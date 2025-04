Flaix: El Festival de Canes amplia la selecció oficial 2025

Fa ben poca estona, el Festival de Canes ha comunicat els anomenats (i esperats) Complements de Selecció, és a dir, la llista de pel·lícules que complementen el gruix de títols anunciats a la roda de premsa del 10 d’abril.

Entre aquests films afegits, n’hi ha que es van trobar a faltar al primer anunci, per com s’hi comptava i, d’aquesta manera, en resulta una selecció més atractiva encara. Estic parlant dels nous films de l’escocesa Lynne Ramsay (amb Jennifer Lawrence i Robert Pattinson) i de l’iranià Saeed Roustaee, així com el debut darrere la càmera de l’actriu nord-americana Kristen Stewart, o el trèbol format per la coproducció catalana (Andergraun) Magalhaes, del filipí Lav Díaz, el nou treball del molt prometedor islandès Hlynur Pálmason -a qui devem les molt estimades A White, White Day (2019) i sobretot Godland (2022)-, i el reflexiu drama romàntic ambientat al món del J-Pop, Love on Trial / Renai Saiban, del japonès Kôji Fukada.

Malgrat que caldrà analitzar-ho més a fons, a primer cop d’ull, es pot afirmar que ha millorat (una miqueta) la presència de films dirigits per dones, els procedents de territoris diversos i les òperes primes.

En aquest apunt, que publico a tall de flaix informatiu, recullo les dades que disposo ara mateix d’aquestes pel·lícules i, als propers dies, ja ho ampliaré, als apunts que aniré dedicant a cada secció del Festival. EXCEPCIONALMENT, no ho poso per ordre alfabètic dels directors.

COMPETICIÓ. Títols afegits avui.

De Lynne RAMSAY, “Die, My Love“.

Producció: EUA, Regne Unit. Any: 2025. Durada: 2h08.

Gènere: Terror, comèdia fosca. Sinopsi: Una dona que viu en una zona rural apartada voreja la bogeria pel matrimoni i la maternitat.

Amb: Jennifer Lawrence, Robert Pattinson (Jackson), LaKeith Stanfield, Nick Nolte, Sissy Spacek.

Guió: Lynne Ramsay i Enda Walsh, basat lliurement en la novel·la ‘Mátate, amor’ (2012) d’Ariana Harwicz –sobre una mare primípara que,a la ruralia francesa, desenvolupa una depressió postpart i entra en psicosi-. Muntatge: Toni Froschhammer. Fotografia: Seamus McGarvey.

Informació: A la producció, Martin Scorsese.

Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd.

Directora: a Viquipèdia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes; amb curtmetratges premiats i el guardó al Millor Guió el 2017, per En realitat mai vas ser aquí.

De Saeed ROUSTAYI (o ROUSTAEE), “Woman And Child“.

Producció: Iran. Any: 2025. Durada: pendent.

Nota sinòptica: Drama familiar contemporani de venjança i perdó en què una infermera vídua se les ha de valent amb el seu fill rebel. Les tensions assoleixen un màxim durant la cerimònia de prometatge amb el seu nou home, però es produeix un tràgic accident i es troba enfrontant-se a sentiments de traïció mentre busca justícia. Sinopsi: pendent.

Amb: Parinaz Izadyar, Payman Maadi.

Guió: pendent.

Informació: pendent.

Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Deadline.

Director: cineasta iranià conegut pels seus tres llargmetratges: Leila's Brothers (2022), Law of Tehran (2019) i Life and a Day (2016). Sobre el director: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes. A l'Iran el van condemnar a 6 mesos de presó per haver presentat "Leila's Brothers" a Canes.

CANNES PREMIÊRE. Títols afegits avui.

FOTO (Mk2): Instantània de “Love on Trial”, de Kôji Fukada.

De Kôji FUKADA, “Love on Trial“ / “Renai Saiban”.

