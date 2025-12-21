François Ozon, director de “L’Étranger”

El prolífic François Ozon (París, 15.11.1967) torna, fidel a la seva cita anual amb les pantalles de cine, amb El extranjero / L’Étranger / Lo straniero / The Stranger.
Fill d’un biòleg i d’una professora de francès, en François Ozon, el turbulent fill gran de quatre germans, va rebre una educació catòlica. Tot i que va fer algunes classes d’interpretació durant l’adolescència, aviat va centrar la seva atenció en la direcció. Amb un màster en cinema per la Universitat de París I (on entre els seus professors hi havia Rohmer i Joseph Morder), va rodar desenes de pel·lícules amb la càmera Super 8 del seu pare mentre encara era estudiant. El 1990 es va incorporar al departament de Direcció de La Fémis, va escriure una tesi de màster sobre Pialat i va realitzar nombrosos curtmetratges. Va ser gràcies als seus curtmetratges (incloent-hi Une robe d’été [1996], una mirada descarada a l’homosexualitat, que va guanyar un premi a Locarno i es va presentar a Canes el 1996) que l’Ozon es va donar a conèixer en el cinema jove francès.
FOTO: “Une robe d’été”.
Amb el suport de la productora Fidélité (fundada per amics de La Fémis), va fer un mediometratge el 1997, el perturbador Regarde la mer [1997], abans de debutar en el llargmetratge al cap d’un any amb Sitcom [1998], una massacre juganera, insolent i cruel que segueix les passes dels seus curtmetratges. Cineasta prolífic, l’Ozon va establir ràpidament un estil molt personal, flirtejant amb la fantasia (Els amants criminals / Les Amants criminels, 1999) i sense por de la teatralitat —Gouttes d’eau sur pierres brûlantes [2000], una adaptació d’una obra de Fassbinder protagonitzada per Bernard Giraudeau i Ludivine Sagnier, aleshores desconeguda. Tot i que les seves pel·lícules anteriors van rebre crítiques diverses, l’atrevit Ozon va obtenir l’aclamació unànime de la crítica i del públic amb Sous le sable el 2001. Un retrat d’una dona angoixada després de la desaparició del seu marit, la pel·lícula, que va marcar l’espectacular retorn de Charlotte Rampling, va demostrar una mestria en el repartiment que mai no li ha trontollat.
FOTO: “8 femmes”.
Aprofitant aquest èxit, l’Ozon va reunir la ‘crème’ del cinema francès (Deneuve, Huppert, Ardant, Béart) a 8 femmes [2002], un ‘qui ho ha fet?’ kitsch i glamurós, ple de referències al cinema, que va ser un èxit de taquilla. El seu gust per la manipulació i l’estilització es pot veure a La piscina / Swimming Pool [2003], un thriller presentat a Canes el 2003, així com a 5×2 [2004], un compte enrere per a la ruptura d’una parella, intercalat amb cançons italianes. Després d’haver confiat durant molt de temps en l’artifici, es va atrevir a simplificar amb El temps que queda / Le Temps qui reste [2005], una nova reflexió sobre el dol, centrada —per primera vegada— en un personatge masculí. Amb la voluntat de construir un corpus i la por de repetir-se d’una pel·lícula a l’altra, va emprendre llavors un drama d’època en anglès, Angel, pràcticament desconegut, que va tancar la Berlinale el 2007. Amb la seva desena pel·lícula, Ricky [2009], hi ha més sorpreses, tant pel que fa al repartiment (Alexandra Lamy com a mare de classe obrera) com al guió, que explica la història d’un nadó amb superpoders.
FOTO: “A la casa”
Mantenint un ritme constant d’una pel·lícula per any, va sorprendre de nou el públic anant on menys ningú s’ho esperava, amb El meu refugi / Le refuge (2009), una commovedora reflexió sobre l’amor i el dol, portada per una Isabelle Carré irreconeixible. Però aquesta pel·lícula, com les dues anteriors, no va aconseguir l’èxit de taquilla que els productors havien esperat. L’any 2010 va marcar el seu retorn a la direcció d’un projecte amb tots els ingredients adequats: un repartiment de prestigi (incloent-hi Depardieu, Deneuve i Luchini), el retorn al to de la comèdia social ‘vitriólica’ i una càlida acollida al Festival de Cinema de Venècia, on la seva Potiche va competir a la secció oficial. Després d’aquest interludi més lleuger, va tornar a territori més fosc amb A la casa / Dans la maison [2012], un thriller fosc que retrata un joc de manipulació malsà entre un professor de francès (Luchini, un cop més) i la seva alumna. L’any següent, va presentar la seva nova pel·lícula, Jove i bonica / Jeune & jolie [2013], al Festival de Canes. En aquesta, pinta el retrat d’una noia de disset anys (interpretada per la revelació Marine Vacth) que comença a prostituir-se al mateix temps que descobreix la seva sexualitat.
FOTO: “Estiu del 85”
L’Ozon comença a rodar Una nova amiga / Une nouvelle amie [2014]. En aquesta adaptació del relat curt de Ruth Rendell “A Friend Who Wants You Well”, dirigeix per primera vegada Romain Duris, Anaïs Demoustier i Raphaël Personnaz. Després de Frantz (2016), un drama francès-alemany rodat en blanc i negre, el cineasta va dirigir el thriller L’amant doble / L’Amant Double (2017), seguit de Gràcies a Déu / Grâce à Dieu (2019), que tracta el silenci de l’Església davant dels abusos sexuals comesos contra nens. Després va tornar a un to més lleuger amb Estiu del 85 / Été 85 [2020], adaptació lliure de la novel·la ‘The Cuckoo’s Dance’, d’Aidan Chambers, que va llegir als disset anys i que representa la relació romàntica entre dos adolescents [interpretats per Félix Lefebvre i Benjamin Voisin, que hi van esdevenir dues noves revelacions juvenils, sobretot pel que fa a Voisin, que aquí va enlairar extraordinàriament la seva carrera d’actor].
FOTO: “Quan cau la tardor”
Amb Tot ha anat bé / Tout s’est bien passé (Tot ha anat bé, 2021), dirigeix Sophie Marceau per primera vegada en un drama inspirat en l’experiència de la seva amiga, la novel·lista Emmanuèle Bernheim, que va ajudar el seu pare a sotmetre’s a l’eutanàsia. L’any següent, es va embarcar en un exercici estilístic amb Peter von Kant [2022], un homenatge a Fassbinder portat per un sorprenent Denis Ménochet en el paper d’un cineasta tirànic. Un altre exercici estilístic va seguir el 2023 amb El meu crim / Mon Crime, una comèdia teatral i retro a l’estil de 8 femmes i Potiche. En François Ozon dirigeix dues joves actrius prometedores (Nadia Tereszkiewicz i Rebecca Marder), acompanyades d’actors consolidats i familiars del seu cinema, com ara Fabrice Luchini i Isabelle Huppert.
[A continuació, va dirigir Quan cau la tardor / Quand vient l’automne (2024) i, fidel al seu ritme de pel·lícula per any, si més no, ha estrenat L’Étranger (2025)]
FOTO: François Ozon (Leonidas-Arvanitis / BTeam)
FOTO DE L’APUNT: François Ozon, dirigint “Quan cau la tardor” (Festival de Sant Sebastià 2024)
