director de fotografia…) que, al seu propi web es presenta en aquests termes: L’obra de Mascaro es caracteritza per una interpretació crítica de la contemporaneïtat i investiga les relacions entre la micropolítica i la vida quotidiana a través de diferents mitjans com el cinema, la instal·lació i la fotografia. Investiga narratives minimalistes i autoficcions. Com a procés, utilitza la reapropiació narrativa i jocs d’inversió de perspectiva.
FOTO: Doméstica / Housemaids (© Desvia)
Després d’haver realitzat el curt Gaiola (2007), va enfocar la primera part de la seva trajectòria cinematogràfica en el documental, amb títols com The Beetle KFZ-1348 (2008) -que signà amb Marcelo Pedroso-, premiat al Festival de São Paulo; Um Lugar ao Sol / High-Rise (2009), que, a través de diàlegs amb els propietaris d’àtics a Rio de Janeiro, São Paulo i Recife, explora la mentalitat social i cultural de l’elit i el fenomen de la ‘verticalització’ del paisatge urbà brasiler -i va obtenir una Menció Especial del Jurat del BAFICI, a l’Argentina-; As Aventuras de Paulo Brusck / The Adventures of Paulo Bruscky (2010) -de fet, un curt de tècnica mixta (animació, documental) -; Avenida Brasília Formosa / Defiant Brasilia (2010), una pel·lícula -seleccionada al Festival de Rotterdam- que va sobre trobades, records i desitjos, amb una mirada sensorial de la realitat contemporània d’un barri que va ser transformat després de l’expulsió de famílies per donar pas a la construcció d’una carretera costanera; A Onda Traz, O Vento Leva / Ebb and Flow (2012), mitja hora de cinema sobre un home sord que viu en una comuna al nord-est del Brasil, es queda a càrrec de la filla de quatre anys quan la seva dona l’abandona, situació agreujada pel repte de la seva sordesa, però ell, que treballa instal·lant equips de so per a cotxes en un petit concessionari als afores de la ciutat, aconsegueix superar aquesta discapacitat, gràcies al fet que el so li penetra en la vida quotidiana, n’aprofita les vibracions, que percep perfectament; i Doméstica / Housemaids (2012), en què en Gabriel Mascaró va donar la càmera a un grup d’adolescents perquè poguessin filmar la seva treballadora domèstica a casa durant una setmana i el resultat són set històries en total (sis dones i un home), que mostren un ampli espectre social del Brasil actual, i a través de les quals es destaca la particularitat d’aquest pacte de treball i afecte que cada família estableix en la seva relació amb el respectiu personal domèstic (FilmAffinity).
FOTO: Divino amor / Divine Love (© Desvia)
Amb Ventos de Agosto / Vientos de agosto / August Winds (2014), en Mascaró va debutar en la ficció, terreny que ja no ha deixat des d’aleshores. Menció Especial del Jurat al Festival de Cinema de Locarno, aquest film s’ambienta en un poble costaner del Brasil, on l’agost porta marees altes, vents forts.., l’arribada d’un investigador que grava el so dels vents alisis i una descoberta sorprenent que du els amants protagonistes a un viatge que els obliga a enfrontar-se a la lluita entre la vida i la mort, la memòria i l’oblit, el vent i el mar.
El Premi Especial del Jurat d’Orizzonti de la Mostra de Venècia va projectar-li al circuit mundial de festivals la següent: Boi neon / Neon Bull (2015), que The New York Times va incloure a la llista de les deu millors pel·lícules de l’any. Gira al voltant d’un home que treballa al ‘rodeo’ tradicional del nord-oest del Brasil, té per casa el camió que du els animals d’un espectacle a un altre i que comparteix amb els companys… però el país està canviant, la creixent indústria tèxtil de la regió li desperta noves ambicions i comença a somiar amb un futur en el món de la moda. Aleshores, la personalitat artística del cineasta va captar l’atenció del Lincoln Center de Nova York, que el 2016 li va dedicar una retrospectiva. Més informació del film: Desvia, productora.
Amb Divino amor / Divine Love (2019), distopia religiosa que ens transporta al Brasil del 2027, un futur en què les polítiques de Bolsonaro han prevalgut i han triomfat (Filmin), va competir a Sundance i a la secció Panorama del Festival de Cinema de Berlín. Més informació: Desvia, productora.
FOTO: O Último Azul / The Blue Trail (© Guillermo Garza – Desvia – Berlinale 2025)
I a la Berlinale hi ha tornat, ara entrant a la Competició, amb El sendero azul / Les voyages de Tereza / Il sentiero azzurro / O Último Azul / The Blue Trail (2025), enduent-s’hi el Gran Premi del Jurat, el Premi del Jurat Ecumènic i el premi atorgat pels lectors del Berliner Morgenpost al millor film.
Recapitulant: Les pel·lícules de Gabriel Mascaro han guanyat més de 50 premis; la seva obra cinematogràfica i les seves instal·lacions de vídeo s’han projectat en festivals i esdeveniments artístics importants, com ara Venècia, IDFA, Locarno, Toronto, Rotterdam, MoMA de Nova York, Oberhausen, Clermont-Ferrand, el Guggenheim, el MACBA – Museu d’Art Contemporani de Barcelona, Panorama da Arte Brasileira al MAM de São Paulo i la Biennal d’Art de São Paulo.
Filmografia de Gabriel Mascaro disponible: a Filmin.
Sobre Gabriel Mascaro: al web del cineasta, a Wikipedia, a Tmdb, a Imdb, a Sensacine, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd.
FOTO: Gabriel Mascaró (© Bruna Valença – Berlinale 2019)