Producció: Japó, França. Any: 2025. Durada: pendent.

Sinopsi: La Mai, una ídol emergent del J-Pop, finalment és a punt de tenir el seu gran moment quan s’enamora inesperadament. Però en una indústria traïdora on els joves cantants han de mantenir una imatge d’una puresa impecable, l’amor està prohibit. Quan la seva relació queda al descobert, l’agència de Mai pren mesures dràstiques, arrossegant la parella als tribunals, per la clàusula de “no amor” del seu contracte, llançant-los la vida al caos.

Amb: Erika Karata (Mai).

Guió: pendent. Fotografia: Hidetoshi Shinomiya (“Drive my car”).

Informació: Koji Fukada s’endinsa en el món enlluernador però despietat del J-Pop, oferint una història d’amor íntima entrellaçada amb comentaris socials aguts. Inspirat en fets reals, “Love on Trial” és un drama commovedor sobre la llibertat, el desafiament i la lluita d’una dona per recuperar la seva vida (Mk2).

Sobre el rumor: És de les que ho té just per ser a Canes 2025, perquè al febrer era encara en postproducció.

Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Unifrance, Variety, Trois Couleurs.

Director: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd, a MUBI. Anteriorment, al Festival de Canes (selecció Fidels l'any 2020-COVID, amb Honki No Shirushi; Premi del Jurat Un Certain Regard 2016, amb Harmonium); al 2022 va participar a la Competició de Venècia, amb Low Life.; el 2019, a Locarno amb A Girl Missing / Yokogao.

De Hlynur PÁLMASON, “The Love That Remains” (…”On Land and Sea”) / “Ástin sem eftir er”

Producció: Islàndia, França, Dinamarca, Suècia. Any: 2025. Durada: pendent.

Nota sinòptica: Un any de la vida d’una família mentre els pares naveguen per la seva separació. A través de moments lúdics i sincers, la pel·lícula retrata l’essència agredolça de l’amor esvaït i els records compartits enmig de les estacions canviants. Sinopsi: pendent.

Amb: Saga Garðarsdóttir, Sverrir Gudnason, Ída Mekkín Hlynsdóttir, Þorgils Hlynsson, Grímur Hlynsson.

Guió i Fotografia: Hlynur Pálmason. Muntatge: Julius Krebs Damsbo. Música: Alex Zhang Hungtai.

Informació: El març de 2024, Cineuropa va anunciar que Arte France passava a coproduir la nova pel·lícula de l’islandès Hlynur Pálmason de títol On land and Sea, que havia de tractar de la vida d’una família que, a principis del segle XIX, transformava casa seva en un rai i navegava a la recerca d’un nou lloc on viure. The Film Stage se’n va fer ressó. Però d’aquell film no n’hi ha cap més rastre; en canvi, consta un altre títol, The Love That Remains com el que el cineasta ha assumit després de “Godland” (2022), que segueix un any en la vida d’una família, quan els pares se separen. L’agència de vendes internacionals New Europe en diu: La pel·lícula recull amb tendresa un any de la vida d’una família mentre els pares naveguen per la seva separació. A través de moments lúdics i sincers, la pel·lícula retrata l’essència agredolça de l’amor esvaït i els records compartits enmig de les estacions canviants.



Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, MUBI, Icelandic Film Center, Deadline, Variety.

Director: Quart llargmetratge de Pálmason, després de Winter Brothers, premiada a Locarno 2017, Un blanc, blanc dia, presentada a la Setmana de la Crítica de Canes el 2019, i Godland, seleccionada a Un Certain Regard 2022. Sobre Hlynur Pálmason: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes.

FOTO (de Filmoteca de Catalunya): Albert Serra, productor, i Lav Díaz, director i guionista de “Magalhães”.

De Lav DÍAZ, “Magalhães” (“Beatriu, la dona / “Beatriz, la mujer” / “Beatrice, the Wife”).

