Fitxa: “Viva” (Aina Clotet, 2026)

♦ Després de causar una molt bona impressió a Canes 2026, arriba ja a les nostres pantalles Viva, el debut com a directora de llargmetratges de l’actriu Aina Clotet: «una comèdia agredolça que transcorre en una Catalunya ofegada per una sequera extrema. La Nora tot just es recupera d’un càncer de mama i replantejarà la seva vida personal i professional a la llum d’aquesta renaixença i dels horitzons que s’obren davant seu. Un personatge extraordinàriament entranyable, enfrontat als seus dilemes i aspiracions, mentre la canícula li provoca al·lucinacions. La directora [Clotet], que també interpreta el paper principal, cuida fins al més mínim detall aquest retrat punyent i ple de matisos d’una dona» (Setmana de la Crítica de Canes). El Jurat de la Setmana de Canes va guardonar Aina Clotet amb el Premi a la Interpretació Revelació [per aquest seu treball actoral al film].
Clotet (Barcelona, 23.09.1982), a més de la seva dilatada i reeixida carrera d’actriu, per la qual nosaltres segurament la reconeixem més, també desenvolupa altres facetes al món audiovisual: va crear la productora catalana Funicular Films, és (co)autora de guions -alguns dels quals, en films sobre la SIDA, tema del qual son pare és una autoritat mèdica; ha dirigit el curt Tiger (2016) i capítols de la sèrie Això no és Suècia (2023), basada en una idea seva i de la qual n’és cocreadoda.
Producció: Catalunya (99,90%), Espanya (0,10%). Any: 2026. Durada: 1h53. Versió original: en català, anglès, castellà, francès.
Sinopsi: La Nora, una dona de quaranta anys que acaba de superar una malaltia greu, sent una urgència radical per viure intensament. Acostumada a exigir-se al màxim en tots els àmbits de la vida, la Nora es troba dividida entre l’ordre i la seguretat de la seva relació de sempre amb en Tom i l’aparició inesperada d’en Max, un jove que desperta en ella una nova pulsió de desig i llibertat.
Tràiler:
Amb: Aina Clotet (Nora), Naby Dakhli (Tom), Marc Soler (Max), Willy Toledo (Víctor), Lloll Bertran (Sònia), Mohamed-Lamin Jawara (Jeli), Zaira Pérez (Ariadna).
Guió: Aina Clotet, Valentina Viso. Muntatge: Aina Calleja. Fotografia: Nilo Zimmermann. Efectes visuals: Jaume Campos. Efectes especials: Pep Claret. Música original: Clara Aguilar. So: Eva Valiño (so directe), Sarah Romero (disseny), Alejandro Castillo (mescles). Vestuari: Cris Quer. Maquillatge: Danae Gatell. Perruqueria: Benjamín Pérez. Càsting: Blanca Javaloy. Direcció artística: Laura Santos. Direcció de producció: Anna Mayolas. Productors: Edmon Roch, Jan Andreu, Marc Clotet, Aina Clotet, Marta Baldó.
Bases de dades: Catalan Films, Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, MyMovies. Dossiers de premsa: en català | en espanyol | en francès | en anglès.
Festival d’estrena mundial: Setmana de la Crítica de Canes 2026 · Competició (Aina Clotet, Premi Interpretació Revelació de la Setmana). I també: pendent | Altres reconeixements.
Productores: Ikiru Films -59,90%-, Funicular Films -40,00%- (catalanes), La Terraza Films -0,10%- (espanyola).
Mercat espanyol, D: Caramel Films, E: 19.06.2026. Mercat francès, D: Haut et Court, E: 21.10.2026. Mercat italià, D: pendent, E: pendent. Mercat EUA, D: pendent, E: pendent. Vendes internacionals: Loco Films.
La projecten en VO: Cinema Truffaut (Girona), CineBaix (Sant Feliu de Llobregat), Cinemes Girona (Barcelona), Zumzeig (Barcelona), Verdi (Barcelona), CineCiutat (Palma). Aviat: Cinema Maldà (Barcelona).
La projecten en VOSE: Renoir Floridablanca (Barcelona), Cines Babel (València), Cines Lys (València).
Alguns altres cines que l’estrenen (en VO): Cinesa Parc Vallès (Terrassa), Sucre* (Vic), Odeon Girona (Salt), Screenbox* (Lleida), Odeon Vilanova (Vilanova i la Geltrú), Centre Parroquial (Argentona), ACEC Cines Imperial (Sabadell), ACEC Cines Bages Centre (Manresa), Cines Olot (Olot), Catcinemes Figueres (Figueres), Kinépolis Mataró Parc (Mataró), OCine Blanes (Blanes), OCine Arenys (Arenys de Mar), OCine Girona (Girona), OCine Granollers (Granollers), OCine Les Gavarres (Tarragona), OCine Vila-seca (Vila-seca), OCine Màgic (Badalona)… I, a Barcelona (també en VO): Cinesa Diagonal, Cinesa SOM Multiespai, Gran Sarrià, Aribau, Arenas, Balmes, Bosque.
Cineclubs: pendent.
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PORTADA: cartell del film (Caramel Films)
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