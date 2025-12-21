Fitxa: “Vida privada” / “Vie Privée” / “Vita privata”, de Rebecca Zlotowski

De Rebecca ZLOTOWSKI, Vida privada / Vie Privée / Vita privata / A Private Life.
Producció: França. Any: 2025. Durada: 1h45. Versió original: en francès.
Sinopsi: Quan la reconeguda psiquiatra Lilian Steiner s’assabenta de la mort d’un dels seus pacients, en queda profundament preocupada. Convençuda que ha estat un assassinat, decideix investigar-ho.
FOTO: “Vida privada” (Caramel/YouPlanet)
Amb: Jodie Foster (Lilian Steiner), Daniel Auteuil (Gabriel Haddad), Virginie Efira (Paula Cohen-Solal), Mathieu Amalric (Simon Cohen-Solal), Vincent Lacoste (Julien Haddad-Park), Luana Bajrami (Valérie Cohen-Solal), Noam Morgensztern (Pierre Hallan, pacient fumador), Sophie Guillemin (Jessica Grangé, hipnotitzadora), Frederick Wiseman (Dr. Goldstein), Aurore Clément (Perle Friedman), Irène Jacob (Vera), Ji-Min Park (Vanessa Park), Jean Chevalier (Cameron), Emma Ravier (Paula, als 20 anys), Scott Agnesi Delapierre (el veí).
Guió: Rebecca Zlotowski i Anne Berest, amb la col·laboració de Gaelle Macé. Muntatge: Géraldine Mangenot. Fotografia: George Lechaptois. Música: Robin Coudert. Càsting: Julie Allione. Dissenyador de producció: Katia Wyszkop.
FOTO: “Vida privada” (© Jérôme Prebois – Caramel / YouPlanet)
Enllaços: Tmdb, Wikipédia, Wikipedia, Tmdb, Imdb, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Unifrance, Ecran Total, Cineuropa, Trois Couleurs, Deadline, Variety. Dossiers de premsa: Vida privada | Vie privée.
Festivals i premis: Canes 2025 – Fora de Competició | Sant Sebastià 2025 – Perlak | Toronto 2025 | Deauville 2025 – Cloenda | Altres reconeixements.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat espanyol, D: Caramel Films/You Planet*. E: 19.12.2025. Mercat francès, D: AdVitam. E: 26.11.2025. Mercat italià, D: Europictures, E: 11.12.2025. Mercat nord-americà, D: Sony Pictures Classics, E: 16.01.2026.
FOTO: “Vida privada” (Caramel/YouPlanet)
Rebecca Zlotowski, directora de “Vie privée” | Comentari | Recull d’articles d’altri | Dimarts, 20 de maig, a Canes 2025.
FOTO DE L’APUNT: “Vie Privée” (AdVitam)