Producció: Catalunya, Portugal, Filipines. Any: 2025. Durada: pendent. Llengües: espanyol i portuguès.

Gènere: Drama històric. Sinopsi: La vida de Beatriz Barbosa de Magallanes en paral·lel amb l’incert i ardu viatge de Fernão de Magalhães, el seu marit. La Beatriz lluita per la seva supervivència i la dels seus fills, mentre que el navegant intenta dur a terme una expedició marítima impossible. La Beatriz morirà molt jove, en un món impossible per a ella.

Amb: Gael García Bernal (Fernão de Magalhães).

Guió: Lav Diaz. Fotografia (en blanc-i-negre): Artur Tort (“Tardes de soledad”, “Pacifiction”, “Liberté”…)

Informació: A la producció, Andergraun Films (Montse Triola).

Enllaços: Andergraun Films, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd.

Director: a Viquipèdia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes; és més un cineasta habitual de Locarno, Venècia i Berlín.

SESSIONS DE MITJANIT. Títols afegits avui.

FOTO (Moviemeter): Imatge del drama a porta tancada en un bar tronat dels afores de París, que és “Le Roi Soleil”, de Vincent Maël Cardona.

De Vincent Maël CARDONA, “Le Roi Soleil” / “No One Will Know”.

Producció: França. Any: 2025. Durada: pendent.

Sinopsi: En un bar tronat dels afores de París, a primera hora del matí, uns quants clients prenen una última copa o un primer cafè, quan del no-res un dels habituals guanya la loteria de 294 milions d’euros. Però un altre client decideix el contrari: es treu una pistola, hi ha trets i el guanyador s’ensorra, deixant el bitllet sense propietari. Els clients restants es tanquen a porta tancada i veuen l’oportunitat d’inventar la història perfecta per encobrir el crim, i després tots anar-se’n milionaris. Però mentre els imprevistos conspiren contra ells, la seva temptació els du a una sagnant espiral descendent.

Amb: Pio Marmaï, Sofiane Zermani, Panayotis Pascot, Lucie Zhang, Joseph Olivennes, Maria de Medeiros, Némo Schiffman, Patrice Tepasso, Sylvain Baumann, Aurélie Garault, Xianzeng Pan (Nico), Etienne Guillou-Kervern.

Guió: Vincent Maël Cardona, Olivier Demangel, Dominique Baumard. Muntatge: Flora Volpelière. Fotografia: Brice Pancot. Música: Delphine Malaussena.

Informació: pendent.

Enllaços: Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd.

Director: a Wikipédia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes (Segon Premi Cinéfondation 2010 amb Coucou-les-nuages); a la Quinzena dels Realitzadors 2021, amb l'òpera prima Les Magnetiques.

D’Ethan COEN, “Honey Don’t!“.

Producció: EUA, Anglaterra. Any: 2025. Durada: pendent.

Nota sinòptica: Comèdia fosca de viatge per carretera, en què Margaret Qualley és una investigadora privada homosexual que investiga una secta que dirigeix Chris Evans i Aubrey Plaza hi encarna una ‘dona misteriosa’. Sinopsi: pendent.

Amb: Margaret Qualley, Aubrey Plaza, Chris Evans, Charlie Day, Billy Eichner.

Guió: Ethan Coen, Tricia Cooke.

Informació: Segona part d’una trilogia formada per produccions de sèrie B amb protagonistes lesbianes, el primer lliurament de la qual va ser “Drive-Away Dolls” (2024), també dirigida per Ethan Coen, que la va escriure conjuntament amb Tricia Cooke, la seva dona i muntadora habitual dels germans Coen, que debutà aquí com a guionista. Cooke viu separada del seu marit i s’ha declarat homosexual. Aquell film de l’any passat també l’interpreta Margaret Qualley i igualment segueix un viatge per carretera de les protagonistes.

Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Deadline, World of Reel.

