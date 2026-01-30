Fitxa: “Yunan”, d’Ameer Fakher Eldin

♦ Amb la presència de la carismàtica actriu d’en Fassbinder, Hanna Schygulla, “Yunan” ens parla d’un famós autor àrab exiliat a Hamburg, que cansat i amargat, se’n va a una illa del Mar del Nord, per a llevar-se la vida, però allà, la bellesa salvatge de la Natura i l’acollida que li ofereix Valeska, enigmàtica dona gran (Schygulla), el van revifant. Exploració de temes com la solitud, el desarrelament i la connexió humana, és el segon llargmetratge d’Ameer Fakher Eldin, -nascut a Kíiv (Ucraïna), de pares procedents dels Alts del Golan- que forma part d’una seva trilogia sobre persones del món àrab que viuen a l’exili, la primera de les quals, The Stranger – Al Garib (2021), es presentà a la Mostra de Venècia i va ser precandidata a l’Oscar del 2022 per Palestina.
Producció: Alemanya, Canadà, Itàlia, Palestina, Qatar, Jordània, Aràbia Saudí. Any: 2025. Durada: 2h04. Versió original: en àrab i alemany.
Sinopsi: Després d’haver obtingut l’asil a Alemanya, en Munir, famós autor àrab, cansat, amargat i obsedit en una paràbola críptica que la mare malalta repeteix en la seva lluita contra l’Alzheimer, en Munir se’n va a una illa remota del Mar del Nord per posar fi a la seva vida. En el silenci d’aquell santuari, aquesta illa ventosa, on la natura és alhora amenaça i refugi, es troba amb la Valeska (Hanna Schygulla), una dona gran i enigmàtica que regenta una petita pensió, i el seu fill rústec, de caràcter dur i reservat però lleial, en Karl. La Valeska l’acull, però li reconeix de seguida les tendències suïcides. Tot i que, tots tres, es diuen poques paraules, petits actes de bondat comencen a superar la seva desconfiança mútua i la pesada càrrega d’en Munir es va alleujant, especialment per la cura inesperada de l’anciana, i el seu desig de viure es revifa.
Amb: Georges Khabbaz (Munir), Hanna Schygulla (Valeska), Tom Wlaschiha.(Karl), Ali Suliman (Yusuf, pastor), Sibel Kekilli (Kamilya, pastora), Nidal Al-Askhar (Eman, la mare d’en Munir).
Guió i Muntatge: Ameer Fakher Eldin. Fotografia: Ronald Plante. Música: Suad Bushnaq. So: Markus Stemler -mesclador final / dissenyador de so / supervisor de muntatge de so-. Direcció artística: Marie-Luise Balzer.
Festivals i premis: Berlín 2025 – Competició | Altres reconeixements.
