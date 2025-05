Flaix d’urgència: Canes rep amb forta ovació “Romería”, de Carla Simón (i primeres reaccions)

Pel vídeo que n’acaba de difondre ‘Variety’, una forta ovació ha esclatat al Gran Auditori Louis Lumière, del Palau de Festivals de Canes, tan bon punt ha acabat la projecció de “Romería“, de Carla Simón.

FOTO: l’equip del film, a l’arribada al Palau dels Festivals (© Tristan Fewings – Getty Images)

Paco Vilallonga, a la crònica per al Diari de Girona: La pel·lícula ha tingut una càlida recepció en la projecció oficial d’aquest dimecres a Canes ⇒ Aquest dimecres ha estat el gran dia de Carla Simón a Canes. La directora catalana ha presentat a competició la seva nova i esperadíssima pel·lícula “Romería”, tres anys després de guanyar l’Ós d’Or a Berlín amb “Alcarràs”. En la primera sessió de gala de la vuitena jornada de la secció oficial competitiva -l’avantpenúltima de l’edició d’enguany- Simón i el seu equip, amb els actors Llúcia Garcia i Mitch i les productores María Zamora i Àngels Masclans al capdavant, han desfilat per la mítica catifa vermella del Palais de Festivals, on han estat rebuts com és tradicional per la Presidenta del Festival, Iris Knobloch i pel delegat general Thierry Fremaux / La pel·lícula ha rebut una càlida ovació al final de la projecció, una rebuda molt positiva amb nou minuts d’aplaudiments que la cineasta, visiblement emocionada i “sobrepassada”, ha agraït: “quan expliques històries tan properes no saps mai com les rebrà la gent i sento el vostre caliu”/ “Romería” és el tancament de la trilogia autobiogràfica de Carla Simón i és també la seva pel·lícula més madura. És una obra que suposa un salt endavant en la seva trajectòria com a directora, perquè més enllà de seguir investigant els seus orígens i la història dels seus pares -morts de sida a principis dels 90-, s’hi percep un canvi estilístic. Passem del registre naturalista i transparent de “Estiu 1993” i “Alcarràs” a una pel·lícula molt més elaborada i arriscada en el seu aparell formal, i en la que juga també amb un component metacinematogràfic que la fa més rica i complexa. I en la recerca dels seus orígens, és la pel·lícula en la que el despullament emocional es fa present d’una forma més directa i sense filtres / “Romería” s’estructura en forma de capítols d’un diari personal. Aquesta reconstrucció es fa a partir de les cartes que la mare de Carla Simón va enviar a una cosina i que serveixen de fil conductor narratiu del viatge que la directora va fer a Vigo quan tenia divuit anys, l’estiu de 2004, per retrobar-se amb la família del seu pare biològic. En aquell viatge, va recórrer els espais i paisatges en els que havien viscut els seus pares a finals dels anys 80, abans que la sida trunqués sobtadament les seves vides / Però a partir de cert moment, la pel·lícula s’articula en dues dimensions en paral·lel, quan els records es transformen en imatges i ens endinsem íntimament en la vida dels seus pares. De sobte, l’actriu que interpreta a la jove Carla Simón de principis dels 2000 -la debutant Llúcia Garcia, tot un descobriment- és també qui interpreta la mare de Carla Simón dels 80, en un joc de dimensions temporals que recorda moltíssim el que va fer la directora Céline Sciamma a “Petit maman”, un dels referents clars del film juntament amb “Un estiu amb Mònica” d’Ingmar Bergman, per la sensualitat i llibertat que mostren les imatges dels anys 80 / “Romería” és una recerca apassionant sobre la memòria i també del poder de les imatges per recrear aquesta memòria imaginada. I és també un retrat generacional, d’un temps en que viure al límit formava part d’una certa idealització de la llibertat individual portada a l’extrem / Però potser el més interessant és com aquest procés de recerca de la pròpia identitat se’ns mostra en paral·lel a la construcció de la mirada cinematogràfica de la directora. Mentre filma els espais i paisatges on van viure els seus pares, la jove Carla Simón està naixent també com a cineasta, està articulant la seva percepció sobre la realitat, i està buscant la seva forma d’acostar-se a aquesta realitat a través de la càmera / A més, i en això hi ha una sorprenent connexió amb “Sound of falling” de Mascha Schilinski, també vista a Canes, a “Romería” hi ha una reflexió sobre la pervivència dels espais com un lloc de connexió entre persones de diferents generacions, com si les presències impregnessin aquests espais i permetessin reviure les vivències dels familiars o amics.