Director: a Viquipèdia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Anteriorment, al Festival de Canes.

SESSIONS ESPECIALS. Títols afegits avui.

FOTO (© Haut et Court – Wask): “Amélie et la métaphysique des tubes” és un film d’animació, del duo Maïlys Vallade i Liane-Cho Han.

De Maïlys VALLADE i Liane-Cho HAN, “Amélie et la métaphysique des tubes” / “Little Amélie or the Character of Rain”.

Producció: França, si més no. Òpera prima [Film d’animació]. Després del trajecte exemplar de “Flow” que va començar l’any passat a la Sala Debussy a la selecció Un Certain Regard, Canes manté un cert atractiu pels projectes d’animació més ambiciosos. (..) Aquesta primera pel·lícula és l’adaptació d’una de les novel·les més conegudes d’Amélie Nothomb “Metaphysics of Tubes”. La pel·lícula se centra en la petita Amélie que es va descriure fins als dos anys i mig com un tub digestiu inert i vegetatiu. El que segueix és el descobriment de la llengua, els pares, els germans i les germanes, el jardí del paradís, les passions (Japó i l’aigua), els fàstics (carpes), les estacions i el temps (..).

FOTO (Tmdb).

D’ Ugo BIENVENU, “Arco“.

Producció: França. Any: 2025. Durada: pendent.

Gèneres: Ciència-ficció, aventures, animació.

Sinopsi: L’Arco, de 12 anys, viu en un futur llunyà. Durant el seu primer vol amb el seu vestit arc de Sant Martí, perd el control i cau al passat. La Iris, una nena de la seva edat del 2075, el va veure caure. El rescata i intenta per tots els mitjans enviar-lo de tornada a la seva època.

Amb: Alma Jodorowsky, Swann Arlaud, Vincent Macaigne, Louis Garrel, Oxmo Puccino.

Guió: Ugo Bienvenu, Félix de Givry.

Informació: Òpera prima.

Enllaços: Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd.

FOTO ( ©JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE ): Joséphie Japy.

De Joséphine JAPY, “Qui brille au combat” / “The Wonderers”.

Producció: França. Any: 2025. Durada: pendent.

Sinopsi: Amb el teló de fons d’un estiu a la Riviera francesa, la família Roussier i el seu fràgil equilibri es veuen modelats pel diagnòstic incert de la Bertille, de 13 anys, que pateix una discapacitat greu. Els seus pares i la seva germana gran, la Marion, viuen amb la por constant de perdre-la. Desconnectada dels somnis adolescents típics, la Marion busca escapar en una relació amb un noi més gran. Quan sorgeix un nou diagnòstic, el futur de la família es redefineix, obrint possibilitats inesperades. La Bertille viurà, i també la seva família.

Amb: Mélanie Laurent, Pierre-Yves Cardinal, Sarah Pachoud, Angelina Woreth, Joséphine Japy, Félix Kysyl, Stéphane Varupenne, Anne Loiret, Thomas Gioria, Maxence Tual, Juliette Gasquet, Najim Zeghoudi, Birane Ba, Ilinka Lony, Pascal Decolland.

Guió: Joséphine Japy, Olivier Torres.

Informació: Òpera prima.

Enllaços: Wikipedia, Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd.

D’ Or SINAI, “Mama“.

Informació: Òpera prima.

Enllaços: Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd.

UN CERTAIN REGARD. Títols afegits avui.

FOTO (© Fabrizio de Gennaro – Cineuropa): L’actriu Vicky Krieps, protagonista i productora executiva de “Love Me Tender”, d’ Anna Cazenave Cambet

D’Anna CAZENAVE CAMBET, “Love Me Tender“.

Producció: França. Any: 2025. Durada: pendent.

