Flaix: confirmat que Tom Cruise i la seva “Mission: Impossible – The Final Reckoning” seran al Festival de Canes 2025

Va ser la primera pel·lícula que es deia que seria a Canes enguany, després va córrer la brama que la cosa no estava clara, però fa com una hora que s’ha confirmat oficialment: Tom Cruise i Mission: Impossible – The Final Reckoning al 78è Festival de Canes.

El dimecres, 14 de maig, en Tom Cruise, en Christopher McQuarrie, el director i guionista, i tot l’equip de la pel·lícula pujaran les escales del ‘Palais des Festivals’, en la que serà la tercera ocasió que en Cruise visita el certamen, tan sols 3 anys després que hi causés un gran impacte, amb l’arribada espectacular per a presentar-hi “Top Gun: Maverick”, la seva classe magistral i el lliurament de què va ser objecte d’una Palma d’Or Honorífica.

De Christopher McQUARRIE, “Mission: Impossible – The Final Reckoning” / “Misión imposible: Sentencia final” /

Producció: EUA. Any: 2025. Durada: pendent.

Nota sinòptica: Les nostres vides són el resultat de les nostres decisions.

Amb: Tom Cruise (Ethan Hunt), Hayley Atwell (Grace), Ving Rhames (Luther Stickell), Simon Pegg (Benji Dunn), Vanessa Kirby (Alanna Mitsopolis), Esai Morales (Gabriel), Pom Klementieff (Paris), Mariela Garriga (Marie), Angela Bassett (Erika Sloane)

Guió: Christopher McQuarrie, Erik Jendresen, basat en la sèrie de TV creada per Bruce Geller.

