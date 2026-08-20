“Fjord”, la Palma d’Or 2026, s’ha estrenat al Castillet

La ‘polèmica’ Palma d’Or del Festival de Canes 2026, Fjord, del romanès Cristian Mungiu, s’ha estrenat al Castillet de Perpinyà el dimecres 19 d’agost. Aquesta nova pel·lícula del director de 4 luni, 3 saptamâni si 2 zile – 4 mesos, 3 setmanes, 2 dies (2007),
♦ Una parella romanonoruega molt pietosa, s’instal·la en un poble al capdamunt d’un fiord, on ràpidament es fan amics dels seus veïns i els fills d’uns hi altres també es fan molt, malgrat tenir educacions diferents; però quan el professorat descobreix blaus al cos d’una filla dels nouarribats, sorgeix la pregunta de si la causa en podria ser l’educació tradicional que aquesta canalla rep dels seus pares. A Fjord (fiord), en Cristian Mungiu surt de la seva Romania per anar als fiords de Noruega i compta, per primer cop, amb un repartiment ‘internacional’, encapçalat pel tàndem Sebastian Stan i Renate Reinsve -que ja havien compartit pantalla a A Different Man (2024)- i bàsicament conformat per actors nord-europeus. Tanmateix, s’hi intueix, de seguida, una síntesi dels temes que travessen la seva filmografia. Sí, en Mungiu (Iasi, Romania, 27.04.1968), que ara parla d’una família de pare romanès (Stan) i mare nouega (Reinsve) que es trasllada a Noruega, ja havia parlat de l’emigració (i dels deixats de la mà de Déu) a Occident (2002) -òpera prima seva, tragicomèdia sobre joves que es traslladen a Occident quan no aconsegueixen èxit econòmic a Romania-.
Producció: Romania (32,39%), França (21,54%), Noruega (20,43%), Dinamarca (15,52%), Suècia (10,12%). Any: 2026. Durada: 2h26. Versió original: en romanès, amb diàlegs també en noruec i anglès. Especificacions tècniques: Color, format, so D-Cinema 48kHz 5.1Dolby Surround 5.1.
Sinopsi: Els Gheorghiu (Sebastian Stan i Renate Reinsve), una parella romanonoruega molt pietosa, s’instal·len en un poble al capdamunt d’un fiord, on ràpidament es fan amics dels seus veïns, els Halberg. Els infants de les dues famílies esdevenen molt propers, malgrat tenir educacions diferents. Quan el professorat descobreix blaus al cos de l’Elia, la filla gran dels Gheorghiu, la comunitat es pregunta si l’educació tradicional que reben els infants Gheorghiu dels seus pares en podria ser la causa.
Tràilers: VOSF, VOSE, VI.
Amb: Sebastian Stan (Mihai Gheorghiu), Renate Reinsve (Lisbet Gheorghiu), Lisa Carlehed (Mia Halberg), Ellen Dorrit Petersen (Gunda), Lisa Loven Kongsli (Frida), Henrikke Lund-Olsen (Noora Halberg), Vanessa Ceban (Elia Gheorghiu), Christian Rubeck (Maître Jacobsen), Markus Scarth Tønseth (Mats), Thorbjørn Harr (cap de policia), Erik Hivju (l’avi Frederick), Jonathan Ciprian Breazu (Emmanuel Gheorghiu).
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, Unifrance, MyMovies.
Festival d’estrena mundial: Canes 2026 · Competició. Premis destacats: Palma d’Or 2026, Premi FIPRESCI de la Crítica Internacional a Canes 2026, Premi del Jurat Ecumènic a Canes 2026. I també: Toronto IFF 2026 · Special Presentations, Festival de Sant Sebastià 2026 · Perlak, Altres reconeixements.
Dossiers de premsa: en francès | en anglès. Informació: The Film Stage 22.10.2025 (inclou entrevista a Mungiu), Cineuropa 04.02.2025.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat francès, D: Le Pacte, E: 19.08.2026. Mercat espanyol, D: Caramel Films, E: 15.01.2027. Mercat italià, D: BIM Distribuzione, E: 19.11.2026. Mercat EUA, D: Neon, E: 09.10.2026. Vendes internacionals: Goodfellas.
Cine: Castillet (Perpinyà) → Fjord.
Diari de Girona, El Punt Avui, El Periódico, cinemacatala·net, Caimán (Àngel Quintana), Caimán(Carlos F. Heredero), Micropsia, Otros Cines, Cineuropa, Cineuropa – entrevista, Cinematografo, Variety, THR.
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PORTADA: Cartell del film, gentilesa de Le Pacte
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