Sinopsi: Advocada i casada, la Clémence decideix deixar-ho tot per dedicar-se a escriure i viure la seva homosexualitat sense traves. Però és inquietant. Particularment el seu exmarit que vol treure-li la custòdia del fill, Paul, manipulant-lo i jugant amb el temps legal. Aleshores, la Clémence comença una batalla a llarg termini per intentar recuperar el fill. Però des de cites impedides per l’exmarit fins a les visites mediatitzades en un lloc de trobada, la relació amb en Paul s’esvaeix. La Clémence haurà de renunciar al vincle matern per poder (sobreviure)?

Amb: Vicky Krieps (Clémence), Antoine Reinartz (Laurent), Park Ji-Min (Victoire), Salif Cissé (psiquiatre), Monia Chokri (Sarah), Clotilde Courau, Viggo Ferreira Redier (Paul), Féodor Atkine (el pare), Aurélia Petit, Oumnia Hanader.

Guió: Anna Cazenave Cambet, adaptació del llibre Love Me Tender de Constance Debré. Muntatge: Joris Laquittant. Fotografia: Kristy Baboul. Música: Maxence Dussère.

Informació: Es basa en el llibre de Constance Debré sobre el seu propi cas de lluita per la guarda del fill, però el nom del personatge amb què l’interpreta l’actriu Vicky Krieps se li ha canviat al de Clémence. Com a productora executiva, Vicky Krieps.

Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Unifrance, Novoprod, Cineuropa, Ioncinema, La Dépêche.

Directora: a Wikipédia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes: Gabber Lover, a la Cinéfondation 2016. A la Setmana de la Crítica 2020, l'òpera prima De l'or pour les chiens.

De Kristen STEWART, “The Chronology Of Water“.

Producció: EUA, França, Letònia. Any: 2025. Durada: pendent.

Nota sinòptica: Biopic de la nedadora Lidia Yuknavitch, convertida en artista, que explora els problemes de la sexualitat, el dolor i l’addicció. Sinopsi: Lidia Yuknavitch és una dona que va trobar la salvació, després d’una infància i joventut marcats pels abusos i addiccions, en la literatura i la natació i va acabar convertint-se en una exitosa mestra, mare i escriptora.

Amb: Imogen Poots (Lidia Yuknavitch), Thora Birch, Tom Sturridge, Michael Epp, Earl Cave, Susannah Flood, Kim Gordon, Jim Belushi.

Guió: Kristen Stewart, Andy Mingo, basat en el llibre de memòries The cronology of water, de Lidia Yuknavitch. Muntatge: Olivia Neergaard-Holm. Fotografia: Corey C. Waters.

Informació: Òpera prima, debut com a directora de l’actriu Kristen Stewart, autora fins ara d’algun vídeo i diversos curtmetratges. A la producció, entra d’altres, Ridley Scott. Diu Variety, sobre la pel·lícula: Segons la sinopsi oficial, es tracta de “convertir el trauma en art” i segueix la Lidia “des dels seus primers records d’infància al nord-oest del Pacífic, passant per fallades explosives i errors, nens que gairebé ho eren, relacions tòxiques, herois de l’art, victòries i pèrdues”. (..) La pel·lícula “es deixa endur per l’aigua dels records de la Lidia en el seu viatge per convertir-se en escriptora professional, recuperant la seva pròpia història escrivint-ne una amb la qual pugui viure”, continua la descripció. “”The Cronology of Water” és una exploració en profunditat de la sexualitat, de la creativitat, una mirada inquebrantable a tots els detalls sanguinolents de tenir un cos femení i una representació sensible del vocabulari emocional de la joventut”.

Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Variety, The Hollywood Reporter.

Directora: a Viquipèdia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes (com a actriu).

De Simón MESA SOTO, “Un poeta“.

Enllaços: Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd.

De Pedro PINHO, “O riso e a faca” / “Le rire et le couteau”.

Enllaços: Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd.

Homenatge a Pierre Richard.

De Pierre RICHARD, “L’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme“.

Enllaços: Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd.