Club 7 Cinema

Un blog de Salvador Montalt

30 de gener de 2026
0.1. Fitxa
0 comentaris

Fitxa: “Yunan”, d’Ameer Fakher Eldin

♦ Amb la presència de la carismàtica actriu d’en Fassbinder, Hanna Schygulla, “Yunan” ens parla d’un famós autor àrab exiliat a Hamburg, que cansat i amargat, se’n va a una illa del Mar del Nord, per a llevar-se la vida, però allà, la bellesa salvatge de la Natura i l’acollida que li ofereix Valeska, enigmàtica dona gran (Schygulla), el van revifant. Exploració de temes com la solitud, el desarrelament i la connexió humana, és el segon llargmetratge d’Ameer Fakher Eldin, -nascut a Kíiv (Ucraïna), de pares procedents dels Alts del Golan- que forma part d’una seva trilogia sobre persones del món àrab que viuen a l’exili, la primera de les quals,  The Stranger – Al Garib (2021), es presentà a la Mostra de Venècia i va ser precandidata a l’Oscar del 2022 per Palestina.

Hanna-Schygulla, amb Georges Khabbaz en primer pla, a Yunan(© 2025 Red Balloon Film GmBH, Productions Microclimat Inc, Intramovies Srl | Reverso Films)

D’ Ameer FAKHER ELDIN, Yunan.

Producció: Alemanya, Canadà, Itàlia, Palestina, Qatar, Jordània, Aràbia Saudí. Any: 2025. Durada: 2h04. Versió original: en àrab i alemany.

Sinopsi: Després d’haver obtingut l’asil a Alemanya, en Munir, famós autor àrab, cansat, amargat i obsedit en una paràbola críptica que la mare malalta repeteix en la seva lluita contra l’Alzheimer, en Munir se’n va a una illa remota del Mar del Nord per posar fi a la seva vida. En el silenci d’aquell santuari, aquesta illa ventosa, on la natura és alhora amenaça i refugi, es troba amb la Valeska (Hanna Schygulla), una dona gran i enigmàtica que regenta una petita pensió, i el seu fill rústec, de caràcter dur i reservat però lleial, en Karl. La Valeska l’acull, però li reconeix de seguida les tendències suïcides. Tot i que, tots tres, es diuen poques paraules, petits actes de bondat comencen a superar la seva desconfiança mútua i la pesada càrrega d’en Munir es va alleujant, especialment per la cura inesperada de l’anciana, i el seu desig de viure es revifa.

Tràilers: VOSE, VOSA, VOSF, VI.

Georges Khabbaz i Hanna-Schygulla, a Yunan (© 2025 Red Balloon Film, Productions Microclimat, Intramovies | Reverso Films)

Amb: Georges Khabbaz (Munir), Hanna Schygulla (Valeska), Tom Wlaschiha.(Karl), Ali Suliman (Yusuf, pastor), Sibel Kekilli (Kamilya, pastora), Nidal Al-Askhar (Eman, la mare d’en Munir).

Guió i Muntatge: Ameer Fakher Eldin. Fotografia: Ronald Plante. Música: Suad Bushnaq. So: Markus Stemler -mesclador final / dissenyador de so / supervisor de muntatge de so-. Direcció artística: Marie-Luise Balzer.

Yunan (© 2025 Red Balloon Film, Productions Microclimat, Intramovies | Reverso Films)

Enllaços: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Festivals i premis: Berlín 2025 – Competició | Altres reconeixements.

Distribuïdores i estrena als cinesMercat espanyol, D: Reverso Films, E: 30.01.2026. Mercat francès, D: pendent, E: pendent. Mercat italià, D: pendent, E: pendent. Mercat EUA, D: pendent, E: pendent. Vendes internacionals: IntraMoviesMAD Solutions.

Cines de referència d’aquest blog: pendent| Altres cines: pendent.

Cineclubs: pendent. Plataformes, en VOSC: aviat.

FOTO

Altres apunts en aquest blog ran de la pel·lícula:

Comentari | Recull d’articles d’altri: Altres veus.

FOTO DE PORTADA: cartell internacional del film (IntraMovies)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!