FOTO: Carla Simón i la seva actriu (© Joachim Tournebize – Festival de Canes)

ENTREVISTA. En Paco Vilallonga, per a Diari de Girona entrevista Carla Simón: “Sento que ‘Romería’ és un tancament gran cap al meu passat”.

FOTO: A l’estora vermella de les famoses escales del Palau de Festivals (© Antonin Thoutillier – AFP)

Xavi Serra, a la crònica per al diari Ara: Carla Simón toca el cel de Canes amb la magnífica ‘Romería’ / La directora barcelonina presenta a la competició oficial del festival la seva pel·lícula més lliure i poètica ⇒ (..) Una dècada després, convertida en la cineasta catalana de referència per a una nova generació de directors, Simón torna a les cartes de la seva mare, convertides ara en frases del diari matern que una adolescent llegeix durant un viatge a Galícia per conèixer la família del seu pare, que va morir quan ella era petita, igual que la mare. L’anhel de posar imatges a la història d’amor dels pares i, sobretot, de saber qui eren aquelles persones que no recorda recorre “Romería”, el tercer llargmetratge de Simón, la darrera entrega de l’extraordinari univers que la directora ha construït a partir dels seus materials familiars íntims / Estrenada aquest dimecres a la competició oficial del Festival de Canes, la plataforma de llançament més important que pot tenir una pel·lícula al món, “Romería” és la nova confirmació de l’immens talent de Simón com a directora a la caça de la veritat emocional dels personatges, però també la revelació de la dimensió poètica i somiadora del seu cinema. Una pel·lícula més madura i atrevida que “Estiu 1993” i “Alcarràs”, i que obre noves portes cap a registres que s’escapen del realisme estricte de les seves dues primeres pel·lícules / Val a dir que aquesta reinvenció es fa esperar: abans hi ha una primera hora i mitja en què “Romería” segueix els esforços de la Martina per trobar el seu encaix en la família del pare i, al mateix temps, encaixar les versions que va obtenint sobre la història dels seus pares, totes diferents i contradictòries. Com “Estiu 1993”, la pel·lícula traça un viatge interior a la recerca de la identitat pròpia en relació als altres, escenificat de manera sensible i profunda; però també explora, com “Alcarràs”, les dinàmiques internes d’una família, en aquest cas benestant i disfuncional. I sense perdre la mirada de classe, com demostra la sensacional escena dels nets fent cua perquè l’avi reparteixi la propina dels dies de festa. Simón ho té clar: la identitat no es compra ni es ven / Els debutants Llúcia Garcia i Mitch aporten frescor i desimboltura a un repartiment molt coral d’actors professionals que Simón orquestra amb saviesa, barrejant diferents colors interpretatius en una composició final molt equilibrada on potser destaca sobretot el treball del també director Alberto Gracia, que interpreta un dels tiets de la protagonista. A diferència dels films anteriors, no hi ha catarsi entre llàgrimes ni bufetades de dignitat, però si una escena que ja figura entre les millors d’aquesta edició del festival: la fabulosa –en tots els sentits– coreografia a ritme de ‘Bailaré sobre tu tumba’, de Siniestro Total, que serveix de clímax emocional de la sentida reivindicació que fa Simón de la generació vital, hedonista i lliure dels seus pares, arrasada per l’heroïna i la sida. És el moment més polític, més poètic i, al cap i a la fi, més cinematogràfic d’una pel·lícula amb la qual Carla Simón alça el vol per tocar el cel de Canes.

FOTO: a l’entrada del Palau de Festivals (© Bertrand Guay – AFP)

ENTREVISTA. En Xavi Serra, per al diari Ara entrevista Carla Simón: “Volia entendre els meus pares més enllà de ser els meus pares”.

FOTO: “Romería” (© Quim Vives – Ad Vitam)

Guy Lodge, a la ressenya per a Variety: Una cineasta en potència persegueix el passat obscur dels seus pares en l’encantador i pensatiu viatge costaner de Carla Simón. ⇒“Romería” is the Spanish word for pilgrimage, ostensibly a clear and apt title for the third feature by writer-director Carla Simón. Based on travels the filmmaker herself undertook as a teenager to meet an extended family she had never known, this is a kind of road movie by sea, journeying in pursuit of some sense of self-completion. Yet as the film wends its way through the narrow streets, harbors and glittering waters of Spain’s salty Galician coastline, immersing itself in chaotic gatherings of family and community, the title’s spiritual aspect takes on a rueful irony. There’s no holy destination or revelation here, and certainly no warm sense of homecoming — though in finding where she doesn’t belong, Simón’s fictional alter ego can at last make sense of her own fragmented childhood memories, and those she’s retrieved from her late biological parents / After the expansive sociological study of her sophomore feature “Alcarràs,” winner of the Golden Bear at the 2022 Berlinale, Simón’s latest sees her returning to the expressly autobiographical territory of her 2017 debut “Summer 1993.” Once again processing her grief and lingering disorientation in the wake of both her parents’ AIDS-related deaths in the early 1990s, the new film is not a direct sequel to “Summer 1993” — her avatars are differently named and characterized in each — but does gracefully extend its predecessor’s depiction of early childhood trauma to the tremulous brink of adulthood. No knowledge of Simón’s life or previous work is required, however, to be drawn into this layered, wistfully moving memory piece, which is sure to further boost her rising arthouse profile after premiering in competition at Cannes /We’re now in the summer of 2004, and 18-year-old cinephile Marina (Llúcia Garcia) is freshly graduated from high school and preparing to study filmmaking in Barcelona — with the aid of a scholarship for which she’s still missing some essential paperwork. Required, for arcane bureaucratic reasons, is a notarized recognition of kinship from her paternal grandparents, who have never acknowledged or communicated with Marina in the years since her father died, leaving her to be raised by adoptive parents. That entails traveling all the way across the country to the city of Vigo on the edge of the Atlantic, where she’s met by her genial uncle Lois (Tristán Ulloa) and a loud gaggle of cousins, who in turn ferry her to the grandparental home — though not before a languid day’s sailing and swimming around the picturesque Cíes Islands, where Marina’s parents spent their own youth frolicking / Marina’s loose, camcorder-shot video diary of her trip is often laid over narrated extracts from her mother’s journal written some 20-odd years before — which detail her ambitions, insecurities and moments of bliss in her itinerant relationship with Alfonso, Marina’s father, as they drift around the same shores their daughter is now exploring for the first time. The paralleling of these twin accounts serves, among other things, to show how far Marina’s path has diverged from that of the parents who never got to see her grow up: Where they were reckless, restless, increasingly drug-dependent hedonists, she’s a quiet observer of life, reserved and straightedge, bemused by the rowdy antics of her oldest cousin Nuno (mononymous actor Mitch) and his cohort / Yet while the family, in all its whirling, garrulous energy, appears outwardly welcoming to the newcomer, Marina soon encounters limits to their acceptance. Her grandmother (Marina Troncoso) is haughty and openly hostile, asking only why it’s taken her this long to visit, and while her grandfather (José Ángel Egido) is friendlier, he’d rather pay her off generously than sign any forms legally binding them. Marina’s young cousins, meanwhile, ask if she’s ill, since they’ve been told never to touch her blood: The disease that killed her parents remains a source of stigmatized shame in the family, and her presence is a discomfiting reminder of it. Through conversations with various relatives, Marina learns from their conflicting accounts how fundamental facts of her parents’ lives have been kept secret from her: Childhood memories are revised in real time, and her sense of self is thrown in flux / As in her previous features, Simón’s filmmaking is warmly tactile and attuned to both human movement and geographic texture. Her first collaboration with world cinema super-DP Hélène Louvart feels entirely natural, the camera mobile but breezily unhurried as it weaves through heaving domestic spaces or around the rusted, characterful cityscape of Vigo, drinking in the milky sunlight and long afternoon shadows, but never resorting to postcard compositions / A slight swerve into daydreamy magical realism in the film’s second half comes as a surprise from Simón, though it’s grounded in purpose, serving as a bridge from Marina’s self-shot evocation of her parents’ youth to direct, grainy, unprettified flashbacks to days of hanging out, shooting up and making love. Thus do we become privy to sensory flashes outside our protagonist’s perspective, from trippy nights on the titles in 1980s punk clubs to a tangle of leathery seaweed and tattooed limbs during one beachside embrace. Simón’s sweetly sorrowful ode to lost family imagines what might have been, while acknowledging that not all memories can be passed down between generations — some die deliciously with us.

FOTO DE L’APUNT: Crla Simón i els seus actors, entrant a la ‘soirée’ en què s’ha estrenat mundialment “Romería” (© Bertrand Guay – AFP)